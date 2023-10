Marvel's Spider-Man 2: ecco i migliori segreti e le citazioni nascoste

Il primo Marvel's Spider-Man é pieno di segreti nascosti e Marvel's Spider-Man 2 non è da meno. Anche grazie a questa cura per i dettagli ha fatto innamorare i giocatori. Il gioco è costellato da citazioni, segreti ed easter egg davvero gustosi.



Volete sapere quali? Siamo pronti a raccontarveli ma prima di proseguire fate attenzione ai possibili spoiler, alcuni easter egg, sono legati a missioni secondarie del gioco o a eventi narrati nei precedenti capitoli.

Partiamo da una delle side mission, Spidey si imbatte in una fotogiornalista in erba chiamata Mina. La giovane vuole ispirarsi agli scatti di un vero esperto... un certo Peter Parker. Ecco perché conserva il numero del Daily Bugle che raffigura la prima foto mai scattata all'Arrampicamuri, ovviamente dallo stesso Parker. L'immagine ricalca la copertina di Amazing Fantasy numero 15, che ha ospitato l'esordio a fumetti di Spider-Man.

Tra omaggi accorati...

Sempre nei panni di Parker, in caduta l'eroe può prendere un cubo di Rubik e tentare di risolverlo. Basterà farlo tuffare da un punto abbastanza alto per permettergli di portarlo a termine. Quando si incontrano per la strada Pete e Miles possono interagire tra loro con un apposito input. La condivisione di un abbraccio è un bel momento, ma impallidisce dinanzi alla riproduzione di un famoso meme: gli Spidey che si indicano a vicenda, come abbiamo visto accadere di recente anche al cinema in Spider-Man Across the Spiderverse.



A proposito dei capolavori d'animazione con protagonista Miles, nel gioco c'è un cameo di Delilah, personaggio che poi è stato tagliato da Across the Spiderverse. Nel dialogo con Peter, la donna menziona un certo Miguel e sì, si tratta proprio dell'eroe noto come Spider-Man 2099. Anche le citazioni ad altri paladini in calzamaglia abbondano, col palazzo degli Avengers nel nuovo Marvel's Spider-Man è stato affiancato da quello dei Fantastici 4: il Baxter Building.

In cima all'edificio c'è il logo del famoso gruppo di supereroi, che però è ancora in fase di verniciatura, segno che i Fantastici 4 si siano trasferiti lì solo di recente. Oltre alla tuta di Peter dedicata al quartetto, ne troviamo di interessanti anche per Miles. Di fronte all'ambasciata del Wakanda, il giovane Spider-Man può effettuare l'iconico saluto wakandiano e giunto a un certo livello di abilità, sbloccare un costume ispirato a quello di Black Panther. Si tratta chiaramente di omaggi all'attore Chadwick Boseman, il volto cinematografico di T'Challa purtroppo scomparso nel 2020. Sempre Morales può andare in giro con Best There Is, che tradotto in italiano significa "il migliore che c'è". Il nome di questa tuta in stile Wolverine si rifà a una famosa frase di Logan: "sono il migliore che c'è in quel che faccio. Ma quel che faccio non è molto carino". A questo proposito, in un documento del gioco troviamo citata la Trask Industries, la compagnia dietro la creazione delle Sentinelle, implacabili cacciatrici di mutanti. Tutti questi riferimenti, inutile dirlo, ci fanno salire la voglia di vedere Marvel's Wolverine in azione.



L'avventura con protagonisti i due Spider-Man inizia nove mesi dopo gli eventi raccontati nel gioco dedicato a Miles. Nel tragico finale del titolo del 2020, il giovane Spidey ha perso la sua amica Phin, altero ego di Tinkerer. A seguito del traumatico evento, il giovane pone il trofeo che vinse ai tempi del liceo assieme alla ragazza in cima alla chiesa della Trinità di New York. L'oggetto a forma di cubo è ancora lì in Marvel's Spider-Man 2, e Morales può andare a vederlo per ricordare l'amica.

... videogiochi, e cuori spezzati

Marvel's Spider-Man 2 contiene molti altri Easter Egg, e alcuni sono davvero stupefacenti. Partendo dai più piccini, quando Peter scende nelle fogne e solleva il tombino è possibile vedere il nome della compagnia che ha prodotto l'oggetto urbano: è Insomniac Games. Inoltre, la New York del gioco ospita un vero negozio dell'Adidas, con gli interni dell'attività che espongono felpe e scarpe del noto marchio.

In una specifica location, per la precisione a casa di zia May, è possibile trovare la custodia di un videogioco chiamato Speed Nonagon, che in realtà è un tributo di Insomniac a un'apprezzata produzione indie: Super Hexagon. In una sezione da rhythm game a la Guitar Hero, DJ Miles intrattiene il pubblico con un perfetto motivo da discoteca: è una versione remixata di uno dei temi musicali di Spider-Man Miles Morales. Fondata dal giornalista Greg Miller, Kinda Funny è una compagnia che produce contenuti video e podcast sul mondo videoludico. Ebbene, Miller e un suo collega sono nel gioco di Insomniac, rigorosamente a torso nudo e con la maschera di Spider-Man sul volto (sono apparsi così più volte). Giungiamo quindi a una semplice insegna su un palazzo, che in realtà nasconde una storia senza precedenti.



Prima dell'uscita di Marvel's Spider-Man su PS4, un ragazzo ha chiesto a Insomniac di inserire la proposta di matrimonio alla sua compagna nel gioco. Per grande sorpresa del fan, il team ha acconsentito, con la scritta "Maddie, vuoi sposarmi?" sull'insegna di un cinema nella New York virtuale. Purtroppo però la relazione tra i due si è conclusa qualche tempo dopo e la scritta è scomparsa dai titoli della serie. Oggi, in Marvel's Spider-Man 2 il cinema è stato del tutto rimosso e al suo posto sorge una "clinica per il cuore", e crediamo non a caso. La Grande Mela è insomma piena zeppa di segreti di ogni genere e noi non li abbiamo nemmeno elencati tutti: diteci i vostri preferiti nei commenti!