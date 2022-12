Magic The Gathering: i segreti del nuovo set La Guerra dei Fratelli

La Guerra dei Fratelli è l'ultimo set di Magic: The Gathering, e ha fatto il suo debutto nei negozi italiani lo scorso 18 novembre. Con una estensiva cardlist composta da 287 carte, l'espansione porta avanti il ciclo narrativo post-trentesimo anniversario del gioco di carte collezionabili di Wizards of The Coast, iniziato con l'espansione Dominaria Unita e che dovrebbe continuare almeno per altri due set, entrambi in arrivo nella prima metà del 2023.



Per approfondire i contenuti de La Guerra dei Fratelli, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Matthew Danner, Senior Creative Lead di Magic: The Gathering, che ci ha spiegato le idee e le meccaniche dietro al set e, dandoci qualche informazione esclusiva sullo sviluppo dell'espansione e sul futuro dell'arco narrativo quadri-set di Magic.

Tornare al passato, con un occhio verso il futuro

La Guerra dei Fratelli riparte dal culmine della trama di Dominaria Unita, prima espansione di Magic: The Gathering pubblicata dopo il trentesimo anniversario del gioco di carte collezionabili. Dominaria Unita è stata un soft reboot per il CCG, giacché ha affondato le proprie radici nella lore e nella storia di Magic e, allo stesso tempo, ha posto le basi per il futuro del cardgame.

Il set è stato il culmine di mesi e mesi di teaser legati alla macro-trama di Magic, confermando ciò che molti giocatori avevano capito da tempo: il mondo di Dominaria è stato invaso dai Phyrexiani, e l'unico modo per sconfiggere il nemico si trova nel passato. Il Planeswalker Teferi è perciò tornato ai tempi della Guerra delle Antichità, nota anche come Guerra dei Fratelli, per cercare alleati, strumenti e tecnologie adatti a sostenere la lotta contro gli invasori del presente. La contrapposizione tra i due fratelli Urza e Mishra, che dà il nome alla nuova espansione, è già stata al centro del secondo set di Magic mai pubblicato, Antiquities, risalente al lontano 1994. Ma cosa spera di ottenere Teferi tornando nel passato? Su quali tecnologie desidera mettere le mani? E soprattutto: riuscirà nella sua missione?



Queste sono le domande che abbiamo posto a Matthew Danner, che ci ha spiegato che "La Guerra dei Fratelli prende le mosse esattamente dal punto nella storia del Multiverso in cui si è concluso l'arco narrativo di Dominaria Unita. La nuova espansione segue i nostri eroi dopo che questi hanno inviato un'eco di Teferi indietro nel tempo, all'era della Guerra delle Antichità.

Benché Teferi non possa cambiare il passato, egli può imparare da ciò che è già successo: la sua speranza è quella di capire come Urza sia riuscito a tenere a bada i Phyrexiani, in modo da poter adottare le sue stesse strategie". Dopo il conflitto che lo vede scontrarsi con Mishra, infatti, Urza si rende conto dell'incombente minaccia phyrexiana e decide di farsi trovare preparato, unendo le migliori menti di tutta Dominaria e fondando l'Accademia di Tolaria. Durante l'invasione del nemico, Urza schiera numerose armi per contrastare questi opponenti del piano artificiale. Tra queste ricordiamo, per esempio, gli artefatti noti come Eredità, pensiamo ad esempio alle Pietre del Potere, presenti anche nella Guerra dei Fratelli. L'asso nella manica di Urza contro Phyrexia, tuttavia, è un altro: stiamo parlando delle Bombe dell'Anima, che avrebbero distrutto l'intero piano phyrexiano se Urza fosse riuscito ad attivarle tutte.

Un'arma contro Phyrexia

Sfortunatamente Urza fallisce nella sua missione: l'Artefice riesce a danneggiare il piano di Phyrexia con le bombe, ma si rivela incapace di attivare l'ultimo detonatore. Il motivo è presto spiegato: contemplando il piano meccanico dei nemici, Urza ne rimane affascinato, decidendo di tradire i suoi compagni e di arrendersi a Yawgmoth, Signore dei Phyrexiani. Infine, Urza viene sconfitto e decapitato: la sua testa, ancora in vita, viene rispedita a Dominaria, dove ha un ruolo fondamentale nella scoperta del punto debole di Yawgmoth, che viene ucciso utilizzando i manufatti dell'Eredità.

Questi ultimi, insieme alle Bombe dell'Anima, potrebbero essere proprio gli strumenti che Teferi sta cercando per porre fine alla nuova minaccia Phyrexiana. Il Planeswalker potrebbe però anche studiare i mech di Urza e Mishra, schierati in battaglia durante la Guerra dei Fratelli (che non a caso hanno un ruolo centrale nell'ultimo set di Magic: The Gathering): gli sviluppi della trama del ciclo multi-espansione iniziato con Dominaria Unita, dunque, dipenderanno in larga parte dalle scoperte di Teferi nel passato.



Riguardo alla trama dell'espansione, Danner ha spiegato che "La Guerra dei Fratelli è stata un'opportunità per rendere omaggio al grande passato di Magic: The Gathering, coraggiosamente reinventato per il presente, e al contempo porre le basi per tantissime novità che arriveranno in futuro, e che abbiamo in serbo per i fan con la conclusione dell'Arco Phyrexiano.

La prossima espansione di Magic The Gathering si chiamerà All Will Be One (Tutto Diverrà Uno in italiano. L'espansione uscirà a inizio febbraio in tutto il mondo) e porterà i nostri eroi su Nuova Phyrexia, una versione ricostruita del piano phyrexiano dopo l'attacco di Urza: quali orrori si troveranno ad affrontare? Riusciranno a prevalere sui nemici o il Multiverso cadrà sotto la gloria di Phyrexia?". Insomma, la storia di Magic sembra essere prossima ad una svolta epocale: Teferi tornerà presto nel presente, dove già infuria la guerra tra i due eserciti. Resta solo da capire cosa riuscirà a portare con sé e se i suoi studi nel passato potranno davvero garantire la vittoria finale di Dominaria sui nemici del piano artificiale.

Mech giganti e nuove meccaniche

Le novità di Lore in seno a Dominaria Unita e alla Guerra dei Fratelli si riflettono direttamente sul gameplay di Magic: The Gathering. Danner, infatti, racconta che "in Dominaria Unita c'erano meccaniche come Arruolare, Saltare Pagina, Dominio e Potenziamento. Abbiamo anche introdotto i Segnalini Stordimento e le Pietre del Potere. Ora, in La Guerra dei Fratelli, abbiamo implementato la meccanica Prototipo, ma anche ripreso le Pietre del Potere, i Segnalini Stordimento e altre parole chiave, come Dissotterrare e Combinare".



Le meccaniche dell'ultima espansione del CCG di Wizards of The Coast sono dunque strettamente legate alla sua trama: per questo, esse si pongono talvolta in continuità e talvolta in antitesi con quelle di Dominaria Unita, contribuendo a smuoverne il metagame.



Ad esempio, la Creatura Leggendaria "Urza, Lord Protettore", una delle più importanti di tutta La Guerra dei Fratelli, è tra le carte che prevedono l'uso di Combinare, e lo stesso vale anche per le carte di Mishra e di Titania. Per supportare le innovative meccaniche dell'ultimo set di Magic, i designer di Wizards of The Coast hanno anche sviluppato una serie di carte del tutto nuove: la parte del leone spetta ai Mech, tra cui spiccano i Transformers come Optimus Prime e Megatron, che provengono dal "mega-universo" Mattel, di cui ormai anche la stessa Wizards of The Coast fa parte da qualche decennio.



"La serie di Universes Beyond [sub-brand di Magic annunciato nel 2021, le cui carte solitamente non sono legali nel gameplay standard] ci permette di avere delle "guest star" in Magic, spesso provenienti da altre IP. I nostri designer hanno collaborato strettamente con il brand Transformers per selezionare i migliori robot e per capire meglio le loro personalità.

Il team di game design ha fatto un grande lavoro nel portare queste carte in luce fornendo loro delle abilità del tutto uniche". I Transformers sono però solo una piccola parte dei moltissimi Mech inclusi nel set La Guerra dei Fratelli, i quali - conclude Danner - sono "un omaggio alle carte dell'espansione Antiquities, uscita nel 1994, e alla prima storia della Guerra dei Fratelli, raccontata con quel set. Nella Guerra dei Fratelli vediamo gli Artefici Urza e Mishra che combattono tra loro utilizzando dei colossali titani meccanici: molte carte nascono da quella leggenda. L'espansione parla tutta di nostalgia e di robot giganti, e nulla evoca tali sentimenti meglio dei Transformers: ci è sembrato naturale trovare uno spazio per loro nel set".