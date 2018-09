Marvel's Spider-Man: la nostra cover del mese ad opera di Goran Parlov

Con il mercato che ha arrestato la sua corsa sfrenata nel periodo estivo, la nostra rubrica dedicata alla cover del mese si è presa una lunga pausa. Ma è tornata alla grande: settembre, del resto, ha segnato l'approdo sugli scaffali di uno dei titoli di punta dell'anno, Marvel's Spider-Man, ad opera del team Insomniac Games, che si è avvalso dell'illustre consulenza nientemeno che della Casa delle Idee. E noi di Everyeyeye abbiamo provato, nel nostro piccolo, a non essere da meno. La copertina di oggi, dedicata ovviamente al nostro amichevole Uomo Ragno di quartiere, è stata realizzata dallo straordinario Goran Parlov, un'artista che - nel campo dei fumetti - non avrebbe certo bisogno di presentazioni.

Considerato a ragione uno dei maestri più importanti del panorama mondiale, il fumettista croato annovera tra i suoi lavori più importanti opere del calibro di Tex Gigante #11, su testi di Claudio Nizzi, alcuni numeri di Magico Vento, il bellissimo Starlight realizzato in simbiosi con Mark Millar (dove i due autori hanno omaggiato l'arte di Moebius) e numerosi cicli di The Punisher prodotti in coppia con l'eclettico Garth Ennis, tra cui il pluripremiato ciclo di "Barracuda". Ultimamente ha completato Punisher The Platoon, una miniserie sul passato di Frank Castle che già ha raccolto numerosi plausi dalla critica. È dunque un grandissimo onore per noi accogliere un suo disegno sulle nostre pagine: lo "stupefacente" Spider-Man di Parlov si mostra con il nuovo costume (su cui sfoggia l'ormai iconico ragno bianco), mentre alle sue spalle s'intravede una Manhattan contesa tra il buio della notte e le luci artificiali della città che non dorme mai.

Il contributo di un maestro di tale spessore non sarebbe stato possibile senza il gentilissimo e partecipato supporto di Cup of Pino, che ha ci ha permesso di portare avanti questa importantissima iniziativa. La cover del mese firmata da Parlov, inoltre, ha visto la partecipazione della giovane e talentuosa colorista campana Francesca Carotenuto, che di recente ha lavorato su differenti progetti di grande spessore, tra cui Djungle, su testi di Tommaso Vitiello e disegni di Marco Itri. Mentre vi lasciamo ad ammirare questo sensazionale Spider-Man, vi riveliamo che potrebbe essere in arrivo anche una speciale "variant color", in cui lo stesso disegno assume una nuova colorazione.

Spider-Man secondo Goran Parlov

Potete trovare l'immagine in alta risoluzione cliccando qui.