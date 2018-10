Marvel's Spider-Man: a spasso per New York con l'Uomo Ragno e Emanuele Bresciani

Il nostro amichevole fotografo di quartiere è tornato ad immortalare lo stupefacente Uomo-Ragno in esclusiva per le pagine di Everyeye.it (alla faccia tua, Daily Bugle!). Con uno stile addirittura superiore a quello di Peter Parker, Emanuele Bresciani segue da vicino le peripezie di Spider-Man, che sembrano averlo ispirato a dovere, tanto da stimolarlo a preparare una nuova raccolta soltanto a due settimane di distanza dalla prima collezione. Anche in questo caso, l'autore si concentra sulla "plasticità" delle movenze di Spidey, focalizzando il suo obiettivo digitale sull'incredibile livello di dettaglio raggiunto da Insomniac Games nel suo Marvel's Spider-Man. Accanto ai dinamici duelli contro i super villain del gioco, infiocchettati a dovere da un gran quantitativo di particellari, non mancano momenti più placidi che - pur nella loro staticità - mostrano comunque una grande dose di epicità. La palette cromatica, ovviamente, non è usata a caso, ed in mezzo al tramonto newyorkese o alle scintille della battaglia fa capolino una piccola istantanea del F.E.A.S.T (il centro di accoglienza gestito da Martin Li), rigorosamente in bianco e nero, che spicca tra le altre sia per i colori, sia per la rilassatezza della scena: unoelegante frammento di quella popolazione con i suoi "superproblemi quotidiani", sulla quale veglia il nostro arrampicamuri.

Introduzione a cura di Giuseppe Arace

Marvel's Spider-Man by Emanuele Bresciani

