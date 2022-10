Da Men of War 2 a The Pegasus Expedition: i nuovi giochi Fulqrum Publishing

Prima ancora che il Tokyo Game Show monopolizzasse le attenzioni di pubblico e critica con una delle edizioni più ricche ed esplosive degli ultimi anni, abbiamo partecipato a una presentazione digitale organizzata da Fulqrum Publishing, durante la quale ci è stato possibile dare una rapida occhiata ai vari titoli che il publisher lancerà su PC e console nei prossimi mesi. Invitandovi a consultare anche la recensione di Lovecraft's Untold Stories 2, è tempo di raccontarvi quanto abbiamo scoperto sui prodotti che potremo giocare nel prossimo futuro.

Men of War II

La nostra rassegna non può che aprirsi con Men of War II, secondo capitolo dell'acclamato franchise strategico ambientato al tempo della Seconda Guerra Mondiale (per maggiori informazioni sul progetto correte a rileggere la nostra anteprima di Men of War II).

Atteso unicamente su PC, il nuovo titolo confezionato dallo studio ucraino Best Way è stato posticipato al 2023 per consentire allo sviluppatore - giustamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa dell'invasione russa iniziata lo scorso febbraio - di implementare nuove funzionalità e contenuti. Nel corso della presentazione tenuta di Fulqrum Publishing abbiamo infatti appreso che Men of War II offrirà un'accuratezza storica senza precedenti, non a caso i ragazzi di Best Way stanno lavorando duramente per affidare alle nostre mani la bellezza di 45 battaglioni e 300 veicoli diversi. Un roster spaventosamente ampio, che la dice davvero circa la cura riposta dallo studio nella ricostruzione del secondo conflitto mondiale. Stando a quanto raccontatoci, il titolo presenterà due campagne principali, che consentiranno agli utenti di impersonare gli Alleati o i Sovietici e fare i conti con la macchina del potere militare del Terzo Reich.



Senza nulla togliere all'elevata distruttibilità che contraddistinguerà ogni singolo scenario, uno degli elementi più interessati di Men of War II va ricercato nella componente multigiocatore, che dopo aver selezionato una fazione consentirà agli utenti di confrontarsi con altri giocatori o, in alternativa, di allearsi con qualche amico per mettere a dura prova l'avanzata intelligenza artificiale in schermaglie sorprendentemente realistiche.

In entrambi i casi, la vittoria andrà a coloro che sapranno pianificare con estrema attenzione i propri attacchi, anche perché gli sviluppatori di Best Way hanno asserito di aver completamente riscritto l'intelligenza artificiale che gestisce le unità nemiche: "feroce" e dotata di un'ampia gamma di opzioni tattiche con cui sbaragliare i giocatori, questa dovrebbe appunto risultare molto più aggressiva di quella riscontrata nel primo Man of War. Da segnalare anche la presenza di un set di strumenti che dovrebbero consentire ai giocatori di creare i propri scenari di guerra: dando sfogo a creatività, visione e capacità, questi potranno quindi realizzare degli stage assolutamente personalizzati e condividerli in rete.

WARPAWS

Sviluppato da Slipgate Ironworks e 2B Games, anche WARPAWS è uno strategico in tempo reale ispirato alla Seconda Guerra Mondiale: in questo caso, però, il conflitto non vede contrapposti gli esseri umani, bensì cani e gatti antropomorfi. Coloratissimo e semplicemente irresistibile, il titolo mira invero a risolvere una volta per tutte l'annosa questione tra le due specie animali: indossati i panni dell'una o dell'altra fazione, il compito del giocatore sarà quello di lottare per la conquista del territorio e al tempo stesso disintegrare la base del nemico. Caratterizzato dall'umorismo slapstick tipico dei cartoni animati, WARPAWS ci ha colpiti grazie alla sua deliziosa direzione artistica, che si traduce in personaggi estremamente buffi e adorabili, nonché in netto contrasto con le tematiche bellicose del prodotto. A proposito dei personaggi, Slipgate Ironworks ci ha fatto sapere che i soldati saranno suddivisi in classi, ognuna delle quali avrà punti deboli e di forza, ma soprattutto ricoprirà una funzione ben precisa: se per esempio i soldati equipaggiati con bazooka domineranno i campi di battaglia ricoperti dalla sabbia, gli ingegneri saranno indispensabili per rimuovere gli ostacoli incontrati lungo il cammino e spianare la strada agli immancabili carri armati.

In uscita su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PlayStation 5 nel 2023, WARPAWS includerà una ricca componente multiplayer, che permetterà agli utenti di cimentarsi in scontri 1v1 o 2v2, senza dimenticare la possibilità di unire le forze con un amico per dare battaglia all'intelligenza artificiale. Ad averci incuriositi è però la modalità "King of the Hill", che come prevedibile si avvarrà di meccaniche da battle royal per conferire la vittoria all'ultimo giocatore ancora in piedi.

The Pegasus Expedition

Si passa quindi a The Pegasus Expedition, un gioco di strategia fantascientifico dal forte focus sulla narrazione e in uscita su PC entro la fine dell'anno corrente. Ambientato in un periodo estremamente importante per la sopravvivenza dell'intero genere umano, il titolo ci spedirà nella lontana Galassia Pegaso per trovare un pianeta che possa offrire rifugio agli abitanti della Terra, che appunto dovranno lasciare in fretta e furia la propria casa a causa di una grave minaccia non meglio specificata. Quello che gli esploratori inviati in avanscoperta non sanno ancora è che una volta giunti a destinazione rimarranno coinvolti loro malgrado in una guerra interstellare cominciata inavvertitamente.

Assunto il comando della flotta, dovremo quindi conquistare quanti più avamposti possibili e lottare per la nostra stessa sopravvivenza, e dal momento che nessun corpo celeste potrà ospitare tutte le strutture edificabili, diverrà assolutamente imperativo colonizzare una vasta selezione di pianeti. Anticipando la presenza di una campagna ricca e rigiocabile, nonché ambientata in un universo vasto, lo sviluppatore ha sottolineato che la trama di The Pegasus Expedition sarà profonda e realistica, ragion per cui i giocatori verranno posti di tanto in tanto dinanzi a difficilissime scelte morali, che come prevedibile avranno delle conseguenze dirette sull'evoluzione di una vicenda costellata da conflitti e continue tragedie.