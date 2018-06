LOL EIC 2018: le sentenze della penultima giornata Outplayed alla fase finale

Abbiamo finalmente il nome del primo partecipante alla finale dal vivo: gli Outplayed. Tra le cinque squadre in lotta per i primi quattro posti sono gli unici sicuri di rientrarvi. Per tutte le altre, invece, ci sarà ancora da lottare all'ultima giornata: non solo per evitare di rimanere fuori dalle finali ma per conquistare posizioni più alte.

È il caso degli iDomina avanti negli scontri diretti sia con i Forge che con gli Inferno: all'ultima giornata arrivano gli Outplayed e in caso di vittoria sarebbero la squadra dominante. Non con i Racoon, però: la sconfitta maturata alla seconda giornata potrebbe costare carissima in caso i procioni superassero i 4G. Lo scenario più complicato riguarda tre possibili esiti: la vittoria degli OP sugli ID, dei Racoon sui 4G e degli Inferno sui Dragons Power. Quattro squadre arriverebbero a 12 punti con scontri diretti incrociati difficili da districare.

Come siamo giunti a queste possibili situazioni è merito della sesta e penultima giornata di EIC 2018 di League of Legends con gli iDomina che hanno letteralmente asfaltato gli Inferno, in giornata no, e i Racoon che hanno invece conquistato la vittoria contro i diretti concorrenti dei Cyberground.

Inferno eSports vs iDomina eSports

L'inizio è debole e poco entusiasmante con le squadre che si studiano. A provare le azioni è solo Lazuriel con Nidalee ma gli Inferno sono attenti a non farsi sorprendere. A risolvere lo stallo è proprio Nidalee con una splendida lancia sull'Orianna nemica. Phantomles muore sotto la propria torre e la Cassiopeia di Zwyroo diventa dominatrice della corsia centrale.

Tunaraz, il jungler degli Inferno, si fa trovare a bassa vita trenta secondi dopo; quasi contemporaneamente Horizon in corsia inferiore rigira uno scontro a proprio favore con Rharesh che ottiene il vantaggio desiderato. La partite si decide in questi pochi e concitati minuti: errori gli iDomina non ne fanno più. Anzi: conquistano tre draghi infernali e un Barone Nashor. Troppo da sopportare per gli Inferno decisamente in giornata no.

Racoon vs Cyberground Gaming

Ryko non inizia nel migliore di modi. La sua Camille soffre più del previsto contro l'Ornn nemico e la sua torre è la prima a cadere intorno al decimo minuto. Presto per mantenere l'equilibrio del match se in cambio non si ottiene nulla. È la tipica partita in cui i piccoli e apparenti innocenti errori delle fasi iniziali si ripercuotono in quelle successive.

A pagare lo scotto a questo giro sono i Cyberground che non riescono a recuperare anche per merito dei Racoon che non lasciano spazio di manovra agli avversari. Sempre puntuali e rapidi nel raggrupparsi, solidi nonostante qualche piccola sbavatura. Aki con Cassiopeia è un incubo per i CGG: il centrale dimostra ancora una volta di essere di un livello superiore e ormai pronto a un posto da protagonista. La vittoria arriva ma per sperare nella qualificazione alle finali serve un miracolo contro i Forge.

Dragons Power Gaming vs Outplayed

"Non vorrei essere in TeamSpeak con gli Outplayed in questo momento", sono le parole del caster Maicol "Nurarhion" Massarenti. E in effetti per gli OP sembra un'altra partita disgraziata: nel senso letterale di "priva di grazia". Forse sottovalutano gli avversari, quei Dragons Power ultimi in classifica con appena tre punti; forse la forma mentale non è la migliore delle ultime settimane; forse qualcosa in questo team, che sta sperimentando diverse novità in formazione, non funziona ancora alla ottimamente.

La partita ingrana nel migliore dei modi per i Dragons Power che sembrano in grande spolvero: a stupire più di tutti è il centrale Vango con Zoe. I suoi danni sono irrispettosi degli avversari ma il vero problema è l'inesperienza della squadra. Troppi gli errori di valutazione che consentono al Vladimir di DrMatt di tornare in partita e dettare regola. I DPG provano a ritrovare lo smalto dei primi minuti conquistando anche un Barone Nashor in contropiede. Ma gli Outplayed sono una spanna sopra nella gestione dei momenti più significativi della partita e non si fanno sfuggire la vittoria che segna la qualificazione alle finali.

Team Forge vs CLN Vipers

Le prime sorprese iniziano già in fase di selezione campioni: Efias dei 4G propone un atipico Fiddlesticks come support mentre dalla parte opposta della mappa il suo compagno Beansu opta per Dr. Mundo. La seconda sorpresa è che per i CLN Vipers è un inizio da sogno: arriva il Primo Sangue nelle mani di Helvisk, con Varus, sul Jhin di Guilty La squadra con base catanese inizia a credere minuto dopo minuto sempre più nell'impresa di superare un team come i 4G. Le uccisioni arrivano ma a un'analisi più attenta il vantaggio in oro è sempre dei Forge nello stile tipico di chi mira agli obiettivi sul lungo periodo piuttosto che alla mera gloria del momento.

Ciò che più manca ai CLN è il controllo degli obiettivi neutrali, sia come presenza che come visione. Senza dimenticare che i 4G sono maestri nel mettere pressione e, soprattutto, nel ritrovarsi insieme in una zona di mappa nel più breve tempo possibile quando necessaria: coordinazione perfetta. La loro abilità si concretizza al 25esimo minuto quando i CLN tentano un ingaggio e ottengono due uccisioni quasi nell'immediato ma si dimenticano della presenza di Guilty: il suo Jhin devasta le barre della vita degli avversari, libero di fare danno. È il Barone che da la sentenza definitiva alla partita.

L'EIC 2018 ritorna per l'ultima giornata il 7 giugno: sarà decisiva per conoscere le quattro squadre che parteciperanno alla finale dal vivo del campionato italiano di League of Legends.