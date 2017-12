Metro Exodus torna ai Game Awards con un trailer glaciale

è un famelico appassionato di videogiochi, dategliene uno di qualsiasi genere e ne farà un boccone in compagnia del suo fidato PC. Se potesse scapperebbe con lui in Giappone, continuando ad amare la scrittura e a videogiocare come un matto. Lo potete trovare su Facebook

Si è fatto attendere a lungo, durante uno show che si è prolungato forse più del necessario, ma alla fine il nuovo trailer di Metro: Exodus è arrivato. Un video che, dobbiamo ammetterlo, ci è parso forse leggermente un po' dimesso, sollevando più dubbi che certezze relativamente al tipo di gioco che ci troveremo di fronte l'autunno del prossimo anno. Certo, va detto che il brand non è mai stato di quelli "mediaticamente" esplosivi, pur essendo riuscito ogni volta a mostrare le sue indiscutibili qualità una volta giunto sul mercato.

Non v'è dubbio, comunque, che i due minuti di filmato siano stati capaci di catapultarci nuovamente nelle disturbanti atmosfere respirate in Metro 2033 e in Metro: Last Light, facendoci percepire che, almeno da questo punto di vista, Exodus non sarà poi così distante dall'esperienza tracciata dai due precedenti capitoli ispirati ai romanzi di Dmitri Glukhovsky. C'è però, forse, una novità rilevante, che già aveva fatto capolino nel precedente trailer all'E3 2017, in grado potenzialmente di stravolgere i ritmi di gameplay e di nuclearizzare alcune debolezze che hanno caratterizzato il franchise sino a oggi. Proviamo ad analizzarla insieme.

Exodus: from underground to surface

Il nuovo trailer di Metro: Exodus si apre con una panoramica dall'alto sulla Mosca post-apocalittica che tutti ben conosciamo, completamente innevata per via dell'inverno nucleare. E in mezzo a quella desolazione troviamo ancora una volta lui: Artyom. Il ranger avanza solo nel "nuovo mondo" tornato allo stadio primordiale, lo stesso che nei primi due capitoli abbiamo calpestato solo occasionalmente, preferendo i più "sicuri" tunnel della metropolitana.

Una voce femminile, probabilmente di Anna, la figlia di Miller, il leader dei Ranger, gli domanda il motivo per cui continui a recarsi la fuori, in cerca di chissà che cosa, col rischio di non tornare mai più da lei, nella metro. Ma c'è una frase che più di tutte lascia il segno: "ci siamo solo noi", pronuncia la ragazza con la voce spezzata e completamente priva di speranza. Dove sono finiti tutti? Dove sono finiti i soldati dell'Armata Rossa?

E quelli del "Quarto Reich"? E i Ranger? Ma, soprattutto, che fine hanno fatto i Tetri, le creature oscure con cui il protagonista è riuscito a creare un ponte comunicativo nel secondo capitolo? Possibile che non sia sopravvissuto più nessuno al di fuori di Artyom e Anna? O forse, con quel "noi", si riferisce a tutti i sopravvissuti umani?

Fatto sta che la fuori Artyom non è poi così solo, dato che tutta la superficie di Mosca è ancora battuta dalle creature mutanti, terrestri e aeree, che abbiamo imparato a conoscere in Metro 2033 e Metro: Last Light.

L'azione e la voce si mescolano, mentre il trailer avanza mostrandoci alcune delle ambientazioni che probabilmente avremo modo di visitare durante il gioco. Ci sono ovviamente le strade della città, coi palazzi piegati su se stessi, mentre le vie sono ancora stracolme dei veicoli abbandonati, quando scoppiò la primissima crisi; ci sono gli interni di alcuni edifici, pieni zeppi dei cadaveri di chi non ce l'ha fatta; e poi ci sono le stazioni ferroviarie e metropolitane, che sembrano davvero essere state lasciate a marcire. È proprio qui che, ci pare di intuire, Artyom riuscirà a trovar e a riattivare una vecchia locomotiva (che già si era intravista al termine del trailer E3), con la quale potrà (potrebbe) spostarsi in superficie. Non sappiamo se questa occuperà un ruolo centrale nell'economia di gioco, permettendoci magari di spostarci tra più location della mappa. Quel che è certo, però, è che, proprio in chiusura del trailer, un altro convoglio sbuca all'improvviso su quegli stessi binari, andando a centrare in pieno il treno del protagonista.

Non c'è dubbio che il titolo del gioco, l'Esodo, presupponga in un certo senso l'idea del viaggio o comunque dello spostamento da un luogo a un altro. Dell'abbandono della propria "casa" per recarsi altrove. E forse proprio in questa parola potrebbe celarsi la volontà di A4 Games di traghettare l'esperienza più lineare di 2033 e Last Light (che comunque mostrava qualche scampolo di libertà in più rispetto al predecessore) in un'ambientazione molto più ampia e aperta, abbracciando una struttura che quasi potrebbe rassomigliare a quella di un Fallout 4. L'abbandono parziale della metropolitana, spostando il focus sull'esperienza in superficie, potrebbe permettere finalmente alla serie di scrollarsi di dosso quella linearità, quella sensazione di essere costantemente "guidati", che si respirava nei primi due episodi, dando inoltre modo alla sottotraccia survival di maturare definitivamente. Gli stessi sviluppatori, durante l'E3 di quest'anno, avevano confessato la loro voglia di miscelare la struttura di Metro con quella di S.T.A.L.K.E.R, altro grandissimo caposaldo del genere post-apocalittico, così da dare vita a un'esperienza capace di alternare fasi più lineari a fasi dal più ampio respiro. E anche il precedente trailer, che vedeva Artyom affrontare diverse creature superficiali (tra cui un enorme orso mutante), aveva mostrato questa evidente apertura sia nel level design che nelle situazioni di gioco, apparse molto più dinamiche in confronto al passato.

E infine c'è questo treno, che qui è composto da una sola locomotiva mentre nel trailer E3 aveva al seguito diversi vagoni. Dove ci porterà? Funzionerà come rifugio in stile Assassin's Creed: Syndicate, permettendoci di spostarci tra le diverse stazioni della superficie?

È chiaro che, nel caso, a questa apertura dovrà corrispondere inevitabilmente anche un'evoluzione netta del gameplay, mantenendo la componente "shooter" del tutto intonsa, cercando tuttavia di proporre al contempo qualche soluzione in più dal punto di vista dello stealth e, per l'appunto, delle dinamiche survival.

Difficile, tuttavia, fare delle previsioni più precise, dato che il trailer era sì in-engine, ma pur sempre ancora privo di sequenze di gameplay chiare e inequivocabili.

D'altro canto, c'è il rischio che, abbracciando una struttura "free-roaming", la qualità narrativa e delle atmosfere che avevano tanto funzionato nelle profondità della metropolitana vengano leggermente meno, snaturando quella cornice horror/paranormale di cui il titolo si è sempre fregiato con orgoglio.

Va poi preso in considerazione un altro fondamentale aspetto della produzione: quello tecnico.

Metro è sempre stato abbastanza "avanguardista" dal punto di vista della qualità grafica, specialmente su PC, dove, pur non risultando impattante come un Crysis, seppe certamente dare una rinfrescata agli sparatutto avventurosi in soggettiva, al prezzo però di performance traballanti, anche su macchine decisamente prestanti. Era quindi lecito aspettarsi un nettissimo passo avanti rispetto a Metro: Last Light. E, in effetti, il sopracitato trailer dell'E3 2017 aveva cominciato a farci sognare, mostrando un rendering portentoso. Poi, però, è arrivato il trailer di questa notte, decisamente meno brillante del precedente, seppur ancora in grado di regalare diversi scorci di prepotenza visiva. Dove si trova la verità, dunque? Beh, probabilmente proprio in quest'ultimo trailer.

Quello dell'E3, infatti, era un filmato davvero troppo "fuori scala" per risultare credibile.

Tra le animazioni dell'arma che si inceppava tra le mani di Artyom, il vetro della sua maschera con le goccioline causate dalla condensa, la densità dell'aria piena di foglioline trasportate dal vento e, soprattutto, quella strabiliante profondità di campo, che ci aveva permesso di ammirare una città sconfinata e iper-dettagliata nelle architetture, era più che lecito sospettare che il video fosse stato tirato a lucido appositamente per l'occasione, portando a schermo un qualcosa che difficilmente sarebbe poi potuta girare efficacemente su tutte le console e sui PC un po' più datati. Si può quindi parlare di "downgrade"? L'industria ha abituati a trailer di annuncio talvolta sbalorditivi, tutto perché, oltre a dover funzionare quasi da "biglietto da visita", il loro scopo è principalmente quello di coinvolgere il più possibile il giocatore nei punti focali della produzione. E il trailer E3 di Metro: Exodus non fa certamente eccezione. Perciò, la nostra speranza è che il team di sviluppo ucraino riesca a costruire questo nuovo episodio sulle conquiste passate e recenti del loro potente 4A Engine.

Insomma, pur essendo stato leggermente più "freddo" di quanto ci aspettassimo, il trailer ha indubbiamente saputo stuzzicarci, mettendoci addosso una grande curiosità di scoprire verso quali nuove frontiere si spingerà la serie. Noi confidiamo con tutto il cuore che Exodus riesca nell'intento di lasciare lo stesso solco tracciato dai suoi due predecessori, anche perché, purtroppo, di esperienze così intense, intime e disturbanti, che rimandano alle indimenticabili atmosfere di S.T.A.L.K.E.R, non se ne vedono tanto spesso.