Marvel's Spider-Man 2: tutti i costumi di Peter e Miles, spiegati bene

L'arrampicamuri si rifà il guardaroba. In Marvel's Spider-Man 2 ci saranno 65 costumi, mentre pare che Miles e Peter avranno ciascuno un armadio diverso, con tute (e potenziamenti?) che cambieranno a seconda del personaggio. Al momento è ancora troppo presto per dare la notizia per certa (Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre, dopotutto), ma i leak non sembrano lasciare molto spazio ai dubbi. Addirittura, dopo una prima fuga di notizie ha preannunciato il numero dei costumi di Spidey e Miles, nell'ultima settimana un'altra indiscrezione ha svelato tutti i nomi delle tute alternative dei due eroi Marvel, permettendoci di fare congetture, di tracciare parallelismi con il passato dell'icona creata da Stan Lee e di tuffarci in un mare di citazioni e rimandi ai migliori momenti del protettore di New York al cinema, nei fumetti e nei videogiochi. Analizziamo insieme la maxi-lista, e cerchiamo di capire segreti e origini di tutte le tute di Marvel's Spider-Man 2.

Il Simbionte nel guardaroba di Peter Parker

In primo luogo, la lista leakata online ci svela che sia Peter che Miles cambieranno più volte costume nel corso della trama del gioco. Era lecito aspettarselo, dal momento che proprio il costume di Spidey è stato al centro di alcune svolte narrative già nel primo episodio della saga di Insomniac Games.

Fortunatamente, però, la lista non fornisce grandissimi spoiler sulla storia del gioco, perciò potete continuare a leggere senza timore. Gli arrampicamuri avranno una Tuta Tecnologicamente Avanzata (o Advanced Tech Suit), che probabilmente sarà quella di partenza e sarà basata sul costume "base" già visto nei primi due capitoli della saga. Per Peter, invece, ci sarà anche una "Advanced Tech Suit 2.0", che suggerisce un cambio d'abito più in avanti nel corso del gioco. Soffermandoci sempre sul guardaroba del primo Spidey, troviamo anche il Costume Classico e due tute legate a Venom (di cui vi abbiamo già parlato nel nostro speciale sulla storia a fumetti di Venom: correte a leggerlo!). Una di queste, addirittura, sembra rifarsi ai pattern cromatici e alle linee di un altro (anti)eroe vicino al Simbionte, l'anti-Venom, alias Eddie Brock: si tratta di una vera e propria nemesi del Simbionte, dotata di tutti i suoi poteri e di alcune capacità tipiche dell'Uomo Ragno (come quella di lanciare ragnatele, per esempio), insieme ad un potentissimo fattore auto-rigenerante e curativo. Difficile dire, purtroppo, se anti-Venom comparirà nella storia del gioco (o magari in un futuro DLC), oppure se il suo costume sia solo una citazione ai fumetti.



A proposito di citazioni: nel guardaroba di Peter Parker ce ne sono davvero tante, sia al mondo del cinema che a quello dei fumetti. Dopo il successo planetario di Spider-Man: No Way Home, non è un caso che le tute indossate da Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield facciano capolino anche tra i costumi del videogioco dedicato all'arrampicamuri: tra di esse abbiamo i costumi di The Amazing Spider-Man e del suo sequel cinematografico, il costume nero di Spider-Man 3 e un totale di sette tute provenienti dal Marvel Cinematic Universe, a partire da quella "fatta in casa" da Peter in Spider-Man: Homecoming e arrivando fino a quella realizzata da Iron Man per il suo pupillo in vista dello scontro finale con Thanos di Avengers: Endgame.

Un trittico di citazioni "di cortesia", dopo la comparsa dell'eroe Insomniac tra i mille Uomini Ragno di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Parlando del capolavoro d'animazione targato Sony, non poteva mancare la tuta di Spider-Man 2099, uno dei villain della fatica animata che ha sbancato al botteghino a inizio estate: questo costume, però, non è stato modellato sulla base del Miguel O'Hara di Across The Spider-Verse, ma sembra subire contaminazioni provenienti sia dal cinema che dai fumetti.



Lo stesso vale per le iconiche tute di Scarlet Spider, di Spider-Man Noir e di Spider-Punk: tutte varianti dell'Uomo Ragno già viste sul grande schermo e che ora tornano anche su PlayStation 5. Infine, abbiamo anche la tuta anti-Doc Ock (prelevata dalla battaglia finale di Marvel's Spider-Man) e persino il controverso costume di Superior Spider-Man, proveniente da una storyline a fumetti che ha diviso i fan, nella quale Doctor Octopus riesce a controllare la mente di Spidey.



E proprio dalla nona arte arrivano le ultime tute utilizzate dal protagonista della nuova produzione di Insomniac Games e Sony. Ispirati ad alcuni villain a fumetti sono i costumi che citano Kraven e Wrath, che potrebbero essere stati inseriti nel gioco (anche) per promuovere il film standalone dedicato a Kraven, in arrivo al cinema ad agosto 2024.

Dall'arco narrativo di Warp World è stato ripescato invece uno dei costumi più bizzarri del guardaroba di Spidey: stiamo parlando di quello di Arachknight, un "ibrido" tra Spider-Man e Moon Knight creato involontariamente da Gamora dopo aver ottenuto il potere delle Gemme dell'Infinito e aver racchiuso tutte le anime dell'universo in una delle pietre, fondendole a due a due. Abbiamo poi anche il Costume Alato visto durante alcuni eventi di ampia portata per il mondo Marvel a fumetti, come Civil War e Secret Wars: sfortunatamente, però, il design di quest'ultimo è pressoché identico a quello del costume "base" dell'arrampicamuri, con l'aggiunta di due "ali" a comparsa sotto le braccia dell'eroe. Completano il pacchetto il costume spaziale della storyline "Spider-Man: La Storia della Mia Vita" e quello in stile Fantastici 4 dell'evento Empyre. Come se ciò non bastasse, ad aggiungere ulteriore varietà vi è la possibilità di modificare i colori di diversi costumi tra quelli disponibili, utilizzando anche delle tinte mai viste prima al cinema e negli albi della Casa delle Idee.

Da Spider-Man: Across the Spider-Verse a... Wolverine!

Passando a Miles, invece, le cose cambiano leggermente. Ovviamente, Miles Morales non è mai stato protagonista di un film live-action, perciò il materiale a cui attingere per le citazioni è (relativamente) scarso. Per di più, il Ragazzo Ragno è apparso nei fumetti solo nel 2011, perciò non vanta la medesima (e lunghissima) storia editoriale di Peter Parker, le cui origini vanno fatte risalire addirittura agli anni Sessanta.



Ciò, però, non ha impedito a Insomniac Games di inserire nel suo videogioco tre costumi dedicati alle pellicole animate di Miles Morales, ovvero Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse: accanto ai costumi "classici" dei due film abbiamo anche quello "fatto in casa" dal giovane eroe, mostrato nelle prime battute della produzione inaugurale della trilogia animata Sony.

Dal passato videoludico dell'arrampicamuri del Queens, invece, arrivano il costume in stile Prowler e quello della Bodega: si tratta in entrambi i casi di omaggi al capitolo spin-off della saga uscito su PlayStation 4 e 5 a fine 2020, che fanno il paio con il costume del decimo anniversario dalla nascita editoriale di Miles per innescare l'effetto-nostalgia dei fan. Tra le citazioni al (recente) passato abbiamo anche il Costume 2020 di Miles Morales, che ricalca quello "base" utilizzato nel gioco uscito tre anni fa dall'eroe Marvel.



Anche a questo giro, poi, Miles è stato dotato di una serie di tute che omaggiano eroi e nemici della Casa delle Idee. Nell'elenco dei costumi possiamo vedere la tuta del Simbionte, ma anche qui è impossibile dire se si tratti di una semplice citazione a Venom o se quest'ultimo finisca per interagire anche con Miles (oltre che con Peter) ad un certo punto della trama.

Invece, con ogni probabilità - anche se ci dispiace moltissimo spezzare il cuore ai fan più accaniti - la tuta con i simboli di Knull, il Re dei Simbionti, è solo un rimando alla storia a fumetti dell'Uomo Ragno. A meno che i trailer ci abbiano mostrato molto poco della trama del gioco, infatti, l'invasione della Terra da parte di Knull non sarà al centro delle disavventure dei due Uomini Ragno in Marvel's Spider-Man 2. Tuttavia, quest'ultima potrebbe fare da trama principale per un DLC del gioco o, vista l'importanza di Knull nella storia recente di Venom, per un vero e proprio sequel della produzione in uscita il 20 ottobre. Tra gli altri villain omaggiati con dei costumi dedicati abbiamo invece Mysterio, il (malriuscito) nemico di Spider-Man: Far From Home. Infine, sempre ripescati dai fumetti sono i costumi con i loghi dello S.H.I.E.L.D. e dello S.T.R.I.K.E., nonché il Costume "Grandi Responsabilità" e quello con i colori portoricani di Marvel Voices: Community, pensato per omaggiare le origini caraibiche della famiglia Morales.



Arriva invece da "What If...? Miles Morales" il costume di Wolverine. Sì, avete capito bene: c'è un universo in cui Miles è diventato Wolverine. Per la verità ce n'è anche uno in cui è diventato Captain America, e ce ne sono infiniti altri in cui il ragazzo ha assunto i panni di un altro grande eroe o villain della Casa delle Idee. Il costume omaggia dunque la serie "What If...?", arrivata anche su Disney+ un paio d'anni fa e che ora è in attesa dell'uscita di una seconda stagione.



Fa scalpore poi la presenza del costume di Shadowed Spider, controparte legata a Miles della tuta da Arachknight di Peter Parker (e che, come quest'ultima, sarà accessibile solo acquistando il gioco in versione digitale): anche in questo caso si tratta di un costume ben poco convenzionale, con un logoro e inquietante mantello nero che copre buona parte della calzamaglia dell'eroe.

Infine, il costume di Miles Morales in versione Carnage arriva dal fumetto Absolute Carnage: Miles Morales e rappresenta un ibrido tra il giovane Uomo Ragno e il personaggio di Carnage, uno dei nemici più pericolosi di Venom (se volete rinfrescarvi la memoria e non avete i fumetti a portata di mano, la nostra recensione di Venom 2: la Furia di Carnage potrebbe fare al caso vostro). Chiudiamo la carrellata nell'armadio del giovane eroe del Queens con altri due costumi che i fan non faticheranno certamente a riconoscere, ovvero quelli di Spider-Man 2099 e di Pantera Nera.



Quest'ultimo, in particolare, ha il sapore di un teaser del gioco single-player di EA su Black Panther, di cui per il momento non sappiamo ancora nulla, ma anche quello di un omaggio al defunto Chadwick Boseman, che ha prestato il proprio volto al sovrano del Wakanda nel Marvel Cinematic Universe fino al 2020.