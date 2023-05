Lords of the Fallen è un Dark Souls 4.5 con super grafica

Assieme al DLC di Elden Ring e a Lies of P, che ricordiamo arriverà su PC e console nel mese di agosto (qui trovate la nostra prova di Lies of P), The Lords of the Fallen è senza dubbio uno dei più interessanti soulslike di prossima uscita. Mentre i ragazzi di Hexworks - studio interno di CI Games - continuano a non divulgare informazioni sulla finestra di lancio, un recente leak suggerisce che il nuovo action RPG dalle tinte dark fantasy vedrà la luce il 13 ottobre 2023.



Dopo avervi parlato dello strabiliante impianto grafico di The Lords of the Fallen, che non a caso è sviluppato in Unreal Engine 5, abbiamo raccolto le più recenti notizie sul soulslike e cercato di capire cosa dovremmo aspettarci dal progetto precedentemente conosciuto come Lords of the Fallen 2.

Benvenuti in DARK SOULS 4.5

Come accennato nella nostra anteprima di The Lords of the Fallen, il titolo sarà ambientato mille anni dopo i fatti raccontati nell'originale Lords of the Fallen, giustificando i grandi cambiamenti avvenuti nella realtà fantasy immaginata dallo sviluppatore polacco CI Games.

Per quel che riguarda la componente narrativa sappiamo soltanto che gli utenti vestiranno a questo giro i panni di un Crociato Oscuro incaricato di spodestare il tiranno Adyr, una divinità demoniaca debellata diversi eoni prima e apparentemente resuscitata per soggiogare ancora una volta il mondo. Il nostro leggendario alter-ego dovrà quindi attraversare il regno dei vivi e quello dei morti, superare colossali boss fight e abbattere ancora una volta la malvagia entità superiore prima che questa riesca a incenerire il resto degli esseri umani. Il team ha confermato che il sequel presenta diversi collegamenti col primo episodio, che di conseguenza potranno essere compresi appieno soltanto da coloro che hanno portato a termine l'action RPG co-sviluppato da CI Games e Deck13 Interactive. Descritto dai suoi stessi creatori come una sorta di DARK SOULS 4.5, dal punto di vista prettamente strutturale The Lords of the Fallen prenderà le distanze dall'immenso open world alla base di Elden Ring, proponendo al contrario un mondo interconnesso tramite passaggi e scorciatoie. A scanso di equivoci è stato precisato che la mappa sarà cinque volte più grande di quella esplorata a suo tempo in Lords of the Fallen, anche perché nel sequel avremo modo di girovagare sia nel mondo "normale" che nell'Umbral World: due realtà invero soprapposte, che per giunta presenteranno aree e punti d'interazione differenti.



A proposito dell'esplorazione, che da sempre gioca un ruolo importante nell'esperienze di stampo soulslike, abbiamo appreso che i cosiddetti "anchor", vale a dire l'equivalente dei classici falò, potranno essere reperiti in giro o creati attraverso non meglio specificate meccaniche di crafting.

I punti di salvataggio, però, offriranno il consueto viaggio rapido soltanto nella prima partita, poiché il New Game Plus messo a punto da Hexworks imporrà pesanti limitazioni agli spostamenti degli utenti. In caso di morte, poi, saranno i giocatori a decidere se rinascere nel mondo principale - similmente al respawn di DARK SOULS - o se avventurarsi invece nell'Umbral World, una misteriosa terra alternativa caratterizzata da ricompense nettamente più ricche, dove i consumabili risultano tuttavia meno efficaci del normale.



Attenendosi alle regole del genere, The Lords of the Fallen non mancherà di porre sul piatto un ricco livello di personalizzazione, che si tradurrà nella possibilità di configurare manualmente i parametri dei nostri alter-ego e persino alterare le armi che questi potranno aggiungere all'equipaggiamento. Stando a quanto dichiarato da CI Games, tanto le armi quanto gli incantesimi e le abilità acquisite di volta in volta dal Crociato Oscuro saranno personalizzabili, allo scopo di sfruttare al meglio i diversi attributi delle nove classi principali in cui potremo specializzarci.

Proprio per questa ragione, il team si è assicurato di introdurre tre diverse fazioni, che potranno essere scelte all'inizio dell'avventura e daranno accesso a oggetti unici, e soprattutto di nascondere innumerevoli strumenti di morte e altre ricompense nella vasta mappa di The Lords of the Fallen, incentivandone l'esplorazione.

Multiplayer e curva di apprendimento

Come riportato all'inizio dell'anno corrente da EDGE, l'action RPG sarà contraddistinto da una componente multiplayer alquanto diversa da quella che limita le produzioni FromSoftware.

Non solo il prodotto potrà essere giocato interamente in cooperativa online, ma in caso di morte il giocatore sarà libero di continuare a osservare il compagno ancora in vita fino al momento della resurrezione. Già confermato, inoltre, il pieno supporto al cross-play tra PC e console, che pertanto permetterà agli utenti di giocare con gli amici indipendentemente dalle piattaforme possedute. Per la gioia degli utenti non particolarmente avvezzi al livello di sfida che contraddistingue i soulslike, il creative director di The Lords of the Fallen, Cezar Virtosu, ha promesso che l'opera punterà su una curva di apprendimento bilanciata e volta a eliminare la frustrazione iniziale che spesso caratterizza gli esponenti del genere. Per conseguire tale obiettivo e spezzare una lancia in favore dei neofiti, gli autori hanno confezionato una lunga fase introduttiva che permetterà agli utenti di apprendere e padroneggiare le nozioni base, e solo dopo di addentrarsi in un mondo ostile e "davvero intransigente". Se gli amanti dei soulslike e della elevata avranno insomma pane per i loro denti, i giocatori alle prime armi avranno il tempo necessario per fare pratica e imparare dai propri errori.



Concludiamo il nostro resoconto con una piccola curiosità a tema Elden Ring, che a quanto pare presenta un boss incredibilmente simile a un avversario di The Lords of the Fallen. Cezar Virtosu ha infatti raccontato che, in seguito al reveal del kolossal di Bandai Namco, il team di Hexworks è stato colto alla sprovvista dal look di Malenia, giacché dal punto di vista prettamente estetico ricorda inspiegabilmente una delle tante minacce immaginate dallo studio spagnolo.

Una coincidenza che ha dell'incredibile e che ha subito catturato la nostra curiosità, innescando il desiderio di poter posare quanto prima gli occhi sul suddetto avversario. Considerando che il gioco verrà pubblicato nella seconda metà del 2023, per nostra fortuna non dovremo attendere ancora a lungo per poter verificare le capacità di questo misterioso boss e di tutte le altre orripilanti creature chiamate in causa da Hexworks e CI Games.