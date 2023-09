Little Nightmares 3: come cambia un incubo, tra co-op, mostri e orrore

All'Opening Night Live della GamesCom 2023 è stato mostrato il reveal trailer di Little Nightmares 3, un nuovo viaggio del brivido legato al ben noto universo, stavolta incentrato sulle peripezie dei piccoli Low e Alone, che dovranno sfuggire agli abominevoli pericoli della Spirale. Nella nostra anteprima di Little Nightmares 3, realizzata sulla base di una demo hands-off per la stampa, vi abbiamo parlato di alcune delle caratteristiche peculiari dell'esperienza, che però a Colonia abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente.



Difatti abbiamo intervistato Coralie Feniello, Producer di Little Nightmares 3, e Wayne Garland, Game Director di Supermassive Games, che si sono soffermati sulle origini del progetto, sull'importanza della co-op e sulle ambientazioni e i pericoli in seno all'avventura.

Origini del progetto, la co-op e i luoghi esplorabili

Everyeye.it: Come è iniziata la collaborazione con Supermassive Games in relazione all'universo di Little Nightmares?



Coralie Feniello: Quando Tarsier ha deciso di concentrarsi su nuove IP, avevamo bisogno di un team all'altezza con cui lavorare alla serie. Loro (Supermassive Games) avevano già una passione per Little Nightmares, ne conoscevano il mondo e - ovviamente - si tratta di esperti di horror. Pensiamo ad esempio a The Dark Pictures Anthology (qui la recensione di The Dark Pictures Anthology The Devil in Me).

Inoltre avevano già partecipato alla realizzazione di Little Nightmares 2 Enhanced Edition per comprendere il mood e familiarizzare col franchise.



Wayne Garland: Tarsier ha fatto un gran lavoro con la serie ed è davvero una grande occasione per noi averla presa in carico. Il nostro rapporto con Bandai Namco è ottimo, anche perché siamo mossi dagli stessi obiettivi.



Everyeye.it: Little Nightmares 3 è basato (anche) sulla cooperativa. Perché vi siete mossi in questa direzione?



Coralie Feniello: La co-op è sempre stata una delle feature più richieste dai fan del franchise, quindi volevamo accontentarli. Nel secondo capitolo abbiamo compiuto un primo passo in questa direzione con l'IA di Six ma adesso era importante spingere per la co-op, senza chiaramente rimuovere la possibilità di giocare in solitaria, accompagnati dalla CPU.

Wayne Garland: Volevamo essere sicuri di non lasciare indietro nessuno. Quando abbiamo lavorato al design del gioco, ai puzzle, alla struttura del gameplay, abbiamo testato tutto a fondo sia in co-op, sia in singolo, proprio per assicurare un'esperienza di livello in entrambi i casi.



Everyeye.it: Low e Alone visiteranno vari luoghi da brivido, come la Necropoli. Da un punto di vista visivo questa location ci è parsa molto distante dall'oscurità di Le Fauci e dalle atmosfere tipiche di Little Nightmares. Esploreremo anche scenari più "tradizionali" nel nostro viaggio?



Coralie Feniello: Nel trailer ci sono vari indizi sulle ambientazioni che andrete a visitare...

Wayne Garland: Ci saranno sicuramente degli scenari più tradizionali per Little Nightmares. Per quanto riguarda la Necropoli, ci siamo concentrati su delle "horror vibe" diverse dal solito. Si tratta sicuramente di una location più assolata e differente da quelle esplorate in passato, ma sono certo che troverete elementi orrifici anche qui.

Monster Baby, gli strumenti e i combattimenti

Everyeye.it: Monster Baby gioca a una versione distorta di nascondino con Low e Alone. Durante la demo abbiamo osservato gli scenari con attenzione, tra tetti fatiscenti, buchi nelle pareti. Li avete pensati così per mantenere alta la tensione e generare un interrogativo nell'utenza: quando e da dove arriverà la creatura?



Wayne Garland: Assolutamente sì. È tutto intenzionale. Hai questi grandi buchi, delle pareti che possono rompersi, e così via...

Coralie Feniello: Un altro aspetto molto importante è l'audio. I tonfi sordi dei passi di Monster Baby in perlustrazione possono confondere sulla sua posizione esatta...



Everyeye.it: Monster Baby ci ha ricordato un po' la marcia inarrestabile di Mr. X nel remake di Resident Evil 2. Vicino o lontano che fosse, il rumore dei suoi passi continuava a tormentarci...



Wayne Garland: (sorride) esatto. Gran design quello...



Everyeye.it: Nella demo hands off Low e Alone usano degli strumenti distintivi, la chiave inglese e l'arco. Nell'ultima parte hanno trovato degli ombrelli per sfruttare le correnti ascensionali, quindi ci chiediamo: impiegheranno anche altri oggetti nel loro viaggio?



Coralie Feniello: Si, a un certo punto potrebbero averne anche degli altri. Ad ogni modo, credo fosse importante mantenere quel "feeling d'infanzia" nell'utilizzo di questi strumenti.

Everyeye.it: Sarà lo stesso per gli elementi estetici con cui potremo personalizzarli?



Coralie Feniello: Al momento non possiamo ancora parlare di questo aspetto.



Everyeye.it: Monster Baby è una dei Residenti della Spirale. A proposito di queste creature, il loro aspetto esteriore sarà in qualche modo connesso alle tematiche dell'avventura?



Coralie Feniello: Monster Baby è un esempio molto specifico... è la più grande di tutti! In generale però ciascuno dei Residenti è connesso all'ambiente che abita, che a sua volta è legato a un tema. Di conseguenza sì, questi personaggi avranno un legame coi temi del racconto.

Everyeye.it: Nelle Catacombe i nostri piccoli protagonisti hanno combattuto con alcuni insetti. Attraverso l'uso di entrambi i gadget sono addirittura riusciti a eliminarli. Come vi siete mossi per mantenere alta la tensione pur dando a Low e Alone la possibilità di contrattaccare?



Wayne Garland: Chiave inglese e arco? Li consideriamo armi, non strumenti. Si possono utilizzare come mezzi per difendersi ma servono principalmente al puzzle solving. Voglio soffermarmi anche sulla natura "combinata" di questa difesa. Servono sempre gli sforzi di entrambi i protagonisti per renderla efficace.



Coralie Feniello: Non aspettatevi di usare gli strumenti su Monster Baby, perché è troppo grande. Vi saranno utili solo coi nemici più piccoli.

I segreti del trailer e The Sounds of Nightmares

Everyeye.it: Nel trailer c'è uno specchio rotto attorniato da un'aura oscura... e viene anche mostrato più volte. Senza andare nello specifico, giocherà un ruolo importante nella storia?



Coralie e Wayne: Sì, sarà importante!



Everyeye.it: Quale è l'aspetto della produzione di cui andate più fieri?



Coralie Feniello: Vado fiera del fatto che stiamo espandendo l'immaginario con Little Nightmares 3. Il gioco è ambientato nel Nowhere, il mondo degli incubi, e grazie alla Spirale potremo farvi conoscere le varie parti di questa terra spaventosa.

Wayne Garland: Sono molto felice per la creazione di Low e Alone. Abbiamo lavorato molto per dar loro personalità e design unici e sono fiero di ciò che abbiamo ottenuto. I fan sembrano già apprezzarli ed è rincuorante!



Everyeye.it: Cosa potete dirci su The Sounds of Nightmares?



Coralie Feniello: La serie podcast è incentrata sulla giovane Noone e sui suoi incubi, che la piccola racconta a Otto, in un istituto psichiatrico. È attraverso queste storie che ne saprete di più sul Nowhere, il mondo in cui è ambientato Little Nightmares 3.