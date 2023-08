Lords of The Fallen è sottovalutato? Riscopriamo il soulslike 9 anni dopo

Salvo rinvii, il 13 ottobre 2023 sarà il day one per il nuovo Lords of The Fallen (qui la nostra prova di Lords of the Fallen). Parliamo del sequel/reboot dell'omonimo videogioco che ha combattuto sullo stesso "terreno di genere" di Dark Souls. Tuttavia, all'epoca non fu recepito benissimo né dalla stampa né dal pubblico, complici alcune criticità dell'aspetto grafico e la generale pesantezza del combat system.



Oggi, nove anni più tardi, un numero imprecisato di titoli ha proseguito sul solco tracciato da Deck 13, patch e aggiornamenti hanno risolto molti dei problemi tecnici iniziali di Lords of the Fallen. Dopo aver ri-vissuto con piacere sul nostro canale Twitch le prime due ore dell'avventura del 2014 abbiamo iniziato a chiederci: era davvero "mediocre", al più accettabile, quando fu pubblicata? E soprattutto vale la pena giocarla oggi, in attesa della prossima?

La diffusione dei soulslike

Nel nostro speciale sui giochi soulslike abbiamo già analizzato questa tipologia di produzioni. In breve, per essere tale un soulslike non basta che racconti una trama con struttura lineare semplice, arricchita da una profonda e ramificata "narrazione ambientale" (la cosiddetta lore). Né tantomeno è sufficiente che sia "difficile", un termine che richiederebbe una disambiguazione a sé per avere davvero senso. Non è neanche indispensabile che ricompense e punizioni, esplorazione e combattimenti siano calibrati alla maniera degli "originali" (produzioni di From Software).



L'esperienza e il tempo hanno confermato che le meccaniche tipiche e ricorrenti, gli immancabili topos delle avventure di From Software, caratterizzano davvero un soulslike solo quando collaborano con atmosfere misteriose, desiderio di esplorazione e ritmi ludici unici per ciascun gioco. Ciò detto, i motivi per cui Lords of the Fallen è uno dei primi esponenti della categoria sono molto poco "interpretabili" e più ovvi che in altri casi, a partire dal colpo d'occhio.



Quando nel 2014 il gioco di Deck13 e CI Games giunse sul mercato, gli sviluppatori dichiararono apertamente e in più occasioni di averlo costruito con in mente il feeling di Dark e Demon's Souls, reinterpretandone però in chiave occidentale e personale gli elementi costitutivi e l'estetica.

Nel frattempo dopo tre anni dal suo debutto, risalente al 22 settembre 2011, l'Action RPG di From Software era già considerato una pietra miliare, ma non era ancora "padre" di un genere a sé. Alcuni anni dopo sono arrivati sul mercato prodotti come Titan Souls (2015), DarkMaus (2016) e Salt and Sanctuary (2016), tutti esperimenti molto diversi tra loro e dalle opere From, tanto nell'estetica quanto nel gameplay, a dimostrazione della flessibilità della dicitura "soulslike". Insieme a Lords of the Fallen sono tra i titoli a cui dobbiamo la successiva diffusione del genere. Titan Souls si concentra sugli scontri con i Boss più che sull'esplorazione, con telecamera dall'alto e grafica in pixel art. DarkMaus, forse il meno noto dei tre, è un indie caratterizzato da una direzione artistica bicromatica accattivante, che ricorda le ombre cinesi. Infine Salt and Sanctuary è un soulslike con dinamiche miste al metroidvania, strutturato in 2D a scorrimento laterale.

Paesaggi mozzafiato

Ripensandoci, Deck13 rischiò molto più di quanto non abbiano fatto i futuri esponenti del genere per molti anni a venire, lanciando una proposta aderentissima a Dark Souls che ai fan suonò come un guanto di sfida. Al netto della differenza nello stile di rappresentazione, Lords of the Fallen vanta infatti un setting fantasy medievaleggiante oscuro, in cui le rovine piene di ragnatele e muffa sono una pallida vestigia dell'epoca d'oro e delle ricchezze che non ci sono più.



Bui e decadenti corridoi abbandonati attraversano labirintici castelli e catacombe, definendo mappe interconnesse (anche se in modo meno elegante rispetto a quelle di Miyazaki) dove shortcut e checkpoint sono boccate d'aria fresca sempre gradite e scandiscono la lenta progressione verso il finale. I torrioni di pietra e le mura si stagliano su evocativi fondali montani irraggiungibili e poi, per contrasto, su lande demoniache in fiamme. Il dualismo tra mondo oscuro e realtà così importante per il capitolo in uscita a ottobre era infatti già presente nel Lords of the Fallen del 2014, anche se solo come espediente per variare l'ambientazione e il tono delle location.



All'aperto, bandiere e mantelli svolazzano sferzati dal vento; al chiuso, l'aria densa intorno a noi è penetrata da timidi raggi di luce che passano attraverso feritoie, o si illumina di rosso rifrangendo il baluginare rossastro di un cristallo insanguinato. Al culmine di questa atmosfera così evocativa, proprio come nei migliori Souls di From, anche in Lords of the Fallen si aggirano malvagità mostruose e pericolose di ogni taglia, dal più piccolo mob agli immensi Boss, che rendono l'attraversamento più stimolante e danno corpo alla storia della fine del mondo. Tuttavia, quest'ultima è una serie di accadimenti lunga secoli, la lore, alla quale il giocatore non assiste (per scelta).



Volendo la si può comunque ricostruire pezzo a pezzo, leggendo le descrizioni degli oggetti e degli equipaggiamenti, o ascoltando - dato che sono doppiati in inglese - gli stralci di documenti e diari sparsi per la mappa e i dialoghi con gli NPC. Fin qui, dunque, Lords of the Fallen sembrava l'erede perfetto di Dark Souls e come tale, trailer dopo trailer, fu dato in pasto agli speranzosi videogiocatori di tutto il mondo.

La pesantezza del combat system

Nonostante le ottime premesse pre-pubblicazione, pad alla mano Lords of the Fallen non era come i fan di Miyazaki si aspettavano. Anche se visivamente era ed è ancora oggi convincente, il pubblico amante dei Souls e del loro gameplay raffinato si accorse subito che il prodotto era calibrato con una fisicità molto diversa. La parola perfetta per descrivere l'esperienza e comprendere come mai non funzionò per tutti, a prescindere dalle problematiche legate a bug e bilanciamenti mancati al lancio, è pesante.



Alla grazia e al tecnicismo sottile dei parry all'ultimo secondo e dei moveset danzanti di From Software, Lords of the Fallen rispose con fragore, sotto forma delle montagne di muscoli tesi del protagonista Harkyn. Non esattamente un personaggio votato alla mobilità, ma perfetto, a prescindere da quale delle tre classi si fosse scelta all'inizio, per imbracciare uno scudo alto quanto lui e mulinare martelli, asce e spadoni da far invidia a Gatsu di Berserk.



Il rude e tenebroso galeotto con il volto tatuato ha infatti una fisicità talmente pronunciata che si riflette in movimenti e animazioni lentissime, giustificate anche dalle armature "alla Warhammer 40.000" che indossa. Bellissime, certo, ma influenzano troppo il ritmo delle lotte e obbligano l'utente a un approccio più manesco possibile. La pesantezza e flemmaticità dei movimenti fanno parte dell'identità del gioco, ma anche se sono volute non per questo sono meno fastidiose, soprattutto se impediscono di isolare mentalmente i frame di invincibilità di una schivata o di identificare correttamente le hitbox di un attacco.

Per dire, la più agile delle rotolate a peso quasi azzerato e senza equipaggiamenti pesanti è comunque un'acrobazia rigida, dispendiosa di tempo ed energie e che non vale la pena tentare nella maggior parte delle occasioni. Si rischia di meno alzando uno scudo e avvicinandosi con fare attendista alla lotta, che così facendo si prolunga innaturalmente soprattutto se di fronte abbiamo un Tank che sfrutta la stessa strategia, e si difende dietro un portone blindato a due piazze. Quando alla fine si sceglie di andarci giù pesante, le spadate più violente e le schivate, o i parry a pieno carico scuotono con veemenza la telecamera di gioco a ogni colpo inferto o subito. Se non altro, la spettacolarità e la fisicità degli impatti sono assicurate. Sarebbe stato gradito uno regolatore nel menù per diminuire questo shaking davvero eccessivo. Invece, Deck13 e CI Games decisero stoicamente di puntare tutto sulla direzione artistica che avevano delineato nel tentativo di far incontrare il gameplay Souls, nato fluido e scattante, con una dimensione possente, dura, così carica e "tangibile".



Una collaborazione tra stili non è impossibile, ma gli sviluppatori di Lords of the Fallen non avevano abbastanza riferimenti per riuscirci al primo colpo: sono stati piuttosto loro a fornirne uno ai posteri.

Nove anni dopo...

Prima di continuare, potreste voler leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen per farvi un'idea di come lo abbiamo valutato nel 2014.

La situazione al day one e poco dopo è chiara: in un momento in cui stava avvenendo il classico "passaggio di consegne" tra console che avevano dato tutto e una next gen ancora da scoprire, Deck13 e CI Games spinsero sul potenziare il comparto grafico e tentarono di incuriosire i giocatori con la promessa di un Dark Souls al passo con la tecnologia.

I due Lords of the Fallen sono stati separati dalle altre opere di From, cioè Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, senza contare Elden Ring. Deck13, che ha lasciato l'IP a CI Games e al suo studio Hexworks, ha sviluppato i due The Surge, trasmettendo ancora la pesantezza di personaggi e nemici ma stavolta non al prezzo della fluidità dell'azione. Intanto sono fioriti soulslike di ogni forma e colore: da Jedi Fallen Order e Survivor (qui la recensione di Star Wars Jedi Survivor) a Remnant e al recentissimo Remnant 2, o anche Blasphemous e il suo sequel in prossima uscita, per citare il florido mondo 2D. Infine c'è Mortal Shell, che condivide la "pesantezza" ludica con il videogioco oggetto della nostra analisi. Proprio Mortal Shell e l'altrettanto tiepida accoglienza che lo aspettavano alla pubblicazione nel 2020 rappresentano il paragone più interessante di tutti. Come Lords of the Fallen (2014) anche il titolo di Cold Symmetry è artisticamente e visivamente eccellente, debitore all'originale Dark Souls della maggior parte della sua struttura narrativa, di gameplay e di atmosfera. Tutti e due, alla fine, sono rimasti vittima della loro ambizione e voglia di "fare molto con poco". Infatti entrambi sono tanto estremamente vicini, quanto diversificati dalla fonte, caratterizzati da meccaniche interessanti ma acerbe, inserite senza stridore con quelle tipiche e collaudate.



Sul fronte registico, chi non ha mai giocato a Lords of the Fallen potrebbe stupirsi nel vedere la telecamera che - a seguito di una cutscene - si sposta alle spalle del protagonista senza soluzione di continuità. In particolare durante l'introduzione delle boss fight si tratta di un'alternativa eccellente al classico stacco tra cinematica e gioco, che al tempo invece andava per la maggiore.



A livello di gameplay, invece, il sistema di incremento dell'esperienza accumulata basato sul "coraggio" di Lords of the Fallen è altrettanto inimitato e calzante in ambito soulslike. In pratica, più tempo si passa esplorando e combattendo senza morire o riposarsi a un checkpoint, più la valuta con cui si migliora il guerriero e si sbloccano nuove magie aumenta nel nostro inventario. Interessanti anche il timer che fa scomparire le "anime" perse alla morte dopo un tot di tempo proporzionale alla loro quantità, e il sistema di armi e armature più asciutto rispetto a quelli di From, quasi da action puro.



Nove anni dopo la pubblicazione non possiamo dire che Lords of the Fallen sia stato "giudicato male" all'epoca, non se consideriamo con onestà intellettuale i problemi tecnici del day one, sommati alla pesantezza dei combattimenti e alla relativa brevità dell'esperienza. Però è invecchiato bene e meglio di altri suoi coetanei, al punto che a prima vista non si direbbe che sia nato così tanto tempo fa.

Ancora oggi Lords of the Fallen può regalare soddisfazioni, momenti interessanti e scorci paesaggistici notevoli, merito di un'ispirata direzione artistica, di un sistema di illuminazione indovinato di pregevoli animazioni e modelli poligonali. Pur al netto dei suoi spigoli, il soulslike ha dimostrato che si poteva guardare agli stilemi tipici delle opere di Miyazaki, per poi reinterpretarli con una certa efficacia. Deck13 e CI Games non hanno "copiato" Dark Souls: lo hanno omaggiato. Chiunque si voglia approcciare al mondo dei soulslike, o chi ha sempre ignorato Lords of the Fallen per timore di annoiarsi, dovrebbe invece dare una possibilità ad Harkyn. Se non altro per "ragioni storiche", dato il costo irrisorio a cui il titolo viene spesso proposto, aspettando di scoprire se il suo sequel riuscirà a dimostrarsi all'altezza delle aspettative.