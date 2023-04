Metal Gear Solid rompe la quarta parete: i 5 momenti più epici in assoluto

La serie di Metal Gear Solid è passata alla storia non solo per l'elevata qualità di trama e gameplay, ma anche per la massiccia presenza di easter egg, momenti iconici e sorprese inaspettate, con Hideo Kojima che si è più volte divertito a prendere in giro i giocatori attraverso alcune trovate geniali.



Il celebre game designer nipponico ha più volte rotto la quarta parete all'interno dei giochi della serie, facendoci vivere situazioni surreali ma al tempo stesso iconiche, che hanno contribuito a consolidare la fama di questo memorabile universo. Vediamo assieme cinque dei migliori momenti in cui si rompe la quarta parete in Metal Gear Solid.

Lo scontro con Psycho Mantis (MGS)

Parliamo di una boss fight leggendaria, e il merito è proprio di Psycho Mantis. Il potente telepate al servizio di Liquid Snake nel primo Metal Gear Solid gioca non solo con la mente di Solid Snake, ma anche con quella del giocatore stesso: memorabile ad esempio il momento in cui, per dimostrare i suoi poteri, "legge" la Memory Card di PlayStation, e non solo per parlare all'utente delle sue abitudini videoludiche, tra i generi preferiti e la sua tendenza a salvare.

Poteva infatti citargli direttamente alcuni giochi, come Castlevania e Suikoden. Mantis fa anche "vibrare il controller" dopo aver chiesto al giocatore di poggiarlo a terra e, durante il combattimento, causa un "blackout" che fa comparire su una schermata nera la parola "HIDEO". Come se non bastasse, per impedire al membro di Foxhound di leggergli la mente, il controllore di Snake doveva agire nel mondo reale e inserire il controller nel secondo vano della console.

Il retro della confezione (MGS)

Diamo spazio a un secondo escamotage geniale del primo capitolo. Nelle fasi iniziali dell'avventura Snake doveva scoprire la frequenza Codec di Meryl (sapete a proposito che Kojima considera il Codec di Metal Gear Solid la sua più grande invenzione?) per mettersi in contatto con lei, e il Colonnello Campbell gli suggeriva di "controllare il retro della confezione del CD" per reperirla.

Alcuni giocatori insomma credevano di dover cercare l'informazione su uno specifico oggetto, mentre il direttore della missione di Solid Snake si stava riferendo all'involucro fisico del gioco. La parte posteriore infatti riportava la frequenza Codec della giovane in una delle immagini dimostrative dell'avventura.

L'arrivo su Arsenal Gear (MGS2)

La fase finale di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty era piena di momenti surreali, voluti da Kojima per mandarci in confusione. Controllando un Raiden completamente nudo, il protagonista riceveva continue chiamate Codec da un Colonnello Campbell apparentemente impazzito, che pronunciava frasi senza senso e sconnesse tra loro.

A un certo punto, l'agente riceveva l'ordine di spegnere la console, di smettere di giocare. Dopotutto, non poteva impiegare il suo tempo in modo migliore? Poco più avanti, un altro scherzo: nel pieno di un combattimento compariva la schermata "Fission Mailed" (e non Mission Failed), per indurre l'utente a credere di aver subito una sconfitta, anche solo per un attimo.

Una dipartita "alternativa" (MGS3)

Un altro degli scontri più iconici della saga è certamente quello tra Naked Snake (futuro Big Boss) e The End, l'anziano ma formidabile cecchino dell'unità Cobra guidata da The Boss. La battaglia con questo nemico era lunga, appassionante, e spingeva a sfruttare i gadget a disposizione per scovarlo nella fitta foresta di Sokrovenno.

I giocatori meno pazienti però avevano dalla loro un incredibile asso nella manica per... evitare del tutto il confronto col tiratore. Ancora una volta, si trattava di agire nel mondo reale per ottenere un risultato specifico in quello di Metal Gear Solid. Bisognava uscire dallo scontro appena cominciato e spostare in avanti l'orologio interno della console. Una volta tornati nel vivo dell'azione non bisognava far altro che gustarsi il filmato, in cui Snake scopriva il cadavere di The End, ormai morto di vecchiaia.

Cambio di disco.... in Metal Gear Solid 4?

Durante l'atto ambientato a Shadow Moses in Metal Gear Solid 4 sono innumerevoli i riferimenti e gli easter egg legati al primo episodio, ma uno in particolare mandava in estasi i fan di vecchia data. Nel capostipite del filone Solid, poco prima di raggiungere la fornace, bisognava cambiare il disco per proseguire nella missione.

In Guns of the Patriots, quando l'attempato combattente raggiungeva la stessa zona, ormai in rovina, veniva contattato dall'amico Otacon, il quale gli ricordava di dover effettuare il medesimo cambio. Snake era stranito, non vedeva alcun disco 2 e a quel punto Otacon riceveva l'illuminazione: si trovavano su PlayStation 3 (quindi su Blu Ray Disc) e non c'era alcun bisogno di un ulteriore supporto per contenere un'altra porzione dell'avventura.Volete approfondire ancora di più le vostre conoscenze sulla serie? Scoprite i contenuti tagliati dalla serie di Metal Gear Solid, che sono tantissimi!