Mario vs Donkey Kong: i mini Mario sono davvero irresistibili

Cappellino rosso con una M stampata, tuta da lavoro in jeans, folti baffi e...una chiave di carica sulla schiena? Sì, perché sebbene sia molto simile al nostro eroe in salopette, Minimario non è un essere umano ma una semplice marionetta, un piccolo robot a retrocarica prodotto in serie dalla Giochi Mario SpA sulle fattezze del leggendario Super Mario. O per lo meno, lo era, ai tempi di Mario vs. Donkey Kong (qui la recensione del remake di Mario vs Donkey Kong).



Quando il titolo è uscito su Game Boy Advance nel lontano 2004, il mondo conosceva per la prima volta queste adorabili action figure semoventi, oggetto del desiderio di molti degli abitanti del Regno dei Funghi, tra cui il furioso Donkey Kong, frustrato dalla loro straripante popolarità. In pochi, però, avrebbero potuto preventivare il lungo percorso compiuto da questi giocattoli nel corso degli anni, un'inesorabile marcia che ha attraversato le generazioni partendo dalla classica portatile di Nintendo e arrivando perfino su Wii U, lasciando le proprie minuscole impronte anche sulle console delle famiglie DS e 3DS. Recentemente tornati alla ribalta grazie al brillante remake di Mario vs. Donkey Kong per Nintendo Switch, operato dalla stessa NST che si era occupata dello sviluppo dell'originale, gli irresistibili Minimario stanno per presentarsi ad un nuovo pubblico che potrebbe non avere contezza della mole dell'estensione del loro percorso. In questo articolo, ripassiamo la storia del brand seguendo l'evoluzione dei Minimario, dalle origini fino alle ultime e grandiose imprese.

Mario vs. Donkey Kong (2004 - Game Boy Advance / 2024 - Nintendo Switch)

La prima comparsa di questi simpatici automi ispirati alla fisionomia dell'idraulico italiano più famoso del mondo, come vi anticipavamo, risale ad ormai due decenni fa, all'epoca dell'indimenticabile Game Boy Advance. Nell'ampia offerta di capitoli principali, sequel (qui la recensione di Super Mario Bros Wonder), spin-off e variazioni sul tema dedicati al celeberrimo personaggio di Super Mario, la sede statunitense di Nintendo Software Technology ha ben pensato di impegnarsi nello sviluppo di un particolare prodotto che avrebbe avuto il difficile obiettivo di coniugare l'anima platform del franchise di Mario con gli elementi tipici dei puzzle game.

Da questa idea è nato Mario vs. Donkey Kong, capostipite della saga dei Minimario ed erede spirituale della filosofia vincente che ha reso grande il cabinato da sala dedicato all'irritabile scimmione (e, in misura ancora maggiore, il suo adattamento per console portatili).



Oggetto, loro malgrado, delle attenzioni di un furibondo DK, intenzionato ad ottenerne il maggior numero possibile, i teneri giocattolini appaiono qui quasi del tutto inermi davanti allo strapotere fisico del loro avversario e devono essere tratti in salvo dal giocatore nei panni del mitico, baffuto eroe in salopette. Dopo aver completato i sei livelli principali di ciascun mondo e recuperando i robottini dispersi, infatti, il gioco permetteva all'utenza di accedere a due peculiari tipologie di stage: quelle con protagonisti i deliziosi burattini e quelle in cui i due acerrimi rivali si confronteranno, finalmente, viso a viso.



Le prime, in particolare, richiedono ai giocatori di fare da condottieri per il loro esercito di piccoli amici, trasportandoli sani e salvi fino alla loro confortevole custodia mentre si districano, ovviamente, tra i pericoli e le insidie che infestano ciascuno degli scenari. A livello narrativo, per certi versi, è come se i Minimario avessero assunto il ruolo della tradizionale Principessa in pericolo: è sempre compito del coraggioso Mario quello di strapparli alle grinfie del corpulento antagonista. Ma non è una situazione destinata a durare a lungo.

Mario vs. Donkey Kong 2 La Marcia Minimario (2006 - Nintendo DS)

Data la popolarità planetaria di queste adorabili creaturine meccaniche, NST ha ben pensato di rivisitare il loro ruolo nell'economia del sequel diretto della serie rendendole, per la prima volta, protagoniste assolute.



All'indomani del loro ultimo scontro, Mario e DK vivono un periodo di pace in cui il primo è divenuto presidente della Giochi Mario SpA con il secondo che collabora alle attività dell'azienda in veste di socio. Il ventaglio di prodotti della compagnia comprende ora tanti altri modelli di balocchi ispirati ai personaggi del Regno dei Funghi: Minitoad, Minipeach e MiniDK spiccano accanto agli immancabili Minimario nel nuovo catalogo, con risultati di vendita davvero travolgenti.

Per celebrare questo traguardo, Mario decide di fondare un parco a tema dedicato ai suoi giocattoli, quella Super Minimario World che diventa da subito un'attrazione irrinunciabile per tutti gli abitanti del luogo. Durante la partecipata inaugurazione, però, qualcosa va storto. Mario si riunisce con la sua amica, l'affascinante Pauline (già apparsa nell'originale Donkey Kong da sala nel 1981, ndR), che da subito cattura l'attenzione del massiccio scimmione.



Proprio quando quest'ultimo decide di omaggiarla con un esemplare di MiniDK per rompere il ghiaccio, Mario le dona un Minimario ricevendo in cambio i ringraziamenti della ragazza. In preda alla gelosia, Donkey Kong va su tutte le furie e decide di rapirla portandola ai piani più alti del palazzo. Sfortunatamente, l'ascensore che avrebbe permesso a Super Mario di braccare e combattere nuovamente con il suo rivale è fuori uso, perciò toccherà a un nuovo, imprevisto eroe lanciarsi all'inseguimento. Anzi, a tanti piccoli eroi.

Sono, naturalmente, i Minimario che, dopo essersi liberati dalle loro confezioni, iniziano un'intrepida marcia in autonomia tra i piani dell'edificio con l'intenzione di sottrarre la malcapitata Pauline dalle indesiderate attenzioni dell'adirato Donkey Kong. In questo secondo episodio della saga, il radicale cambio di protagonista si riflette anche in un cambio di paradigma sotto il profilo del gameplay che si spoglia dalle sovrastrutture tipiche del genere platform per abbracciare completamente la pura essenza di puzzle game.



La rimozione di Mario dall'equazione, unitamente alle opportunità offerte dal caratteristico hardware di Nintendo DS, si traduce nella possibilità di interagire coi Minis e con il mondo di gioco operando sul touchscreen della console modificando i percorsi, creando nuove strade e accompagnando la legione dei burattini attraverso le decine di livelli a disposizione. Una formula convincente e divertente che ha saputo raccogliere consensi unanimi da parte di critica e pubblico. Va da sé che un sequel non si sarebbe fatto attendere molto.

Mario vs. Donkey Kong: Minimario alla riscossa (2009 - Nintendo DSi)

Distribuito in esclusiva su Nintendo DSi tramite lo store online DSiWare, Mario vs. Donkey Kong: Minimario alla riscossa è il terzo capitolo della serie sebbene, sotto alcuni punti di vista, potrebbe apparire più come una rivisitazione del concept della passata edizione che un sequel fatto e finito. Seguiamo di nuovo Donkey Kong, in fila alla biglietteria di Super Minimario World, in attesa di accedere alle meraviglie promesse da questo popolare parco divertimenti.

Quando alla fine giunge il suo turno, tuttavia, ecco l'amara sorpresa: gli ingressi giornalieri sono tutti, drammaticamente esauriti. Il primate, nemmeno a dirlo, va su tutte le furie e, come una sorta di ritorsione verso il titolare dell'attività, decide di rapire ancora una volta la bella Pauline costringendo il buon Mario a inviare il suo esercito di robottini a salvarla dai guai.



Per quanto la trama di questa nuova iterazione del brand possa sembrare molto simile alla precedente, sotto il punto di vista del gameplay il gioco presenta alcune novità destinate a divenire autentici pilastri per i capitoli successivi. In primo luogo i Minimario non possono più essere controllati direttamente dal giocatore: è ancora possibile adoperare il pennino di DS per aprire passaggi, creare ponti e costruire strade nelle ambientazioni proposte, con una varietà addirittura maggiore rispetto al passato, ma i nostri minuscoli eroi di latta si muovono in completa autonomia, un po' come accadeva nei giochi di Lemmings (qui il nostro speciale su Lemmings), per intenderci.



Toccherà agli utenti assicurarsi che raggiungano il traguardo prestabilito in completa sicurezza evitando gli ostacoli ambientali e affrontando con intelligenza gli scontri che gli si pareranno davanti. Il gioco promuoveva il pensiero laterale e la pianificazione accurata di ciascun movimento in modo ancora più preponderante rispetto a quanto visto fino a quel momento. A dispetto di una dotazione contenutistica meno generosa rispetto a quella degli episodi precedenti e di una veste estetica un filo meno impattante è, ad oggi, il titolo accolto con maggior favore dalla critica specializzata per via di una struttura ludica di assoluto pregio.

Mario vs. Donkey Kong Parapiglia a Minilandia (2010 - Nintendo DS)

Appena l'anno successivo, sempre da NST e sempre su Nintendo DS, arriva la quarta incarnazione della saga, questa volta col titolo di Mario vs. Donkey Kong: Parapiglia a Minilandia. Si tratta, a tutti gli effetti, di un titolo che eredita in tutto e per tutto la ricetta ludica di "Minimario alla riscossa" ma la arricchisce con un'offerta di contenuti sensibilmente più corposa e con il solito, magistrale level design che caratterizza tutti i componenti della collana.

Questa volta, nell'ottica di sponsorizzare l'ormai rinomato parco a tema, Mario decide di donare la nuovissima MiniPauline ai primi 100 avventori che acquisteranno un biglietto. Sì, avete indovinato: Donkey Kong è proprio il 101esimo della fila, rimane tagliato fuori dalla promozione e si infuria talmente tanto da decidere di rapire, per l'ennesima volta, la povera Pauline.



Come da copione, gli ormai stabiliti protagonisti della serie, i Minimario, si lanciano in soccorso della donna in pericolo nel titolo che sancisce l'esordio di una miriade di nuovi giocattoli con proprietà uniche che vanno a variegare notevolmente il loop di gamplay (tra cui spiccano MiniPeach, MiniDK e, per la prima volta, anche MiniToad e MiniPauline). Per il resto, il gioco mantiene meccaniche pressoché immutate rispetto agli immediati precursori configurandosi come un'ulteriore rifinitura di una formula ampiamente consolidata.

Mario and Donkey Kong Minis on the Move (2013 - Nintendo 3DS)

L'arrivo del franchise su Nintendo 3DS porta con sé diverse novità. La prima è chiaramente la leggera variazione del nome con la rimozione della parola 'Versus' in favore della più amichevole congiunzione 'And'. Il motivo? È presto detto! In questo nuovo episodio, Mario, DK, Pauline e tutti i loro amici lavoreranno fianco a fianco per creare un Festival dei Giocattoli all'interno del parco Super Minimario Land. La seconda, evidente fin dalle prime battute, è il passaggio alla grafica in 3D con una visuale isometrica che enfatizza una direzione artistica tutto sommato abbastanza gradevole.

Il titolo, distribuito in sola edizione digitale su Nintendo eShop (e quindi attualmente impossibile da recuperare a causa della chiusura dei server dedicati alla console), prevedeva ben quattro modalità di gioco differenti, sempre con protagonisti i famosi giocattoli della serie. Venduto a un prezzo davvero vantaggioso, con oltre 200 livelli, diversi minigiochi extra e un editor di percorsi condivisibili con gli altri utenti, Minis on the Move ha fatto registrare consensi unanimi da parte della nutrita community. Potrebbe essere un buon momento per pensare a una riedizione? Intanto, qui la recensione di Mario and Donkey Kong: Minis on the Move.

Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars (2015 - Nintendo 3DS / Wii U)

Approdato per la prima volta su una console casalinga, Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars presenta una formula assimilabile a quella vista nei titoli antecedenti alla svolta 3D di Minis on the Move. Si torna alle due dimensioni, dunque, con una storia che ricalca quella vista nelle incursioni su Nintendo DS. Donkey Kong ha rapito ancora una volta Pauline ma stavolta sembrano non esserci motivazioni chiare dietro le gesta dell'irritabile antagonista.

Dopo tante peripezie attraverso i sei mondi disponibili, Mario scopre che l'intento di DK e Pauline era quello di...organizzare una festa a sorpresa in suo onore grazie all'aiuto di due Toad! Per il resto, come dicevamo, l'intelaiatura ludica rimane pressoché la stessa dei capitoli classici: il giocatore è chiamato a manipolare il mondo interagendo con tubi, nastri trasportatori, porte e tanto altro per condurre i soliti burattini semoventi fino al traguardo. Il prodotto, recepito ancora una volta con un certo favore da critica e pubblico, viene ricordato per la sua corposa modalità Workshop che consentiva, anche in questo caso, di creare e condividere percorsi con gli altri giocatori nonché per l'atteso esordio di Miniluigi.

Altre apparizioni

In seguito, gli adorabili Minimario sono apparsi anche nel peculiare spin-off Minimario and Friends: Amiibo Challenge, approdato in forma gratuita su 3DS e WiiU, che, pur essendo ancora una volta ancorato allo stesso rodato gameplay, introduceva la necessità di usare gli amiibo di Nintendo per sbloccare i relativi personaggi in-game. In questa occasione hanno fatto il loro debutto tanti nuovi giocattoli, ciascuno dotato di abilità uniche: Minibowser, Minirosalinda, Miniyoshi, Minibowser Jr. e Mini Spek.

Inoltre, i Minimario hanno fatto anche la loro comparsa nello strepitoso fighting game crossover Super Smash Bros. nei capitoli Brawl e Ultimate, nel primo caso sotto forma di adesivo, nel secondo in veste di Spirito. Ora, la parola passa voi: avete memorie e ricordi che vi legano ai Minimario e alla saga di Mario vs. Donkey Kong? Raccontateceli nei commenti!