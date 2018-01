Life is Strange vs LIS Before The Storm: punti in comune e differenze

Approcciarsi a un'opera importante come Life is Strange e al suo mondo così denso, ricco di personaggi e di storie, non è certo stata una sfida facile per il team di Deck Nine. È forte in questi casi il rischio di cadere nella banalità, di conservare solo la forma esteriore e di perdere la sostanza. Allo stesso modo, è altrettanto forte la tentazione di far prevalere un guizzo di creatività sulla coerenza narrativa e comportamentale di protagonisti che hanno già una propria storia ben definita. Dopo l'uscita de L'Inferno è vuoto, ultimo capitolo di Life is Strange: Before the Storm, si può certamente dire che la sfida è stata superata ottimamente: non solo lo studio non è caduto in nessuno dei rischi di cui sopra, ma ha creato un tassello di storia che si inserisce organicamente nel microcosmo di Life is Strange. Questo anche grazie alla competenza "multidisciplinare" del team: accanto a sviluppatori con un solido background nell'industria videoludica hanno lavorato d'altronde scrittori con consolidata esperienza cinematografica. E in effetti, alle spalle di un gameplay all'insegna della continuità, tra Before the Storm e la saga originale ci sono parecchie differenze a livello di scrittura. In questo articolo ci soffermeremo proprio su questo aspetto, analizzando le diverse modalità di costruzione del racconto delle due opere.



Attenzione! Quest'articolo contiene spoiler.

La costruzione dei personaggi: dalle caratteristiche alle motivazioni

Una delle differenze più forti e più immediatamente percettibili tra Life is Strange e il suo prequel sta proprio nella caratterizzazione dei personaggi. Ricordate Max? Una ragazzina timida, con un talento non ostentato, che racconta a ogni interazione con il mondo di gioco la sua identità geek e le sue ansie sociali. Maxine è un insieme di caratteristiche, raccontate soprattutto attraverso la sua "voce interiore" piuttosto che dalle sue azioni e dalle interazioni con gli altri comprimari. Un personaggio caratterizzato in modo preciso, sì, ma non troppo autonomo dalla volontà del giocatore che lo controlla: se non è una pagina completamente vuota, Max è l'illustrazione tratteggiata in bianco e nero di un libro, da colorare attraverso le azioni e le scelte dell'utente.

Questo è tutt'altro che un difetto quando si tratta del protagonista di un videogioco: è anzi un elemento fondamentale per permettere al giocatore di immedesimarsi con le sue (dis)avventure. "Caratterizzazione", quindi, è la parola chiave quando si parla del cast di Life is Strange: oltre a Max, anche gli altri personaggi, sia quelli più importanti che le semplici comparse, posseggono un temperamento ben definito, una sorta di ruolo da svolgere all'interno della storia, a servizio esclusivo dell'esperienza dell'utenza più che delle loro motivazioni personali.

Before the Storm, invece, è un'altra cosa. A partire dalla nostra Chloe, ora protagonista, per raggiungere l'apice con la volitiva Rachel Amber, i personaggi non sono più costruiti attraverso delle caratteristiche dichiarate. A differenza di Max, la voce interiore di Chloe non sente l'esigenza di rimarcare il suo essere una testa calda in qualsiasi interazione col mondo di gioco: ridotto al minimo il suo ruolo di interfaccia tra il personaggio e il giocatore, Chloe può riprendersi i propri pensieri senza bisogno di dichiarare costantemente un'identità che viene invece costruita. Ciò che la definisce, infatti, sono le sue motivazioni, chiaramente visibili (forse pure troppo) in tutte le azioni o espressioni. Si viene a creare una partitura di intenzioni più simile, nella composizione, a quella di maschere cinematografiche o teatrali. Non pagina bianca, non disegno al tratto: Chloe è un quadro di Pollock, un intreccio caotico eppur equilibrato di colori e pennellate dinamiche.

È probabilmente questo il motivo per cui spesso l'immedesimazione con Chloe non funziona bene: la sua personalità è talmente forte e intrecciata a doppio filo all'attrazione fatale che prova per Rachel da non permettere, a chi gioca, di immergere se stesso nella situazione. Più che un "io", il rapporto del giocatore con Chloe costruisce un "noi": la prima persona plurale ci accompagna attraverso la vicenda in un ruolo ibrido tra spettatore passivo e giocatore attivo, una sorta di divinità benevola che sorveglia e protegge il legame tra Chloe e Rachel. A contribuire a questa sensazione di distacco è forse anche la rarefazione delle sezioni in cui l'utente controlla direttamente il personaggio di Chloe, a favore delle lunghe cinematiche nelle quali viene chiamato a osservare e prendere decisioni.

Personaggi a confronto: prima e dopo la tempesta

Un confronto diretto tra i personaggi dei due titoli a questo punto è d'obbligo. Prendiamo Joyce Price, che in Life is Strange è la "supermamma" di Chloe, ma che rivela in Before the Storm la sua vulnerabilità affettiva, la difficoltà a superare il lutto e a gestire la ribellione della figlia: se poteva risultare incomprensibile come una donna così forte avesse potuto sposare un uomo dalle derive autoritarie quale David Madsen, ecco che Before the Storm ci fornisce delle motivazioni assolutamente credibili.

David stesso, da ex soldato paranoico maniaco del controllo, ci viene presentato in modo molto umano, sinceramente convinto di poter essere l'unica possibilità di redenzione per Chloe: i suoi maldestri tentativi di legare con la futura figliastra rivelano un affetto profondo e un bisogno di calore umano che in Life is Strange è del tutto assente. Warren, l'innamorato di Max, non è molto di più di un nerd che mette in atto un corteggiamento tanto maldestro quanto insistente, difficilmente equivocabile: sia che si scelga di ricambiare il suo amore, sia che non gli si offra altro che amicizia, Warren resta identico a se stesso, un eroe senza macchia e senza paura. Molto diverso è invece il modo in cui Elliot corteggia Chloe: all'apparenza gentile, con un sottotesto ambiguo molto diverso dall'approccio diretto e impacciato di Warren, Elliot cambia radicalmente quando si rende conto dell'attrazione fatale che Chloe prova per Rachel, mostrando un lato rabbioso ed egocentrico: non più eroe ma "nice guy".

Veniamo a Chloe e Rachel, le protagoniste. Chloe Price eredita da Life is Strange un carattere burrascoso e ribelle e un senso di onnipotenza che la porta a non pensare alle conseguenze. Questi tratti sono sì presenti, ma vengono resi meno stereotipati, lasciando spazio alla tristezza, al buco nero del lutto per la morte del padre dal quale sembra non poter uscire nemmeno il più flebile raggio di luce.

Questa differenza si può notare nel rapporto che Chloe ha con la linea ferroviaria che costeggia Arcadia Bay: quella che in Life is Strange è una semplice bravata, nella scena iniziale di Before the Storm diventa una sfida aperta contro la morte, un'attrazione fatale e allo stesso tempo una rivincita nei confronti della forza che le ha portato via il padre troppo presto.

Abbiamo conosciuto invece Rachel Amber in Life is Strange solo dopo la sua morte, grazie alle testimonianze delle persone che l'avevano incontrata.

Ciò che veniva ricostruito nell'esperienza di gioco era un temperamento ambiguo, che nascondeva sotto una facciata apparentemente perfetta un carattere ribelle ed egoista (ricordiamo la sua relazione con Frank Bowers, lo spacciatore locale, all'insaputa della povera Chloe).

Era proprio su Rachel che si erano create le massime aspettative: il personaggio che ha preso vita in Before the Storm le ha superate tutte. Rachel è il capolavoro di scrittura attorno a cui ruota tutta la vicenda: sfugge ad ogni pretesa di caratterizzazione, è tutto e il contrario di tutto, allo stesso tempo meravigliosa e terribilmente pericolosa.

Rachel è la figlia del procuratore distrettuale: la sua estrazione sociale l'ha costretta a nascondere ogni traccia della propria identità e a imparare a recitare la parte della ragazza perfetta, amata da tutti poiché ad ognuno mostra solo quello che vuole vedere. Inizialmente il rapporto tra lei e Chloe è profondamente asimmetrico: Rachel approfitta dell'ingenuità di Chloe per coinvolgerla in un gioco perverso in cui è solo una pedina. Poi le cose cambiano, forse perché Rachel perde il controllo e con esso la sua maschera di perfezione, o forse perché Chloe l'ha colpita veramente con la sua verità senza freni e senza compromessi. Da quel momento le due ragazze diventano inseparabili: non potrebbero essere più diverse, eppure condividono lo stesso demone, una rabbia totale e distruttiva nei confronti della vita.

La costruzione del mondo: dall'immagine alla scena

Un altro elemento di distacco è il modo in cui il mondo di gioco è costruito, e con il quale viene "abitato" dal giocatore. Partendo dal presupposto che in Life is Strange la componente cinematografica è fondamentale, e che Before the Storm si pone in continuità con questo tipo di approccio, le differenze nella sensibilità dei due team sono evidenti. Life is Strange imbastisce un piccolo universo in cui l'immagine ha un ruolo fondamentale: è lo sguardo, prima di tutto, ad essere stimolato (le parole sono sì importanti, ma passano in secondo piano rispetto alla potenza delle inquadrature).

L'intera vicenda, poi, ruota intorno alla fotografia: i ricordi, le passioni, lo stesso flusso del tempo è legato a doppio filo all'immagine. La fotografia è la passione che riporta Max ad Arcadia Bay, lo strumento attraverso il quale il professor Jefferson esercita le sue perversioni e Nathan Prescott esprime il suo tormento interiore.

Before the Storm, invece, pur mantenendo una certa attenzione all'inquadratura, sposta il proprio focus sull'azione scenica: sono i gesti e le parole dei personaggi a contare più dell'aspetto visuale. Anche quando quest'ultimo diventa centrale, ciò avviene grazie all'uso di simboli e metafore, come le fiamme del devastante incendio che divampa e brucia a causa della rabbia di Rachel e che diventa metafora della sua potenza distruttiva. Non a caso il mondo dei personaggi si sposta dalla fotografia al teatro, inteso come finzione, ma anche come possibilità di espressione di un palcoscenico interiore, come spazio di libertà e di eversione. L'episodio centrale, Il Mondo Nuovo, ruota intorno alla recita scolastica dell'accademia Blackwell, nella quale viene rappresentata la Tempesta di William Shakespeare. Chloe e Rachel vengono messe sul palco nei panni di Prospero e del suo servo Ariel, due personaggi che riflettono i loro ruoli nella vicenda, in una metanarrazione nella quale l'improvvisare fuori dal copione di Rachel rivela esplicitamente la corrispondenza tra i due piani del racconto, annullandone la separazione.

Fotografia e teatro, immagine e azione: queste polarità si riflettono anche sulla struttura ludica.

Nelle due opere il rapporto tra sezioni di esplorazione (in cui il giocatore controlla il movimento del personaggio) e segmenti cinematografici (nei quali è chiamato a compiere delle scelte) è quasi ribaltato: Life is Strange utilizza la cutscene per segnare i momenti più intensi del racconto, lasciando per il resto del tempo il giocatore ad esplorare il mondo di gioco, interagire con gli oggetti, parlare coi personaggi e risolvere gli enigmi per procedere nell'avventura.

L'immagine visiva non necessita di un ritmo scandito per essere fruita al meglio, anzi, è proprio il giocatore a determinare l'equilibrio ottimale tra contemplazione e azione. Per contro, molte delle prove che Max si trova a fronteggiare sembrano forzate e sembrano essere state inserite per dare al giocatore qualcosa da fare. In Before the Storm, invece, il "guardare" prevale sul "giocare" vero e proprio, per via della necessità di mantenere il ritmo cinematografico del racconto. Le sezioni "puzzle" non mancano, ma sono ben separate dal resto, e nonostante si senta un po' la mancanza del senso di meraviglia dato dall'esplorazione degli ambienti così ricchi di informazioni e storie personali (come in Life is Strange), le sequenze "puzzle" risultano in Before the Storm molto più organiche.

Viene fatto anche un tentativo, forse un po' goffo, di veicolare emozioni e significati attraverso il gameplay: pensiamo alla scena in cui una Chloe arrabbiatissima per essere stata mollata da Rachel alla discarica impugna una mazza da baseball e spacca tutto quello che trova. L'interfaccia di gioco, che normalmente ci permette di utilizzare uno o due pulsanti per interagire con gli oggetti, in questa sezione assegna a tutti e quattro i pulsanti la stessa azione: "smash"! Soluzione che qui non riesce a funzionare al meglio: probabilmente perché nel resto del gioco l'interfaccia resta neutrale rispetto alla narrazione. Molto più riuscita, invece, l'istanza nella quale Chloe rimette in sesto il pickup che ha trovato nella discarica: lì ogni oggetto viene scelto con cura, comunicando lo stato emotivo di Chloe in modo molto più coerente con il linguaggio del racconto.