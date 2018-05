LOL MSI 2018: Pray e Doublelift, continua la leggenda dei tiratori straordinari

Il Mid-Season Invitational è il primo evento internazionale del 2018 e il secondo più importante dopo il mondiale. Sotto certi aspetti, secondo alcuni, addirittura il primo. Perché a sfidarsi sulla Landa degli Evocatori di League of Legends sono solo i migliori team di ogni regione: i vincitori dei rispettivi campionati.

Quattro, in particolare, sono i giocatori sotto la lente d'ingrandimento: Rekkles per i Fnatic, Uzi per gli RNG, Pray per i KingZone DragonX e Doublelift per il Team Liquid. Se nella prima parte si è ampiamente discusso di Rekkles e di Uzi, adesso è il momento di approfondire le rimanenti leggende della corsia inferiore.

Pray - Il cacciatore eterno

Una caratteristica delle squadre coreane è la sinergia di gruppo. Cinque individui che si muovono all'unisono per lo stesso obiettivo, quasi siano comandate dalla stessa mente. Una componente che è facile rintracciare anche nel microcosmo delle singole corsie. È così che quasi mai si sente parlare di Pray, attuale tiratore dei KingZone DragonX, ma piuttosto della coppia Pray&Gorilla, il suo support di fiducia. Come Bang&Wolf degli SKT, come Zven&Mithy dei TSM, o ancora come Bud Spencer e Terence Hill. Un duetto indissolubile che suona una musica al limite della perfezione.

Eppure Kim "PraY" Jong-in non è semplicemente un componente della coppia. Pray ha avuto un passato senza il suo fido alleato; passato in cui ha vissuto di vita propria e si è formato per diventare uno dei migliori giocatori, e tiratori, al mondo. La sua carriera inizia nel 2012 nei Najin Black Sword nell'era in cui era possibile per le squadre schierare due squadre. È negli Sword che il talento di Kim cresce e si perfeziona grazie al costante confronto con i migliori giocatori nel campionato coreano. Una crescita costante ma mai improvvisa, che gli vale la prima presenza al mondiale già nel 2013 quando con la sua squadra costringe gli SK Telecom T1, poi vincitori della competizione, al quinto e decisivo game in semifinale. Quel giorno la storia di League of Legends avrebbe potuto prendere una strada ben diversa ma, anziché portarlo alla gloria eterna, lo ha portato alla separazione dal team. La stagione successiva è un eterno calvario e Kim riconosce di non avere più nulla da chiedere ai Najin: è il momento di migrare su altri lidi.

A novembre accetta l'offerta di un neo-team in via formazione, gli HUYA Tigers che si rinominano in GE Tigers non appena conquistata la qualificazione al campionato coreano. È l'inizio della sua seconda vita e dell'epopea con una delle formazioni più iconiche di sempre: Smeb, Lee, Kuro e, soprattutto, Kang "Gorilla" Beom-hyeon. Kang era già stato, in un certo senso, compagno di Pray: giocava nei Najin White Shiled, il sister team dei Black Sword. Ma è con i Tigers, insieme a un innumerevole elenco di prenomi in base allo sponsor del momento, che i due iniziano a diventare campioni prima e leggende poi. Il biennio 2015-2016 è l'annata della consacrazione nonostante le vittorie, quelle vere, non arrivino. Spesso incontrastati nella regular season a tal punto da terminare più volte il campionato in vetta alla classifica ma incapaci di confermarsi ai playoff. Il mondiale 2015 per Pray sembra l'occasione della vita. Ritorna in semifinale dei Worlds due anni dopo la prima ma, questa volta, fa di più: asfalta i Fnatic di Rekkles, suo diretto concorrente nella corsia inferiore, e conquista la finale. Ancora una volta, però, sono gli SKT a negare la gioia. E sono ancora una volta gli SKT e vietare il sorriso a Pray nella finale 2016 dello Spring Split: l'1-3 è una mazzata dopo il campionato disputato da primi della classe con 16 vittorie e 2 sole sconfitte.

La prima vera vittoria arriverà sei mesi dopo, ad agosto 2016, dopo un percorso simile. Le vittorie in campionato questa volta sono una di meno, 15, ma la finale dell'LCK Summer Split è ugualmente raggiunta. Ad attenderli i KT Rolster che si arrendono al termine di un estenuante 3-2 dai contorni epici che consacra definitivamente Pray come uno dei migliori tiratori al mondo. Da quel momento cambiano le squadre: i Tigers, diventati ROX, si sciolgono e la coppia Pray&Gorilla si trasferisce nei nuovi Longzhu con cui ottengono la vittoria del Summer Split 2017. L'intesa con Gorilla e i nuovi membri della squadra, tra cui spiccano l'esordiente Khan e il centrale Bdd, è immediata ma è chiaro che il diamante appena creato è ancora grezzo. Il mondiale ne è la prova: perfetti nella fase a gironi, fermati immediatamente dai Samsung Galaxy, poi vincitori del torneo, ai quarti di finale. La perfezione, tuttavia, è sempre più vicina e l'ultimo Spring Split li ha coronati nuovamente campioni, questa volta sotto il nome di KingZone DragonX. Pray è ormai una certezza in patria. In bacheca ormai manca solo un trofeo internazionale e l'MSI 2018 sembra quanto mai a portata di mano.

Al suo esordio nel 2012 si ritrovò all'Azubu Champion Summer di fronte ai CLG EU, squadra sorella della nord americana Counter Logic Gaming: in cui militava, e lo avrebbe fatto per i successivi quattro anni, la leggenda Doublelift.

Doublelift - Il vietcong d'America

Yiliang "Doublelift" Peng è l'unico giocatore della storia competitiva di League of Legends ad aver vinto tre titoli nazionali con tre squadre diverse. Un record che persino negli sport tradizionali è difficile ottenere. Nel caso di Doublelift, discendente di vietnamiti trasferitisi in California, è indice di costanza e passione per il proprio lavoro. Soprattutto quando si inizia la carriera a 17 anni, nel lontano 2011. Yiliang è un giocatore che conosce bene cosa significhi il sacrificio: essere disposti a tutto per raggiungere i propri obiettivi, anche rinunciare alla propria famiglia. I suoi genitori non condividono la scelta di Doublelift di dedicarsi a tempo pieno a League of Legends, nonostante fin dall'inizio dimostri di essere una giovane promessa. Non ci pensano due volte, così, a sbattergli la porta in faccia e cacciarlo di casa. League of Legends, per Peng, diventa la fonte di sostentamento: l'unica che gli permette di guadagnarsi da vivere e pagare l'affitto.

La sua carriera si lega in particolare al brand dei Counter Logic Gaming, conosciuti al grande pubblico con il nome di CLG. Sono quattro lunghi anni insieme in cui arrivano numerose soddisfazioni e riconoscimenti ma pecca troppo spesso di una cattiva gestione della pressione nei momenti decisivi della stagione. Il suo successo, in quegli anni, si deve alla sua attività di streaming più che alle competizioni ufficiali sulla Landa. È l'idolo di migliaia di giovani appassionati di League of Legends che lo seguono costantemente: Doublelift diventa l'esempio del selfmade-man, l'uomo che da zero ha creato un brand, il suo. Molti dei tifosi dei CLG ammetteranno poi di essersi appassionati alla squadra per la presenza del loro giocatore preferito. Senza vittorie, quelle vere sul campo, è però difficile rimanere sulla vetta e gli anni passano. Doublelift vuole lasciare la sua impronta non solo in streaming ma anche nella storia di LoL: è allora che inserisce una marcia in più e decide di mettersi in gioco sul serio. L'intenzione è di cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli ma non prima di aver portato alla vittoria la sua prima famiglia: i CLG vincono l'NALCS Summer Split 2015 per la prima volta.

In realtà la vinceranno anche una seconda volta, allo Spring Split 2016 sei mesi dopo. Ma Doublelift non c'è più. La chiamata dei TSM, il team più titolato d'America, non può essere rifiutata: nel video di presentazione Peng getta nel cestino la maglia dei CLG per rompere definitivamente con il passato. Il passato, tuttavia, non vuole rompere con lui e pone i TSM in finale proprio contro i CLG. Di più, il passato vuole infierire e consegna la vittoria, come anticipato, ai CLG abbandonati appena qualche mese prima. Un campione, o meglio una leggenda, la si riconosce dalla luce negli occhi: la luce di chi non molla mai. Nell'estate 2016 ritorna in finale con i TSM, letteralmente trascinandoli a una vittoria strameritata contro i Cloud9. In semifinale, però, il cerchio si chiude: la sfida con i CLG è vinta con un secco 3-0.

Il riposo del guerriero è giunto. Doublelift chiede e ottiene una pausa di sei mesi, il tempo dello Spring Split, per rifiatare e dedicarsi allo streaming, seguito costantemente da decine di migliaia di spettatori. Stare lontano dalle competizioni, tuttavia, non è mai facile. È così che a marzo 2017 risponde alla chiamata disperata del Team Liquid, impantanato nelle zone basse della classifica e a rischio retrocessione. La salvezza non arriva subito ma il suo intervento è fondamentale per evitare il peggio: ancora una volta si carica sulle spalle la responsabilità della squadra ed evita un tonfo clamoroso, nonostante non sia in piena forma. È proprio qui che Doublelift capisce di non potersi riposare troppo: in un gioco come League of Legends ogni pausa richiede il doppio o addirittura il triplo di tempo per ritornare ai livelli precedenti. In estate ritorna così ai TSM e conquista il suo terzo titolo dell'NALCS.

A mancare è la conferma internazionale del suo talento. I mondiali non hanno mai aiutato in tal senso con piazzamenti sempre sotto le aspettative, sia con i CLG che con i TSM. In quei casi, a sua difesa, si può affermare che a non girare al meglio era tutta la squadra. All'MSI, invece, non ha mai partecipato e l'edizione 2018 sarà la sua prima esperienza nella competizione dei campioni. Una qualificazione giunta nel modo più complicato e tragico possibile. Dopo aver superato Cloud9 ai quarti ed Echo Fox in semifinale, con Doublelift nominato MVP di entrambe le serie, nella settimana che precede la finale giunge dalla California una notizia scioccante: il fratello maggiore di Doublelift, Yihong Peng, ha ucciso la madre e ferito gravemente il padre dopo essere stato lasciato dalla fidanzata. Nonostante sia la stessa famiglia che lo ha rinnegato anni prima, Doublelift corre a casa per confortare il padre e il fratello minore. E mentre il mondo di League of Legends si chiede se mai avrà la forza di superare la tragedia familiare, Yiliang risponde con i fatti: la prestazione che tira fuori nella finale contro i 100 Thieves è stupefacente. Lucida, razionale, forse una delle migliori partite che abbia mai giocato nella sua vita. Dimostrando a tutti, ancora una volta, che la strada per prendere il suo posto come miglior tiratore d'America è lunga. Lunghissima.

Nell'attesa del suo erede, Doublelift si prepara al suo primo Mid-Season Invitational. Le squadre nordamericane, compreso il Team Liquid, sono sempre imprevedibili ma mai come quest'anno l'esito della competizione può dipendere dalle prestazioni del vietcong d'America.