Metal Gear Solid Delta Snake Eater: l'Unreal Engine 5 non basta?

Metal Gear Solid Delta Snake Eater, remake del terzo leggendario capitolo della serie targata Hideo Kojima e Konami, è apparso a sorpresa nel corso di Xbox Partner Preview, un evento dedicato ai giochi delle terze parti in arrivo su console Microsoft. Al netto di alcune questioni su cui ci soffermeremo a breve, la grafica in Unreal Engine 5 è stata la grande protagonista in questo breve filmato dedicato alla produzione, ma in realtà vogliamo discutere anche di altri aspetti, a partire dall'approccio che il team potrebbe aver adottato nel restaurare il gameplay dell'esperienza originale. Non perdiamoci in chiacchiere: le paludi di Tselinoyarsk ci attendono!

Un ritorno a casa

Sin dai primi fotogrammi del trailer, Delta Snake Eater ci mostra tutta la volontà di aderire al materiale originale: anche in questo remake il compito iniziale di Naked Snake dovrebbe essere quello di recuperare il suo zaino, rimasto appeso a un albero quando il soldato è atterrato sul luogo dell'operazione. In seguito, il video ci propone la versione moderna delle paludi di Dremuchij, il terreno di caccia del gaviale indiano, una tipologia di coccodrilli di notevoli dimensioni da affrontare con cautela. E poi vediamo il mitico ponte sospeso, la caverna in cui Snake dovrà affrontare The Pain dei Cobra, gli esterni del magazzino di Ponizovje, come pure della struttura in cui nelle prime parti dell'avventura lo scienziato Sokolov è tenuto prigioniero.

Il filmato si conclude nell'area di montagna di Krasnogorje, che il giovane Snake si ritrova ad attraversare in una parte avanzata del suo viaggio: è il dominio degli avvoltoi, pronti a cibarsi dei corpi dei caduti, ed è sorvolata da un elicottero Hind, che pure fa la comparsa nel trailer. A una prima occhiata, ma non possiamo parlarne con toni di certezza, sembra che le varie ambientazioni del gioco siano rimaste vicinissime a quelle classiche per conformazione e distribuzione degli spazi.

Le abilità di Naked Snake

Il coltello, la pistola a tranquillanti, e il fucile d'assalto XM16 apparso nella scena al tramonto sono tutte vecchie conoscenze dell'arsenale originale, ma cosa dire delle abilità del pupillo di The Boss? Lo abbiamo visto sbirciare dai nascondigli, muoversi lentamente mentre appeso alle sporgenze, strisciare nell'erba alta e afferrare i nemici ignari per minacciarli col suo coltello, come la sua controparte su PS2.

Le movenze di Naked Snake sembrano avvicendarsi tra loro con sufficiente naturalezza, mantenendo al contempo una certa aderenza a quelle classiche. Non mancano però degli elementi inediti, mai apparsi in Metal Gear Solid 3: ora infatti il protagonista è in grado di muoversi da accovacciato, proprio come Old Snake nel quarto capitolo o Venon Snake in The Phantom Pain. Potrebbe sembrare una cosa da niente, eppure attendiamo di capire in che modo questa abilità andrà a influire sugli equilibri del gameplay, anche in merito al fattore di mimetizzazione. Come suggerito dal fatto che in una delle scene Snake indossi la mimetica giusta per confondersi con i mattoni, Delta dovrebbe permetterci di cambiare vesti e pittura facciale per aiutare il protagonista ad attraversare indisturbato le ambientazioni. Il valore di mimetizzazione a tal proposito muterà quasi certamente a seconda della posizione del soldato, che sarà meno visibile da disteso e facile da individuare se in piedi. La posizione da accovacciato è un po' una soluzione di mezzo, che in Delta dovrebbe risultare ben più utile rispetto a MGS3, perché la si potrà mantenere in movimento.



Il tessuto ludico dei titoli di Kojima vive di equilibri precisi, ecco perché ci auguriamo che gli sviluppatori del remake stiano testando con la dovuta attenzione le nuove possibilità che vogliono offrire ai giocatori. Mentre attendiamo di vedere in azione i nemici in fase di allerta e i loro comportamenti durante le pattuglie, speriamo che il team abbia riprodotto tutte quelle minuzie che rendono così speciale Snake Eater (per approfondire, qui la recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1).

Sarà ancora possibile danneggiare le corde del ponte sospeso per renderlo instabile e far cadere i nemici? Distruggere le riserve di cibo porterà ancora le pattuglie alla fame? Respirare l'aria rarefatta in alta quota farà stancare più velocemente Naked Snake? Al momento rispondere a questi interrogativi è impossibile: solo una prova diretta potrà permetterci di analizzare lo spessore ludico della produzione (qui lo speciale sui dettagli incredibili di Metal Gear Solid).

Spettacolo in Unreal Engine 5?

"Tutte le ambientazioni sono renderizzate in Unreal Engine 5 e catturate in-game, in tempo reale".



Questa è la descrizione ufficiale del nuovo trailer sui canali di Konami. Sebbene le scene viste nel video siano tratte da una versione pre-alpha del prodotto, il primo contatto con Delta Snake Eater ci ha lasciato con sensazioni tutto sommato positive sul fronte grafico. Non sempre la realizzazione degli ambienti ci ha convinto appieno (specialmente la deformazione delle sponde nell'area di Dremuchij), ma nel complesso il titolo sembra mostrare un buon potenziale.

Dai serpenti velenosi agli avvoltoi, la fauna di Delta si è rivelata ricca di dettagli, così come le texture ed il fango sulla tuta del protagonista e sul suo volto, che brilla per l'attenzione ai particolari. L'aspetto e la densità della vegetazione, nonché l'illuminazione nelle diverse cornici naturali sembrano di buona fattura, al pari di superfici come pali in legno logoro o pareti rocciose. Molto altro c'è da vedere anche su questo fronte, a cominciare dalla tenuta prestazionale dell'esperienza su console: ciò non toglie che il gioco sembra avere le carte in regola per offrirci una piacevole esperienza sensoriale, modellata grazie al potente Unreal Engine 5.



Va pur detto che il trailer rende difficile farsi un'idea precisa della solidità della produzione sul versante della direzione artistica che sembra priva di un'identità precisa e riconoscibile, e la cura dei dettagli non ancora all'altezza dell'originale. Considerando poi che il remake dovrà fare i conti con l'ombra di un gigante del calibro di Hideo Kojima. Un'ultima considerazione sulle sonorità del trailer, che per adesso richiamano con efficacia quelle classiche, ovviamente rivisitate. Metal Gear Solid Delta Snake Eater ha ancora moltissimo da dimostrare, però ha catturato la nostra attenzione. Nulla sappiamo su di una possibile finestra d'uscita, per un prodotto che dovrebbe avere un po' di strada da fare prima di "finire la missione" e arrivare nelle nostre mani.