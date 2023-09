Marvel's Spider-Man 2 al top su PS5: SSD, DualSense, Ray-Tracing, audio 3D

In fase di marketing, Sony si sta concentrando molto sulle peculiarità tecniche di Marvel's Spider-Man 2, possibili grazie all'hardware di PlayStation 5. A tal proposito, abbiamo deciso di proporvi un lungo elenco delle caratteristiche dell'esclusiva firmata Insomniac Games, che ha voluto sfruttare al meglio la macchina da gioco. Prima di scoprire tutti i dettagli sul titolo dedicato ai due arrampicamuri, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra prova di Marvel's Spider-Man 2.

Feedback Aptico

Non potevamo che iniziare con il supporto al feedback aptico del DualSense. La vibrazione sul corpo del controller di ultima generazione viene utilizzata per trasmettere al giocatore le sensazioni che Peter Parker prova quando i suoni più forti destabilizzano il simbionte, che come ben sappiamo inizia a contorcersi e a dimenarsi.

Questo è solo un esempio degli impieghi di questa funzionalità, che viene sfruttata anche durante le cutscene che coinvolgono Lizard, i cui feroci colpi sul protagonista si possono percepire sia tramite le immagini, sia grazie al feedback aptico.

Grilletti Adattivi

Come ogni esclusiva che si rispetti, anche Marvel's Spider-Man 2 sfrutta i grilletti adattivi del DualSense, che assieme al feedback aptico rendono l'esperienza più coinvolgente. La resistenza di R2 e L2 entra in azione in vari contesti, ma quello di cui si è parlato più approfonditamente è il "mini-gioco", se così possiamo definirlo, che vede Peter Parker usare i tentacoli del simbionte per interagire con un acceleratore di particelle.

Durante l'attività in questione, il giocatore dovrà applicare più o meno forza ad entrambi i grilletti per regolare correttamente delle sfere in due indicatori posti alla destra e alla sinistra dello schermo.

Alla velocità della luce

Poteva mai mancare un paragrafo dedicato al rapidissimo SSD di PlayStation 5? Ovvio che no! Grazie alla memoria di archiviazione della console di Sony, il team di sviluppo ha potuto sbizzarrirsi, conferendo ai due protagonisti non solo una maggiore velocità d'oscillazione rispetto al passato, ma anche una nuova abilità.

Sia Peter che Miles possono infatti sfrecciare tra i grattacieli utilizzando le ali di ragnatela, che consentono loro di muoversi ad una velocità impressionante.

Da Peter a Miles e viceversa

La possibilità di spostarsi velocemente per la mappa è solo uno degli impieghi dell'SSD in Marvel's Spider-Man 2. Tale caratteristica hardware ha permesso agli sviluppatori di implementare anche altre soluzioni che potessero sfruttarla al meglio.

A questo proposito, uno degli usi in questione consiste nello switch istantaneo del protagonista: a meno che non ci si trovi in una missione principale, è sufficiente premere un tasto affinché la visuale si allontani dal personaggio fino a far vedere tutta New York per poi zoomare sull'altro Uomo Ragno. Questo scambio dell'eroe è altamente spettacolare e si concretizza in pochi istanti proprio grazie all'SSD.

Volti espressivi

A non essere stato trascurato è anche il dettaglio grafico. Più nello specifico, Insomniac Games ha potuto conferire ai volti una maggiore espressività, permettendo così al giocatore di percepire gli stati d'animo e i più piccoli particolari durante le sequenze d'intermezzo.

Ne è un esempio il dialogo mostrato tra Miles Morales e sua madre, il cui viso lascia chiaramente intendere che sia preoccupata per suo figlio. Questo risultato è possibile solo grazie alla combinazione di dettagli microscopici come l'umidità delle palpebre, i movimenti oculari e il sistema d'illuminazione rinnovato.

Muscoli simulati

La cura maniacale degli sviluppatori ha fatto sì che non solo le espressioni venissero riprodotte fedelmente. In Marvel's Spider-Man 2, sia i protagonisti che i super-cattivi vantano una muscolatura simulata: in poche parole, i modelli dei vari personaggi sono stati realizzati con grandissima attenzione al dettaglio e i loro muscoli hanno un comportamento realistico, perché reagiscono in maniera diversa in base alle azioni compiute.

Potrebbe capitare di vedere i bicipiti di Peter Parker gonfiarsi durante una scazzottata, oppure la mascella di Lizard che si altera durante uno dei suoi feroci ruggiti. Si tratta di quei dettagli microscopici che fanno la differenza. Abbiamo già apprezzato questa feature in Marvel's Spider-Man Miles Morales e siamo curiosi di scoprire come si è evoluta.

Doppio protagonista, doppia mappa

Ad aver permesso l'ampliamento della mappa in Marvel's Spider-Man 2 è invece la maggiore potenza di calcolo di PlayStation 5 rispetto alla console di vecchia generazione.

Nel nuovo capitolo della serie Insomniac Games ritroveremo Manhattan, ma all'area già esplorata in precedenza è stata aggiunta una porzione grazie alla quale la superficie calpestabile totale raddoppia rispetto a quella del primo capitolo. Questa volta, infatti Peter e Miles potranno volteggiare anche tra i palazzi di Brooklyn e del Queens. Ovviamente tutte queste aree saranno perfettamente visibili anche in lontananza.

C'è sempre il Ray Tracing a New York

Se c'è una caratteristica tecnica che ha sorpreso tutti, quella è sicuramente l'onnipresenza del Ray Tracing. In maniera totalmente opposta a quanto siamo abituati a vedere nelle produzioni moderne che utilizzano questo effetto legato all'illuminazione, Marvel's Spider-Man 2 non rinuncia in nessuna occasione al Ray Tracing.

Che decidiate di giocare in modalità Prestazioni o in modalità Fedeltà, potrete sempre apprezzare la bontà grafica in corrispondenza degli specchi d'acqua o di altre superfici riflettenti.

Una città viva

Si parla spesso di produzioni console che, per limiti tecnici, devono rinunciare alla presenza di un gran numero di passanti per tenere a bada le prestazioni. Nel caso di Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games non solo ha aumentato il traffico, ma ne ha anche migliorato notevolmente la qualità. Per quel che riguarda i cittadini di New York, potremo osservare una maggiore diversificazione tra i modelli, invece i veicoli mostreranno un comportamento più realistico e, ad esempio, sobbalzeranno a causa delle sospensioni.

Non meno rilevante è l'aggiunta di persone all'interno degli edifici: capiterà quindi di osservarle all'interno del loro appartamento mentre saremo intenti a scalare la parete di un grattacielo.

C'è anche l'Audio 3D

A chiudere il cerchio troviamo il pieno supporto all'Audio 3D, un altro cavallo di battaglia di PS5. Gli sviluppatori hanno riposto grande attenzione al comparto sonoro e, grazie anche al contributo di questa funzionalità, è possibile apprezzare ogni suono nel corso dell'avventura.

Oltre ai rumori di sottofondo della città, ci si potrà immergere maggiormente negli scontri più movimentati. Affrontando Kraven il cacciatore in una chiesa, per esempio, i rintocchi della campana si potranno percepire in maniera realistica. Lo stesso vale per l'inseguimento di Lizard, che con la sua possanza distruggerà qualsiasi cosa incontri durante la sua fuga, generando forti rumori la cui efficacia viene amplificata grazie all'audio tridimensionale.