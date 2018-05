LOL EIC 2018 Week 4: coppia inedita in cima con Inferno e Outplayed

Con otto squadre a distanza di appena una vittoria la quarta giornata dell'ESL Italia Championship presentava aspettative altissime in merito agli scontri diretti che avrebbero potuto smuovere la classifica. La fuga che qualcuno si aspettava, però, non è avvenuta e sole tre giornate dal termine è ancora tutto da decidere. L'unica certezza è l'appiattimento del livello competitivo con la distanza tra le piccole e le grandi sempre più breve. Anche se resta ancora da capire se verso il basso o verso l'alto.

Procioni bruciati ma il drago è domato

I Dragons Power Gaming partono subito forte grazie alla Zoe in corsia centrale che è pura delizia nei primi minuti di gioco. Purtroppo per i DPG si ingolosisce troppo e permette l'inizio del recupero dei Racoon che con il sempre splendido Aki, questa volta tornato su Ryze, conquista una doppia uccisione su Zoe e Trundle dopo aver salvato il suo Zac alleato.

Fino a quel momento sotto in oro, i Racoon danno l'impressione di contenere l'aggressività degli avversari, limitando le perdite e puntando alla conquista degli obiettivi neutrali piuttosto che delle vite dei Dragons Power. Flippers, il jungler dei RCN, sembra anche baciato dalla fortuna che lo salva più di una volta aiutata dai teletrasporti dei compagni di squadra. Il difetto dei DPG è di accumulare vantaggio solo apparente e di non saperlo concretizzare, mentre i Racoon sfruttano ogni minima occasione. Al 17esimo la gold lead passa in mano ai procioni: non la molleranno più fino a fine partita con la seconda vittoria in campionato.

Coraggio mancato

Brizz nei primi minuti sembra la bella copia di Olleh: forse ispirato dal Mid-Season Invitational sceglie Morgana e devasta la corsia inferiore dei Cyberground che deve partire subito sulla difensiva. Dall'altra parte della mappa Ryko sembra essere stato a scuola di Khan, il toplaner dei KingZone, e con Cho'Gath fa passare una pessima serata alla Camille avversaria. Così, quando le due squadre iniziano a raggrupparsi, OP e CGG sembrano alla pari ma in realtà la formazione di Palermo da l'impressione di poter far male ogni volta che ne ha la possibilità, conquistando sempre più obiettivi e ricacciando prepotentemente indietro gli assalti degli Outplayed.

Il loro limite in partita è l'eccessiva esitazione, la troppa paura nel fare per primi il passo decisivo. Un'indecisione che pagano cara quando Scar, il tiratore dei CGG, nell'intento di continuare a farmare non si accorge dell'arrivo della Camille di Belze che, seppur indietro nel livello generale della partita, trova una facile uccisione su un obiettivo debole come un AD Carry. È l'inizio della disfatta per i Cyberground che a quel punto sono costretti a cedere il Barone Nashor prima e la partita poco dopo, impossibilitati a contenere la pressione degli avversari su tutte e tre le corsie.

Confusi e felici

Cantava, più o meno, Carmen Consoli. Cantano, sicuramente, gli iDomina eSports che continuano il loro percorso di rinascita dopo le prime due batoste in campionato. Lo stile, tuttavia, non è cambiato: il caso d'altronde è sempre stato amico degli iDomina. Nemmeno il Primo Sangue nelle mani dell'Irelia nemica ha destabilizzato Rharesh e compagni: un'uccisione che da l'illusione di una partita già indirizzata per Deluxe e Sparapow dei CLN Vipers. Invece gli iDomina sembrano non curarsene e proseguono con la strategia studiata a tavolino: cercare il controllo della mappa e delle strutture.

Cedono alcune vite ma mai nessun vero vantaggio agli avversari. E quando c'è da accelerare non si fanno certo pregare. Il playmaker indiscusso è il support Horizon che gestisce i tempi di ingaggio e di ritirata nel modo migliore possibile; decide quando e dove la pena esporsi e quando è meglio aspettare. Poi a eseguire trova dei compagni perfetti che rendono questi iDomina una macchina quasi perfetta. Con molte cose ancora da migliorare ma che hanno già fatto capire di essere tornati grandi.

Nessuno è perfetto. Ma proprio nessuno

La partita più attesa della giornata non delude le aspettative, tranne quelle dei Forge. Per gli spettatori è stato uno spettacolo; per chi ne capisce, però, ha dovuto subire la visione di errori, tanti e troppi, che difficilmente ci saremmo attesi da queste due squadre. A comandare per entrambe è la tensione e la consapevolezza che una sconfitta significa rimanere indietro dalla vetta. Il risultato è che i Forge riescono a tenere il comando ma senza mai affondare, senza mai riuscire a infliggere il colpo di grazia a degli Inferno che fanno di tutto per restare a galla, aggrappandosi ai propri talenti.

I 4G, dal canto loro, peccano di distrazione con Guilty ancora una volta sottotono. Gli Inferno non si fanno pregare e nel momento dell'errore decisivo degli avversari ne approfittano: al 30esimo la zona del drago diventa il teatro della disfatta dei Forge con Artee degli Inferno che ha la libertà di infliggere tutti i danni in suo possess. Cohle e Decapsy tentano di mettere una pezza all'emorragia ma è solo il prolungare un finale già scritto. Il successivo Barone Nashor è degli Inferno che chiudono il game e conquistano una vittoria decisivo per il campionato.