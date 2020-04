Magic The Gathering: scopriamo Scontro Tra Titani, la nuova carta di Ikoria

Ikoria, la nuova espansione di Magic The Gathering, si è rivelata al mondo il 2 Aprile con un processo di marketing assolutamente inedito per Wizards of The Coast. Grazie ad un video in diretta molto divertente, che reclamizzava sia finti numeri di telefono da chiamare in caso di attacchi ad opera di mostri, sia una nuova app chiamata "monstr", che somiglia molto a tinder ma per creature assai pericolose, siamo subito entrati nel mood delle nuove carte. Alcune voci di corridoio avevano già confermato che Wizards aveva in serbo qualcosa di davvero nuovo per i propri appassionati con Ikoria, e oggi è finalmente ufficiale: Godzilla avrà un costo di mana, un valore di forza e uno di costituzione, e si potrà tappare per attaccare i propri avversari sui tavoli da gioco di tutto il mondo.

Il re dei mostri

Nella lore di Magic creature gigantesche sono sempre esistite ma, al di là dei famosi "eldrazi", sono sempre appartenute al fantasy classico: draghi, demoni, e chi più ne ha più ne metta. Mancava insomma quel leggero gusto per l'eccesso che, tra l'altro, al giocatore di Magic piace tantissimo. Ovviamente oltre ai mostri ci sarà anche il ritorno di molti Planeswalker piuttosto celebri, e infatti nel trailer è presente Vivien che combatte proprio contro una creatura gigantesca chiamando a raccolta alcune sue bestie colossali, tra cui un certo Godzilla.



Sì, avete letto bene: per la prima volta nella storia, il mondo di Magic si mischia con mostruosità appartenenti all'immaginario collettivo mondiale, ossia Kaiju ben noti quali Mothra, King Ghidorah e appunto il succitato Re dei mostri.

In mezzo a regole e keyword molto amate, come Cycling, che torneranno a far parte del gioco di carte collezionabili più celebre del mondo, ne sono state ovviamente varate molte inedite. In un piano dimensionale dove gli umani non sono certo il punto più alto della catena alimentare, è pressoché quasi "normale" assistere a ibridizzazioni e mutazioni di ogni sorta. Se il deck è costruito in una determinata maniera, inoltre, le carte avranno specifici vantaggi, e questa caratteristica rappresenta un'altra novità storica per Magic The Gathering, così come l'utilizzo in standard o altri formati di carte in stile "commander" grazie all'abilità companion.

Scontro Tra Titani

Ed è giunto il momento di rivelarvi la nostra sorpresa: Everyeye è stata scelta da Wizards of The Coast per presentarvi una nuova carta di Ikoria, Lair of Behemoths in esclusiva mondiale. La carta, che potete vedere in figura, è Scontro Tra Titani, un istantaneo a costo cinque che permetterà di far lottare due creature tra di loro, un effetto perfettamente in tema con l'espansione.

Dal momento che Scontro tra Titani è in grado di accedere a quest'effetto, possiede un costo di lancio molto elevato. Permetterà del resto di far scontrare tra di loro due mostri dell'avversario producendo, nella migliore delle ipotesi, una doppia rimozione. Oppure ci darà modo di rimuovere una creatura a patto di averne una noi in gioco che possegga una forza maggiore della costituzione avversaria. Nonostante l'effetto sia abbastanza unico, l'alto costo di mana probabilmente non darà modo a Scontro tra Titani di trovare posto nei vari deck competitivi, mentre la carta sarà sicuramente una "powerhouse" in limited, ossia draft o sealed, dove permetterà un enorme vantaggio carte, dal momento che con una sola magia potrebbe riuscire a rimuovere ben due creature all'avversario.



È superfluo dire che dopo le prime carte rivelate da Wizards of The Coast, l'hype per Ikoria è alle stelle. A causa dell'epidemia di COVID-19, l'uscita nei negozi è stata ritardata (l'arrivo era previsto per il 24 Aprile, mentre ora l'esordio avverrà il 15 Maggio): ciononostante, scaricando gratuitamente Magic Arena si potrà accedere alle nuove carte già dal 16 Aprile! Siete pronti a far scontrare Godzilla contro King Ghidorah ancora una volta?