Magic Terre Selvagge di Eldraine: una fiaba per tutti con i nuovi mazzi

Il mondo fantasy di Magic: Terre Selvagge di Eldraine si è aperto ai Planeswalker a inizio settembre: la nuova espansione del cardgame più longevo della storia è un vero e proprio omaggio alle fiabe e ai racconti popolari europei, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Magic: Terre Selvagge di Eldraine. Uno degli aspetti più intriganti del set, però, è quello della totale libertà creativa e narrativa lasciata al giocatore, che rappresenta anche uno dei pilastri di design di Wizards of the Coast per il suo nuovo ciclo narrativo. Dieci sono le fiabe attraverso cui si snoda il viaggio a Eldraine: si va dalla Bella Addormentata nel Bosco a Cenerentola, dal Pifferaio Magico a Cappuccetto Rosso e così via. Ciascuna fiaba rappresenta un archetipo diverso per il gioco competitivo: i giocatori che lo desiderano, dunque, possono decidere di seguire la linea narrativa ideata dai designer e scoprire le versioni "in salsa Magic" dei racconti dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen.



I più creativi, invece, possono virare dal sentiero (di briciole) lasciato da Wizards e ideare mazzi e strategie completamente nuovi. Ciò è vero in particolare per il formato Standard: vediamo insieme i principali mazzi "fiabeschi" di Eldraine, insieme a quelli più originali della community!

Giocare con le fiabe...

Se siete tra i giocatori che preferiscono affidarsi alle "ricette" già pronte per i propri mazzi, sarete ben felici di sapere che i creativi di Magic hanno pubblicato una pletora di Mazzi Storia incentrati sugli archetipi introdotti da Terre Selvagge di Eldraine e sui personaggi al centro della trama del set, come i principi gemelli Will e Rowan e l'halfling Kellan.

Concentrandoci sui mazzi legati alle nuove meccaniche del set, non possiamo non consigliarvi qualche partita con il deck Boros (Rosso-Bianco) Rissa in Pista, che rappresenta una revisione goliardica della favola di Cenerentola, nella quale la principessa non è una leggiadra damigella ma una leonessa della pista da ballo. Al di là delle sue premesse narrative, il mazzo è reso ancora più intrigante dal fatto di essere essenzialmente l'unico a fare uso della keyword Celebrazione, che fornisce dei bonus ai Permanenti quando due o più altre Creature entrano in gioco nel medesimo turno. L'idea è semplice: posizionate in pista (ehm, in campo) una Creatura con Celebrazione e poi riempite il terreno di altri Permanenti, incrementando a dismisura il potere della prima carta che avete giocato.



Per questa strategia, insomma, più si è e meglio è: la star indiscussa del mazzo è Cenerella, che ha Rapidità (cioè può attaccare nel turno in cui viene messa in campo) e che può ottenere +1/+1 ad ogni attacco se nel turno in corso sono stati giocati almeno due Permanenti.



Un altro mazzo che - a nostro avviso - si fa apprezzare per l'incredibile eleganza nella conversione tra elementi narrativi e ludici, è il deck Azorius (Bianco-Blu) Potere Ghiacciato di Hylda. Sì, lo sappiamo: chi gioca un mazzo Blu non gode di grande stima nella community.

Però quello incentrato attorno a Hylda (l'equivalente della Regina delle Nevi nel mondo di Magic) è un archetipo veramente intrigante, nonché l'esatto opposto (o quasi) del ben più movimentato deck di Cenerella. Per riflettere in gioco i poteri magici di Hylda - che nella narrazione delle Terre Selvagge è un misto tra la Regina delle Nevi e la principessa Elsa di Frozen - Potere Ghiacciato vi dà la possibilità di "congelare" chiunque si pari di fronte al vostro cammino. Per farlo, potrete usare gli effetti delle vostre Creature e delle vostre magie, che vi daranno modo di TAPpare i Permanenti nemici a ripetizione, inibendo i loro effetti e impedendo loro di attaccare: ciò non proteggerà solo la vostra board, ma anche i vostri punti vita. Il vostro obiettivo è quello di portate avanti questa strategia il più a lungo possibile: la vostra tempesta di ghiaccio non congelerà solo i Permanenti nemici, ma finirà piano piano per erodere la consistenza del nemico a suon di Incantesimi, facendovi vincere la partita.

Hylda è la regina di questa strategia di stallo: ogni volta che TAPpate una Creatura del nemico, infatti, la strega vi permette di mettere in campo un Elementale 4/4, oppure di fornire +1/+1 a tutte le vostre Creature, o ancora di Profetizzare 2 (cioè di guardare le prime due carte del Grimorio e di scegliere se tenerle in cima la mazzo o metterle in fondo a quest'ultimo) e di pescare una carta.



Il terzo mazzo che vi consigliamo è il deck Golgari (Nero-Verde) Briciole e Biscotti, incentrato sulla storia di Greta, Flagello di Saccarosia. È una scelta che non abbiamo preso a cuor leggero: anche altri temi, come Arduo Apprendistato (Izzet Blu-Rosso, incentrato sull'Apprendista Stregone Johann e sulla nuova meccanica dei Ruoli) e Pesti da Panico (Rakdos Nero-Rosso, basato sul Pifferaio Magico e sulle Pedine Ratto) ci hanno stregati.

Il mazzo Briciole e Biscotti è chiaramente basato sulla storia di Hansel e Gretel, ma ruota più in generale attorno alle Pedine Cibo. Queste ultime sono degli Artefatti sacrificabili per guadagnare tre punti vita alla volta. Una meccanica un po' noiosa, dirà qualcuno. Non in questo caso: l'effetto di Greta, infatti, vi permette di sacrificare le Pedine Cibo non tanto (o meglio, non solo) per guadagnare salute, ma anche per fornire buff ed effetti secondari alle vostre Creature. Per esempio, mandando al cimitero un Token quando Greta è in campo potrete mettere un segnalino +1/+1 su una qualsiasi Creatura bersaglio. Oppure potete decidere di perdere un punto vita e di pescare una carta, a seconda del numero di carte che avete in mano e nel vostro mazzo. E poi c'è lui, la carta con l'illustrazione più bella dell'intero set: la Creatura Artefatto Leggendaria Syr Spezia, la Fine del Pasto, che guadagna +1/+1 e profetizza 1 ogni volta che un altro artefatto (Token Cibo compresi) viene mandato al cimitero.

Non solo: Syr Spezia contrasta alla perfezione i Planeswalker avversari, guadagnando Travolgere, Anti-Malocchio e Rapidità finché almeno uno di essi è in campo. E per concludere c'è l'eroico sacrificio: mandate il prode Syr Spezia al cimitero e potrete guadagnare punti vita pari alla forza della Creatura (magari dopo averle fornito un po' di buff grazie all'effetto di Greta).

...Oppure scrivere la propria storia

Ve lo abbiamo anticipato: le fiabe delle Terre Selvagge di Eldraine cambiano in continuazione. Ogni giocatore può mescolare tra loro gli elementi di queste ultime, ripescare carte del passato, modificare temi e archetipi e creare qualcosa di nuovo. Visto che Syr Spezia ci è piaciuto così tanto, abbiamo deciso di imporre una virata decisamente "dark" alla sua storia con un mazzo basato sul sacrificio.

Se nei Mazzi Storia del set il cavaliere di pan di zenzero viene giocato insieme a Greta in un deck Golgari, la ricetta che vi proponiamo è un ben più cruento Rakdos (Nero-Rosso) dalle tinte gotiche. Non parliamo però di pedine Cibo e simili, certo che no: al contrario, nel mazzo abbiamo vampiri, diavoli e persino un paio di Phyrexiani che tornano dritti dritti dall'espansione Tutto Diverrà Uno (per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno). In questo caso, dunque, il mazzo si basa sull'invio al cimitero di mostri come Furfante della Cacofonia e Raccoglitore di Offerte di Sangue, i cui potenti effetti che si attivano proprio quando le due carte vengono sacrificate e che possono potenziare lo stesso Syr Ginger o il Metabolizzatore Rigonfio, traendo così un doppio beneficio dalla morte di un Permanente.

Nella panchina del mazzo, invece, potete inserire il Planeswalker Leggendario Ob Nixilis, l'Avversario, il cui effetto principale ruota attorno alla keyword Danno Collaterale, a sua volta legata al sacrificio dei Permanenti. Questo diabolico mazzo di mostri, demoni e dolcetti è solo uno degli esempi delle tantissime possibilità che Terre Selvagge di Eldraine apre ai giocatori con più esperienza (e con una collezione di carte abbastanza ampia).



Restiamo in tema di corruzione, stregonerie e creature delle ombre: che ne dite di un mazzo monocolore Nero basato su Negoziare? Negoziare è un'altra delle nuove keyword introdotte con la nuova espansione di Magic: The Gathering: essa identifica un costo aggiuntivo, che può essere pagato quando viene lanciato una magia per farle assumere un effetto più potente.

In generale, il costo aggiuntivo è il sacrificio di un Incantesimo, di un Artefatto o di una Pedina (il che spiega perché la stessa meccanica si ritrova anche nel già citato mazzo di Hansel e Gretel). La carta più rappresentativa della keyword, attorno alla quale ruota buona parte del deck, è Implorare Lo Specchio: sfortunatamente, quest'ultima è una Rara Mitica ed è ricercatissima dai giocatori in virtù della sua versatilità, il che si traduce in un costo per copia sul mercato secondario molto elevato, pari a circa 30 Euro. Al contempo, il deck gioca anche la Creatura Leggendaria Sheoldred, L'Apocalisse, proveniente da Dominaria Unita e che costa circa 50 Euro per copia. Se avete qualche soldo da spendere, però, questo mazzo monocolore potrebbe fare per voi, specie se volete fare pratica con le nuove meccaniche di Terre Selvagge di Eldraine ma non volete utilizzare una delle liste "prefabbricate" di Wizards of The Coast.

Grazie a carte come Fattucchiere Astioso e La Tetra Ricerca di Rowan, infatti, potete sperimentare al meglio sia la keyword Negoziare che il nuovo Ruolo Maledetto, l'unico del set ad infliggere un malus all'avversario, trasformando una sua Creatura in un mostro 1/1.



Per concludere, l'ultimo mazzo standard che vi consigliamo è bi-colore Dimir (Blu-Nero) basato sulle Fate. L'idea del deck è molto simile a quella di uno dei due Mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine, Dominio Fatato, che non a caso si basa sugli Spiritelli (o Faerie), esattamente come il deck che vi proponiamo.

Gli Spiritelli sono un Sottotipo di Creatura e nel set ambientato su Eldraine hanno in comune le keyword Volare (che impedisce loro di essere bloccati dai Permanenti nemici) e Lampo (che invece permette di giocare la carta come se fosse un Istantaneo, oltre che una Creatura). L'obiettivo del deck è semplice: riempire il campo di Spiritelli in fretta, sfruttando la vostra orda di fate e fatine per infliggere così tanti attacchi ai vostri avversari da lasciarli in fin di vita. Una delle carte che più si adattano a questa strategia è Obyra, Duellante Sognatrice, che vi permette di infliggere un danno a ogni nemico quando un vostro Spiritello entra in gioco.

E poi, ovviamente, nella cardlist del mazzo abbiamo tantissimi Spiritelli, come Spiritello Rubasogni, Spiritello Maledetto dal Sonno e Genio degli Spiritelli, che potrete usare per riempire il vostro campo di mostruosità fatate dall'effetto potentissimo.