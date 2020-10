Mario Kart Live Home Circuit: la rivincita dei toys to life

Annunciato senza alcun preavviso durante il Direct dedicato ai trentacinque anni dell'idraulico più famoso del mondo insieme a Super Mario 3D-All Stars e a Super Mario Bros. 35 (qui la nostra recensione di Super Mario Bros. 35), Mario Kart Live: Home Circuit è una di quelle sorprese impossibili da prevedere. Un progetto sbucato letteralmente dal nulla, senza rumor o leak che ne anticipassero lo sviluppo, arrivato sugli scaffali nel giro di un paio di mesi. Una lucida follia che solo e soltanto Nintendo poteva tirare fuori dal cilindro, con un invidiabile mix di coraggio, genialità e incoscienza pienamente in stile Grande N.

Il salotto diventa autodromo

Intendiamoci: l'idea di un Mario Kart applicato alla vita reale non è certo particolarmente dirompente o così in controtendenza, ma anzi può essere assimilata al sogno neppure troppo nascosto di chissà quanti fan cresciuti a colpi di funghi-turbo, gusci rossi e banane diabolicamente posizionate appena prima della linea del traguardo.

È tuttavia la componente toy-to-life a rendere Mario Kart Live: Home Circuit una scommessa ardita e pure un po' fuori dal tempo. Perché, senza girarci troppo attorno, serviva una bella faccia tosta per presentarsi sul mercato a fine 2020 con un progetto del genere. A maggior ragione considerando oltretutto il prezzo non proprio indifferente di 110€ (giustificato comunque dalle qualità di un modellino radiocomandato di eccellente fattura).



Al di là dei riscontri ottenuti con gli amiibo, che fanno però abbastanza storia a sé e sono solo in parte assimilabili alla categoria, l'epoca dei toys-to-life sembra in effetti appartenere a un passato ormai molto, molto distante. Un fenomeno che ha vissuto un'età d'oro nel 2011 con la serie Skylanders, capace di fruttare ad Activision-Blizzard una fortuna persino inattesa, salvo poi trovare qualche difficoltà a ripetersi e a confermarsi sul lungo periodo.

Disney Infinity, a dispetto di tre episodi pubblicati (a proposito, qui la recensione di Disney Infinity 3.0), non è mai riuscito a incidere sul serio, cessando la produzione nel 2016. Poi è stato il turno di LEGO Dimensions: nonostante il fascino immarcescibile dei mattoncini danesi e il supporto di licenze fortissime come Ritorno al Futuro, Harry Potter o Ghostbusters, il progetto a marchio Warner Bros non è mai davvero decollato, alzando bandiera bianca nel 2017.



È però toccato a Ubisoft col suo Starlink: Battle for Atlas decretare ufficialmente la fine dei giochi: un flop forse annunciato - ma non per questo meno fragoroso - che neppure i personaggi di Star Fox sono riusciti a riscattare (per inciso, la recensione di Starlink è a un click da voi). Ed è proprio il tonfo senza appello del franchise Ubi ad aver reso per assurdo ancor più sorprendente questa inedita incarnazione di Mario Kart, con Nintendo che ha avuto il coraggio di rilanciare su un terreno dove tanti avevano finito per farsi male. Un rischio non da poco, comunque perfettamente a tono con la compagnia che ha saputo inventarsi un concept come Nintendo Labo.

Una nuova frontiera per Mario Kart

Bisogna ad ogni modo ammettere che, rispetto ai predecessori appena menzionati, Mario Kart Live: Home Circuit presenta una fondamentale freccia al suo arco, ovvero il radiocomando. Il modellino, disponibile in versione Mario o Luigi (anche se sarebbe bellissimo vedere un domani altri personaggi...), si dimostra infatti il perfetto compromesso tra un giocattolo e un'action figure. Resistente agli impatti ma anche curato nei minimi dettagli e nelle finiture dei materiali, il Kart è com'è logico che sia la stella indiscussa dell'offerta.

Un veicolo che non soltanto può fare un'ottima scena come oggetto da esposizione su una mensola, ma che è anche uno spasso assoluto da controllare. La differenza con i pur adorabili pupazzetti di Skylanders o con le astronavi di Starlink sta alla fine tutta lì: Mario Kart Live: Home Circuit è un videogioco ma è non solo quello, riuscendo ad aggiungere qualcosa di extra alle folli corse a base di Categnacci e gusci blu. Una dimensione squisitamente fisica, tattile, concreta, capace di creare una continuità ammaliante tra il videogioco e il mondo al di là dello schermo.



La realtà aumentata, concetto con cui la Grande N aveva già fatto qualche piccolo esperimento con le carte incluse all'interno del Nintendo 3DS, trova nel nuovo Mario Kart quella che è probabilmente l'applicazione a oggi più convincente di sempre in ambito videoludico. Vedere in TV la propria abitazione, ripresa da una prospettiva insolita ma riconoscibilissima, fa un effetto strabiliante: riconoscerete immediatamente i mobili del salotto, il divano, il tavolo da pranzo e gli angoli che vi sono così familiari. Con in più l'immancabile twist in stile Nintendo, tra blocchi con il punto di domanda che vi compaiono sul tappeto, monetine sparse sul parquet e gli incantesimi di Kamek che vi specchieranno all'improvviso casa.

La magia è, insomma, assicurata per grandi e piccini. Un sortilegio semplice ma nient'affatto banale, messo in scena grazie alla bravura anche sul piano tecnologico di Velan Studios: un team nato nel 2016 dagli ex fondatori di Vicarious Visions, qui al debutto assoluto in partnership con Nintendo (dopo che per anni si era vociferato di un progetto con Electronic Arts).



Immediato, intuitivo e appagante già a partire dai primissimi istanti in classe 50cc, Mario Kart Live: Home Circuit si dimostra un'idea eccezionale messa in pratica con intelligenza e talento. L'elemento che lascia davvero a bocca aperta, al netto di come funzioni in generale alla grande tutto l'insieme, è quanto il gioco risulti effettivamente essere in tutto e per tutto Mario Kart. Un dettaglio nient'affatto banale o scontato, a pensarci bene. Il bello è che non è nemmeno una questione di bonus o di contorno, bensì di sensazioni: più che l'odioso guscio blu o il fulmine, sono in effetti le derapate, i controlli tiratissimi, il modello di guida e la sensibilità della macchi(ni)na a farti sentire davvero a casa. Un risultato clamoroso, destinato a far impazzire i fan della serie.