Magic L'Avanzata delle Macchine: quali mondi sopravvivranno a Phyrexia?

L'invasione Phyrexiana del Multiverso di Magic è finalmente giunta al termine: tutti i piani che compongono il vasto mondo del cardgame di Wizards of The Coast si sono alleati per fare fronte comune contro il nemico biomeccanico e, infine, con l'aiuto dell'Arcangelo Elspeth e del piano "perduto" di Zhalfir, sono riusciti a prevalere su Elesh Norn e le sue macchine. Questa storia, ricca di imprevisti e di colpi di scena, è stata raccontata a cavallo delle ultime quattro espansioni di Magic: The Gathering, e in particolare durante L'Avanzata delle Macchine, l'ultimo set del ciclo narrativo inaugurato con Dominaria Unita e passato per La Guerra dei Fratelli e Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.



Se volete saperne di più, poetete dare un'occhiata alla nostra recensione di Magic L'Avanzata delle Macchine. La community di MTG però si è chiesta, al netto di tutti i risvolti di trama dell'ultimo set e delle alleanze tra Planeswalker e piani, quale mondo avrebbe potuto sconfiggere Phyrexia anche se fosse stato da solo. La discussione è diventata subito infuocata sul Reddit del Gioco di Carte Collezionabili: ecco cosa hanno detto i fan!

Ikoria e Innistrad: i mostri resistono a Phyrexia

I dati che emergono dal sondaggio sono molto interessanti, perché la maggior parte degli appassionati ripone le sue speranze in Ikoria, la Terra dei Behemoth, votata dal 15,3% degli utenti del Reddit di Magic: The Gathering. Per il 12,9% dei redditors, invece, ad avere la meglio potrebbe essere il piano gotico di Innistrad, che d'altro canto ha vissuto delle traversie nella storia del cardgame, a confronto delle quali l'invasione Phyrexiana potrebbe sembrare una bazzecola.

Al terzo posto abbiamo la città di Nuova Capenna, fondata migliaia di anni fa dagli angeli in fuga dalla prima invasione Phyrexiana del Multiverso, all'epoca comandata dal Padre delle Macchine Yawgmoth. Nel corso degli eventi di L'Avanzata delle Macchine, Nuova Capenna viene assalita dalle legioni di Atraxa, l'Angelo Orrore Phyrexiano dell'Ortodossia delle Macchine: una sorta di contrappasso per aver ospitato gli angeli in fuga millenni prima (la città in ogni caso prevale ancora una volta su questi esseri biomeccanici). Concludono la top 5 dei piani che potrebbero sconfiggere un'invasione Ravnica e Ixalan. Il primo è un piano difeso dal Patto delle Gilde, l'antico accordo tra le dieci corporazioni che governano l'intero mondo, abitato perlopiù da esseri umani; Ixalan, invece, è fatto di enormi giungle inesplorate, tesori perduti e magnifiche rovine dell'antico Impero del Sole. Perché Ikoria ha raccolto il voto della maggior parte degli utenti? La risposta ce la dà il redditor Rikets303, che spiega: "Ikoria vincerà perché i mostri che la popolano sembrano aver sviluppato una resistenza naturale all'Olio Phyrexiano".

A questa spiegazione fanno eco quelle di altri utenti: "Hai ragione! Gli umani saranno messi male, ma i mostri sembrano in grado di sconfiggere i Phyrexiani", commenta Harkathalon, mentre Mkul316 aggiunge che "con le bestie di Ikoria capaci di distruggere gli enormi abomini Phyrexiani, credo che il piano possa salvarsi. Per quanto un Pretore Phyrexiano possa essere potente, non può battere una creatura gigante con un respiro atomico. Figuriamoci se può sconfiggerne una moltitudine". A questo punto, però, qualcuno potrebbe chiedersi che ne sarà degli umani di Ikoria. Purtroppo, secondo i fan per questi ultimi non sembrano esserci buone notizie. L'utente HowVeryReddit, per esempio, commenta che "gli umani non sono resistenti all'Olio Phyrexiano come le bestie. Essi non sono nativi di Ikoria, ciò potrebbe spiegare la loro debolezza naturale. Non lo sappiamo per certo, ma potrebbe avere senso". Neanche le creature di Ikoria sono immuni alla corruzione delle macchine: al contrario, come ci mostra la trasformazione di "Etali, Primal Conqueror" in "Etali, Primal Sickness", anche i possenti kaiju rischiano di essere "completati" dagli scagnozzi di Elesh Norn.



Chi simpatizza per Innistrad, invece, ci dice che "l'invasione Phyrexiana è un giorno come tutti gli altri per gli abitanti di questo piano". Altri, invece, sostengono che "quelli di Innistrad possono facilmente allearsi tra loro per fronteggiare la minaccia, ma sono già stati fiaccati. Chissà se riusciranno a sopravvivere". I più ottimisti, invece, si chiedono ironicamente: "a questo punto, c'è qualcosa che può distruggere Innistrad una volta per tutte?". In effetti, il piano gotico ha affrontato numerose minacce nel tempo: dai vampiri ai mannari Lupir, fino alla Notte Eterna e alla morte dell'Arcangelo Avacyn, protettrice del piano stesso, gli umani del mondo "dark-fantasy" di Magic non hanno mai avuto vita facile.

Non stupisce dunque che, come ipotizzato dagli appassionati, proprio Innistrad abbia dato moltissimo filo da torcere alle legioni phyrexiane anche nella vera trama dell'Avanzata delle Macchine. Sfortunatamente, però, a dispetto di quanto previsto dagli utenti su Reddit, la tanto attesa alleanza tra umani e mostri per fronteggiare il nemico comune non si è concretizzata: le difese dei due schieramenti, divise e frammentate, non sono state sufficienti per bloccare definitivamente l'esercito di Elesh Norn, che ha quasi conquistato Innistrad, prima di essere fermato dal precipitare degli eventi su Nuova Phyrexia stessa.

Gli Angeli di Nuova Capenna e le Gilde di Ravnica

Le tesi dei supporter di Nuova Capenna sono ben due. La prima si basa perlopiù sulla logica: già in passato, la città ha sconfitto i Phyrexiani, dunque sembra armata a sufficienza da poterlo fare di nuovo.

D'altro canto questo luogo è stato fondato dagli Angeli in fuga dalla prima invasione biomeccanica del Multiverso, comandata da Yawgmoth, e ha resistito alle macchine per millenni. Nel tempo, il piano è finito nelle grinfie di cinque grandi Famiglie, ovvero gli Obscura, i Maestro, i Rivettatori, i Cabaretti e gli Intermediari: questi clan sono stati in guerra tra loro per secoli, ma l'arrivo delle legioni di Phyrexia ha fatto speculare ai fan che una loro alleanza si sarebbe infine concretizzata. In effetti, le previsioni si sono rivelate corrette: l'unione tra le cinque Famiglie che controllano il piano, insieme al ritorno degli Angeli di Nuova Capenna ha infine portato alla distruzione dell'Angelo Phyrexiano Atraxa e del suo esercito. Un'altra teoria, anch'essa molto interessante, riguardava la sostanza nota come Nimbo (o Halo in inglese): quest'ultima è la materia che ha sostenuto la vita stessa di Nuova Capenna per secoli, e viene prodotta dagli Angeli in persona. Secondo un utente, infatti, "Nuova Capenna ha gli Angeli, che possono produrre il Nimbo, che a sua volta dovrebbe resistere alla corruzione phyrexiana".



Scendendo dal podio delle scelte più popolari tra i fan, le teorie si fanno più rare e, talvolta, anche più sconclusionate. A sostegno di Ravnica, però, l'utente EmTeeEm ricorda un passaggio della storia di La Guerra dei Fratelli, seconda espansione del ciclo inaugurato da Dominaria Unita. "Se non sbaglio, una delle storyline del set raccontava di come il Planeswalker Jace abbia avvisato gli abitanti di Ravnica del pericolo, permettendo loro di prepararsi". Il piano delle Gilde, dunque, ha avuto più tempo degli altri per imbastire le sue difese contro l'attacco di Elesh Norn, ma sarà bastato?

Molto dipende dalla capacità delle Gilde di trovare un accordo difensivo per il proprio universo: "le Gilde hanno già mostrato la capacità di unirsi tra loro di fronte ad una minaccia esterna, e hanno fatto esperienza, in passato, di invasioni provenienti dall'esterno", spiega lo stesso EmTeeEm. Altri, invece, puntano tutto sulla Legione Boros, una delle dieci Gilde di Ravnica: "I Boros sono un esercito sempre pronto a combattere. Possono rispondere istantaneamente a ogni invasore e hanno già avuto a che fare con minacce simili di recente. In più, a Ravnica ci sono tanti maghi potentissimi".

Verso l'Indomani

Per quanto riguarda gli altri piani, le cose si fanno ben più complicate. Un resoconto molto interessante, che unisce tutti gli elementi di lore finora diffusi da Wizards of The Coast, è stato riportato da PrimusMobileVzla, che spiega che "Kaladesh avrebbe bisogno di un miracolo, a questo punto. Hanno previsto l'invasione, si sono preparati per molto tempo ma le loro difese sono crollate nel giro di pochi minuti". Anche altri piani, come Kaldheim, non sembrano passarsela troppo bene. Situazione diversa per Ixalan e Kamigawa, due mondi ben votati dagli utenti: "Kamigawa e Ixalan potrebbero cavarsela, anche solo perché la loro invasione è stata finora localizzata in pochi punti.

Certo, le perdite sono state importanti, ma in entrambi i casi abbiamo ammirato una capacità di coordinamento rapido tra le diverse fazioni. Infine, sarebbe incerto il destino di Dominaria e di Zendikar: sempre PrimusMobileVzla, infatti, conclude che "Dominaria e Zendikar hanno il 50% di possibilità di sopravvivere e il 50% di chance di essere distrutte. Dominaria non può salvarsi da sola, ma il ritorno di Teferi e del piano di Zhalfir potrebbero cambiare le cose. Tuttavia la zona è colma di agenti "dormienti" di Phyrexia, che potrebbero aiutare l'invasione dall'interno. Per Zendikar, anche solo avere Omnath "completato" dai phyrexiani è una minaccia esistenziale".



Per quanto le teorie dei fan siano affascinanti e abbiano fatto luce su quali sono i punti più amati del Multiverso di Magic, ormai sappiamo che la trama di L'Avanzata delle Macchine si è evoluta in un modo molto diverso da quello previsto su Reddit.

Non è stato un singolo piano a sconfiggere Phyrexia: solo l'alleanza tra tutti i mondi del cardgame, insieme all'azione congiunta dei Planeswalker guidati da Chandra e Wrenn, al ritorno di Elspeth sotto forma di Angelo e a quello di Teferi e del piano di Zhalfir (con la sua invasione di Nuova Phyrexia), hanno portato alla caduta di Elesh Norn, dei suoi pretori e del loro esercito. Tuttavia, ogni piano è stato devastato dal conflitto, e dovrà lentamente ricostruirsi ora che la grande guerra del Multiverso è finita. La restaurazione dello status quo viene narrata in Magic L'Avanzata delle Macchine L'Indomani, in uscita il 12 maggio online e nei negozi specializzati: si tratta di una mini-espansione da un centinaio di carte, sulla quale però i fan non dovrebbero sorvolare. Sarà proprio L'Indomani a porre le basi per il futuro di Magic, ora che il grande ciclo reboot del trentesimo anniversario si è concluso.