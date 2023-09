Magic incontra Baldur's Gate 3: che epica battaglia!

Il lancio di Baldur's Gate 3 a inizio agosto è stato da record: 2,5 milioni le copie del gioco vendute in early access, 5,2 milioni solo su PC nelle prime settimane dall'uscita. l'RPG targato Larian Studios ha fatto centro anche dal punto di vista qualitativo, come scoprirete leggendo la nostra recensione di Baldur's Gate 3. Tuttavia, qualcuno potrebbe non averne abbastanza della campagna da centinaia di ore del gioco: perché non aspirare a qualcosa di più, per continuare le proprie avventure fantasy anche al di fuori del mondo dei videogiochi? Il set di Magic Leggende di Commander: Battaglia per Baldur's Gate è una trasposizione della saga videoludica ambientata nei Forgotten Realms nel mondo delle carte collezionabili, una continuazione perfetta della storyline di Faerûn portata avanti dalla trilogia videoludica di Larian anche nel mondo fisico.



Non è dunque un caso che alcuni pacchetti di Battaglia per Baldur's Gate siano stati inclusi nella Collector's Edition di Baldur's Gate 3. L'espansione di Magic, però, è molto più ampia di quanto potreste aspettarvi: tra mazzi Commander, pacchetti di espansione, carte promo e illustrazioni alternative, Battaglia per Baldur's Gate comprende la bellezza di 936 carte tutte da collezionare!

L'assedio di Baldur's Gate

Il set Battaglia per Baldur's Gate è stato lanciato nel 2022, ed è solo l'ultimo crossover tra gli universi di Magic e di Dungeons & Dragons. Che le due IP siano particolarmente vicine tra loro è un fatto assodato, se non altro perché entrambe condividono un'ambientazione fantasy. Al momento, in commercio esistono tre set Magic a tema Dungeons & Dragons: tra di essi abbiamo l'espansione fisica Avventure nei Forgotten Realms, che risale al 2021, quella digitale (esclusiva cioè di Magic The Gathering: Arena) Alchemy Horizons: Baldur's Gate, e ovviamente il già citato Leggende di Commander: Battaglia per Baldur's Gate.

I due set fisici condividono meccaniche, storia e protagonisti, collegandosi per mezzo di una lunga sotto-trama a tema D&D nel vasto Multiverso di Magic. Sfortunatamente, dopo aver visto i piani di Magic: The Gathering fino al 2026, sembra che questo universo narrativo crossover non verrà approfondito nei prossimi anni. Un peccato per chi si aspettava di poter continuare a vivere avventure a metà tra boardgame e cardgame, ma anche una manna dal cielo per i collezionisti e gli appassionati del fantasy, che potranno concentrarsi, in futuro, sulla raccolta e sul recupero dell'enorme numero di carte che compongono i due set.



La trama di Battaglia per Baldur's Gate ricalca da vicino quella della serie da cui il set è tratto. L'espansione è ovviamente ambientata nei Forgotten Realms di D&D, sul continente di Faerûn e, più nello specifico, attorno alla città di Baldur's Gate.

La metropoli, anche nota come "Il Cancello", è una terra di opportunità per qualsiasi creatura vi metta piede: chiunque può fare fortuna a Baldur's Gate. Al contempo, però, chiunque può finire in mezzo alla strada. Per questo, la tolleranza verso gli stranieri si affianca al crimine dilagante. Come se ciò non bastasse, il set è ambientato durante il Periodo dei Disordini, uno dei momenti più bui della storia dei Forgotten Realms: i Disordini iniziano nell'anno 1358 CV, quando il Dio della Tirannia Bane e il Signore dei Morti Myrkul sottraggono a Lord Ao, il Dio Supremo di Faerûn, le Tavole del Fato, che sanciscono le responsabilità e i compiti di tutte le divinità minori. Furioso con queste ultime, Ao esilia l'intero pantheon tra i mortali, costringendo gli Dei che ne fanno parte ad assumere un avatar umano e a confrontarsi con la dura vita degli abitanti di Toril, il pianeta al centro dei Forgotten Realms. Sfruttando il caos del Periodo dei Disordini, due forze prendono d'assedio Baldur's Gate: da una parte c'è l'esercito dell'Avernus, comandato dall'Arcidiavolessa Zariel; dall'altra, invece, la metropoli faerûniana viene attaccata dal gruppo dei Tre Morti, composto dai già citati Myrkul e Bane, insieme al Dio dell'Omicidio Bhaal.



Forse lo avrete già capito: Battaglia per Baldur's Gate è la storia dell'assedio e dell'eroica difesa del Cancello, che potrete decidere di vivere schierandovi dalla parte degli assediati o da quella degli assedianti. A seconda della fazione che sceglierete, potrete entrare in contatto con personaggi completamente diversi e con meccaniche di gioco distanti tra loro, la gran parte delle quali viene mutuata dal set Avventure nei Forgotten Realms. Ovviamente, quando Battaglia per Baldur's Gate è stato distribuito, Baldur's Gate 3 ancora non era disponibile per il pubblico. Questo non significa che i suoi personaggi principali non siano presenti nell'espansione.

Al contrario: dal momento che, all'epoca dell'uscita del set, l'RPG di Larian Studios era già in early access, molti volti iconici della sua storia e companion per il protagonista, come Astarion, Gale, Halsin, Kagha e Lae'zel (con quest'ultima che tra l'altro fa anche da cover card per il set), sono già inseriti tra le carte collezionabili e rivestono dei ruoli centrali nelle strategie per la difesa di Baldur's Gate. Dalla parte dei nemici del set, invece, abbiamo villain e talvolta anche boss già visti nel gioco, come l'Alta Sacerdotessa Gut, la diavolessa Karlach e la Paladina Drow Minthara.

Magic come Dungeons & Dragons

Come ogni set Leggende di Commander, anche Battaglia per Baldur's Gate è pensato per i formati Commander ed Eterni. Nell'espansione vediamo dunque il ritorno di diverse meccaniche già viste nei precedenti prodotti Leggende di Commander, che si uniscono a un paio di novità assolute. Tra queste, per esempio, abbiamo la meccanica Iniziativa. Iniziativa è una delle Designazioni di Magic, ed è l'unico modo possibile per usare la keyword esplorare il dungeon di Sottocittà, quest'ultimo introdotto proprio con Battaglia per Baldur's Gate. L'Iniziativa entra in campo solo tramite l'effetto di alcune carte specifiche, perciò non è in gioco sin dall'inizio della partita. Solo un giocatore alla volta può controllare l'Iniziativa: per sottrarla a un avversario, basterà infliggergli danni da combattimento con una propria creatura.

Ovviamente, anche le due meccaniche esplorare il dungeon e dungeon fanno il loro ritorno in Battaglia per Baldur's Gate: al momento, nel cardgame di Magic esistono in totale quattro dungeon, rappresentati da altrettanti token. L'esplorazione di un labirinto avviene dall'alto verso il basso, passando di stanza in stanza seguendo le aperture e le porte presenti nell'immagine stessa del sotterraneo. Ogni stanza fornisce bonus o malus all'esploratore o ai suoi avversari: l'esplorazione dei dungeon, che viene facilitata da Iniziativa e resa più interessante dal nuovo labirinto Sottocittà, è molto simile a quella di un boardgame tradizionale, con grossi rischi e ingenti ricompense a ogni angolo.



Sempre per rimanere sulla falsariga di Dungeons & Dragons, Battaglia per Baldur's Gate riprende i dadi a 20 facce, attorno al cui lancio si basano alcune delle carte del set.

Tra le altre nuove keyword, invece, abbiamo Background e Scegli un Background: i Background sono nuovi Incantesimi Leggendari capaci di interagire con i Comandanti dei Mazzi Commander. Quando riceve un Background, il Comandante viene potenziato nelle sue statistiche e ottiene una potente abilità secondaria: in termini di lore, possiamo pensare ai Background come alle "scelte" che ogni personaggio opera durante una campagna di Dungeons & Dragons o di qualsiasi altro gioco di ruolo. Queste scelte impattano sulle decisioni future del nostro alter ego, rendendolo più debole o più potente di fronte a specifici nemici e ostacoli. Proprio per questo, le illustrazioni delle carte Background sono state realizzate oscurando i volti dei loro protagonisti, favorendo così l'immedesimazione in questi ultimi da parte dei giocatori e dei rispettivi Comandanti. Accanto a queste novità, infine, nel set abbiamo anche il ritorno di alcune meccaniche classiche, come Spronare, Miriade e le carte Avventura (a proposito: le Avventure torneranno in Terre Selvagge di Eldraine, la prossima espansione mainline di Magic!).

Un piccolo manuale di D&D

Gameplay a parte, Battaglia per Baldur's Gate è una gioia per i collezionisti. Benché nel set non ci sia un numero particolarmente elevato di rarità alternative e versioni con illustrazione speciale delle carte, nei pacchetti troviamo pur sempre le tradizionali carte variant con trattamento showcase, con illustrazione estesa (o extended art) e senza bordo (o borderless). Le carte più interessanti sono però sicuramente le versioni rulebook variant, ispirate ai manuali di D&D e ai bestiari delle creature fantastiche di Faerûn.

Queste presentano un'illustrazione alternativa di colore nero su sfondo uguale alla tipologia di mana a cui la creatura o l'incantesimo sono associati, insieme ad uno speciale trattamento "ingiallito" per l'intero corpo della carta, che ricorda la pagina di un vecchio grimorio o di un manuale di D&D utilizzato un po' troppo a lungo. In totale, le variant rulebook sono poco più di 70: tra di esse troviamo alcune delle carte più rare del set, che ancora oggi raggiungono, sul mercato secondario, prezzi compresi tra i 50 e i 60 Dollari. In ogni caso, Battaglia per Baldur's Gate non è un set troppo costoso da collezionare: non ci sono carte introvabili, né tantomeno sono presenti pezzi dal prezzo troppo elevato. Il vero problema, semmai, è l'enorme lunghezza dalla cardlist dell'espansione, che con le sue 1.000 carte (o poco meno) potrebbe risultare scoraggiante per i più.



Fortunatamente, gran parte della lista carte può essere completata con una spesa relativamente ridotta tramite l'acquisto di Buste per Draft, Buste dell'Espansione e mazzi Commander del set. Questi ultimi sono in totale quattro: Allegra Compagnia, basato sul mana Bianco e Nero e sul Comandante Nalia de'Armise; Mind Flayarr, incentrato sul mana Nero e Blu e sul Comandante Capitano N'ghathrod; Dissenso Draconico, che usa il mana Rosso e Blu e che ruota attorno al Comandante Firkraag, Istigatore Astuto; e infine Fuga dall'Esilio, con mana Rosso e Verde e Faldorn, Messaggera dei Necrolupi come Comandante. Come sempre, ogni Mazzo Commander comprende 100 carte, di cui un Comandante foil, insieme a 10 carte pedina bifrontali e una ruota segnapunti.

Inoltre, ogni deck porta con sé un Collector's Booster sample, al cui interno troviamo una carta Rara o Rara Mitica e una carta foil Comune o Non Comune. Oltre ai mazzi Commander, poi, sono in commercio anche i classici Bundle dell'espansione e Set di pre-release di Battaglia per Baldur's Gate. Il primo comprende 8 Buste dell'Espansione e una carta promozionale esclusiva con illustrazione alternativa, chiamata "Bacchetta delle Meraviglie", insieme a una carta Dungeon oversize che rappresenta il Sottocittà, a 20 Terre Base foil, a 20 Terre Base non-foil e un d20 rosso e rosa. Il secondo, invece, è decisamente meno corposo del solito, dal momento che comprende sole tre Buste per Draft del set, una promo Rara o Rara Mitica con impresso il simbolo dell'espansione e l'anno di stampa, un portamazzo e un d20 di colore bianco.



Infine ci sono le buste per Draft, dell'Espansione e Collector's di Leggende di Baldur's Gate. Le buste per Draft - formato per cui è stato pensato l'intero set - sono particolarmente ricche: ciascuna, infatti, contiene 20 carte più una carta pedina o dungeon.

Delle prime, 13 sono sempre Comuni, 3 sono sempre Non Comuni e le altre sono una Rara o Rara Mitica non leggendarie, una carta Background Leggendaria, una Creatura Leggendaria o un Planeswalker Leggendario e una carta tradizionale foil di qualsiasi rarità. Il drop rate non è dei migliori, ma si tratta comunque di pacchetti perfetti per chi vuole gettarsi nella mischia senza spendere troppo. Le buste dell'Espansione, invece, contengono 15 carte ciascuna, con un drop rate per Rare e Rare Mitiche decisamente più elevato: anche il numero di Creature Leggendarie, Planeswalker e carte foil supera nettamente quello dei booster per Draft. Se siete dei collezionisti, insomma, le Buste dell'Espansione sono i pacchetti che fanno per voi. Se invece siete veramente appassionati di Baldur's Gate (e avete un piccolo gruzzolo da parte), potete buttarvi a capofitto sui Collector's Booster, disponibili unicamente in inglese e che contengono un gran numero di carte foil, tradizionali e non, Rare e Rare Mitiche, spesso con trattamenti alternativi per l'artwork: una vera gioia per i fan più accaniti, anche se il vostro portafogli non vi ringrazierà di certo.