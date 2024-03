Magic incontra Cluedo: che mistero, i segreti di Delitti al Maniero Karlov

Delitti al Maniero Karlov, l'ultima espansione di Magic: The Gathering è disponibile per il pubblico da diverse settimane: l'uscita internazionale del set risale al 9 febbraio, perciò i fan hanno già avuto la possibilità di sviscerarne ogni dettaglio, sinergia e meccanica.



Godiamoci quindi un intrigante "dietro le quinte" dell'ultima release di Magic, raccontato da una figura d'eccezione, che ha avuto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo. Difatti abbiamo avuto il piacere di intervistare Mike Turian, Product Architect di Wizards of The Coast. Turian ha vissuto Magic da entrambe le parti della barricata, dapprima come giocatore professionista nei Magic Pro Tour del 1997 e del 2004 e poi per vent'anni - dal 2004 a oggi - come designer del TCG. Un vero e proprio pozzo di saggezza per quanto riguarda Magic, insomma. Ecco cosa ci ha raccontato su Delitti al Maniero Karlov!

Una Ravnica simile, ma diversa

Everyeye.it: Il set segna il ritorno dei Planeswalker su Ravnica, ma stavolta unisce i tratti del fantasy gotico tipici del Piano delle Gilde con una storia da vero e proprio thriller. Come avete fatto a unire questi due elementi così diversi tra loro?



Mike Turian: Delitti al Maniero Karlov è il nostro primo set con un tema murder mystery, incentrato cioè sulla risoluzione di un omicidio - anzi, di diversi omicidi. Mentre stavamo esplorando i mondi che avrebbero potuto fare da sfondo al racconto, una cosa che è stata chiara fin da subito è che rivisitare un Piano già conosciuto dai fan avrebbe portato dei benefici sia alla storia che stavamo sviluppando che al set stesso. Tornare a Ravnica insomma ci ha permesso di includere dei personaggi familiari nella trama di Delitti al Maniero Karlov: si tratta di figure molto amate dai giocatori e immediatamente riconoscibili, dotate di grande carisma.



Al contempo, rendere protagoniste queste figure ci ha consentito di costruire sulle basi della loro storia precedente e di migliorare i loro archi narrativi. Un'altra motivazione che ci ha fatto propendere per Ravnica è che il mondo delle Gilde è un'ambientazione profondamente urbanizzata e cittadina, che mima la struttura di una vera metropoli: un luogo del genere era perfetto per un'avventura da murder mystery. Poi ci sono alcune Gilde, come Dimir, che trovano la loro collocazione perfetta in una trama da thriller come questa.



Everyeye.it: "Camuffare" è una meccanica che permette di giocare alcune carte a faccia in giù, pagando un costo pari a tre mana di qualsiasi colore: la creatura così posizionata è un 2/2 con Egida (2), e può essere rivelata pagando il costo di mana connesso a Camuffare. Cosa distingue questa meccanica da altre keyword del passato, come "Metamorfosi"?



Mike Turian: Per Delitti al Maniero Karlov, l'idea del team di designer è stata fin da subito quella di sviluppare meccaniche che catturassero l'essenza del thriller, e per questo abbiamo ideato delle keyword come "Casi" e "Camuffare". Il team che si è occupato della vision dietro al set ha testato diverse varianti di meccaniche già note, insieme a tante possibilità e idee completamente nuove.



Nel caso di "Camuffare", abbiamo scoperto molto rapidamente che aggiungere semplicemente Egida (2) a un'abilità preesistente come "Metamorfosi" creava una meccanica potente e innovativa e un buon gameplay, quindi abbiamo optato per quella scelta. Egida, per chi non lo sapesse, significa che ogni volta che una creatura viene colpita da una magia o da un'abilità dell'avversario viene neutralizzata ammenoché il nemico non paghi un costo in mana pari al valore riportato tra parentesi accanto alla meccanica. In questo caso, le creature camuffate hanno Egida (2), dunque i vostri nemici dovranno pagare due mana perché i loro effetti colpiscano il mostro coperto.



Everyeye.it: il tono da detective story del nuovo set Magic si riscontra nel gameplay anche grazie alla meccanica dei "Casi". Si tratta di una keyword che avete introdotto subito in Delitti al Maniero Karlov oppure ha richiesto uno sviluppo per tentativi?



Mike Turian: I "Casi" rappresentano una grande novità per la nostra ultima espansione, soprattutto in termini di flavor, cioè di aderenza del comparto ludico a quello narrativo. Nonostante possano sembrare un'inclusione quasi scontata nel set, hanno richiesto un sacco di lavoro per funzionare come speravamo. In realtà, avevamo testato i "Casi" in molte altre uscite che abbiamo sviluppato prima di Delitti al Maniero Karlov. Ogni volta che ne studiavamo un prototipo, però, non era mai snello e funzionale come desideravamo, né era sufficientemente forte o garantiva abbastanza spazio per il design di nuove carte.



Quando siamo tornati su Ravnica, i "Casi" hanno trovato una loro collocazione naturale in un'espansione dalle tinte del poliziesco. Sono del resto carte molto simili alle "Saghe", che abbiamo già visto negli scorsi set di Magic, ma possiedono sia un effetto statico, che può essere attivato quando la carta entra in gioco, che un effetto secondario più potente, che si sblocca quando chi ha giocato il Caso raggiunge i requisiti esposti nel testo della carta.

Il potenziale competitivo di Delitti al Maniero Karlov

Everyeye.it: insieme a "Camuffare" e ai "Casi", un'altra meccanica di Delitti al Maniero Karlov è "Indagare", che permette di creare dei Token Indizio, ossia delle pedine artefatto incolore il cui effetto richiede di pagare due mana per pescare una carta. Quale è stata la vostra filosofia di design per quanto riguarda questa meccanica?



Mike Turian: Pescare le carte dal mazzo in maniera consistente ha sempre rappresentato uno dei modi più sicuri per vincere in Magic. Scambiando risorse come le vostre carte, i vostri Artefatti e il vostro mana, ricevete in cambio delle carte aggiuntive dal vostro deck: si tratta di un effetto molto potente da qualsiasi punto di vista lo si analizzi. In Delitti al Maniero Karlov ci sono delle combinazioni di carte che giocano su questi effetti e, in particolare, sulla keyword Indagare. Alquist Proft offre una combo molto potente e facile da attivare, perché permette di sacrificare degli Indizi per trasformare questi ultimi e il vostro mana in Punti Vita e in carte!



Ci sono molti altre carte che vi premiano per le strategie basate sugli Indizi: per esempio, i mazzi Commander di Doctor Who sono pieni di strumenti che vi permettono di trarre vantaggio da queste carte. Poi ci sono incantesimi come "Stagione del Raddoppio", che abbiamo visto in Terre Selvagge di Eldraine, e che favoriscono l'utilizzo dei token in generale.



Everyeye.it: Le ultime due meccaniche espressamente pensate per i detective di Ravnica sono "Raccogliere Prove" e "Sospettare". Puoi dirci qualcosa di più sul loro sviluppo? Credi che avranno un ruolo preponderante nel gioco competitivo?



Mike Turian: La parte del gameplay di Delitti al Maniero Karlov che ha richiesto il maggior numero di iterazioni per essere sviluppata è stata proprio "Sospettare", perché abbiamo faticato a costruirla correttamente. Abbiamo dovuto navigare tra diversi design per arrivare al nostro obiettivo ultimo, che era quello di dare ai giocatori delle ragioni per Sospettare le loro stesse creature e, al contempo, per fare lo stesso con i mostri dell'avversario. Una creature con "Sospettato" ha "Minacciare" (può essere bloccata solo da due o più Permanenti avversari) e non può bloccare a sua volta.



Proprio "Minacciare" è stata la chiave per risolvere i problemi di design della meccanica: la keyword fornisce un bonus alle creature alleate, rendendo utile per i giocatori Sospettare i propri stessi mostri. Di contro, chi è Sospettato non può Bloccare, quindi l'effetto può rivelarsi utile anche quando viene applicato all'avversario. Alla fine, credo che il nostro team abbia raggiunto un buon equilibrio nello sviluppo della meccanica.



Everyeye.it: E quali credi che saranno le meccaniche più forti nel formato Draft?



Mike Turian: Credo che "Camuffare" e "Celare" avranno un grosso ruolo in Draft, o comunque avranno un peso maggiore in Draft rispetto a quello che sarà riservato loro in Constructed. Giocare una creatura 2/2 al costo di tre mana tipicamente non avrebbe alcun impatto positivo in Constructed, ma nei formati Limited (quelli in cui si costruisce il proprio mazzo sul momento) l'abilità di guadagnare tempo o di ottenere un vantaggio di carte sull'avversario può rivelarsi importantissima, e in questo meccaniche come "Camuffare" e "Celare" sono di grandissimo aiuto.

In più, credo che queste keyword avranno gioco anche in Commander: non faccio fatica a credere che qualche appassionato guarderà al passato di Magic e troverà delle carte adatte a creare dei mazzi Commander divertenti e basati su "Camuffare" e "Celare".

Magic: The Gathering incontra Cluedo

Everyeye.it: Uno dei prodotti più innovativi tra quelli che hanno accompagnato il lancio di Delitti al Maniero Karlov è sicuramente il box di Ravnica: Clue Edition, che trae ispirazione da Cluedo e dai boardgame sulla sua falsariga. Come si posiziona questo box in relazione al resto del set?



M.T.: Per quanto riguarda Ravnica: Clue Edition, il team dei game design ha avuto l'idea di unire il divertimento di Magic e di Cluedo in un solo pacchetto. In Wizards of the Coast siamo tutti dei grandi fan dei boardgame, e Cluedo ha rappresentato un momento importante nella nostra crescita personale.



Stavamo creando un set di Magic a tema detective proprio nell'anno del 75° anniversario di Cluedo, quindi abbiamo deciso di contattare i nostri colleghi di Hasbro per verificare quali possibilità ci fossero per una collaborazione. Il set principale di Delitti al Maniero Karlov aveva già cinque o sei armi che appaiono anche in Cluedo, quindi si è trattato di un ottimo punto di partenza. Inoltre, le Creature Leggendarie sono un focus per il formato Commander, uno dei più popolari di Magic, quindi abbiamo immediatamente capito che potevano trasformare i personaggi di Cluedo in eroi di Magic sfruttando queste somiglianze. Poi abbiamo pensato di creare una Terra Doppia per ciascuna stanza del gioco da tavolo. Devo dire la verità: sono davvero impressionato da ciò che il team è riuscito a realizzare. Quando giochi a Clue Edition capisci che si tratta di una grande collaborazione!



Everyeye.it: Per concludere, quali sono state le ispirazioni, tanto dal punto di vista narrativo quanto da quello di gameplay, che vi hanno spinti a creare un set come Delitti al Maniero Karlov?



Mike Turian: Le citazioni e le ispirazioni che ci hanno guidati sono davvero tantissime. Se siete dei fan dei libri gialli e dei thriller come me, troverete dei rimandi alla letteratura classica del genere, ai suoi topoi e a tutta la cultura pop che si riallaccia al mondo del mistero!



Il team ha davvero costruito qualcosa di grandioso facendo leva sui temi forti del poliziesco, e lo si può vedere nei nomi delle carte, nel loro design e nelle loro illustrazioni. Ogni volta che gioco la magia "Depesciaggio" mi faccio quattro risate, per esempio. Oppure c'è "Chiamare un Testimone a Sorpresa", che porta con sé un bel plot twist, in cui lo spirito di un morto diventa un testimone nel processo contro il suo stesso assassino.



In questo caso si rievoca quell'iconico momento di molti thriller in cui le porte dell'aula del tribunale si aprono ed entra in scena quella figura che con le sue parole può risolvere l'intero caso. Adoro anche come "Capro Espiatorio Irrequieto" sia letteralmente una capra, unendo significato letterale e metaforico del termine in una sola illustrazione: l'artwork di Jesper Ejsing mi fa scompisciare ogni volta!