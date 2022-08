Magic The Gathering: due carte di Dominaria Unita in anteprima esclusiva

Magic The Gathering è stato pubblicato per la prima volta nel 1993, con l'uscita del set Alpha le cui carte sono ormai oggetto di leggende metropolitane e speculazioni economiche a causa della loro rarità. Da quell'anno la creatura di Richard Garfield, pubblicata da Wizards of The Coast, si è ampliata con nuove storie e nuove carte con cadenza regolare. Le espansioni escono ogni 3 mesi regalando a giocatori, fan e collezionisti nuovi orizzonti di divertimento.



A dire il vero negli ultimi anni l'accelerazione nelle vendite ha significato un aumento significativo della frequenza di pubblicazione di nuovi set e carte. Nonostante questo Settembre è un mese rimasto iconico per vari motivi, primo fra tutti perché rappresenta il momento di "rotazione" del formato Standard. Solitamente, quindi, l'espansione in uscita durante questo mese ha grandissime aspettative ma quest'anno Wizards of The Coast ha davvero calato il poker d'assi, metaforicamente parlando.



Per l'imminente uscita del set Everyeye ha ricevuto da Wizards of The Coast due carte da rivelare al mondo in esclusiva e, proprio a voler chiudere il cerchio, saranno due creature leggendarie. Siamo quindi orgogliosi di farvi leggere il testo di Baird, Reclutatore di Argivia e Garna, Pugno Sanguniario di Keld. Entrambe le carte sono inedite e molto aggressive.

Baird

Questa carta ha un costo di lancio davvero contenuto e la sua abilità potrebbe, a lungo andare, risultare letale per l'avversario visto che basta controllare una creatura con forza superiore alla statistica di base per generare in poco tempo un esercito di soldati 1/1.

Garna

E' una carta più difficile da inquadrare con un'abilità molto più complessa da far funzionare: crediamo però che nel giusto mazzo possa rappresentare una minaccia per i nostri avversari che si troveranno a non poter bloccare in combattimento come vorrebbero.

Dominaria Unita: la nuova espansione di Magic

Dominaria United, set in uscita il primo settembre sulle due piattaforme digitali dell'editore statunitense (MTGA e MTGO) e successivamente in cartaceo, rappresenta il primo passo verso la celebrazione del trentennale del più importante TCG (Trading Card Game) al mondo. Deludere gli appassionati sarebbe stato un peccato mortale ma siamo sicuri che l'eventualità sia molto lontana dall'avversarsi.



Le novità introdotte con Dominaria United hanno fomentato l'hype dei circa 35 milioni di giocatori in tutto il mondo, a cominciare dalla storyline scelta: si torna dove tutto è iniziato, Dominaria è infatti il piano dimensionale originale di Magic The Gathering. Le carte sinora mostrate sono molto potenti, ne troverete due alla fine di questo articolo offerte in esclusiva mondiale ad Everyeye: già questi due dettagli sarebbero bastati per assicurare un record di vendite, eppure le sorprese non sono finite.

Una delle più incredibili sarà la presenza di carte dell'espansione "Legends", pubblicata nel 1994, all'interno dei Collector's Booster di Dominaria United. Avete letto bene, i giocatori di oggi avranno la possibilità di "sbustare" carte iconiche (e dall'altissimo valore economico) come l'Abisso, il fossato o addirittura il Tabernacolo della valle di Pendrell. Wizards of The Coast ha infatti riesumato, è il caso di dirlo, dei vecchi box di Legends sepolti in un magazzino ed ha deciso di regalare un'emozione inedita, ma dal sapore antico, anche ai nuovi appassionati del gioco.



Il tema delle leggende, comunque, è il tema portante di tutta Dominaria United. Oltre ad essere il nome di un set storico le leggende sono anche un tipo di carta ben preciso, cioè personaggi che accompagnano le storie del Multiverso la cui presenza sul tavolo da gioco è limitata ad una sola copia per giocatore. Venti creature leggendarie presenti nel set del 1994 saranno ristampate come "Legends retold": chiunque acquisterà un box di Dominaria United ne troverà una come "box topper" mentre non sarà possibile sbustarle nei pacchetti regolari.