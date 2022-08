No Man's Sky Endurance: la rivoluzione mercantile ha inizio

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Sean Murray e soci l'hanno fatta grossa un'altra volta. Uno scherzone di mezza estate di questo atipico 2022 in cui, con un tweet a bruciapelo, il fondatore di Hello Games ha annunciato una serie quasi infinita di novità in arrivo con l'aggiornamento Endurance per No Man's Sky. Ad accompagnarlo ci sarà la missione Polestar, un misto tra tutorial e showcase dell'ultima fatica del team britannico. Tantissima la carne sul fuoco, così come sono tanti i passaggi da recuperare. Ecco cosa ci aspetta con il major update 3.94 - e successiva patch post-lancio.

Dov'eravamo rimasti

Di acqua sotto ai ponti ne è passata dalla nostra prima recensione di No Man's Sky. Da allora, a intervalli più o meno regolari, sono arrivati 20 major update che hanno cambiato la storia del titolo di Hello Games e, più in generale, il concetto di esplorazione spaziale nel medium videoludico.

Tantissime aggiunte si sono rincorse da quel tormentato lancio dell'agosto 2016 a oggi, che hanno reso il sogno di Sean Murray a dir poco irriconoscibile rispetto alle discusse e tormentate premesse. Tra promesse e mea culpa, il team ha lavorato senza sosta, regalandoci dapprima Foundation, un assaggio di base building spaziale, a cui si aggiunsero in rapida successione Path Finder e Atlas Rises, ma ci sono voluti due anni di duro lavoro e di continui aggiornamenti per arrivare alla prima vera perla del gioco, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di No Man's Sky NEXT. Dalla rivoluzione nel crafting e nella costruzione di basi, passando per i mastodontici mercantili, era chiaro come il sole che il progetto di Hello Games fosse tutt'altro che concluso ma solo all'inizio del suo pazzesco percorso di redenzione.



Impossibile non citare Beyond, ennesima espansione completamente gratuita arrivata allo scoccare del terzo anniversario, che ci ha regalato l'approdo definitivo nella VR, un multiplayer più ricco grazie al social hub Nexus e alla possibilità di interazione con altri esploratori spaziali e fino a 32 partecipanti.

Gli ultimi due anni, poi, abbiamo visto approdare nell'Universo procedurale di No Man's Sky chicche come i Mech da cavalcare per esplorare i pianeti, le affascinanti Navi Viventi di Living Ship, il tanto atteso multiplayer cross-platform e le meraviglie di Origins. Nel nostro speciale su No Man's Sky Origins, infine, ci siamo soffermati su questo straordinario aggiornamento che ha mescolato ancora le volte le carte in tavola mettendo mano questa volta persino all'algoritmo procedurale, all'ossatura del gioco stesso, dando vita a nuovi biomi, elementi e combinazioni ancora più incredibili e sbalorditivi. Arrivano nuovi e impetuosi comportamenti ambientali, così come vegetazioni mai così ricche ed eterogenee.



Scocca l'ora, successivamente, anche per i companion e le spedizioni, missioni uniche pensate per sperimentare nuove modalità di gioco a tempo limitato. L'ultima di queste, Leviathan, ha portato persino loop temporali e atmosfere roguelike all'interno del gioco, lasciandoci come "ricordo" fregate organiche uniche più che rare. Cosa aspettarsi di più dopo un percorso del genere? Semplicemente, il più grande aggiornamento del 2022, Endurance, accompagnato da una nuova e fiammante spedizione.

Mercantili, Mercantili e ancora Mercantili

Come ci ha da tempo abituati con i major update, anche con Endurance Hello Games ha distribuito un changelog chilometrico, con una lista quasi infinita di migliorie e aggiunte che potrebbero portare a confusione certa. Partiamo da un presupposto: insieme a questo aggiornamento è stata lanciata la nuova missione Polestar, longeva il giusto e probabilmente tra le più semplici finora rilasciate.

Attraverso questo eccezionale strumento saremo presi per mano e accompagnati nella principale delle feature della build 3.94: i mercantili, infatti, ricevono un lifting imponente, che li rende quanto mai centrali nella nostra esplorazione dell'infinito, grazie a un sistema di base building curato e ricco di opzioni, ben implementato a livello strutturale all'interno della nave e che ci consente di evocare stanze-funzione ancorandole l'una all'altra.



Proprio durante Polestar, saremo invitati a raccogliere e acquistare il necessario per costruire nuovi "plug-in" per poi illustrarci come utilizzarli in un'ottica di gioco più ampia.

Non sono mancati i problemi al lancio, ma con il rilascio della patch 3.98 il gioco sembra aver trovato la sua stabilità nei mercantili anche in multiplayer. Terminato il mega-tutorial di Polestar potremo, come sempre, acquisire quanto conquistato e portarlo nella nostra campagna principale. La ricchezza degli ambienti permette di ottenere una base colorata, funzionale e variegata, adatta al proprio stile anche se non fino in fondo. Permane, infatti, la sensazione di dover viaggiare su binari precostruiti, a differenza della totale libertà lasciata nel base building tradizionale. Stupendi i moduli per la coltivazione, vero fiore all'occhiello dell'intero aggiornamento con il loro stile inconfondibile e già divenuto iconico.



Ne troverete un corridoio già piazzato nella spedizione, ma potranno essere creati ambienti di dimensioni straordinarie, con la possibilità di espandere le proprie basi anche in esterna, con passerelle panoramiche per lasciarsi incantare dai nuovi, bellissimi campi di asteroidi.

Ovviamente, chi ha già poggiato i propri "mattoni" sui mercantili troverà la situazione invariata, con la possibilità di espandersi secondo le nuove regole.

Non solo costruzioni, dato che chiunque abbiamo mosso qualche passo nella nuova versione avrà notato mercantili particolarmente affollati di NPC indaffarati e in vena di chiacchiere: si tratta del vostro staff, tra tecnici e specialisti, ma non solo, dato che troverete anche piloti e capitani della vostra flotta, di ritorno dalle spedizioni in cui li avete proiettati. Un'aggiunta non da poco per rendere gli ambienti più eterogenei e movimentati.

Anche l'hangar principale è stato rimaneggiato, con nuove aggiunte estetiche e l'utilissima finestra di teletrasporto che consentirà di trasportarci direttamente dalla nave alla sala di comando. Sempre in tema di teletrasporto, è stata implementata la comunicazione diretta con le proprie Fregate, particolarmente comoda per visite lampo e manutenzione.

Perle di rara bellezza

Oltre alla rivoluzione totale nella gestione dei mercantili, No Man's Sky cambia volto anche sul fronte estetico, con migliorie precise e ben mirate, a partire proprio dall'aspetto dei mercantili, con texture rielaborate e una maggiore varietà, oltre alla possibilità di personalizzarne gli scarichi posteriori.

Le vere novità estetiche, però, sono proprio nello spazio, dove un tripudio di colori ed effetti ci riempiranno di meraviglia a ogni curvatura (a partire dalla curvatura stessa e dalla sua intrigante animazione in terza persona, ma non solo). Nebule mozzafiato, campi di asteroidi ancora più realistici per dimensioni, distribuzione e difformità, con possibilità di individuare quelli più ricchi di trizio per farne incetta in maniera mirata. Stupendi, poi, gli effetti ambientali nello spazio profondo, che ci espongono a fenomeni atmosferici bellissimi, inquietanti e imprevedibili. A questo si aggiunge una rinnovata esperienza di esplorazione dei pianeti, con un LOD più ampio e che consente, hardware permettendo, di osservare dettagli del terreno, della sua conformazione e natura finora invisibili.

Un'ultima riflessione, al netto della nostra generale buona impressione su questo splendido aggiornamento, riguarda un aspetto molto specifico del suo rilascio: il numero. Endurance arriva proprio con la build 3.94. Nonostante la mole impressionante di novità, quindi, No Man's Sky si ferma a qualche centimetro dalla 4.0, lasciando un po' tutti gli appassionati col fiato sospeso, ansiosi di scoprire in che modo possa ulteriormente migliorare uno dei titoli di esplorazione spaziale più ricchi e appaganti di sempre e in attesa di accogliere nella sua grande famiglia la tanto attesa versione per Nintendo Switch.