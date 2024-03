Marvel 1943 e la forza dell'Unreal Engine 5.4: tutto troppo bello?

Marvel 1943: Rise of Hydra è finalmente uscito dall'ombra e ha mostrato al mondo le sue grandi ambizioni. Parliamo di un action adventure sviluppato da Skydance New Media, collettivo fondato da Amy Hennig e Julian Beak. La prima, tanto per capirci, ha co-diretto e co-scritto i primi tre capitoli della serie Uncharted, dimostrando il suo talento nel realizzare produzioni dall'alto tasso cinematografico e pensate per lasciare tutto lo spazio necessario ai personaggi principali (a proposito di Hennig, qui lo speciale sugli Star Wars cancellati).

I dettagli su trama e personaggi

Avventura cinematografica e individui carismatici. Neanche a dirlo, queste sono le basi di Marvel 1943 Rise of Hydra, in cui vestiremo i panni di quattro protagonisti, due dei quali sono assolutamente amati dai fan della Casa delle Idee. Stiamo parlando del giovane Captain America e di Azzuri, nonno di T'Challa e Black Panther al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Gli altri due personaggi cardine sono Gabriel Jones, un soldato statunitense, e Nanali, una spia del Wakanda al servizio di Azzuri. Stando ai dettagli ufficiali, prenderemo il controllo di ciascuno di questi eroi in punti specifici del gioco.

Ci auguriamo che ognuno di loro possa avere una personalità ben definita in ambito ludico, a beneficio della varietà dell'esperienza. Non molto altro sappiamo sul comparto narrativo, che trae ispirazione dalla serie a fumetti Flags of Our Fathers, ma è chiaro che nella Parigi occupata dai nazisti i protagonisti dovranno superare le proprie differenze per far fronte a una minaccia comune, rappresentata proprio dalla temibile organizzazione nota come Hydra. Nello story trailer del gioco il soldato Jones fa riferimento all'avvenuto ritrovamento dell'Occhio della Forza, che pure potrebbe avere un ruolo negli eventi raccontati.

Grafica impressionante all'evento di Epic Games

Detto questo, all'appuntamento State of Unreal di Epic Games, non è stato mostrato soltanto il trailer in-engine dell'avventura in arrivo su PC, PS5 e Xbox nel 2025. Amy Hennig è salita sul palco per parlare delle reali ambizioni del gioco, che sta beneficiando della collaborazione tra Skydance New Media ed Epic per sfruttare al meglio le caratteristiche di Unreal Engine 5.4, compresa la tecnologia Lumen per l'illuminazione.

Attraverso l'editor di UE5 e la telecamera virtuale, la talentuosa creativa ha potuto guidare il pubblico nell'esplorazione delle scene del gioco, tutte in tempo reale e non legate a una demo custom realizzata solo per entusiasmare gli astanti. In primis la camera ha indugiato sul terreno fangoso, soffermandosi su dettagli come piccoli rametti e pietruzze.



Il team si è avvalso della tecnologia Nanite dell'engine, e nello specifico di una feature nota come Adaptive Tessellation, che ha sfruttato per raggiungere un impressionante livello di dettaglio, mantenendo alta anche l'efficienza nell'utilizzo della memoria. Il suolo subiva inoltre delle alterazioni in tempo reale, magari al passaggio delle ruote di un camion, con l'acqua che poteva trovar spazio nei solchi lasciati dagli pneumatici.

Oltre a mostrare l'accumulo della neve sulle varie superfici della scena, la telecamera si è concentrata pure su un barile da cui fuoriusciva del fumo, ben lontano però da quelli che siamo abituati a vedere di solito in molti giochi, ossia convincenti da lontano e piatti da vicino. In questo caso si trattava di fumo volumetrico, dall'aspetto incredibilmente realistico, attraverso il quale si propagava il bagliore del fuoco. Come ha ricordato la Hennig, una ambientazione tanto credibile sarebbe del tutto inutile senza dei personaggi realizzati con altrettanta cura. Neanche a dirlo, l'attenzione si è spostata su Captain America, sulle sue vesti in grado di deformarsi in modo realistico a seconda dei movimenti, e un'espressività facciale del tutto sovrapponibile a quella dell'interprete in carne e ossa. A tal proposito, la Hennig ha fatto una piccola sorpresa al pubblico. La scena al centro della dimostrazione infatti era proprio quella apparsa nello Story Trailer, ma con una particolarità. Black Panther non aveva più la maschera, cosa voluta dalla Producer per mostrare a tutti il realismo del suo volto e del suo intero dialogo con l'eroe americano. Gli occhi sgranati per la rabbia e il disprezzo riservati a Cap, le più piccole imperfezioni del viso e i movimenti della bocca: l'Azzuri di Marvel 1943 si è rivelato a tratti indistinguibile da una persona reale.



Quel che abbiamo visto durante la dimostrazione, senza girarci attorno, parrebbe indicare l'avvento di quella "rivoluzione visiva" mai del tutto avvenuta in questa prima parte dell'attuale generazione di console e potrebbe forse dare più senso all'arrivo di macchine mid-gen come PS5 Pro.

Al contempo, sebbene nello story trailer ci sia una scena in cui Captain America lancia il suo scudo per liberarsi di alcuni nemici, prima di abbandonarci a facili entusiasmi ci pare giusto attendere l'arrivo di un gameplay vero e proprio. Visto il suo debutto previsto per il 2025, un altro appuntamento col gioco potrebbe anche arrivare nei prossimi mesi.