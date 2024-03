Manic Mechanics è un party game in evoluzione, tra sorprese e divertimento

Al limitare di un porticciolo sulle sponde di Dundee, in Scozia, sorge l'edificio in cui lavorano gli sviluppatori di 4J Studios e i team che negli ultimi anni stanno godendo della loro pubblicazione come Ant Workshop e Puny Astronaut.



Tra stanze il cui arredamento richiama instancabilmente al porting di Minecraft su console, l'opera che ha permesso a 4J di spiccare il volo, abbiamo potuto provare con mano Manic Mechanics su una console che non fosse Nintendo Switch, approfittando poi dell'occasione per chiacchierare con Chris van der Kuyl (presidente della società), il quale ci ha non solo raccontato cosa ha significato lavorare al gioco, ma ha anche svelato i possibili piani futuri per questo titolo in divenire.

Non bisogna fissarsi sull'innovazione

Everyeye.it: Nel provare per la prima volta Manic Mechanics appaiono evidenti le somiglianze con giochi come Overcooked, ma quali sono state le ispirazioni che hanno guidato lo sviluppo a partire dalle sue fasi iniziali?



Chris van der Kuyl: Penso che titoli come Overcooked e Moving Out, giochi in cui ci sono tanti elementi in movimento da tenere sotto controllo, abbiano definito il genere dei couch co-op a cui volevamo lavorare. Ci siamo rivolti a questa tipologia di prodotti perché stanno lentamente sparendo a favore di grandi opere single player che tendono a dimenticare tutti gli altri presenti nella stanza... parliamoci chiaramente, nessuno vuole rimanere a guardarti giocare Starfield o un FPS non online per ore, e a noi piaceva l'approccio di titoli come Jackbox party che invece accolgono tutti con una sorta di quiz televisivo (qui la recensione di Starfield).

Quindi abbiamo puntato ad un'esperienza del genere, finendo col fare qualcosa di simile ad Overcooked e altri, giochi che però secondo noi non sono stati capaci di gestire il bilanciamento: o sono estremamente semplici fin dall'inizio, e quindi perfetti da introdurre a chiunque ma divertenti per poco tempo, oppure sono complicati e intriganti, ma difficili da padroneggiare se non si è esperti. Ci siamo quindi posti l'obbiettivo di creare un gameplay analogo ai precedenti, ma in continua evoluzione per meccaniche e difficoltà, e credo che ci siamo riusciti. Se per esempio saltassi all'improvviso ad uno dei livelli più avanzati della campagna lo troveresti di certo molto complesso, quasi impossibile, ma quando ci arrivi con il normale prosieguo dell'avventura ti rendi conto che non è affatto così.



Non avevamo l'intenzione di creare qualcosa di completamente nuovo, ma volevamo spiccare rispetto agli altri, quindi abbiamo pensato che il mondo delle auto e dei meccanici potesse essere interessante, lo abbiamo distorto solo un po' per renderlo pazzo e caotico. Sento in continuazione persone dire "queste sono le stesse meccaniche di Overcooked", e certo, lo sono.

Possiamo dire la stessa cosa riguardo a qualsiasi FPS che ha di base le medesime meccaniche di Call of Duty, non bisogna obbligatoriamente creare qualcosa di nuovo, sarebbe come costruire un auto in cui i pedali sono invertiti soltanto per il gusto di cambiare.



Quello che ci differenzia dagli altri è il bilanciamento, come ho già detto, insieme a tutti gli aspetti che ci hanno già definito con il lancio di Minecraft su console, cioè un'esperienza di gioco scorrevole ed estremamente rifinita: ad un certo punto durante lo sviluppo noi semplicemente smettiamo di aggiungere nuovi cavilli al gameplay e ci concentriamo soltanto sul migliorare quello che è già stato inserito.

Una community appassionata

Everyeye.it: Il gioco è già stato distribuito su Nintendo Switch, qual è stata l'accoglienza da parte del pubblico?



Chris van der Kuyl: Davvero ottima. Mi ha fatto molto piacere leggere di persone che di tanto in tanto ancora riprendono Manic per farsi due risate, e questo perché è semplice negli input, ma richiede comunque una buona dose di abilità e concentrazione per gestire il tutto.



Everyeye.it: Il porting su altre piattaforme è sempre stato un vostro obbiettivo, o è cambiato qualcosa nel corso di questi mesi?



Chris van der Kuyl: Il piano è sempre stato quello di renderlo multipiattaforma, e abbiamo discusso a lungo sulla possibilità di pubblicare tutte le versioni insieme, ma durante lo sviluppo Nintendo ci è stata di grande aiuto quindi abbiamo scelto di uscire prima con la versione per Switch.



Questo ci ha permesso di analizzare i feedback della community, e infatti grazie a loro ci è venuta l'idea di inserire una modalità Sfida: ce l'hanno chiesta con insistenza e li abbiamo visti creare una sorta di modalità competitiva all'interno dei normali stage di gioco. La volontà era inequivocabile.



Everyeye.it: Ci sono altre introduzioni all'esperienza base rispetto a quello che abbiamo già visto su Switch?



Chris van der Kuyl: Oltre alla modalità Arena per il momento no, anche se Banshee Bay (arrivato come DLC su console Nintendo) è già presente nell'avventura. Crediamo che la modalità competitiva sia un grande incentivo per i giocatori, e in base alla loro risposta abbiamo già molte idee per introdurre qualcosa di nuovo, dobbiamo soltanto capire ciò che il pubblico desidera più di tutto.



Everyeye.it: Adesso che è presente su più piattaforme, Manic Mechanics supporta il cross-play?



Chris van der Kuyl: No, assolutamente nessun cross-play, ed il motivo è lo stesso che ci ha convinto a non introdurre nemmeno il matchmaking online. Noi siamo ossessionati dal bilanciamento del gameplay, e questo scompare quando giochi con o contro qualcuno che sta utilizzando un altro controller.

Non abbiamo effettuato nessun test ma siamo certi che tra i Joy-Con di Switch, il DualSense e il controller Microsoft ci sono differenze che possono avvantaggiare sulla semplice base della mappatura dei comandi.



Everyeye.it: Come hai già detto anche tu questa tipologia di giochi sembra che stia scomparendo, credi ci sia ancora futuro per i titoli cooperativi?



Chris van der Kuyl: Ne sono convinto. Anche se ne vengono pubblicati sempre meno la gente li adora. Lo sapevamo già mentre lavoravamo a Minecraft e volevamo aggiungere lo split-screen per giocare con un amico, Mojang ci ha chiesto "perché dovreste?".



Lo abbiamo inserito ed è diventato una delle feature più apprezzate del porting. Split-screen e multiplayer a schermata unica secondo noi richiamano le magnifiche sensazioni provate giocando a GoldenEye, le persone vogliono ancora questo tipo di esperienza e noi stessi continuiamo ad amarla.