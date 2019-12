Lords Mobile: nuovo aggiornamento Arena del Drago con tante novità

Poco tempo fa vi abbiamo parlato di Lords Mobile, il nuovo fenomeno free to play del momento: un titolo che, da un po' di tempo a questa parte, è riuscito a conquistare un grandissimo numero di videogiocatori (circa 200 milioni, per la precisione), prima su sistemi portatili e successivamente su PC. L'applicazione, sviluppata dalla società asiatica IGG, è stata capace di conquistare in breve tempo anche svariati premi dedicati.



Un percorso, quello dello sviluppatore di Singapore, coronato da grandi successi e iniziato nel 2006 con la diffusione del browser game Myth War online. Il punto d'arrivo - e, se vogliamo, un nuovo trampolino di lancio per il futuro dell'azienda - è rappresentato proprio da Lords Mobile. Per questo il fervore creativo dei ragazzi di IGG non si ferma mai e, da qualche giorno, ha portato a un importante aggiornamento che ha introdotto una modalità di gioco totalmente inedita, oltre che a nuove funzionalità, in tempo per festeggiare il Natale e chiudere in bellezza questo intenso 2019. Vediamo insieme quello che ci hanno riservato gli sviluppatori e in che modo potete guadagnare ricompense esclusive.



Gilda contro Gilda

Lo scorso 12 dicembre è finalmente giunta nei sever live l'attesissima Arena del Drago. Questa mappa inedita permette agli utenti di imbarcarsi in una guerra "Gilda contro Gilda", in cui i partecipanti possono scontrarsi per ottenere punti e potenziamenti atti a migliorare le rispettive Gilde.



I vincitori dell'Arena vengono determinati in base ai punti ottenuti occupando le Roccaforti. A seconda del punteggio ottenuto, i giocatori vengono ricompensati con gemme, acceleratori, risorse e altri oggetti utili che li aiuteranno ad avanzare rapidamente nel gioco, per diventare Lord del proprio Regno.

Ma saranno tutti a guadagnarci: anche i membri delle Gilde sconfitte otterranno - chiaramente in misura minore - utili valute come gemme e oggetti vari.

Le Gilde, inoltre, non dovranno preoccuparsi per le loro truppe. Nell'Arena del Drago i soldati non vengono uccisi ma solo feriti, e non sarà necessario utilizzare nessuna risorsa per curarli, e allo stesso modo non occorrerà alcun tipo di materiale per riparare le trappole o il muro del proprio Castello.



Insomma, l'Arena del Drago è una sorta di modalità di gioco autonoma rispetto all'esperienza ludica principale la quale - di conseguenza - non verrà influenzata dai risultati conseguiti nell'Arena del Drago. Al termine della battaglia, infine, i giocatori otterranno la preziosa Dragite, un materiale che potrà essere scambiato per acquistare nuovi Eroi nell'omonimo negozio.

Un nuovo eroe!

L'Arena del Drago porta con sé anche un nuovo innesto nel pool di eroi a disposizione dei giocatori: Boommeister. L'inedito condottiero è disponibile gratuitamente ed è esclusivo di questo aggiornamento: la sua abilità passiva consiste in un cannone in grado di scaricare potentissimi raggi energetici per respingere i nemici. Con quest'ultimo update IGG ha poi ascoltato la sua community inserendo una lotta PvP a costo zero, dove tutte le Gilde possono partecipare senza doversi preoccupare di perdere truppe o preziose risorse.

Non è finita qui: in occasione dell'aggiornamento che con tutta probabilità chiuderà il 2019, il team di sviluppo offre a chi non ha mai avuto l'occasione di giocare a Lords Mobile un buono da riscattare. Buon divertimento!