Life is Strange: da Max ad Alex, il romanzo di formazione di Square-Enix

C'è sempre stata una cosa che Life is Strange sa fare benissimo: coccolarci nelle sue rassicuranti atmosfere adolescenziali, per poi avvolgere il nostro cuore e riscaldarlo col tepore dei sentimenti tipici della gioventù, amicizia, amore, meraviglia. Ma anche stringerlo, accartocciarlo, farlo a pezzi e darlo in pasto ai drammi più devastanti, che annientano le certezze dei protagonisti a cui ci siamo tanto affezionati.



Ma anche la sofferenza fa parte della crescita, perché in fondo è questo il principale valore che ha sempre voluto trasmetterci la saga: una storia di cambiamenti, un racconto di formazione declinato nei temi e nelle storie che Dontnod Entertainment e Deck Nine ci hanno narrato sin dal primo capitolo della serie. Dall'avventura di Max e Chloe al viaggio dei fratelli Diaz, fino alla complicata vita di Alex Chen in True Colors (a proposito, se volete tuffarvi in un viaggio tra i colori delle emozioni potete leggere la nostra recensione di Life is Strange True Colors).

Raccontare la vita attraverso la morte

C'è un grande filo conduttore che lega i percorsi di crescita dei vari protagonisti di Life is Strange: un trauma potente, amplificato dai toni soprannaturali del racconto e dalle responsabilità che i personaggi devono affrontare di fronte all'impossibile. Parte tutto da una perdita, la scomparsa di una persona cara ai protagonisti di turno, forse il dolore più grande che un essere umano debba affrontare. E che ci logora, ci distrugge emotivamente, tanto che saremmo disposti a tutto per fare in modo che quella persona torni indietro.

Come fa Max Caulfield, quando scopre di essere in grado di riavvolgere il tempo: impedisce che la sua cara amica ritrovata, Chloe, finisca uccisa da un inglorioso proiettile esploso tra le mura di un bagno studentesco per una storia di droga finita male. Talvolta il lutto ci scuote, svuotandoci di tutto, di speranza e positività, ma può anche spronarci a diventare migliori, a mantenere una promessa, a onorare la memoria di chi amiamo.



Sean Diaz, pur macchiandosi di crimini e scelte morali dubbie, affronta la scomparsa del padre con il coraggio di un leone, votando la sua intera esistenza alla salvezza del piccolo Daniel, proteggendolo dalle insidie di un mondo crudele e tentando di addestrarlo ad un utilizzo consapevole e virtuoso dei poteri telecinetici che ha sviluppato (a proposito, ecco qui la nostra recensione di Life is Strange 2.

La morte ci fa sentire soli, sperduti, gettati nel baratro oscuro e opprimente del nostro cuore. Ma è il ricordo della vita, di ciò che ci ha lasciato, a scuoterci da quel torpore di depressione e a risvegliarci dalla morsa della disperazione: è ciò che spinge Alex, la protagonista di True Colors, a scacciare i propri demoni, a mettere da parte le proprie paure, ad abbattere il muro delle sue insicurezze. In nome di suo fratello Gabe, morto tragicamente tra le montagne del Colorado, si avventura in una strenua caccia ai veri colpevoli, mossa da nient'altro che l'amore per un parente ritrovato (e perduto, nuovamente, troppo presto) e da un profondo senso di giustizia.



Life is Strange, lo dice il titolo, celebra la vita, le sue stranezze, la sua imprevedibilità, le sue gioie e i suoi orrori. Celebra la sua evoluzione, il cammino di maturità compiuto dai suoi giovani protagonisti, che da incauti diventano responsabili, pur prendendo decisioneidolorose.

Gli insegnamenti di Life is Strange

La grande parabola di formazione di Life is Strange non si basa semplicemente sul valore "terapeutico" del dolore, ma tocca anche molti altri temi legati allo scenario dei classici teen drama americani. Da sempre, infatti, la scrittura dei vari capitoli della serie segue un filone estremamente vicino al modello "coming of age", rendendo le atmosfere spensierate della gioventù statunitense la perfetta cornice antitetica di un racconto dagli sbocchi fantasy.

La capacità del duo composto da Dontnod e Deck Nine di ritagliare lo scenario con precisione chirurgica e cucirlo con cura maniacale agli altri pilastri della narrazione, inclusi i personaggi, è stata finora encomiabile: dagli scenari patinati di un college artistico sulle coste dell'Oregon nel primo Life is Strange (senza dimenticare Before the Storm, forse l'unico vero teen drama "puro" di tutto il franchise), alle turbe emotive di un sedicenne che non riesce a rinunciare alle sue necessità giovanili, pur trovandosi al centro di una caccia all'uomo per tutto il Nord America. Un percorso evolutivo che culmina nelle vicende di Alex Chen e del suo legame con Haven Springs, probabilmente la storia che più di tutte riesce a trasmetterci un messaggio di crescita e appartenenza così intimo e delicato.



Ma andiamo con ordine, perché è sin dagli esordi che Life is Strange cerca di raccontarci le mille sfumature della vita. E lo fa scegliendo, non a caso, protagonisti ingenuamente umani, ora fragili e insicuri, ora forti e determinati. Max Caulfied, nel vortice di storie, segreti e rivelazioni che scopre esplorando Arcadia Bay, impara ad esempio a non darsi per scontata, a valorizzare il proprio talento, a non giudicare un libro dalla copertina, a esplorare i drammi degli altri e ad aiutare chi è caduto a rialzarsi per riprendere in mano la propria vita.

Con Sean Diaz, Dontnod ha composto un affresco narrativo sul senso di responsabilità, sui legami familiari, sulle promesse e sulle rinunce che siamo disposti a fare per i nostri cari. E arriviamo infine ad Alex, così simile alla figura di Max al punto da pensare a Life is Strange: True Colors come a un'erede spirituale del capostipite della saga, oltre che - per evidenti analogie di game design - di Before the Storm.



Alex vuole insegnarci uno dei valori più importanti che esistano: l'empatia. Ma è una ragazza schiacciata dal peso del suo stesso potere e da un passato che l'ha investita di sofferenze indicibili. L'abilità di Alex le permette di visualizzare sentimenti ed emozioni altrui, assorbendoli per avvicinarsi al loro animo e alleviandone i dolori. Uno strumento che si rivela prezioso nella sua strenua ricerca della verità sulla morte di Gabe, ma soprattutto un potente mezzo per riscoprire gli altri e, di rimando, riscoprirsi.

Il mosaico di personaggi che Deck Nine ha assemblato attorno all'epopea di Alex supporta il giocatore nel costruire il carattere della protagonista, che attraverso la sua capacità empatica riesce a cambiare il cuore delle persone che incontra sul proprio cammino. Un vero e proprio viaggio emotivo, quello di Alex, che grazie al legame stretto con Steph, Ryan, Eleanor, Riley, Mac, Duckie e Jed troverà finalmente la risposta a una domanda che l'ha accompagnata per tutta la vita: chi è davvero e quali sono le persone che desidera avere al suo fianco.



Una lezione magistrale impartita con l'ausilio di un sottotesto thriller piuttosto avvincente, per insegnare ai giocatori che la vita, tanto nel mondo di Life is Strange quanto in quello reale, è un'inesauribile caleidoscopio di sentimenti.