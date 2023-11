Mario vs Wario: una spassosa rivalità a suon di giochi

Batman e Joker, Superman e Lex Luthor, Spider-Man e Green Goblin, Popeye e Bluto. Le storie dei fumetti traggono da sempre la propria forza dalla contrapposizione tra personaggi dai caratteri a loro modo affascinanti, spesso così diametralmente opposti da diventare complementari. È un concetto adottato spesso anche dall'industria videoludica che, in passato, ha saputo regalarci universi narrativi ricchissimi di personaggi stratificati, la cui storia è stata tratteggiata attraverso decine e decine di progetti anche profondamente differenti tra loro.



Prendiamo, ad esempio, il leggendario Super Mario, nato nell'ormai lontano 1981 come avversario di Donkey Kong (inizialmente noto semplicemente con il nome di Jumpman) e successivamente reso protagonista di oltre duecento (!) giochi su una miriade di piattaforme Nintendo.

Un eroe e il suo doppio

Mario, a ben vedere, riassume tutti i valori più positivi manifestati dal genere umano: è buono, audace, altruista e, più di ogni altra cosa, coraggioso, come dimostrano le sue infinite lotte contro il malvagio Bowser. Quest'ultimo è una creatura sensibilmente più potente e impetuosa di lui ma l'iconico idraulico italiano l'ha sempre affrontata con il sorriso sulle labbra, anteponendo il bene del Regno dei Funghi alla sua incolumità personale.

Come si crea, dunque, la naturale nemesi di un tipo dotato di tale levatura morale? Semplice, portando alla luce la sua diretta antitesi, un personaggio avido, prepotente e mosso dalle bassezze tipiche di una certa parte di umanità, un soggetto che non agisce mai per il bene comune ma solo per un proprio tornaconto personale.



La salopette da blu passa a viola (colore tipicamente associato alla sventura e ai sentimenti negativi nella cultura giapponese), i baffi assumono una spigolosa forma a zigzag e anche gli armonici tratti somatici di Mario diventano generalmente più rozzi, con tanto di nasone violaceo che spicca sul volto. Il suo nome non solo richiama la parola giapponese 'warui' che si può tradurre letteralmente in italiano con cattivo, malvagio o illegittimo, ma si riverbera anche in una W posta sul cappello che richiama una visione ribaltata e alterata della celeberrima M che svetta sul copricapo di Mario.

È su queste nozioni che nasce il design di Wario, il corpulento, forzuto e triviale opposto della mascotte della grande N, partorito dalla penna del talentuoso designer Hiroji Kiyotake come principale antagonista del secondo capitolo di Super Mario Land su Game Boy.

Le origini: l'infanzia di Mario e la vendetta di Wario

L'incipit alla base di questa mini-serie di videogiochi dedicati all'idraulico baffuto parte dall'idea di un Mario che, per la prima volta, si trova a combattere per difendere una sua proprietà, piuttosto che per soccorrere qualcun altro. In questa interpretazione, Mario possiede un castello tutto suo che si erge al centro di un'isola su cui regna come sovrano giusto e amato dal popolo. Tutto questo finché, un giorno, un malefico assalitore alieno giunge sul posto e tenta di rapire la Principessa Daisy.



All'indomani della prima avventura, che aveva costretto il nostro eroe ad allontanarsi dalla sua Mario Land, scopriamo che qualcuno si è introdotto all'interno del castello nel tentativo di impadronirsene una volta per tutte. Ed è proprio qui, in Super Mario Land 2: Six Golden Coins, che fa per la prima volta la sua apparizione Wario, cugino di Mario e reale mandante dell'invasione aliena usata come diversivo per conquistare senza problemi il maniero. È un atto di ritorsione che affonda le proprie radici nel passato remoto della famiglia.

L'origine dei dissapori tra i due è raccontata tra le tavole di un fumetto apparso sulla storica rivista statunitense Nintendo Power agli inizi del '93. Qui scopriamo il legame di parentela tra i due personaggi che, da bambini, erano soliti giocare assieme e i sentimenti contrastanti che uno nutre nei confronti dell'altro. Mario, infatti, sembra ricordare quei giorni con l'affetto tipico della nostalgia mentre suo cugino pare detestarli più di ogni altra cosa. Scopriamo, dunque, che il corpulento Wario è cresciuto con la convinzione che il baffuto idraulico si sia preso gioco di lui per tutta la sua infanzia attribuendogli la colpa di alcune brutte esperienze con le Piante Piranha e i pericolosi Twomp. Ovviamente, il buon Mario è del tutto estraneo alla faccenda ma il cieco sentimento di rancore provato da Wario ne obnubila il giudizio. Per questo motivo decide di invitare suo cugino a casa sua e di tendergli una trappola per vendicarsi dei torti subiti.



Una volta giunto sul posto, dopo aver affrontato e sconfitto con facilità tutti i nemici apparsi in Super Mario Land 2, il prode salterino in salopette giunge al cospetto della sua nemesi e si accorge che il suo risentimento represso lo ha fatto espandere a dismisura. Dopo averlo 'sgonfiato' tramite una valvola di sfogo posta sulla sua testa, i due tornano a giocare insieme come facevano una volta.



Si tratta, ovviamente, di una riuscita allegoria sull'astio spesso immotivato che intercorre tra due persone una volta legate da sentimenti di affetto sinceri: Wario aveva identificato nel suo allegro cugino l'origine del suo malessere e aveva rinunciato a vedere la verità preferendo serbare dentro di sé un risentimento che ha finito per danneggiarlo.



Proprio per questo motivo, dopo essere rimasto relegato al ruolo di avversario da battere in un paio di altri progetti tra videogiochi per SNES e fumetti, il suo naturale carisma unito a un irresistibile e sboccato senso dell'umorismo lo hanno elevato ad autentico anti-eroe riuscendo nella difficile impresa di sfuggire all'ingombrante ombra dorata del più celebre cugino.

Strade parallele: l'evoluzione di Wario e l'era 3D di Super Mario

Apparentemente risolto il loro conflitto, Mario e Wario hanno intrapreso strade piuttosto diverse. Il primo, dopo aver raccolto innumerevoli successi nel campo dei platformer in due dimensioni, ha letteralmente rivoluzionato il genere con il passaggio in 3D di Mario 64, proiettandosi verso una serie di titoli che hanno settato un nuovo standard dorato come Super Mario Sunshine, i due Galaxy e il più recente Odyssey.

Super Mario 64 Super Mario Odyssey

Nel frattempo, la sua avida controparte 'malvagia' non ha rinunciato all'obiettivo di ottenere un castello tutto suo e ad accumulare ricchezze di ogni tipo. Da questo proposito sono nate due serie di videogiochi parallele: la serie di Wario Land in cui il nostro anti-eroe veste i panni di un cercatore di tesori in lotta con la gang pirata di Capitan Melassa e la saga di WarioWare in cui diventa presidente di una società di sviluppo videoludico.



Se vogliamo, i percorsi profondamente diversi che i due personaggi hanno adottato nel corso della loro 'carriera' riflettono efficacemente le differenze caratteriali che li contraddistinguono, quasi come se fossero le due facce opposte di una stessa medaglia. Da un lato troviamo l'altruista Mario, pronto a lanciarsi in viaggi interplanetari tra le stelle, sempre pronto a sacrificarsi per il bene degli altri.

WarioWare

Dall'altro c'è l'avaro Wario le cui imprese sono sempre catalizzate dalla precisa volontà di rimpinguare il suo patrimonio personale, tra spedizioni nella foresta alla scoperta di antiche piramidi d'oro alla fondazione di un'azienda di cui si rifiuta di spartire i profitti con i dipendenti. È un dualismo per certi versi spassoso che contrappone i sentimenti nobili e idealistici di Mario con l'esasperato pragmatismo del suo doppio, troppo impegnato a proteggere i propri interessi per pensare a salvare le principesse in pericolo.



Ed è anche una spietata riflessione sulla realtà, a pensarci bene. Possono anche non esserci state molte occasioni di contrasto tra i due (al netto dei campi di battaglia di Smash Bros. e delle declinazioni sportive dell'universo di Mario, ndR) ma la loro filosofia di vita antitetica li rende talmente discordanti da risultare quasi complementari. Proprio come i grandi personaggi della storia dei fumetti che abbiamo citato in apertura.

Le ultime apparizioni: Super Mario Bros. Wonder e WarioWare Move It!

Accantonata temporaneamente la saga di Wario Land (anche se in cuor nostro non abbiamo mai smesso di sperare in un necessario revival, ndR), Wario ha concentrato le sue apparizioni nell'esilarante serie di WarioWare, recentemente approdata su Nintendo Switch con due nuovi capitoli: Get it Together e Move It! Il primo è un titolo piuttosto insolito per la serie, con tanto di abilità specifiche per ogni personaggio che andavano a complicare forse un po' troppo la formula classica mentre, il secondo è un graditissimo ritorno alla ricetta a base di controlli di movimento apparsa su Nintendo Wii.

Get It Together! Move It!

Quest'ultimo è un party-game genuinamente divertente, uno dei migliori in circolazione, capace di regalare decine di ore di divertimento sia in singolo che in multigiocatore locale grazie a una presentazione visiva gradevole e un gameplay ben calibrato (qui la recensione di WarioWare Move It). Laddove i Wiimote potevano garantire una precisione limitata nella registrazione dei movimenti per ovvi motivi legati alla tecnologia dell'epoca, infatti, i più moderni Joy-Con di Switch riescono a offrire un'esperienza notevolmente più accurata e, di conseguenza, le sessioni in compagnia del prodotto risultano ancora più soddisfacenti rispetto a quanto visto in precedenza.



Se a questo aggiungiamo una dotazione contenutistica di tutto rispetto, con oltre 200 minigiochi e tantissime modalità differenti, ciò che ci troviamo tra le mani è un pacchetto di indubbio valore che può rappresentare la proverbiale 'anima della festa' per le serate in compagnia degli amici.

D'altra parte, il sempreverde idraulico baffuto si è reso protagonista, sempre su Switch, di due avventure straordinarie: il già citato Odyssey, ultimo esponente del filone 3D, e Super Mario Bros. Wonder, lo sfolgorante ritorno alle avventure in due dimensioni pubblicato solo qualche settimana fa in esclusiva per l'ibrida della Grande N. Wonder è un titolo dalla splendida presentazione visiva, impreziosito da un impianto ludico raffinato e galvanizzante, nonché da una pletora di novità anche sotto il punto di vista dei contenuti (la recensione di Super Mario Bros Wonder è a portata di Click. Con l'arrivo dei Semi Meraviglia, che possono influenzare in modo importante l'estetica dei livelli e anche alcune delle più tradizionali meccaniche del brand, l'ultima incarnazione delle avventure di Mario è un vero e proprio trionfo, e si dimostra adatta a qualunque tipo di pubblico. Insomma, parliamo di un serio candidato all'ambito riconoscimento di 'Gioco dell'Anno'.



Mario e Wario continuano a camminare su due percorsi paralleli fatti di ottimi successi ma che raramente finiscono per incrociarsi. Cosa ci aspetta in futuro? Torneremo ad esplorare il conflitto che sembra ormai sepolto tra queste due icone del mondo videoludico? Solo il tempo può dircelo.