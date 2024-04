La lore di Star Wars Outlaws spiegata bene tra ambientazione e Sindacati

Star Wars Outlaws sarà un altro tassello da aggiungere al già ricchissimo universo espanso di Guerre Stellari. Fino a qualche tempo fa, tuttavia, avevamo pochi indizi per carpire la collocazione temporale dell'open world galattico di Ubisoft, ma dopo lo story trailer di Star Wars Outlaws possiamo finalmente evincere qualche dettaglio più specifico. Andiamo quindi ad esplorare insieme l'esatta collocazione cronologica del titolo di Massive Entertainment nell'enorme mosaico del franchise Disney/Lucasfilm.

Quando è ambientato Outlaws

Stando alle informazioni pregresse, e ad alcuni importanti riferimenti presenti all'interno del nuovo trailer, possiamo affermare con una certa sicurezza che gli eventi di Outlaws si svolgono circa nel 4ABY (After Battle of Yavin), ovvero nell'anno che intercorre tra L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

Non era difficile dedurlo perché sembra chiaro che le peripezie di Kay si svolgono in un contesto sociopolitico dilaniato da tumulti e battaglie: ci troviamo nell'esatto momento in cui il potere dell'Impero Galattico inizia a incrinarsi e vacillare, con le forze di Palpatine e Darth Vader impegnate contro le offensive finali della Ribellione.



Non a caso la protagonista, una fuorilegge immischiata negli affari dei Sindacati criminali dell'Orlo Esterno, viene costantemente braccata dagli imperiali, che forse riconoscono in lei una minaccia da non sottovalutare.

Il fatto poi che Kay, durante una visila al palazzo di Jabba the Hutt a Tatooine, incappi persino in Han Solo intrappolato nella carbonite non lascia spazio a dubbi: siamo proprio nel periodo che separa il finale di Episodio 5 e le vicende di Episodio 6, forse poco tempo prima che Luke Skywalker giunga in soccorso del suo amico.

I Sindacati criminali

Come si evince dallo story trailer, e dagli approfondimenti concessi dagli sviluppatori, il cuore pulsante della trama di Star Wars Outlaws si annida nel cosiddetto "Underworld", ovvero quel ricco sostrato di storie e personaggi che risiedono "all'ombra" delle gloriose epopee di Jedi e Sith. Malavita, politica e corruzione sono alla base di questa importante porzione di lore starwarsiana (talmente preziosa che Star Wars Underworld è una serie TV mai realizzata da George Lucas), esplorata di recente anche al cinema e in televisione con prodotti come Solo A Star Wars Story, The Mandalorian e Andor (qui la nostra recensione di Andor).

Tornando alla nostra scapestrata criminalotta, le avventure di Kay si intrecciano con i già citati 5 Sindacati criminali, una lega composta dai principali gruppi malavitosi dell'Orlo Esterno. Il potere economico e politico di queste organizzazioni era immenso già da prima dell'Impero: come dimostrano anche gli avvenimenti di The Clone Wars, infatti, i Sindacati sono sempre riusciti ad ergersi sulla società a prescindere dal tipo di governo, e in alcuni frangenti addirittura collaborando con il potere reggente. Non è un caso, d'altronde, che proprio gli Hutt abbiano stretto qualche legame con la Vecchia Repubblica ai tempi delle Guerre dei Cloni, un compromesso che la senatrice Padme Amidala e l'Ordine dei Jedi decisero di accettare pur di ottenere vantaggi nel conflitto con le forze separatiste guidate dal Conte Dooku.



Lo stesso Jabba, nella trilogia cinematografica originale, beneficia di un'importante concessione da Lord Vader in persona, quella di avere tra le proprie grinfie il corpo inerme di Han Solo: una dimostrazione di quanto persino l'irreprensibile l'Impero preferisse mantenere buoni rapporti con i Sindacati. In ogni caso, oltre gli Hutt - forse il clan più celebre tra i 5 gruppi - abbiamo anche il Sindacato Pyke, famoso per i suoi traffici di contrabbando: attraverso le varie epoche di Star Wars i Pyke si sono distinti proprio per lo sfruttamento e la rivendita di materie preziosissime come la spezia e il coassio (necessario per produrre carburante per le navi spaziali): vediamo in maniera approfondita le implicazioni di questi traffici in prodotti come The Clone Wars e The Book of Boba Fett, in cui personaggi come Ahsoka (qui la recensione di Ahsoka) e il celebre cacciatore di taglie si ritrovano immischiati negli affari che legano i Pyke alla spezia.

L'Alba Cremisi è invece il sindacato che, nel periodo tra le Guerre dei Cloni e la nascita della Ribellione, vedeva alla propria guida il malvagio Darth Maul, diventato una figura di spicco dell'Underworld criminale dopo la sconfitta subita da Obi-Wan Kenobi quando era un apprendista Sith agli ordini di Darth Sidious.



Nel film Solo vediamo che Maul, dopo aver preso il comando dell'Alba, rimase dietro le quinte affidando il comando del clan a Dryden Vos e alla sua compagna Qi'Ra, vecchia amica di Han. In seguito alla morte di Vos è proprio Qi'Ra a rimanere a capo della banda, le cui vicende sono narrate in alcune run a fumetti intitolate War of the Bounty Hunters e Crimson Reign.

Outlaws: I nuovi Sindacati

Sempre The Clone Wars, negli anni, ci ha permesso di conoscere Il Sole Nero, un sindacato nato tra i ranghi di una famiglia nobile appartenente alla razza Falleen. Il destino di questa casata è legato indissolubilmente all'avanzata dei Sith durante il piano per la caduta della Repubblica: il primo leader del Sole Nero venne infatti ucciso da Savage Opress, un apprendista di Dooku ai tempi delle Guerre, mentre il secondo perse la vita in occasione della caduta di Mandalore, che vide Darth Maul ordire un colpo di stato insieme alla Ronda della Morte

Infine il Sindacato Crymorah, meno conosciuto perché comparso perlopiù nei romanzi del franchise, viene ricordato soprattutto per i rapporti stretti con l'Impero Galattico al fine di fornire informazioni sui gruppi ribelli dispersi per la Galassia. Questi ultimi due gruppi, durante gli eventi di Outlaws non dovrebbero essere più in attività, difatti non vengono menzionati all'interno dello story trailer pubblicato da Ubisoft.



Al loro posto troviamo il Clan Ashiga, un'organizzazione inedita co-creata dagli artisti di Massive e Lucasfilm. Per questo non abbiamo molte informazioni su di loro, e in tal senso non vediamo l'ora di saperne di più nel corso dell'avventura. Sui 5 Sindacati attivi nel 4ABY si erge Sliro, un membro appartenente all'Elite della Galassia che vive all'interno di un'imponente villa a Canto Bight. Si tratta della città-casinò introdotta in Episodio 8, Gli Ultimi Jedi, nota per lo sfarzo e per le dure condizioni di schiavitù imposte dai ceti più ricchi nei confronti della popolazione povera.

Questo ricco mosaico compone quella che viene definita dal team di sviluppo come la Golden Age dei Sindacati: un periodo di conflitti e anarchia in cui, contemporaneamente all'ultima battaglia che vedrà Luke Skywalker sconfiggere il temibile Impero, faremo la conoscenza di nuovi personaggi che si muovono all'ombra dell'imminente restaurazione della Repubblica.