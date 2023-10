Marvel's Spider-Man 2: dove eravamo rimasti? Il riassunto della storia

Mancano un paio di settimane all'appuntamento con Marvel's Spider-Man 2, l'esclusiva PlayStation 5 di Insomniac Games che chiamerà Peter e Miles a combattere con Kraven il Cacciatore e ad affrontare un cammino irto di pericoli, su cui troveranno ad attenderli il simbionte Venom. Nei cinque anni dal debutto della serie, il team di sviluppo ha creato un ambizioso e originale Ragnoverso, tra i DLC atti a espandere il racconto del primo capitolo (qui la recensione di Marvel's Spider-Man) e l'avventura dedicata a Miles Morales. Ci sembra insomma un ottimo momento per riassumere gli eventi della saga, in attesa di scoprire cosa ci riserverà la sua seconda incarnazione numerata (qui la nostra prova di Marvel's Spider-Man 2).

L'inizio di Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man si apre con un Peter Parker ventitreenne, che da circa 8 anni protegge New York in costume. Il giovane lavora al laboratorio di Otto Octavius, un brillante scienziato, ma ha rotto la relazione con Mary Jane Watson. C'è poi la cara zia May, sempre motivata a fare la propria parte al F.E.A.S.T., un ente benefico che fornisce assistenza ai senzatetto. Il nostro eroe è benvoluto dalla cittadinanza e anche da una parte delle forze dell'ordine: Yuri Watanabe, capitano della polizia, coinvolge il ragno nelle operazioni più importanti, tra cui quella per catturare Wilson Fisk, l'imponente boss noto come Kingpin.

A seguito di una dura lotta, Spider-Man assicura Kingpin alle carceri del RAFT, una struttura che già ospita diversi supercriminali sconfitti dall'eroe. Da brava giornalista d'inchiesta, Mary Jane si reca a una casa d'aste piena di oggetti di Fisk e si imbatte nell'ex fidanzato: l'incontro viene interrotto da uomini mascherati in cerca di qualcosa chiamato "Respiro del Diavolo".



Sventata la minaccia, Peter porta una delle maschere a Martin Li, direttore del F.E.A.S.T. Martin conosce bene l'oggetto, perché appartiene a uno dei suoi: in segreto infatti è il leader del gruppo noto come i Demoni. Dice quindi al ragazzo che la maschera potrebbe essere collegata a persone pericolose.



Intanto, Pete e Octavius stanno facendo progressi su un braccio artificiale che potrebbe migliorare le vite di molti, ma il sindaco di New York Norman Osborn ordina la chiusura del laboratorio di Otto. Intanto Spider-Man continua le sue indagini sui Demoni con l'aiuto del poliziotto Jefferson Davis. Quando l'agente viene premiato per il suo valore in servizio, alla presenza di sua moglie Rio Morales e di suo figlio Miles, accade l'irreparabile: i Demoni compiono un attacco terroristico, e Davis perde la vita. È l'inizio di un periodo buio per Miles, che per reagire al lutto inizia a lavorare per il F.E.A.S.T. Peter finirà per prendere a cuore il ragazzo, con cui instaurerà un rapporto d'amicizia.

Peter contro Otto

Osborn ingaggia Silver Sable e i suoi uomini per contrastare i Demoni di Marti Li, chiamato anche Mister Negativo. Il criminale entra in possesso del Respiro del Diavolo, una tossina con cui vuole vendicarsi di Norman, ma a seguito di uno scontro col Ragno viene catturato. Sfortunatamente però, la minaccia del Respiro del Diavolo è ancora in essere e affonda le proprie radici nel passato. Anni prima, Norman usò Martin come cavia per testare la tossina creata dalla OSCORP: ne risultò un'esplosione che uccise la famiglia di Li. Questi eventi portarono Osborn e Octavius a separarsi.

Norman continuò a fare ricerche sul Respiro del Diavolo: voleva trovare una cura alla malattia di sua moglie e suo figlio Harry. Tornando al presente, Otto rivela a Peter che presto perderà le facoltà motorie, a causa di una malattia. Realizza quindi delle braccia meccaniche, controllabili tramite una interfaccia neurale impiantata alla base del suo cranio. Parker esorta Octavius a non utilizzare questo strumento incautamente. Il rancore dell'uomo verso Osborn però è troppo grande, e lo spinge a rimettere in funzione le braccia meccaniche: la personalità e la psiche di Otto vengono compromesse ed è così che nasce il Dottor Octopus. Per mettere in atto i suoi piani, il villain riesce a far evadere Mister Negativo, Avvoltoio, Electro, Scorpion e Rhino, i quali si uniscono a Otto per formare i "Sinistri Sei".



Spider-Man prova a fermarli, ma non può nulla contro tutti loro. Octavius diffonde il Respiro del Diavolo a Times Square, infettando un gran numero di cittadini. Spidey si ritrova a sconfiggere i suoi vecchi nemici, per poi tentare di recuperare l'antidoto per il Respiro del Diavolo. Conquistata la fiducia di Silver Sable, il Ragno affronta Martin Li in uno scontro e ha la meglio.

Non riesce però a contrastare Octopus, che lo ferisce gravemente e scappa con l'antidoto. Spider-Man viene soccorso al F.E.A.S.T. ma non ha tempo per riposare: la vita di May e di molte persone è appesa a un filo e lui deve procurarsi la cura. Nel frattempo, in circostanze fortuite, un ragno geneticamente modificato dalla OSCORP morde Miles Morales. Forte di una nuova tuta, Pete riesce finalmente a battere Octavius e realizza di aver perso per sempre il suo mentore.

Il finale del gioco e i DLC

Con l'antidoto tra le mani e May in punto di morte, Peter è chiamato a compiere una delle scelte più dure. Salvare la vita alla zia con la dose in suo possesso - rinunciando però a replicare la cura - o darla ai ricercatori e permettere a un'intera città di salvarsi. Parker dà precedenza alla salute di molti, rendendo fiera ancora una volta sua zia, che poco dopo spira. Passano 3 mesi, MJ è diventata Associate Editor del Daily Bugle e si è riavvicinata sentimentalmente a Peter. Il nostro eroe inoltre scopre i poteri che Miles ha ottenuto dal ragno e si svela a lui come Spider-Man.

Immerso nell'oscurità di una sala, Norman fa visita al figlio Harry, segretamente chiuso in una vasca assieme a un simbionte. Il ragazzo è sospeso tra la vita e la morte e il padre gli giura che lo salverà. Diviso in tre episodi, l'arco narrativo intitolato "La città che non dorme mai" espande la storia dell'avventura di partenza. Ne "La Rapina" Spidey si imbatte in Felicia Hardy, meglio conosciuta come Gatta Nera. Con l'inganno, la ladra tiene buono il ragno e intanto raccoglie dati sui possedimenti della malavita e del boss Hammerhead.



Quando scopre il suo gioco, il criminale fa esplodere l'appartamento di Felicia, che sembra perire nell'attentato. La vicenda prosegue in "Territori Contesi", con Spider-Man e Yuri a caccia di Hammerhead. Durante un'operazione il capitano Watanabe e i suoi uomini cadono in un'imboscata, che costa molte vite al corpo di polizia. Yuri è sconvolta e giura vendetta allo spietato boss. Quando il Ragno affronta il nemico, lo ritrova potenziato con un'armatura nota come Progetto Olympus, ma infine lo sconfigge.

Yuri coglie l'occasione per tentare di uccidere Hammerhead, imboccando il sentiero oscuro che la porterà a diventare la vigilante chiamata Spettro. In Silver Lining", Spider-Man scopre che Black Cat è ancora viva e intanto unisce le forze con Silver Sable per battere Hammerhead, ormai divenuto un cyborg. Al termine della battaglia, la soldatessa decide di tornare in Symkaria, dove è in corso una sanguinosa guerra civile. Anche Mary Jane vuole recarsi lì per documentare le brutture del conflitto. Pete intanto ha un nuovo incarico: addestrare Miles, il secondo Spider-Man.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Il racconto si apre a un anno dagli eventi del capostipite della serie, con Miles che ha affinato i suoi poteri in un duro addestramento con Peter. Mentre i due accompagnano la polizia durante un trasferimento di prigionieri, il villain Rhino si libera e getta il caos ad Harlem. Poi mette Parker KO ed è Miles a sconfiggerlo, sfruttando la sua energia bioelettrica. Sventata la minaccia, Morales viene chiamato a difendere la città da solo, mentre Peter è diretto in Symkaria per aiutare Mary Jane.

Durante un'indagine, il Ragno si imbatte negli sgherri di Underground, un gruppo che vuole vendicarsi di una compagnia chiamata Roxxon. Tornato a casa per celebrare il Natale con la madre e l'amico Ganke, Miles ritrova anche Phin, una carissima amica che non sentiva da tempo. Tra un incarico e l'altro, lo Spidey di Harlem si trova ad aiutare suo zio Aaron Davis, che svela al nipote di conoscere la sua identità. La situazione è destinata però a complicarsi, perché l'Undergroud vuole rubare il Nuform, una fonte di energia sperimentale della Roxxon. A capo del gruppo c'è Tinkerer, che per grande sorpresa di Spider-Man è nient'altri che Phin, la sua amica.



La ragazza vuole vendicare la morte del fratello Rick, lentamente avvelenato mentre lavorava al Nuform e poi ucciso dal perfido Simon Krieger di Roxxon. Con l'aiuto di suo zio, che si rivela essere Prowler, Miles scopre il piano di Phin: la giovane vuole distruggere la base della compagnia con il Nuform, per mostrarne la pericolosità. A causa dell'ennesimo confronto con Tinkerer, l'eroe finisce per rivelarle la propria identità. La giovane si sente tradita, ma Morales riesce a incontrarla per un chiarimento. Krieger però prende in custodia entrambi grazie a Rhino, la cui corazza è stata potenziata.

I due si ritrovano anche a combattere col villain, prima di tornare a lottare tra loro. Miles resta ferito e non può far nulla quando la madre lo trova dolorante, con indosso il costume da Spider-Man. Rio è preoccupata per suo figlio, ma continua a supportarlo. Prowler invece teme per la vita del nipote e lo combatte per impedirgli di morire nella battaglia tra Tinkerer e Krieger. Spidey trionfa e ha l'occasione per fermare i piani di Phin: la giovane del resto non sa che il reattore al Nuform è stato manomesso da Krieger, per non distruggere solo la base della Roxxon ma l'intera Harlem. Quando il reattore raggiunge il punto di non ritorno, Morales usa i suoi poteri per assorbirne l'energia ma si tratta di un quantitativo spaventoso. Phin quindi realizza i suoi sbagli e vola con Spider-Man tra le nuvole. Al prezzo della vita, la ragazza spinge il Ragno a liberare in aria l'energia, così da non ferire nessun altro. Con Krieger dietro le spalle, Miles è ora uno Spider-Man più consapevole. Intanto Norman Osborn ordina al Dottor Connors di liberare Harry dalla vasca che lo contiene, al netto delle sue condizioni critiche. Nove mesi dopo, ritroveremo il ragazzo al fianco di Pete, durante gli eventi di Marvel's Spider-Man 2.