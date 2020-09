Marvel's Avengers: le novità del terzo War Table, arriva Kate Bishop

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

Tornare a parlare di supereroi dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman ha un sapore indubbiamente diverso. Ed è proprio con un delicato tributo al compianto protagonista di Black Panther che Crystal Dynamics e Square-Enix hanno aperto un War Table sicuramente diverso dal solito: il terzo appuntamento dedicato a Marvel's Avengers si è svolto a pochi giorni dal lancio del gioco, nella data in cui è iniziato ufficialmente il periodo di Early Access per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order. Dal momento che una fetta del pubblico era già impegnata nelle prime sessioni di gioco del games as service targato Marvel, il team di sviluppo ha ben pensato di dedicare il terzo War Table dei Vendicatori ai contenuti post lancio. Riepiloghiamo insieme, dunque, quanto visto sui canali streaming di Square-Enix.

La Campagna e l'Iniziativa Avengers

La natura ibrida tra un'esperienza singleplayer e un games as service con elementi cooperativi ha sollevato più di qualche dubbio nel corso dei primi anni di sviluppo di Marvel's Avengers, ma è proprio grazie agli ultimi appuntamenti che il progetto ha iniziato a prendere forma sotto gli occhi interessati di stampa e pubblico. Il gioco di Crystal Dynamics arriverà al lancio, insomma, con un gran numero di contenuti rappresentati da due macro modalità: la Campagna e l'Iniziativa Avengers.

Come ha già spiegato il team durante il più recente War Table, la prima è un contenuto squisitamente singleplayer e permetterà ai giocatori di prendere familiarità con tutte le meccaniche di gioco e di approcciare la stratificata progressione di ciascun personaggio in vista delle sessioni multiplayer. A tal proposito, inoltre, il team ha sottolineato la complessità e la varietà della struttura ruolistica grazie ai tantissimi equipaggiamenti che saranno recuperabili dai drop durante le missioni o presso gli appositi negozi. Questi ultimi, disponibili presso i vari hub occupati dalla resistenza in fuga dalle forze dell'AIM, proporranno oggetti sempre diversi, aggiornando il loro catalogo progressivamente. Crystal Dynamics ha sottolineato quanto la Campagna, dedicata alla ricostruzione dei Vendicatori dopo i disastri dell'A-Day, sia un gigantesco atto d'amore nei confronti dell'Universo Marvel. Sin dalle prime battute, la storia sarà disseminata di easter egg a tema Marvel Comics, ma vi catapulterà anche in un lungo racconto dedicato alla rinascita degli Avengers, alla guerra contro l'AIM di M.O.D.O.K. e al riscatto degli Inumani, la cui persecuzione viene innescata proprio dalla liberazione della Terrigenesi durante la giornata della morte di Captain America.



All'Iniziativa Avengers spetterà invece il compito di intrattenere la community nei mesi (e negli anni, a detta degli sviluppatori) successivi al completamento della modalità storia: concepita, dunque, come un vero e proprio "Endgame", l'Iniziativa è consigliata esclusivamente a coloro che avranno portato a termine la Campagna, poiché sarà proprio nella modalità multigiocatore che si nasconderanno le sfide di maggior difficoltà e gli Eventi dedicati ai singoli eroi, che permetteranno di sbloccare oggetti, equipaggiamenti e costumi inediti.

A tal proposito il team ha svelato un altra modalità, i Mega Hive: si tratta di lunghe sessioni multigiocatore che permetteranno di ospitare fino a 4 utenti, e ciascuna partita terminerà con una rocambolesca boss fight contro alcuni dei più pericolosi villain Marvel come Taskmaster e Abominio.

Le Fazioni e il Social Hub

Il War Table ci ha spiegato anche il funzionamento di altre inedite meccaniche di gioco: sappiamo che il tavolo operativo dei Vendicatori ci permetterà di accedere alle missioni in giro per il mondo, ma ci saranno anche altri personaggi ad arricchire le mansioni che Kamala Khan e i suoi colleghi dovranno sostenere.



Abbiamo infatti scoperto che le azioni degli eroi più potenti della Terra dovranno rispondere a due fazioni specifiche, lo S.H.I.E.L.D. e gli Inumani. Ciascuno di questi due clan vi proporrà alcune sfide a tempo, che vi permetteranno di ottenere equipaggiamenti davvero rari, e le loro quest culmineranno con delle pericolose boss fight durante dei particolari incarichi chiamati "Zone Criminali".

Dopo questa retrospettiva dedicata alla Campagna e all'Iniziativa, però, Square-Enix ha finalmente mostrato le novità effettive che attendono gli utenti nel periodo immediatamente successivo al lancio di Marvel's Avengers.



La più succosa è rappresentata dall'aggiunta di un intero dipartimento S.H.I.E.L.D. guidato da Maria Hill, e che svolgerà la funzione di una sorta di hub sociale. Sarà proprio attraverso questo spazio che Marvel's Avengers arricchirà in qualche modo la cornice narrativa della Campagna attraverso i contenuti aggiuntivi futuri dedicati ai prossimi eroi. La sorpresa più gradita non ha infine tardato a mostrarsi, dal momento che abbiamo scoperto qualcosa in più sul primo DLC dedicato ad Occhio di Falco.

Arriva Hawkeye

A gran sorpresa, stando a quanto mostrato in questo nuovo War Table, non sarà propriamente Clint Barton il primo personaggio giocabile aggiuntivo di Marvel's Avengers, bensì la sua discepola: Kate Bishop. Protagonista insieme al suo mentore di alcune delle run fumettistiche più famose e apprezzate dai fan Marvel Comics, la ragazza è a sua volta un'abilissima arciera che instaura con Barton un rapporto fraterno, ma nonostante la sua giovane età si dimostra spesso e volentieri ben più giudiziosa del suo maestro.



È per questo motivo che Kate ben si sposa col carattere irruento e impulsivo di Clint, e gli sceneggiatori di Marvel's Avengers sembrano aver colto perfettamente il senso di questa complicata relazione.

La mini-campagna dedicata ai due Hawkeye, infatti, vedrà Kate di ritorno alla base S.H.I.E.L.D. per ricongiungersi agli Avengers. I Vendicatori hanno perso di vista Barton da molto tempo, ed è proprio la Bishop a fornire qualche aggiornamento al team. Purtroppo la giovane non porta buone notizie: sembra che il vecchio Occhio di Falco sia implicato in affari davvero loschi con gli agenti dell'AIM (o quel che ne resta...), e che sia finito imprigionato.



Nei panni di Kate Bishop, supportata dagli Avengers, il primo DLC del gioco Square-Enix ci affiderà l'arduo compito di salvare Hawkeyenei panni della sua giovane e abilissima allieva.



Una mossa a sorpresa da parte del team di sviluppo, che ci aveva "illuso" poche settimane fa sull'identità del primo personaggio giocabile post lancio: non Clint Barton, quindi, ma la sua "sorellina" dalla freccia facile. Un'interessante strategia di inclusione tutta "Made in Marvel": Kate sarà la terza donna ad aggiungersi al roster dopo Black Widow e Kamala Khan, e il suo coinvolgimento nei piani di Square-Enix conferma la grande fiducia che Marvel ripone in questo personaggio (la quale, ricordiamo, esordirà persino nell'MCU, nel serial di Disney+ Hawkeye, al fianco del veterano Jeremy Renner).

Infine, il War Table ha dedicato ampio spazio ai nemici e ad alcune classi che i Vendicatori saranno chiamati ad affrontare. Crystal Dynamics ci ha promesso la bellezza di 50 tipologie di nemici. Il team ha sottolineato nuovamente la grande fedeltà al materiale cartaceo della Casa delle Idee, mostrando anche quanto i creatori del videogioco abbiano rielaborato vecchi design fumettistici per adeguarli allo stile della produzione.



Le fila dell'AIM potranno contare, oltre che su robot e IA che George Tarleton ha sottratto alle Stark Industries, anche su soldati in possesso di colossali esoscheletri degni della Hulkbuster. Ma la compagnia guidata da M.O.D.O.K. non sarà la sola fazione malvagia attiva nel mondo di Marvel Avengers: troverete anche i "Cani da Guardia", un'élite militarizzata davvero tenace che dà la caccia agli Inumani, dispersi e in fuga ormai da quattro durissimi anni.