Marvel's Spider-Man: la cover di Goran Parlov colorata da Andrea Guardino

Ve lo avevamo promesso: lo stupefacente disegno che il maestro Goran Parlov ha realizzato in esclusiva per le nostre pagine è disponibile ora in una incantevole "variant color" ad opera di Andrea Guardino, illustratore di straordinario talento che, per Everyeye.it, ha già realizzato la cover dedicata a Sea of Thieves. Quella che potete ammirare in basso è una copertina che dona all'opera di Parlov un tocco inedito rispetto alla prima colorazione: il precedente contrasto di stampo quasi "noir", con uno Spidey pronto a vegliare sulle notti di Manhattan, lascia il posto ad un altrettanto magnifico panorama al tramonto, che esalta la skyline della Metropoli ed inonda di sfumature anche l'immagine dell'eroe in primo piano. Con le pennellate di Guardino, inoltre, il lavoro di Parlov assume i connotati di una vera e propria cover in stile fumetto, realizzata ispirandosi alle collane editoriali dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere. E questo speciale "numero" di The Amazing Spider-Man lo potete trovare soltanto nell'edicola di Everyeye.it.

La cover di Andrea Guardino

Per vedere l'immagine in alta definizione cliccate qui.