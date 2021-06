Mario Golf Super Rush e non solo: infiamma la passione multiplayer

Da oltre 35 anni, Mario ama stringere nuove amicizie. Estroverso, avventuroso e poliedrico viaggiatore, il personaggio Nintendo è solito intrattenersi con i compatrioti del Regno dei Funghi, ma non solo: non è infatti raro vederlo varcare i confini del reame, determinato a esplorare orizzonti sempre più lontani. Un'affabilità che si riflette inevitabilmente anche sulle sue numerose avventure videoludiche, che sempre più spesso includono modalità o meccaniche volte a omaggiare il divertimento in compagnia. Dai tornanti di Mario Kart ai campi di Mario Tennis, passando per le molteplici incarnazioni di Mario Party e le avventure della serie Super Mario, le declinazioni del multiplayer in chiave mariesca sono infatti pressoché infinite.



La passione per il multigiocatore è del resto incisa nel DNA stesso di Nintendo, che sin dai tempi di SNES e Game Boy si è ingegnata per rendere possibile la condivisione della passione per i videogiochi. Una tendenza che ha raggiunto il suo culmine con Nintendo Switch, che al motto di "Dove, quando e con chi vuoi" ha reso incredibilmente semplice videogiocare in compagnia. E a breve, gli amanti di Mario avranno una scusa in più per passare un Joy-Con a un amico: come vi abbiamo raccontato nel nostro recente viaggio tra le caratteristiche vincenti di Mario Golf: Super Rush, l'avventura tra i green promette infatti di riservare grandi soddisfazioni agli amanti delle sfide in compagnia, tra modalità multiplayer più tradizionali e altre dalle atmosfere più festose. In attesa di poter andare in buca, abbiamo dunque deciso di avventurarci in un percorso alla ricerca della passione multiplayer che anima le più recenti epopee di Mario.

Un atleta poliedrico

L'ultima volta che Mario ha calcato i campi da golf correva il 2003: da allora, anche se non ha esercitato l'arte del mandare palline in buca, l'icona videoludica si è comunque tenuta ampiamente in forma: ad esempio, frequentando i campi da tennis! Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Mario Tennis Aces, il personaggio Nintendo è infatti tornato a impugnare la racchetta già nell'estate 2018. Da allora, sfida senza sosta i più disparati avversari, destreggiandosi tra i possenti colpi di Donkey Kong e i raffinati top spin di Categnaccio.



Con l'ampio roster di atleti messi a disposizione da Mario Tennis Aces, i giocatori possono dedicarsi con curiosità all'apprendimento dei punti di forza e dei colpi speciali di ogni atleta, così da poter approcciare ogni scontro con la giusta strategia. E quale modo migliore di una sfida multigiocatore per mettere alla prova i risultati ottenuti in ore e ore di allenamento? Esattamente come promesso da Mario Golf: Super Rush, anche l'avventura tennistica garantisce infatti divertenti scontri online e in locale, in cui testare il tradizionale modello "semplice da apprendere, difficile da padroneggiare" che da anni contraddistingue le produzioni Nintendo.



Il tennis non è però l'unica competizione sportiva che ha visto partecipare il nostro duttile Mario negli ultimi tempi. Non pago di palline e racchette, l'avventuriero non ha saputo resistere nemmeno al richiamo del rombo dei motori: sono infatti ormai anni che il personaggio si rifiuta di abbandonare i circuiti antigravitazionali di Mario Kart 8 Deluxe. Anche in questo caso, onorando la tradizione della serie, l'esperienza in compagnia rappresenta il vero e proprio fulcro dell'esperienza proposta su Nintendo Switch.



Dalla linea di partenza sino agli ultimi metri del traguardo, ogni giro tra le bellezze dei 48 circuiti del titolo rappresentano il perfetto campo di battaglia per roventi sfide all'ultima accelerata. A bordo di una vastissima selezione di veicoli, Mario affronta qui Link, gli Inkling di Splatoon, il rivale di sempre Bowser e moltissimi altri piloti. Con competizioni che in locale supportano 8 giocatori, le sfide online che raggiungono i 12 corridori e le peculiari sfide a suon di esplosioni di palloncini che caratterizzano la Modalità Battaglia, Mario Kart 8 Deluxe rappresenta uno dei migliori esempi delle potenzialità delle esperienze multiplayer a sfondo sportivo dell'universo di Mario.

Talmente efficace, che all'improvviso i kart della saga hanno persino varcato i confini del solo mondo videoludico, per approdare nella realtà di cucine e salotti di casa con il travolgente Mario Kart Live: Home Circuit. Una proposta ibrida tra videogioco, toys to life e giocattolo che ha saputo conquistare con la sua innovativa semplicità appassionati di ogni età, inclusa la nostra Redazione: per averne le prove, vi basta dare uno sguardo a Mario Kart Live: Home Circuit all'opera nello studio milanese di Everyeye!



In clima di competizioni sportive - e con le Olimpiadi finalmente alle porte -, è

poi impossibile non citare l'esperienza proposta da Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In esclusiva su Nintendo Switch, l'icona della Grande N e lo sfrecciante porcospino blu di casa SEGA hanno infatti unito le forze per proporre ai videogiocatori interessanti declinazioni di una miriade di discipline sportive. Dall'eleganza della scherma alle fatiche del rugby a 7, passando per i classici pugilato, canottaggio, tennis tavolo, nuoto, atletica e molti altri, il titolo ha messo in campo un'invidiabile varietà di attività nelle quali cimentarsi impugnando un Joy-Con. Con una simile ricchezza di opzioni competitive, e nella piena osservanza dei valori olimpici, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non poteva che onorare l'evento sportivo per eccellenza con una ricca modalità multiplayer, disponibile sia in locale sia online.

Multiplayer senza frontiere

Le declinazioni multigiocatore delle avventure di Mario non trovano tuttavia spazio unicamente nel mondo dello sport più tradizionale, ma anche in realtà più peculiari, accomunate da un costante desiderio di sperimentare e innovare.

Impossibile non citare ad esempio la serie di Mario Party, che addirittura dal 1998 invita amici e famigliari a cimentarsi in un'infinita rassegna di bizzarre sfide e mini-giochi travolgenti. In attesa del debutto del nuovo Mario Party Superstars annunciato all'E3 2021, gli appassionati in cerca di goliardico divertimento videoludico hanno potuto cimentarsi con la competizione proposta da Super Mario Party, esordito su Nintendo Switch nell'autunno 2018. Rosolare a puntino cubetti di spezzatino, sfrecciare a tutta velocità correndo su instabili barili, competere in scontri a base di lanci di torte o, ancora, salire a bordo di navicelle spaziali, sono solo alcune delle folli possibilità proposte dal titolo.



Un'esperienza che offre il proprio meglio vissuta con un valido gruppo di compagni avventurieri, e che ad aprile ha espanso i propri confini tramite un inaspettato aggiornamento gratuito per Super Mario Party. L'update ha infatti reso possibile fruire del titolo in multiplayer online anche nelle modalità Mario Party e Partner Party, con quest'ultima pensata per una competizione dalla struttura 2v2. Ebbene, gli amanti dello spirito "party" dell'immaginario mariesco troveranno un'apprezzabile dose di goliardia anche in Mario Golf: Super Rush, grazie all'inedita Modalità Speed Golf, che combina colpi precisi a power-up, corse sfrenati e mosse speciali.

E se Mario Party rappresenta un'esperienza tradizionale in casa Nintendo, lo stesso non si può dire dell'esperimento messo in atto con il debutto di Super Mario Bros. 35, un vero e proprio battle royale in chiave mariesca. Proposto in esclusiva agli abbonati a Nintendo Switch Online in occasione dei festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario, il gioco ha saputo sorprendere e convincere grazie alla sua insolita formula.



Con ben 35 minuti Super Mario pronti a competere nello storico Super Mario Bros per NES, il titolo multiplayer online si è conquistato l'apprezzamento di una nutrita schiera di fan, che non hanno esitato a destreggiarsi tra gusci di tartaruga e balzi atletici sino all'ultimo giorno di disponibilità della produzione, ormai inaccessibile.

Fortunatamente, i nostalgici delle sfide più agguerrite legate all'icona Nintendo non mancheranno sicuramente di apprezzare i ritmi della Battaglia Golf di Mario Golf: Super Rush. Infine, impossibile stilare una rassegna esaustiva della creatività nell'universo multiplayer di Mario senza citare alcune declinazioni del comparto multigiocatore di avventure quali Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey o Mario+Rabbids: Kingdom Battle. Con esperienze questa volta cooperative, ognuno dei titoli citati è infatti in grado di offrire al pubblico un intrattenimento di qualità. Solcando i livelli di Super Mario 3D World in 4 giocatori, ci ritrova infatti coinvolti in un'interessante commistione tra dinamiche co-op e competizione, mentre nei mondi di Mario Odyssey i giocatori possono suddividersi il controllo di Mario e quello del suo fedele alleato Cappy. Efficace anche la formula multiplayer proposta dal creativo Mario+Rabbids: Kingdom Battle, per sfide all'insegna dell'ingegno strategico.