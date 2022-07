Marvel's Midnight Suns dagli X-Men a Midnight Sons: ispirazioni a fumetti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Solo poche settimane fa abbiamo avuto l'occasione di condividere moltissime informazioni sulla promettente collaborazione tra Marvel e Firaxis Games. Gli autori di XCOM ci hanno infatti consentito di testare con mano il loro prossimo GDR tattico, del quale vi abbiamo approfonditamente parlato nel nostro provato di Marvel's Midnight Suns. Ad arricchire la nostra esperienza con l'avventura sovrannaturale, ci ha inoltre pensato una interessante conversazione con Jake Solomon, Creative Director di Marvel's Midnight Suns.



In questa occasione, il veterano dell'industry ci ha rivelato diversi dettagli sull'identità delle opere a fumetti che maggiormente hanno ispirato il lavoro della software house. Solomon, in particolare, ci ha fatto i nomi di due grandi capisaldi della narrativa Marvel degli anni Ottanta e Novanta. Da un lato, Spirits of Vengeance: the Rise of the Midnight Sons ha offerto un importante spunto in termini di trama, mentre dall'altro la saga di Inferno ha ulteriormente contribuito a definire i toni e le atmosfere del gioco. Per ingannare l'attesa che ci separa dal debutto di Marvel's Midnight Suns, previsto per il prossimo 7 ottobre 2022, abbiamo deciso di tornare tra le pagine di queste due grandi saghe della Casa delle Idee, per riscoprirne alcune caratteristiche chiave.

Spirits of Vengeance: the Rise of the Midnight Sons

Tra le principali fonti di ispirazione di Marvel's Midnight Suns, è evidentemente presente Spirits of Vengeance: the Rise of the Midnight Sons, mini-serie in sei volumi pubblicata dalla Casa delle Idee nei primi anni Novanta. Firmato da Howard Mackie, Len Kaminski, Christian Cooper e D.G. Chichester, il crossover Marvel portava per la prima volta sulla scena editoriale la formazione dei Midnight Sons.

Vera e propria genesi del gruppo supereroistico, racconta - esattamente come farà il videogioco - la tentata ascesa al potere di Lilith, la temibile Madre di Demoni. Recuperato il suo potere dopo essere stata sepolta nei ghiacci della Groenlandia, la temibile villain è infatti pronta a scatenare la sua inarrestabile furia sulla Terra. In cerca di un esercito, Lilith richiamerà a sé i Lilin, ovvero i suoi figli più fedeli.



La terribile minaccia allerterà però diverse importanti figure del mondo Marvel, incluso Doctor Strange. Agendo nell'ombra, lo Stregone Supremo tesserà i fili di una nuova alleanza, con l'obiettivo di radunare un gruppo di nove figure mistiche incaricate di respingere l'assalto del demoniaco esercito di Lilith.

Sin dall'inizio, le macchinazioni di Stephen Strange vanno a intrecciarsi con un intenso incontro/scontro tra Ghost Rider e Johnny Blaze, ribattezzati ben presto come gli "spiriti della vendetta". Tra i primi a muovere contro la Regina del Male, i due personaggi inizieranno a radunare un'insolita compagine di alleati più o meno riluttanti, da Blade a Morbius, passando per Victoria Montesi, Louise Hastings, Sam Buchanan, Frank Drake e Hannibal King. Una squadra peculiare e apparentemente poco ben assortita, che tuttavia riuscirà infine a trovare l'equilibrio necessario a organizzare una estrema linea di difesa contro Lilith.



Tra un numero e l'altro dell'ottimo crossover, trova crescente spazio il tema del conflitto tra giustizia e vendetta, incarnato alla perfezione dalle figure di Ghost Rider e Blaze. Al contempo, aumentano le fonti di potere sovrannaturale coinvolte nella guerra contro Lilith, sino persino all'ingresso in scena del Darkhold, il Libro del Male per eccellenza. Nel GDR tattico di Firaxis Games, la formazione dei Midnight Suns, ribattezzati per l'occasione Midnight Sons, sarà molto differente dalla controparte fumettistica. Ad esempio, accanto a Ghost Rider e Blade, troveremo Nico Minoru e Magik, alle quali andranno peraltro a unirsi molti altri personaggi Marvel, da Wolverine a Captain Marvel, passando per Iron Man o l'inedita protagonista Hunter.

Di recente, il team di sviluppo ha inoltre confermato l'inclusione di Spider-Man in Marvel's Midnight Suns: una scelta che affonda le proprie radici in Spirits of Venom, un'ulteriore mini-serie di quattro volumi collegata all'arco di Spirits of Vengeance. Al suo interno vediamo dipanarsi un'improbabile alleanza temporanea tra Ghost Rider, Blaze, Spider-Man e, ovviamente, Venom, che nel titolo videoludico vedrà la propria mente corrotta dal potere di Lilith.

X-Men: la saga di Inferno

Tra la fine del 1988 e la primavera 1989, l'universo Mutante ha ospitato uno dei più grandi crossover fumettistici Marvel dell'epoca. Con una sceneggiatura plasmata da Chris Claremont, la colossale saga di Inferno ha rappresentato un momento di incredibile prestigio per la Casa delle Idee. Con un progetto che per circa sei mesi ha coinvolto tutte le testate dedicate agli X-Men, la mini-serie ha regalato agli appassionati una storia densa di emozioni e colpi di scena, in una costante tensione tra desiderio e sacrificio. Non a caso la saga ha rappresentato uno dei punti d'ispirazione principali per la realizzazione di Marvel's Midnight Sons, che ha guardato ad essa come ad una delle maggiori espressioni della Marvel "sovrannaturale" , perché tanto apprezzata dagli sviluppatori di Firaxis.



La trama complessiva di Inferno può risultare notevolmente articolata, soprattutto per i lettori che non hanno particolare familiarità con l'immaginario degli X-Men. Al suo interno, infatti, osserviamo in azione diverse fazioni e generazioni del mondo Mutante, per un'epopea che vede al suo centro due straordinari personaggi, tra i quali Madelyne Prior.

La donna presenta apparenze incredibilmente simili a quelle di Jean Grey, che nella timeline di Inferno è stata tuttavia data per morta. Superato il dolore per la scomparsa del suo amore di sempre, Ciclope ha trovato in Madelyne la sua compagna di vita, al punto da avere da lei un figlio. Tutto sembrerebbe finalmente suggerire la felicità all'orizzonte per Scott Summers, ma quando è Chris Claremont a tenere le redini della storia, nulla può essere dato per scontato. Una complessa sequenza di vicende ci mette infatti di fronte a un continuo gioco di specchi e prospettive, in cui una Jean rediviva si riflette in una Madelyne trasfigurata dai demoni del Limbo e viceversa, mentre l'ombra di Fenice aleggia sul dolore incredibilmente umano dei personaggi. Il secondo pilastro di Inferno è invece rappresentato da Illyana Rasputin, peraltro presente in Marvel's Midnight Suns come Magik, personaggio giocabile e membro dei Nuovi Mutanti.



Sorella di Colosso, quest'ultima si ritrova all'improvviso a dover trovare un modo per accettare se stessa e il suo passato. Precipitata nella dimensione demoniaca del Limbo all'età di soli sei anni, Illyana ha vissuto la sua infanzia vessata da creature crudeli, alle quali tuttavia è riuscita nel tempo a ribellarsi. Dando sfogo al suo potere, la Mutante ha utilizzato la parte più oscura di sé per forgiare la Spada dell'Anima, con cui ha assunto il ruolo di dominatrice del Limbo. Una circostanza che, tuttavia, non ha mai risanato il suo cuore lacerato da un fato che l'aveva allontanata dai suoi affetti più cari.

Quando il conflitto tra due potenti demoni scatena una nuova guerra per il dominio del Limbo, Illyana si ritrova costretta a fare i conti con la parte più nera della sua anima, alimentata da un irrazionale senso di colpa e dalla sofferenza. E mentre la dimensione sovrannaturale si estende nel nostro mondo, gettando New York nel caos, la potente giovane si tramuta in Darkchilde, una sua versione oscura dominata da odio, violenza e sofferenza. Inferno ci propone così un ulteriore gioco di specchi, in cui Illyana cerca di riacquistare il controllo di sé e del Limbo, ma anche la fiducia in una vita plasmata dalle proprie scelte.



All'interno della serie il confronto tra Madelyne e Jean Grey si alterna a quello, altrettanto violento, tra Darkchilde e Magik. Sacrificio, perdono e accettazione, sono solamente alcuni dei grandi temi di riflessione analizzati nel crossover Marvel, in cui l'azione lascia ampio spazio all'analisi dei sentimenti e delle interiorità di supereroi umani e sfaccettati. Mai banale, la narrazione di Claremont restituisce epiloghi contrastanti per le vicissitudini delle due protagoniste, quasi a voler evidenziare ulteriormente il peso e il valore delle scelte individuali.

In Marvel's Midnight Suns il team di Firaxis ha voluto omaggiare la saga di Inferno attribuendo grande rilevanza al personaggio di Magik. Grazie alla Spada dell'Anima e alle sue straordinarie capacità, Illyana potrà infatti guidare il nostro team di eroi attraverso le infinite possibilità dei portali spaziotemporali che costituiscono il Limbo. Lo scenario catastrofico evocato dall'ascesa di Lilith nel GDR tattico pare inoltre destinato a rievocare la New York surreale e devastata che fa da sfondo a Inferno: una metropoli invasa da demoni letali e privi di pietà.