Lords Mobile x Saint Seiya: arrivano Pegasus e i Cavalieri dello Zodiaco

Il mondo di Lords Mobile si espande grazie ad una nuova collaborazione, questa volta dedicata a Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco), una delle serie manga e anime più famose e apprezzate di tutti i tempi, con milioni di seguaci anche in Italia grazie al successo della serie trasmessa tra la fine degli anni '80 e la prima metà degli anni '90. I Cavalieri dello Zodiaco arrivano in Lords Mobile, dicevamo, ma prima di scoprire la natura ed i contenuti di questo evento crossover facciamo un ripasso sul gioco di IGG, uno strategico per mobile capace di conquistare oltre 200 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Lords Mobile: alla conquista di un regno

Cos'è Lords Mobile? Si tratta di un gioco di ruolo multiplayer ad ambientazione fantasy con elementi strategici e world building sviluppato da IGG, azienda di Singapore specializzata nello sviluppo di giochi mobile attiva da oltre 15 anni e attiva a livello internazionale con uffici in tutto il mondo (tra cui USA, Canada, Cina, Corea, Filippine, Tailandia, Dubai, Brasile, Spagna, Italia, Indonesia, Turchia e Bielorussia) e quotata alla borsa di Hong Kong.

IGG può vantare oltre 40 giochi publicati tra cui Castle Clash, Clash of Lords 2, Slot Machines, Galaxy Online 2 e ovviamente Lords Mobile, titolo che ha riscosso un successo incredibile: lanciato nel 2016 il gioco si è portato a casa numerosi riconoscimenti tra cui il premio Best Competitive Game ai Google Play Awards 2016, una nomination per la categoria Best Multiplayer Game nel 2017 e il riconoscimento "Eccellenza di Android" da parte di Google.

Ma come funziona Lords Mobile? Saremo chiamati a creare un regno da zero, prendendo le redini di un territorio ormai distrutto. Oltre a dare vita al proprio insediamento personale, dovremo costruire nuovi edifici, trovare risorse, addestrare le truppe ed elaborare strategie per difendere il proprio regno. Lords Mobile propone meccaniche piuttosto varie, a differenza di altri giochi del genere che faticano ad innovare la propria formula, in Lords Mobile non mancheranno le attività (principali e secondarie) che vi consentiranno di accumulare valuta virtuale da utilizzare per potenziare gli eroi e le strutture, salendo così di livello e diventando sempre più potenti. Potete anche scegliere di unirvi a gilde già esistenti e preparare un potente attacco con altri giocatori, stringere alleanze strategiche sarà fondamentale per difendere il territorio e trovare nuovi eroi da aggiungere al proprio schieramento. Tutto questo senza dimenticare la modalità PvP Arena del Drago che vi permetterà di far scontrare la vostra gilda con una squadra rivale, per un divertimento senza fine. Lords Mobile è disponibile gratis (con supporto per gli acquisti in-app opzionali) su iPhone, iPad, dispositivi Android, tablet Amazon e PC via Steam, per il download vi basterà seguire il link che trovate nel box qui a fianco... e vinca il migliore!

I Cavalieri dello Zodiaco

Come sottolineato poco sopra, IGG è una azienda che opera a livello internazionale e che si sta espandendo anche in Giappone, proprio dal paese del Sol Levante nasce la collaborazione con Saint Seiya, una delle serie anime/manga più famose di sempre, conosciuta in Italia con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco.

Dalla sua prima comparsa nel 1985 l'opera di Masami Kurumada ha influenzato almeno tre diverse generazioni dando vita ad un franchise incredibilmente longevo che include manga, anime, film, giocattoli e merchandising di ogni genere. Dopo le 12 case, questa volta i Cavalieri dello Zodiaco sono chiamati ad affrontare una nuova inedita sfida nel regno di Lords Mobile. Fino al 31 maggio 2021 Pegasus sarà disponibile come personaggio giocabile in Lords Mobile e una volta ottenuto resterà vostro per sempre. Accedendo alla pagina eventi Lords Mobile x Saint Seiya riceverete subito 10 Medaglie Eroe, completando le sfide potrete ottenere ulteriori medaglie e l'armatura del Sagittario per Seiya. Per tutta la durata dell'evento sarà possibile visitare il Negozio Cavalieri dove i giocatori troveranno la Skin Castello (temporaneo), equipaggiamenti ed emote a tema Cavalieri dello Zodiaco.



Infine, vari personaggi non giocanti (NPC) tratti dall'universo di Saint Seiya compariranno nelle schermate di Lords Mobile. Impossibile resistere al fascino dei Cavalieri di Bronzo: Pegasus, Crystal, Andromeda, Phoenix e Sirio si preparano a trionfare anche nel mondo di Lords Mobile, siete pronti per assistere ad un nuovo scontro leggendario?