Marvel's Spider-Man 2: le origini e la storia di Venom nei fumetti

Immaginate la versione cattiva di voi stessi. Conosce tutti i meandri delle vostre paure, è come voi ma... più forte, più imprevedibile e pronta a rendervi l'esistenza un vero inferno. È l'altro, quello che ci guarda dal nostro buco nero. Ed è anche per questi motivi che Venom è uno dei villain più amati e iconici di Spider-Man, che ha sempre mantenuto un posto di primissimo piano nel parterre dell'universo che gravita direttamente attorno all'Uomo Ragno.



Ed è ovvio immaginare perché Insomniac abbia "conservato" Venom per Spider-Man 2 lanciandolo in pompa magna come villain titolare del nuovo gioco dedicato all'Arrampicamuri. Perciò vogliamo ripercorrere con voi la storia editoriale del personaggio, così da avere una panoramica completa sul cattivo da affrontare in questa sua nuova veste videoludica.



Venom, Peter e il simbionte

La primissima volta che vediamo il simbionte che darà poi vita a Venom è su The Amazing Spider-Man n.252 nel maggio del 1984. Soltanto una melma aliena nera pronta a creare assieme a Peter Parker uno dei costumi più iconici di Spider-Man, quello appunto nero con il ragno bianco che Peter indosserà di nuovo anche una volta liberatosi del simbionte.

Venom come personaggio arriverà invece più tardi, prima con una sua parziale apparizione tra le tenebre in The Amazing Spider-Man n.299 dell'aprile 1988, poi è nel numero successivo, il 300, che il simbionte alieno sarà ufficialmente fra le pagine del fumetto come Venom. All'inizio infatti il primo ospite del simbionte che ha bisogno di un essere vivente per sopravvivere è stato proprio Peter Parker (che aveva incontrato l'essere durante le prime Guerre Segrete), liberatosi poi della creatura una volta capita la sua natura malvagia nel numero 258 di The Amazing Spider-Man. Colui che oggi invece conosciamo come Venom è il secondo essere umano che ha accolto il simbionte: Eddie Brock. Eddie odiava Spider-Man perché aveva catturato un serial killer su cui lui stava indagando come giornalista, svelando che quello indicato da Brock era solamente un impostore. Perso il lavoro e incapace di fare i conti con i propri errori, tutto l'odio di Brock si era riversato su Spidey, arrivando addirittura a contemplare il suicidio. Recatosi in chiesa per chiedere perdono a Dio, si ritrova unito al simbionte perché proprio in quella chiesa Spider-Man aveva usato le frequenze sonore della campana per liberarsi definitivamente dell'ospite alieno. Che trova però in Eddie Brock un nuovo alleato perfetto, dandogli praticamente gli stessi poteri di Spidey e rivelandogli la sua identità.



Noi siamo Venom

Comincia così una lotta infinita tra Venom e Spider-Man, fatta di corsi e ricorsi, combattimenti all'ultimo sangue e improbabili alleanze. Eddie Brock aveva poi iniziato a costruirsi un'etica distorta per cui lui era un Protettore Letale, una sorta di antieroe che uccideva i criminali, sempre combattendo con Spider-Man perché era pieno zeppo di articoli del Daily Bugle dove appunto l'eroe veniva definito come fuorilegge.

Durante uno scontro con Styx, Venom perse quasi la vita e il simbionte si separò da Eddie. Quando l'alieno però tornò a trovarlo in prigione per ricongiungersi a lui diede vita a Carnage, la fusione tra un pezzo del simbionte e il serial killer psicopatico Cletus Kasady. Eddie Brock si rese conto poi di essere malato terminale di cancro e decise di vendere all'asta il simbionte: dopo un breve passaggio nel corpo del figlio di un boss mafioso locale (che il simbionte abbandonò ritenendolo indegno e causandone la morte), toccò a Mac Gargan diventare Venom. L'ex Scorpione si scontrò poi con Spider-Man alla presenza di Eddie Brock (guarito dal cancro grazie a Mister Negativo), che toccato l'alieno si trasformò nell'anti-Venom. Il simbionte per un certo periodo si legò anche a Flash Thompson, dando vita all'Agente Venom, che grazie alla forza di volontà di Flash mitigava e quasi cancellava la parte malvagia del simbionte che tendeva spesso a prevalere.



Chiunque è stato Venom

Dopo un inizio abbastanza lineare Venom nel corso degli anni si è unito a diversi personaggi della Marvel dando vita alle storyline più disparate, facendo spesso avanti e indietro da Eddie Brock. Una delle storyline che ha ridefinito la lore dei simbionti e di Venom stesso è quella relativa a Knull, introdotto per la prima volta nel 2018.

Si tratta di una divinità primordiale che ha creato i simbionti e nella saga King in Black li utilizza per provare a conquistare la Terra. Gli eventi portano alla sconfitta di Knull proprio per mano di Eddie Brock/Venom, che da quel momento in poi diventa il nuovo King in Black scoprendo che i Celestiali scelgono i King in Black per mantenere il multiverso intatto ma lavorando dall'interno invece che dall'esterno. Knull si era invece ribellato ai Celestiali rifiutandosi di lavorare per loro (vi rimandiamo a uno speciale approfondimento sul corso narrativo più recente di Venom).

Venom in Spider-Man 2

Per quanto riguarda il Venom di Marvel's Spider-Man 2 ci aspettiamo una vera e propria storia delle origini, che ricalchi in qualche maniera quella fumettistica, con Harry Osborn al posto di Eddie Brock e magari il simbionte che sopravvive proprio nel corpo di Eddie una volta subita la sconfitta definitiva per mano dei due Spider-Man di Manhattan e tolto definitivamente dal corpo di Harry. Anche se chi sarà Venom in Spider-Man 2?



O, perché no, un twist già nella direzione di un Venom "buono" che possa diventare un personaggio giocabile in un futuro spin-off della serie. Le possibilità sono davvero tantissime, e i fumetti sono lì per insegnarcelo. Noi già che ci siamo vi lasciamo anche il riassunto della storia prima di Spider-Man 2.