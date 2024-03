Magic diventa un western con Banditi di Crocevia Tonante

La centesima espansione di Magic: The Gathering, Banditi di Crocevia Tonante, è a poche settimane di distanza: con un'uscita internazionale fissata per il 19 aprile e una release nei negozi del Play Network di Wizards of the Coast prevista per il 12 aprile, Banditi di Crocevia Tonante si prospetta essere l'appuntamento più importante della primavera del 2024 per gli appassionati di cardgame. Il set non rappresenta solo un momento storico per Magic: The Gathering, ma porta con sé anche una valanga di novità, sia dal punto di vista narrativo che da quello del gameplay.



La più evidente, senza dubbio, è l'introduzione di un nuovo Piano nel Multiverso del franchise, che dà anche il nome all'espansione: Crocevia Tonante è infatti un mondo ancora inesplorato, che noi di Everyeye abbiamo potuto conoscere in anteprima grazie alle parole di Matt Tabak, Editing Lead di Banditi di Crocevia Tonante, di Dave Humpherys, Set Design Lead dell'espansione, e di un vero e proprio mostro sacro di Magic come Mark Rosewater, Head Designer del cardgame fin dal 2003 e Vision Lead Designer per Banditi di Crocevia Tonante. Ecco cosa ci hanno detto!

Benvenuti a Crocevia Tonante

I primi dettagli su Banditi di Crocevia Tonante sono arrivati già alla MagicCon di Chicago, con un preview panel del 23 febbraio che ha introdotto i fan alle prime carte e ai principali protagonisti del set.

Che Crocevia Tonante fosse un'ambientazione western lo si sapeva già da tempo: Wizards ha fugato ogni dubbio a riguardo già alla Gen Con di agosto, quando l'espansione è stata annunciata ufficialmente. Ciò che invece non sapevamo è che il grosso della trama riprenderà i tratti caratteristici degli Heist Movie alla "Ocean's Eleven", mescolandoli a quelli del genere Western. A rendere il tutto ancora più intrigante c'è il fatto che Crocevia Tonante è un Piano mai visto prima, la cui storia e la cui lore sono ancora tutte da scoprire: «Lo scorso anno, l'uscita di L'Avanzata delle Macchine ha posto fine a una storyline che andava avanti da ben quattro anni, culminando nell'invasione Phyrexiana del Multiverso», ha spiegato Humpherys, che ha poi aggiunto: «questi eventi hanno cambiato la cosmologia stessa di Magic, e lo abbiamo già visto in set come "Terre Selvagge di Eldraine" e "Le Caverne Perdute di Ixalan", o "Delitti al Maniero Karlov". Molti Planeswalker hanno perso la Scintilla, perciò non possono più viaggiare tra un Piano e l'altro.

In compenso, però, si sono aperte le Vie dei Presagi (o Omenpaths), dei collegamenti tra mondi diversi che tutti possono usare, acquisendo le capacità che prima erano limitate ai soli Planeswalker. A patto, ovviamente, di riuscire a trovare uno di questi sentieri». E proprio le vie dei presagi hanno portato gli individui più malvagi di tutto il Multiverso su Crocevia Tonante. Ma perché?



Perché Crocevia Tonante è perfetto per nascondersi, specie quando si è ricercati per dei crimini efferati compiuti altrove, come per esempio su Eldraine, su Ixalan o su Ravnica. Non solo: questo mondo desolato - dimenticato da tutti, persino dagli invasori Phyrexiani - è il punto di arrivo di decine di Vie dei Presagi sparse per il Multiverso. Così, un gruppo di criminali di tutto il mondo di Magic ha raggiunto questo universo, scoprendo di non essere i primi ad essersi spinti fino a questo Piano di frontiera: prima di loro, infatti, sono arrivati i Fomori (una razza mitica di giganti la cui esistenza è stata riportata a galla dalle indagini di Quintorius Kand in "Le Caverne Perdute di Ixalan"), che hanno usato Crocevia Tonante come nascondiglio per i propri averi più preziosi.

«Ci siamo ritrovati con un gruppo di villain tutti nello stesso posto e con una grande cassaforte che nessuno riusciva ad aprire. Cosa può succedere quando questi due elementi vengono affiancati l'uno all'altro? Esatto: questi malfattori multiversali si sono alleati tra loro e sono pronti a prendere d'assalto il "Vault" dei Fomori per mettere le mani sui loro potenti artefatti e sui loro tesori», conferma Rosewater.



A guidare la banda di malviventi è Oko, un Planeswalker fatato che abbiamo conosciuto per la prima volta nell'espansione del 2019 "Trono di Eldraine" e che, seppur indirettamente, ha avuto un ruolo fondamentale anche nella trama di "Terre Selvagge di Eldraine".

Il gruppo di banditi di Oko

Il set di fine 2023, infatti, ci ha svelato che Oko è il padre dell'Halfling Kellan, uno dei protagonisti del nuovo arco narrativo di Magic: The Gathering. Nelle ultime tre espansioni, Kellan si è messo sulle tracce del padre: ora anch'egli è arrivato su Crocevia Tonante, unendosi alla banda paterna nonostante il suo spirito non sia affatto quello di un villain. Al gruppo si aggrega anche Tinybones, uno scheletro ladruncolo originario di Dominaria, amatissimo dai giocatori di lunga data: «è un criminale fin nel profondo del cuore, e qui c'è qualcosa di grosso da rubare.



Era una possibilità che non poteva perdersi», conferma Rosewater. Ma poi ci sono anche tanti altri nomi già noti, come Vraska, una Planeswalker di Ravnica che ha avuto un ruolo importantissimo nella guerra Phyrexiana ma che ha perso la sua Scintilla al termine del conflitto, e Rakdos, uno dei leader delle Dieci Gilde di Ravnica, arrivato a Crocevia Tonante attraversando una Via dei Presagi al termine degli eventi di "Delitti al Maniero Karlov".



I nomi che più potrebbero attirare la vostra attenzione, però, sono altri due, per dei motivi del tutto opposti. Il primo è quello di Annie Flash, anche nota come Haseya: Annie è un personaggio del tutto nuovo ed è un'umana della tribù Atiin, un popolo nomade che ha raggiunto Crocevia Tonante proprio grazie alle Vie dei Presagi. Quello di Haseya sembra essere uno dei personaggi meglio caratterizzati del set, se non altro per la cura riposta nel rappresentare una tribù simile ai nativi americani Navajo.

«Abbiamo fatto qualcosa di simile a quanto avete già visto su Ixalan: ci siamo avvalsi di un consulente culturale che ci ha aiutato a capire i tratti caratteristici dei Navajo e dei nativi del Nordamerica, esattamente come abbiamo fatto anche per le tribù ixalane basate sulle civiltà mesoamericane», spiegano da Wizards. L'altro nome - rullo di tamburi - è quello di Jace Beleren, scomparso l'anno scorso in seguito agli eventi dell'invasione Phyrexiana e ora misteriosamente tornato su Crocevia Tonante. Ma non solo! Jace non ha mai perso la sua scintilla, quindi può ancora spostarsi da un Piano all'altro. Ma che gli è successo negli ultimi mesi? E siamo sicuri che il mago sia davvero chi dice di essere?

Ricercati, banditi e... collezionisti!

Potrete mettere le mani su questo nutrito gruppo di villain nei classici Play Booster di Magic: The Gathering, nei quali troverete una pletora di trattamenti booster fun alternativi rispetto alle carte "standard".

Oltre alle Terre Base con illustrazione intera, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, ci sono anche le carte borderless ed extended art, tra le quali spicca il ravnicano Fblthp, una vera e propria mascotte per il set in arrivo ad aprile. Anche Oko - che sarà una carta Planeswalker - riceverà una versione Borderless con illustrazione alternativa. Inoltre, ci saranno delle speciali variant con trattamento "Wanted Poster", in cui l'intero design della carta verrà trasposto in una sorta di manifesto da ricercato del Far West - ovviamente rivisto in salsa Magic: si tratta ancora una volta di un tentativo di spingere all'estremo il design delle carte, fino quasi a perdere i loro tratti distintivi come il costo in mana, che viene riposizionato sul lato destro dell'illustrazione. Ogni membro della banda di Oko avrà un poster: per ora, però, possiamo svelarvi solo i manifesti di Rakdos, Annie e Tinybones (oltre a Oko stesso). A queste carte si aggiungono poi due ulteriori sub-set, che hanno una numerazione separata dal resto dell'espansione ma che possono essere completati semplicemente aprendo i pacchetti da gioco: essi si chiamano "Breaking News" e "The Big Score" e i loro design sono rispettivamente ispirati alle pagine di un vecchio giornale e agli artefatti che si trovano all'interno della grande cassaforte dei Fomori.



Per gli amanti del formato Commander, i designer di Wizards of the Coast hanno presentato la nuova meccanica "Bounties", o "Bottino", che darà un tocco western alle vostre prossime partite. Accanto al set principale di "Banditi di Crocevia Tonante" saranno lanciati quattro mazzi Commander, ciascuno dei quali conterrà tre Tesori, per un totale di 12. I tre Tesori ("Bounty") di ciascun giocatore verranno messi al centro del tabellone di gioco, costituendo un deck condiviso da 6 o 12 carte. Al terzo turno di gioco verrà svelato il primo tesoro, che potrà essere ottenuto solo una volta che verranno soddisfatte alcune condizioni specifiche.Il giocatore che riuscirà a mettere le mani sul bounty potrà sfruttare il suo effetto.

I quattro mazzi Commander di Banditi di Crocevia Tonante

Ad ogni turno, inoltre, il tesoro diventerà via via più forte, perciò dovrete decidere quando accaparrarvi il bottino e quando aspettare per accedere al suo effetto rafforzato, rischiando però che un nemico se ne impossessi prima di voi. Come vi abbiamo già spiegato, comunque, i Deck Commander di Banditi di Crocevia Tonante saranno quattro, e si chiameranno rispettivamente "Most Wanted", un bianco-nero-rosso comandato da "Olivia, Opulent Outlaw"; "Quick Draw", un mazzo blu-rosso dalle estetiche western e con "Stella Lee, Wild Card" come Commander; "Desert Bloom", un deck rosso-verde-bianco che si basa sulla pescata e sul sacrificio delle Terre e che ruota attorno a "Yuma, Proud Protector"; e infine "Grand Larceny", con i mana blu e verde e focalizzato sul comandante "Gonti, Canny Acquisitor".

«Vogliamo che diventiate dei veri criminali»

Banditi di Crocevia Tonante è un Heist Game, dunque i suoi protagonisti sono ladri, mascalzoni, avanzi di galera e fuorilegge della peggior specie. Non è dunque un caso che una delle nuove meccaniche del set si chiami proprio "Outlaw". Anzi, più che una meccanica "Outlaw" è un nuovo sotto-gruppo di creature che raccoglie cinque tipi di Permanenti, ossia gli Assassini, i Mercenari, i Pirati, i Ladri e gli Stregoni (o Warlock).

«Molte carte vi forniranno dei bonus se controllate degli Outlaw o se eseguite delle azioni specifiche con questi ultimi», spiega Matt Tabak, che però chiarisce anche che «Outlaw non è solo un tipo di creatura, ma descrive anche altre carte, come gli Incantesimi: è una regola vera e propria, dunque funziona anche con le vecchie carte e continuerà a funzionare anche in futuro. Internamente chiamiamo meccaniche di questo tipo come "batching", perché ci permettono di riunire tra loro tipologie diverse di carte in modo che restino compatibili sia con quanto visto in passato che con ciò che scopriremo in futuro». Ogni buon cowboy deve però avere una cavalcatura, e per questo la nuova espansione introduce anche le meccaniche "Mount" e "Saddle": le "Mount" sono dei nuovi tipi di creatura, come "The Gitrog, Ravenous Ride", mentre "Saddle" è una keyword che (al momento) è esclusiva delle sole creature "Mount". "Saddle" permette ai vostri Permanenti di "montare" una cavalcatura: il cavaliere viene TAPpato, mentre il suo cavallo (o la sua rana gigante mangia-uomini) ottiene un effetto potenziato.



Ma un villain si riconosce per i suoi crimini: non è un caso che la meccanica Crimes sarà al centro di Banditi di Crocevia Tonante! Mark Rosewater, addirittura, ci ha invitato a «commettere quanti più crimini potete... ma solo nel gioco, ovviamente!». Un "Crimine" è una magia che ha come target il nemico, un suo Permanente, un suo incantesimo o una carta nel suo cimitero.

Quando una carta dotata di un effetto di questo tipo viene messa in campo, il giocatore che l'ha giocata commette un Crimine: diverse carte del set possono attivare il proprio effetto (o una versione potenziata di quest'ultimo) solo dopo che il loro controllore ha compiuto un Crimine. Tra queste carte, per esempio, troviamo lo stesso Oko, ma anche il "Freestrider Lookout". L'idea è dunque quella di premiare i giocatori che commettono dei Crimini, pur mantenendo un certo bilanciamento con i deck che non ruotano attorno a questa keyword.



Per concludere, altre due sono le meccaniche di Banditi di Crocevia Tonante che non possiamo non citare. La prima è "Plot". Essa permette di esiliare le vostre carte pagando un determinato costo (segnalato nella textbox) e, successivamente, di giocarle direttamente dalla pila della carte esiliate senza pagare il loro costo in mana.

Anche in questo caso, l'idea alla base della keyword è molto semplice: preparare in anticipo i turni successivi pensando strategicamente, per poi utilizzare tutte le proprie risorse in una combo potenzialmente capace di risolvere la partita. Dave Humpherys ha ammesso che «questa è, a mio avviso, la meccanica più interessante di Banditi di Crocevia Tonante: si tratta di una keyword molto emozionante, perché permette giocare in ottica futura, bilanciando la necessità di tenere da parte delle risorse per i turni successivi con quella di giocare subito le vostre carte. Non vediamo l'ora di vedere le combo che si inventeranno i giocatori!». E infine c'è "Spree", che ci viene spiegata molto chiaramente da Mark Rosewater: «l'idea alla base di questo set è: 'perché accontentarmi di poco quando posso prendermi tutto?' Le carte con "Spree" hanno un costo base che attiva il loro effetto principale, e poi uno o più costi aggiuntivi per attivare potenziamenti secondari: starà a voi decidere quanto mana pagare per giocare le vostre carte, come testimonia il "+" accanto al costo di alcuni Permanenti. Ci saranno carte con "Spree" che presenteranno una molteplicità di scelte, permettendovi uno stile di gioco davvero flessibile».