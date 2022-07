Lollipop Chainsaw: una cheerleader a caccia di zombie

Che qualcosa stesse bollendo in quel folle calderone che è la mente di Suda51 si era capito già da tempo, perché tra allusioni e ammiccamenti si faceva un gran parlare di Lollipop Chainsaw, titolo divisivo della Grasshopper Manufacture pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360, ma adesso sappiamo esattamente qual è la natura del progetto che ci ricollega alla cacciatrice di zombie più atletica che si ricordi: la neonata Dragami Games ha annunciato di essere al lavoro sul remake di Lollipop Chainsaw, e punta a farci imbracciare ancora una volta la motosega glitterata nel corso del 2023. Nell'attesa di ottenere maggiori informazioni su questa nuova iterazione dell'avventura, ripercorriamo insieme le esaltanti coreografie di un videogioco imperfetto, ma unico nel suo genere.

I'm your cherry bomb!

La vita di una liceale non è affatto facile, contraddistinta com'è dai mille impegni scolastici e sociali, ma lo è ancora meno per Juliet Starling, che deve rispettare tutte le scadenze dei compiti assegnati mentre si allena con la squadra locale di cheerleader, cercando anche di trovare del tempo libero da trascorrere con Nick, l'amore della sua vita.



Le cose sono destinate a peggiorare quando la scuola viene invasa dall'esercito zombie sputato fuori dalla Dimensione Putrefatta, ma la ragazza discende da una famiglia di cacciatori di non morti, quindi per lei questa tragedia è solo un fastidio da risolvere menando per l'aria la fidata motosega dopo essersi attaccata al fianco la testa del suo ragazzo.

La trama di Lollipop Chainsaw impiega una manciata di secondi per ergersi a tempio del trash e della dissacrazione, distruggendo nel corso della progressione svariati orpelli alla cultura nerd degli anni '90 con il suo umorismo perennemente sopra le righe, sboccato e anche un po' infantile, ma sempre con il gusto fine del conoscitore che contraddistingue Goichi Suda, spalleggiato in questa nuova follia dalla penna di un James Gunn ancora lontano dall'orbita Marvel. PurtroppoSuda51 e James Gunn non sono coinvolti nel remake di Lollipop Chainsaw, ma Yoshimi Yasuda di Dragami Games ha promesso che l'opera cercherà di avvicinarsi quanto più possibile ad una remastered e sarà il più fedele possibile al gioco originale, per questo non dobbiamo aspettarci alcuna modifica all'impianto narrativo che abbiamo apprezzato dieci anni fa. L'avventura di Juliet piroetta tra le menzioni d'onore al grande cinema horror, tra un liceo dedicato a George Romero e la sala giochi intitolata al nostro Fulci, sfruttando con intelligenza il gustoso genere d'appartenenza ma senza mai prendersi troppo sul serio, rompendo con regolarità la sanguinosa avanzata della protagonista con battute puerili e ammiccamenti meta-narrativi.

Musica e ritmo

I boss che ostacolano la protagonista del gioco sono gli esponenti di quattro generi di musica rock, ognuno contraddistinto da un seguito di appassionati pronti a tutto per difendere le loro sonorità, ma che dovranno fare i conti con la voglia di dissacrazione che ha pervaso il duo Suda-Gunn: Zed è lo zombie punk, Vikke è il vichingo dell'heavy metal, Mariska è la regina dello psichedelico mentre Josey è il maestro del funk.



L'ultimo ostacolo evocato dal gotico Swan, il responsabile dell'invasione zombie, è Lewis Legend, uno scriteriato miscuglio tra i sovrani del rock classico come Cochran e Chuck Berry, con tanto di citazione al nominativo di Billy Idol ed una spruzzata di look Presleyano. Le influenze musicali non si fermano alla componente narrativa, perché Lollipop Chainsaw spalleggia il suo folle racconto con i riff di una colonna sonora da urlo, tosta e tamarra quando c'è da far schizzare il sangue dei non morti, ma anche allegra e movimentata perché in fondo la protagonista ha solo 18 anni.

La presenza contemporanea dei Children of Bodom e delle Chordettes riflette un esilarante bipolarismo che accompagna le maestose tracce originali composte da Akira Yamaoka, un vero e proprio guru del settore videoludico, le quali rendono il prodotto di Suda51 una gioia per l'apparato uditivo. Le canzoni che hanno fatto la fortuna del titolo non saranno però presenti nel remake di Dragami Games, perché i diritti di utilizzo sono scaduti ed andrebbero rinnovati, ma se gli sviluppatori conserveranno l'anima stravagante che ha guidato Grasshopper Manufacture nella creazione della sua opera possiamo stare certi che riusciranno a trovare nuove musiche sulle quali poter smembrare le orde di non morti.

Le imprecisioni tecniche

Lo stile coloratissimo e sopra le righe di Lollipop Chainsaw riusciva a far innamorare al primo sguardo, gestendo senza un particolare equilibrio la sua anima da b-movie tra lo splatter e le pose provocanti di Juliet che squarta gli zombie in un tripudio di cuori e stelline, ma il gusto artistico è di gran lunga l'aspetto più curato del titolo, perché la sua effettiva riuscita tecnica lasciava a desiderare anche nella preistoria videoludica del 2012.

A cominciare dai tempi di caricamento lunghissimi e frequenti, passando per i modelli poligonali di un Unreal Engine 3 già abbondantemente superato, fino ad arrivare ai movimenti legnosi e privi di pesantezza della protagonista - difetto molto grave per un videogioco hack 'n slash - i quali si univano ad una gestione pessima della telecamera che non seguiva con facilità il movimento a schermo e rimaneva anche bloccata in spazi angusti, mentre le combo della cheerleader non spiccavano per originalità né per esecuzione. Da questo punto di vista Lollipop Chainsaw non può nemmeno paragonarsi ad altre grandi opere partorite da Grasshopper Manufacture, basti pensare ai fasti raggiunti da killer7 e No More Heroes, ma la sua anima ribelle arde di quell'unicità che rende inclini al perdono (come tra l'altro vi dicevamo nella nostra recensione di Lollipop Chainsaw, che vi riproponiamo se siete in vena di nostalgia).



La neonata Dragami Games, fondata da una trentina di vecchi esponenti della Kadokawa, ha promesso di rivedere alcuni aspetti del gioco senza snaturarne l'irriverenza e lo stile visivo, per questo rimaniamo fiduciosi attendendoci lo smussamento di quegli spigoli ludici che non ci convinsero dieci anni fa, nella speranza che la nuova coreografia di Juliet si dimostri ancora più sciolta, irrispettosa e affascinante della prima.