Magic x Il Signore degli Anelli: si torna ad Arda, un set con luci e ombre

L'enorme successo del crossover tra Magic e Il Signore degli Anelli non accenna a fermarsi, e Wizards of the Coast lo sa bene. Non è infatti un caso che - evento più unico che raro nella storia di Magic: The Gathering - Racconti della Terra di Mezzo abbia ricevuto una seconda release, quest'ultima espressamente pensata per le festività natalizie ormai passate e per coloro che non hanno fatto in tempo ad unirsi alla frenesia generalizzata per la prima stampa del set.



D'altro canto, Racconti della Terra di Mezzo è arrivato in piena estate, per giunta a ridosso della fine dell'arco narrativo di Phyrexia: alcuni appassionati, insomma, hanno perso l'occasione di godersi una delle espansioni più intriganti (sia in termini ludici che artistici) del longevo cardgame americano. Proprio a questi ultimi è indirizzata la Holiday Release di Racconti della Terra di Mezzo: prodotto indirizzato ai collezionisti prima che ai giocatori, questa mini-espansione del set principale raccoglie una serie di carte che faranno un figurone in ogni album, insieme ad alcuni prodotti da esposizione davvero ben realizzati.

I momenti più epici del Signori degli Anelli in un deck

Partiamo con la novità più grossa della Holiday Release, ovvero gli Scene Box di Racconti della Terra di Mezzo. Questi ultimi sono delle collezioni speciali ideate per essere esposte su una mensola o in una vetrina: anche le loro carte - in gran parte ristampe con artwork alternativo rispetto a quello già visto nel "set base" - sono state realizzate più per l'esposizione che per il gioco.

Infatti, la caratteristica principale delle nuove illustrazioni, tutte borderless, è quella di potersi unire per rappresentare in salsa Magic alcuni eventi-chiave dei romanzi di J.R.R. Tolkien. In totale, gli scene box sono quattro, ciascuno con un protagonista diverso tratto dalla sterminata mitologia di Arda: il primo, intitolato "Flight of the Witch King", è incentrato sul Re Stregone di Angmar; il secondo, "Aragorn at Helm's Deep", segue le gesta eroiche di Aragorn durante la battaglia del Fosso di Helm, accompagnato da eroi del calibro di Legolas e Gimli; il terzo, invece, si focalizza su Galadriel, e non a caso porta il nome di "The Might of Galadriel"; il quarto, infine, mostra la trasformazione di Gandalf in uno Stregone Bianco, e ha il titolo di "Gandalf in the Peleannor Fields". Ogni box, dunque, mette in scena una delle battaglie più iconiche del Signore degli Anelli: la resa di questi eventi è estremamente fedele alla descrizione di Tolkien, mentre le ispirazioni cinematografiche (per stessa ammissione di Wizards of the Coast) sono minime. Non solo: la possibilità di godere di una rappresentazione a scena intera e priva di interruzioni grazie alle illustrazioni borderless rende gli artwork usati per i box ancora più maestosi e piacevoli allo sguardo. Dei veri e propri quadretti, a dimostrazione di come i designer di Magic: The Gathering stiano spingendo sempre più in là il concetto stesso di carta collezionabile.



Se siete dei collezionisti, però, potreste non essere particolarmente felici all'idea di dover scegliere se esporre le vostre carte tramite l'apposito supporto in cartoncino offerto nella confezione (che, purtroppo, tende a rovinarsi facilmente) o inserirle nel vostro album, dove avrebbero certamente un ruolo da protagoniste. Fortunatamente non dovrete prendere una decisione definitiva, perché nel pacchetto sono contenute delle repliche delle sei carte che compongono ogni artwork pensate appositamente per l'esposizione, perché prive di ogni testo. Insomma, l'idea è semplice: le illustrazioni senza testo possone essere inserite nel supporto in cartoncino e messe in bella mostra; le carte borderless possono essere inserite nell'album o - per i più temerari - giocate in un mazzo Commander.

Accanto alle 12 carte esclusive, ogni set da collezione comprende un totale di quattro Pacchetti di Espansione (Set Booster, in inglese), ciascuno contenente 12 carte casuali. Questi ultimi sono pressoché identici a quelli rilasciati la scorsa estate: potete trovare ulteriori dettagli sui contenuti di ciascuna busta nella nostra recensione di Il Signore degli Anelli - Racconti della Terra di Mezzo. L'unica differenza rispetto ai Set Booster tradizionali è che in queste edizioni non potrete trovare gli Anelli Solari serializzati, presenti solo nelle stampe in prima edizione dell'espansione. Non che si tratti di una mancanza di peso: il loro numero estremamente ridotto rendeva pressoché impossibile trovarli già nell'espansione originale, e tre pacchetti aperti in più o in meno non avrebbero certamente fatto la differenza neanche all'epoca della prima release.



In termini di rapporto qualità-prezzo, gli scene box di Racconti della Terra di Mezzo sono prodotti ottimi: ciascuno costa circa 40 Euro presso i principali rivenditori online, per giunta con degli sconti per chi decide di acquistare tutti e quattro i box in bundle.

Al momento, nel nostro Paese il costo di un Set Booster dell'espansione oscilla tra i 9 e i 10 Euro: viene da sé che i quattro pacchetti contenuti in ogni box vi permettono da soli di "rientrare" dei costi, mentre le carte con illustrazione speciale vengono "regalate" insieme al cavalletto da esposizione. Al netto di questo ragionamento prettamente economico, sono proprio le carte borderless a catturare l'attenzione dei fan, sia perché alcune hanno un elevato valore sul mercato secondario, sia perché le loro illustrazioni sono veramente ben realizzate, tanto prese singolarmente quanto una volta che sono giustapposte l'una all'altra come sono state pensate dagli artisti che le hanno realizzate. Ed è proprio dal punto di vista grafico che i quattro scene box risultano eccellenti: essi catturano le scene-cardine del Signore degli Anelli con uno stile solenne ed epico, mettendo al centro tutti i personaggi del grande romanzo fantasy tolkeniano, per giunta discostandosi dalla rappresentazione "pop" di questi ultimi, che deriva in gran parte dagli adattamenti cinematografici.

Ciò che manca agli scene box è però il brivido lungo la schiena dell'apertura dei pacchetti: i Set Booster sono gli stessi già visti in passato, mentre le sei carte contenute in ciascun box sono (per forza di cose) sempre le stesse. Se volete un'esperienza di spacchettamento più gratificante, insomma, dovrete guardare altrove.

Un tripudio di illustrazioni alternative, ma...

Nello specifico, dovreste guardare ai nuovi Collector's Booster di Racconti della Terra di Mezzo. In realtà, delle bustine Collector del set sono state rilasciate già la scorsa estate.

Tuttavia, la "corsa" all'Unico Anello in copia singola ha finito per causare un aumento vertiginoso nel loro prezzo, lasciando moltissimi fan a bocca asciutta. I prezzi sono infine tornati a scendere quando l'Unico Anello "1 di 1" è stato trovato (cioè un paio di giorni dopo il lancio dell'espansione), ma il danno era già fatto: migliaia di giocatori sono rimasti a mani vuote, mentre gli scalper che avevano acquistato in massa i pacchetti per collezionisti sono andati in rosso di cifre spaventose. Per riequilibrare un po' il marcato, dunque, l'edizione "Holiday" del set fantasy propone delle nuove bustine per collezionisti, che si distinguono da quelle estive fin dall'illustrazione di copertina. Al loro interno troverete un totale di 15 carte (esclusi, di nuovo, gli Anelli Solari Serializzati) di cui una Terra, 4 carte Comuni, 5 Non Comuni e 5 Rare o Rare Mitiche. In mancanza di carte serializzate, Wizards of The Coast ha deciso di adottare un approccio nuovo: gli Anelli Solari sono stati ristampati in versione non-serializzata, in modo da permettere a tutti di inserirli nella propria collezione senza affrontare spese folli, mentre in ciascun pacchetto sono contenuti cinque o sei carte con un trattamento foil inedito e un numero variabile di carte booster fun con illustrazione borderless, showcase o alternative.



Sono proprio queste ultime a comporre gran parte dell'appeal dei nuovi Collector's Booster. Ve lo abbiamo anticipato parlando degli scene box, ma è un tema ricorrente della "nuova" espansione del Signore degli Anelli: con le carte lanciate a Natale, Wizards of the Coast ha voluto spingere il più in là possibile il concetto stesso di "carta collezionabile", osando con scelte artistiche e di design inconsuete e controverse, che faranno la felicità di alcuni e che, allo stesso tempo, potrebbero lasciare altri con l'amaro in bocca. Quelle che più saltano all'occhio sono le 20 carte alternate art borderless dalla LTR-0731 alla LTR-0750, che comprendono delle versioni con illustrazione alternativa di personaggi come Gandalf, Sauron, Tom Bombadil, Aragorn, Arwen, Saruman e il Re Stregone di Angmar, ma anche degli Ent e del Palantir.

La peculiarità di queste carte - potete vederla ammirando le immagini a corredo di questo articolo - è la loro somiglianza con delle locandine di un concerto metal, evidente in particolar modo nel caso di Sauron e dell'Unico Anello. Si tratta di carte dal design certamente ispirato ed iconico, già ricercatissime dai fan, ma già ampiamente criticate da molti giocatori per la difficoltà di lettura dei loro effetti, delle loro statistiche e, talvolta, persino dei loro nomi. Critiche che - a nostro avviso - non hanno né capo né coda: queste alternative art non sono state pensate per il gioco competitivo, ma per il collezionismo.



Ci stupiremmo di vederle giocate ad un torneo. Specie se ricordiamo che di queste stesse carte esistono delle versioni standard decisamente meno costose, facili da trovare anche nei pacchetti standard e ben più leggibili. Prese per quello che sono - dunque un'ardita sperimentazione sul design dei collezionabili - le illustrazioni di questo Holiday Special non possono che raccogliere il nostro plauso per l'inventiva e il coraggio.



Non è però finita qui: oltre a queste illustrazioni dal tono decisamente rock, abbiamo anche 20 carte con illustrazione che più classica non si può, dal momento che sono tratte dagli artwork prodotti nel 1976 dai fratelli Tim e Greg Hildebrandt per il Tolkien Calendar, che conteneva ben 12 illustrazioni originali basate sul Signore degli Anelli.

Le carte dei Racconti della Terra di Mezzo dei fratelli Hildebrandt vanno dalla LTC-0515 alla LTC-0534: la "C" sta per Commander, dunque si tratta di ristampe di carte dei mazzi Commander del set, che sono numerate a parte rispetto alla cardlist principale. Anche in questo caso, i soggetti sono iconici: tra di essi abbiamo Théoden di Rohan, Shelob, ma anche Gollum, Saruman e Tom Bombadil (questi ultimi protagonisti rispettivamente delle carte "River Kelpie", "Diabolic Intent" e "Second Harvest"). La qualità delle illustrazioni è indubbia, mentre il fattore-nostalgia - specie per i fan di lunga data del Signore degli Anelli - è garantito. A tutte queste illustrazioni speciali, poi, si aggiungono una pletora di carte con trattamento "Showcase" a pergamena, che sembrano uscite da un vecchio manoscritto dell'opera tolkieniana: queste ultime, oltre ad essere davvero tantissime, non sono state curate una ad una come le carte dei fratelli Hildebrandt e quelle "metal". Al contrario, si tratta di semplici revisioni del design degli artwork e delle textbox con un effetto ingiallito, come a voler inserire quante più nuove carte possibili nella seconda release dell'espansione per giustificare l'acquisto dei nuovi Collector's Booster.



Qui casca l'asino. Le carte con illustrazione alternativa "che contano" - quelle dei fratelli Hildebrandt e con trattamento metal - sono rarissime, quasi introvabili. E ciò genera due problemi diversi. Il primo è la speculazione sul mercato secondario: una carta di queste due "collezioni dentro la collezione" può arrivare a costare fino a 150 Euro sul mercato secondario (dati CardMarket). Volendo acquistare una versione numerata e serializzata, invece, i prezzi partono da 400 Euro circa, per arrivare fino a 13.000 Euro (!) nel caso della versione serializzata dell'Unico Anello "metal".



Il secondo problema, invece, è che aprire un Collector's Booster è molto meno emozionante di quanto doveva esserlo sulla carta. La sovrabbondanza di illustrazioni alternative, trattamenti foil e carte iconiche promessa da Wizards of the Coast c'è, ma solo in parte.

Certo, i pacchetti pullulano di carte brillanti e di versioni showcase a pergamena, nonché di Rare e Rare Mitiche, ma i "pezzi grossi" sono così rari che potreste aprire uno o due box senza nemmeno trovarne uno. Il risultato? Nell'uscita invernale ci sono carte troppo rare per essere apprezzate adeguatamente dai fan in tutto lo splendore delle loro incredibili illustrazioni: un problema che si è mostrato anche con il sub-set di Jurassic Park nell'espansione Caverne Perdute di Ixalan, anch'essa uscita sul finire del 2023.



E che diventa in questo caso ancora più grave, visto l'altissimo prezzo dei Collector's Booster "Holiday", venduti a circa 40 Euro a pacchetto o a 400-450 Euro a box da 12 pacchetti. Una cifra altissima, che nessuno vorrebbe pagare se sapesse di rischiare di restare a bocca asciutta dallo spacchettamento.