Mafia Definitive Edition: un'avventura criminale su PlayStation Plus

Nel mese di febbraio PlayStation Plus offre una selezione davvero interessante di titoli (ecco tutti i giochi PlayStation Plus Essentials di febbraio 2023) - scaricabili fino al prossimo 6 marzo e disponibili per tutti i piani di abbonamento - che include Evil Dead The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2 Oltre la Luce e Mafia Definitive Edition (qui la nostra recensione di Mafia Definitive Edition). Ci sembrava un'ottima occasione per rispolverare il rifacimento dell'iconico capostipite della serie criminale, che Hangar 13 ha saputo riammodernare con efficacia, senza dimenticare la fedeltà all'opera targata Illusion Softworks.



Capace di rappresentare con dovizia di particolari il reale periodo storico alla base del racconto, e di catturare l'essenza di un leggendario filone cinematografico a cui appartengono alcuni dei più grandi capolavori della Settima Arte, il viaggio di Tommy Angelo offre uno spaccato realistico dell'America degli anni '30, come pure delle dinamiche che al tempo muovevano Cosa Nostra. Senza ulteriori indugi, impugniamo il Thompson e facciamo ritorno a Lost Heaven per riscoprire le sue unicità.

Tra storia e cinema

Se la saga di Red Dead Redemption ci ha mostrato gli Stati Uniti a cavallo tra ‘800 e ‘900, quella di Mafia ha gettato luce sul mondo del crimine italoamericano e sul modo in cui ha influenzato la società statunitense nei decenni successivi. Quando tramite il Volstead Act venne sancito il bando sull'alcol, gruppi della malavita capirono di poter sfruttare la situazione a proprio vantaggio per ottenere ingenti profitti. Furono questi gli anni del Proibizionismo e dell'ascesa di icone del gangsterismo come Al Capone.

Il mito si mischiò agli eventi reali e al cinema iniziarono a uscire pellicole che romanzavano le figure e le vite dei criminali. Il genere tornò in voga a seguito delle rivelazioni di Joe Valachi, un mafioso che nel 1963 fornì informazioni dettagliate sulle gerarchie e il funzionamento della mafia italoamericana. Neanche dieci anni più tardi al cinema debuttò Il Padrino di Francis Ford Coppola, un capolavoro assoluto che di certo conferì nuova linfa a questo filone, a cui appartengono altri mostri sacri come Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese (ecco cinque curiosità da non perdere su Quei Bravi Ragazzi). Mafia Definitive Edition rappresenta un po' un incontro tra storia e cinema, perché si serve di entrambi i mondi per imbastire un racconto criminale che - ad oggi - continua a risiedere tra i più riusciti della scena videoludica. L'utilizzo di specifici termini in italiano come "consigliere" (introdotti per la prima volta al pubblico proprio ne Il Padrino di Mario Puzo) o rimandi a frasi iconiche per nominare porzioni dell'avventura, come "Un'offerta che non puoi rifiutare", non sono che la punta dell'iceberg. La scena della bomba nell'auto, che porta alla scomparsa di una donna innocente, è palesemente ispirata a quella della morte di Apollonia ne Il Padrino di Coppola, che vede la moglie di Michael Corleone esplodere assieme alla macchina del marito, sabotata in precedenza proprio per eliminare lui.



Gli scrittori del classico invece hanno guardato a Quei Bravi Ragazzi per dare corpo ai personaggi di Tommy Angelo, Paulie Lombardo e Sam Trapani, associabili per alcuni tratti alle figure di Henry Hill, Tommy de Vito e Jimmy Convoy. La guerra tra i boss del gioco, Salieri e Morello, dura diversi anni e si consuma in missioni caratterizzate da un'alta varietà situazionale. Gli incarichi danno spazio ai traffici di alcolici - si pensi all'imboscata a cui Tommy e i ragazzi sopravvivono per miracolo - ma anche agli affari post-Proibizionismo e alla lotta tra famiglie, che nella seconda parte dell'avventura arriva al suo culmine.

Nel mentre, vediamo il protagonista cadere in un abisso di oscurità, che talvolta lo mette dinanzi a scelte impossibili da prendere, sul confine tra la lealtà all'organizzazione e i principi morali. Dietro le risate e gli eccessi dei compagni di Angelo, si nasconde il dramma della vita malavitosa, che sa catturare come poche altre ma priva coloro che la conducono di qualsiasi certezza e stabilità. Con grande eleganza ed efficacia, Mafia Definitive Edition rimette in scena dei momenti emotivamente forti e ci comunica, ancora una volta, che nella vita ogni cosa è di passaggio, ma la famiglia no. Quella dura per sempre.

Questione di dettagli

Ancor più dell'originale Lost Heaven, il contesto ludico e narrativo ricostruito da Hangar 13 è attento ai particolari. Tanto per cominciare il distretto di Chinatown è stato ridisegnato, dotato di decorazioni e strutture più riconoscibili e caratteristiche. In generale, i palazzi e i quartieri della città hanno subito un restyling per avvicinarsi in modo più marcato a quelli del tempo, post Prima Guerra Mondiale per intenderci.

Oltre a poter collezionare delle card raffiguranti i criminali del gioco - con tanto di backstory annesse - Tommy Angelo ha l'occasione di trovare riviste pulp come Terror Tales, Super Science Stories e Black Mask, tutte pubblicazioni di quel periodo storico. Dalle acconciature, fino al vestiario degli uomini d'onore, i personaggi del remake sono assolutamente credibili e per ottenere questo risultato il team di sviluppo non si è limitato a curarne l'estetica. Ad esempio, gli addetti ai lavori hanno selezionato l'attore italo-australiano Andrew Bongiorno sia per i tratti del suo volto, sia per la sua grande versatilità, con cui ha rappresentato al meglio questo individuo diviso tra il mondo del crimine e i suoi affetti.



Hangar 13 ha collaborato con la vocal coach Eliza Jane Schneider per ricreare i suoni tipici della Chicago degli anni '30 (la più grande fonte di ispirazione di Lost Heaven). L'esperta inoltre ha lavorato a stretto contatto con gli attori per assicurarsi che apprendessero i vari fonemi. Se a New York la "r" viene quasi taciuta - si pensi alla parola "car" - nella città dell'Illinois la pronuncia della lettera è molto più marcata.

A proposito delle automobili, pur non essendo sotto licenza i veicoli del gioco traggono un'evidente ispirazione da quelli che all'epoca si muovevano per le strade (e i circuiti), a cominciare dalla Bolt Ace. Il nome non la ricorda minimamente ma il suo aspetto non lascia spazio a dubbi: si tratta della Ford Model-T, la prima auto prodotta in massa della storia. La Celeste Mark 5 - guidata da Don Morello - invece è basata sulla Mercedes Benz 500K, mentre il bolide da corsa noto come Carozella C-Series, altro non è che la nostra Alfa Romeo 8C Monza.



In aggiunta all'introduzione delle motociclette, che non si potevano guidare nel classico del 2002, Mafia Definitive Edition offre una colonna sonora degna del periodo storico, composta da pezzi indimenticabili di Louis Armstrong, Duke Ellington e Django Reinhardt, giusto per fare qualche nome.

Lontano dalle possibilità offerte dai crime game moderni, l'arsenale di Tommy Angelo si compone - in gran parte, almeno - di armi utilizzate a quel tempo, a cominciare dal primo strumento di morte del protagonista: il revolver tascabile. Bocche da fuoco di questo tipo erano effettivamente impiegate dai criminali ai tempi del Proibizionismo, soprattutto perché facili da nascondere. Tra le pistole è impossibile non citare la semiautomatica, basata sull'eccellente Colt 1911, impareggiabile per cadenza di fuoco, accuratezza e affidabilità.



Non mancano poi il fucile bolt-action (lo Springfield M1903A1 usato dalle forze statunitensi) e ovviamente la Tommy Gun, l'iconico Thompson 1928 diventato famoso per la sua altissima cadenza di fuoco. Anche per merito del cinema di genere, si è trasformato nella più classica delle armi da gangster e non poteva che essere reintrodotto in questo rifacimento.

Mafia Definitive Edition resta un'avventura criminale come poche altre, che ogni abbonato al PlayStation Plus dovrebbe concedersi il piacere di vivere. Tra le performance degli attori, la fedeltà al periodo storico e l'efficacia di un intreccio inossidabile, complici i personaggi e le tematiche che lo animano, l'ascesa al potere di Tommy Angelo in versione restaurata ci ricorda perché questo franchise abbia trovato un posto d'onore nei cuori e nelle menti dei patiti del genere.