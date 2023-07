Vi manca Bloodborne? Ecco 4 giochi che vi faranno passare la nostalgia

Al netto dei singhiozzi di natura tecnica, Bloodborne è un capolavoro senza tempo ed è normale che manchi al suo vasto pubblico. Il capolavoro di From Software tornerà in qualche forma? Non lo sappiamo, ma in attesa di scoprirlo abbiamo per voi delle produzioni con cui potete intrattenervi - perché già uscite - o da seguire con attenzione... chiaramente se vi siete stufati di inseguire Micolash per i corridoi dell'attico di Mergo nell'ennesima run in compagnia del vostro cacciatore.

Remnant: From the Ashes

Nel 2019, esce Remnant: From the Ashes (qui la recensione di Remnant From the Ashes), che è riuscito a combinare abilmente alcuni elementi degli sparatutto in terza persona con meccaniche tipiche dei soulslike. Se oltre a schivate rapide e frenetici combattimenti all'arma bianca sapete apprezzare anche scontri a fuoco contro alieni interdimensionali, il prodotto di Gunfire Games potrebbe essere un'ottima perla da recuperare, anche in attesa del debutto del sequel previsto per il 25 luglio. L'esperienza può essere affrontata sia in solitaria che in cooperativa e si presta benissimo a essere rigiocata più di una volta, complice la natura procedurale delle mappe che esplorabili. La varietà del gameplay è assicurata e il combat system risulta solido sia con le armi da fuoco, che con strumenti di morte corpo a corpo.

Per quanto riguarda il comparto artistico, questa produzione attinge da diverse fonti d'ispirazione e - seppur non interpreteremo un classico cacciatore di mostri come in Bloodborne - vi assicuriamo che l'adrenalina generata dalle lotte contro gli abomini del Root ricorda quella provata nelle strade di Yharnam. Se avete voglia di mettervi alla prova con un soulslike atipico, magari con altri due amici, Remnant: From the Ashes è una soluzione di tutto rispetto, che si apre ai neofiti del genere anche grazie alla presenza dei livelli di difficoltà, da poter cambiare in base alle vostre esigenze.

Salt and Sacrifice

Salt and Sacrifice, sequel di Salt and Sanctuary, è un soulslike 2D davvero ben fatto (ecco a voi la recensione di Salt and Sanctuary). Nella creazione di Ska Studios siamo chiamati a vagare per il regno di Alterstone, con lo scopo di dare la caccia a potenti maghi malvagi che seminano il caos. Anche in questo caso il titolo è giocabile in singolo o in cooperativa online, e ci porterà a esplorare un mondo tetro fatto di villaggi inquietanti, necropoli e paludi. Proprio come le bestie ebbre di sangue infestano Yharnam, maghi di ogni sorta minacciano Alterstone e sarà nostro compito uccidere questi stregoni e strappare loro il cuore, così da far evolvere il nostro personaggio e adempiere al suo dovere di inquisitore.

Il sistema di combattimento risulta leggermente più lento rispetto a quello proposto da Bloodborne ma - pur con i limiti di quella che è una produzione indipendente - l'esperienza risulta godibile e gli strumenti di morte messi a disposizione sono ben bilanciati e divertenti da usare. Tramite un apposito hub è possibile raggiungere le differenti aree che compongono il mondo di gioco (proprio come con il Sogno del Cacciatore), da attraversare anche grazie a gingilli come rampino e deltaplano. Solo con questi gadget saremo in grado di recarci in zone altrimenti inaccessibili e sfruttare le scorciatoie tipiche del game design alla base delle opere di questo tipo.

The Last Faith

Passando a titoli da tenere d'occhio la cui uscita è prevista nel corso di quest'anno, andiamo a vedere un'altra chicca in 2D che strizza l'occhio a Bloodborne in maniera decisamente più esplicita. Stiamo parlando di The Last Faith, un prodotto che unisce soulslike e metroidvania sviluppato da Kumi Souls Games. Già dai trailer pubblicati e dalle sequenze di gioco mostrate è possibile capire perché ricordi così tanto il capolavoro in esclusiva PlayStation.

Immersi in un'oscura ambientazione gotica ci ritroveremo a vestire i panni di Eric, un uomo che si risveglia senza alcuna memoria del suo passato recente. Attraverso un buon utilizzo della pixel grafica lo studio londinese sembra aver creato ambientazioni piuttosto suggestive, da esplorare con cautela a causa dei pericoli che le abitano. I vari screenshot suggeriscono la presenza di una buona varietà di scenari, tra lande innevate, manieri misteriosi, paludi e cimiteri.



Il ritmo dell'esperienza pare frenetico e l'arsenale a nostra disposizione piuttosto fornito. Spade, lame ricurve, armi da fuoco e incantesimi sono solo alcune delle possibilità offerte da The Last Faith per intombare orde di abomini bestiali e creature demoniache. Alcuni dei nemici riprendono in pieno il design di icone From Software, come ad esempio i chierici giganti di Cathedral Ward, boss come il Chierico bestia e Paarl.

Lies of P

Concludiamo la nostra lista con la produzione di Neowiz Studios, basata sul celebre romanzo di Carlo Collodi. Lies of P non necessita di eccessive presentazioni: ha infatti saputo colpire il pubblico di appassionati sin da subito, per le tinte fosche alla base del setting e del racconto. Il viaggio della creazione di Geppetto rievoca Bloodborne in più occasioni, grazie allo stile delle ambientazioni e dei personaggi. Questo gioco si rifà al genere dei soulslike in modo più classico, con un gameplay che si basa principalmente sulla gestione della stamina e sul tempismo di schivate e parate.

L'arsenale di Pinocchio tuttavia non è solo formato da spade e armi contundenti, che possono essere smontate e ricombinate tra loro, ma è anche impreziosito dalla presenza di gadget applicabili al braccio meccanico della marionetta, in stile protesi di Sekiro. In Lies of P inoltre sembra essere molto importante anche la componente narrativa - che in titoli simili passa talvolta in secondo piano - e il contesto descritto dagli sviluppatori risulta interessante. Il sistema che ci permette di scegliere tra il dire la verità e il mentire (peculiarità del figlio di Geppetto) sembra nascondere diramazioni di trama che non vediamo l'ora di scoprire. Infine oltre al classico potenziamento delle caratteristiche del guerriero, c'è anche il sistema che riguarda l'organo P, che ci permette tramite l'allocazione di specifiche risorse di sbloccare abilità latenti del nostro personaggio.