Miasma Chronicles: le nuove vie dello strategico a turni

Con Miasma Chronicles i ragazzi di Bearded Ladies vogliono modificare svariati tropi appartenenti al genere degli strategici a turni. Dopo aver giocato per qualche ora con una versione quasi completa del titolo di prossima uscita - trovate qui la nostra prova di Miasma Chronicles - siamo rimasti piacevolmente stupiti dall'impostazione quasi ruolistica di un gioco che punta molto sul versante narrativo dell'esperienza: di questo e di tanti altri argomenti abbiamo discusso con Mark Parker e Lee Varley, rispettivamente Lead Producer e Game Director di Miasma Chronicles.

Accessibilità e grado di sfida

Everyeye.it: Ci troviamo ormai a pochi giorni dall'uscita del gioco, quali sono le tue sensazioni sullo stato attuale dei lavori?



Mark Parker: Al momento il gioco è praticamente finito, ci sono dei bug da sistemare e anche oggi stiamo lavorando sulla build che avete già provato, per risolvere alcuni problemi. Siamo molto felici di vedere le persone divertirsi con Miasma Chronicles, è fluido, ha un buon colpo d'occhio, è un piacere da ascoltare, ma ovviamente ci sono cose che vorremmo aggiustare prima del lancio: quando sviluppi un progetto rischi di essergli troppo "vicino", vedi difetti che magari non noterà mai nessuno, ed in questa fase dobbiamo concentrarci affinché arrivi tra le mani del pubblico senza farci distrarre da criticità che forse nemmeno esistono.

Per questo terremo d'occhio eventuali bug anche dopo l'uscita e vogliamo supportare il nostro titolo dopo il lancio. Non dico che l'obbiettivo è quello di rilasciare continui DLC e centinaia di contenuti aggiuntivi, ma puntiamo comunque a rinfrescare l'esperienza di Miasma Chronicles. Allo stato attuale siamo molto felici, stiamo ancora gestendo il bilanciamento della difficoltà ma abbiamo avuto ottimi riscontri da questo punto di vista, non vorremmo che il titolo risultasse troppo ostico, soprattutto quando viene giocato a "Facile". Allo stesso modo non deve risultare troppo semplice nelle fasi finali. Insomma c'è ancora del bilanciamento da fare ma abbiamo ottime sensazioni a riguardo.



Everyeye.it: Siete al vostro terzo gioco e tutti sono stati degli strategici a turni. Come credi che verrà accolto dal pubblico sapendo che gli appassionati del genere sono storicamente molto esigenti?



Mark Parker: Secondo me Miasma Chronicles attirerà nuovi giocatori verso le esperienze tattiche, come è già successo con Mutant Year Zero, mentre gli "hardcore" apprezzeranno la sfida imposta dalle difficoltà più elevate, così come le innovazioni introdotte dal titolo. Abbiamo modificato alcuni elementi fondamentali, ad esempio nella gestione dell'inventario, che adesso è condiviso dai personaggi, oppure quando sblocchi un'abilità viene automaticamente aggiunta a quelle disponibili in battaglia, non c'è bisogno di spulciare i menù e gestire l'interfaccia di gioco.

Vogliamo che l'esperienza risulti immediata e fluida, così che il giocatore abbia la sensazione di essere in controllo della situazione. Gli utenti più navigati potranno mettere a frutto questa immediatezza, mescolando le opportunità in seno al gameplay, dai modificatori delle armi ai chip di Miasma, divertendosi e sperimentando.

La storia che non ti aspetti

Everyeye.it: Hai citato Mutant Year Zero come un gioco capace di attirare nuovi appassionati, ma inizialmente doveva essere un progetto indirizzato ai veterani di XCOM 2, uno strategico che non deludesse un pubblico ben preciso. Miasma Chronicles invece ha molte caratteristiche appartenenti agli RPG, potremmo definirlo addirittura "story driven", cosa pensi di questo cambio di rotta?



Mark Parker: Adoro questa nuova proposta, a noi piace costruire mondi, e quello di Mutant non è mai stato veramente "nostro" perché era basato su una IP già esistente. Miasma è un nostro progetto in tutto e per tutto, e abbiamo voluto creare un'avventura in cui si muovessero personaggi plausibili che crescono nel corso della storia, non i soliti marines senza nome. La nostra opinione è che si possa unire il valore narrativo che solitamente ritroviamo negli RPG alla solidità dei combattimenti a turni, e che interessarsi ai protagonisti renda il versante tattico ancora più emozionante.

Everyeye.it: Potresti parlarci del processo produttivo che avete sostenuto?



Mark Parker: Il nostro staff è composto da una quarantina di persone, ma l'outsourcing è uno strumento da non sottovalutare e noi lo utilizziamo ogni volta che ci fa comodo, per esempio per le musiche e l'audio design. Gli strumenti sono indubbiamente migliorati, l'Unreal Engine vanta tantissime tecnologie che rendono molto più veloce sviluppare un videogioco, ricreando ad esempio il fogliame e le rocce con assets già presenti all'interno del motore grafico. Non tutto è semplicissimo e questo è evidente nel passaggio da un progetto più piccolo come Corruption 2029, a cui abbiamo lavorato per sei mesi, ad uno ben più grande come Miasma Chronicles.

Everyeye.it: In riferimento ad un progetto più piccolo come Corruption 2029 volevamo chiederti quali fossero le tue idee a riguardo. Visto il successo di Mutant Year Zero c'erano grandi aspettative verso il nuovo titolo, ma Corruption non è riuscito a interessare allo stesso modo il pubblico. Se potessi tornare indietro cambieresti qualcosa, o credi che sia stato un passo necessario per arrivare a Miasma Chronicles?



Mark Parker: Per me Corruption aveva tante belle idee, ma era sicuramente un gioco "piccolo". Non so se cambierei qualcosa se potessi, ma è stato un peccato non averlo supportato come avremmo voluto... io ho scritto la storia e non mi ha soddisfatto, infatti non ho voluto inserire il mio nome nei riconoscimenti. Ai tempi non eravamo una grande compagnia, facevamo anche altri lavori oltre a sviluppare videogiochi, ed il risultato è stato un progetto senza un grande fascino nonostante avesse ottime meccaniche di gameplay. I protagonisti erano soldati, e i soldati non sono interessanti come i robot, i maghi, le anatre e i maiali antropomorfi: dopo Mutant, che aveva un mondo selvaggio da questo punto di vista, Corruption non è stato apprezzato soprattutto a causa di queste mancanze.

Le nuove tattiche

Everyeye.it: Parliamo delle innovazioni introdotte con Miasma Chronicles, perché c'è bisogno di un bel po' di coraggio per cambiare meccaniche utilizzate per anni all'interno del genere.



Mark Parker: Sappiamo già che molti giocatori non apprezzeranno alcuni dei nostri interventi, ma in fase di concettualizzazione avevamo pensato a modifiche molto più radicali, salvo poi ripensarci perché semplicemente non ci sembravano divertenti. Non abbiamo cambiato nulla soltanto per il gusto di farlo, ma perché pensavamo che ce ne fosse davvero bisogno. Prendiamo ad esempio il sistema di colpi critici di Miasma Chronicles: se metti a segno un critico ti viene restituito un punto azione, non vedo come questo possa scontentare qualcuno.

Abbiamo cercato di rendere più accessibile il sistema di RNG inserendo un'ulteriore opzione che, se selezionata all'inizio della partita, lo asciugasse quasi del tutto, il giocatore hardcore non dovrebbe avere nulla da dire a riguardo perché è una modalità che molto probabilmente nemmeno sbircerà. Per motivi narrativi i personaggi non possono morire in battaglia ma, per chi cerca una vera sfida, alla difficoltà più elevata si torna in vita con un quantitativo minuscolo di HP e lo scontro successivo sarà quindi sicuramente complicato.



Everyeye.it: Come ci hai già raccontato, la narrazione è fondamentale in Miasma Chronicles, ma è un fattore che è sempre più importante anche per il medium videoludico in generale, a partire dai progetti indipendenti fino ad arrivare ai titoli tripla A: a cosa credi che sia dovuto questo cambiamento, considerando che fino a pochi anni fa la storia (soprattutto all'interno di molti strategici a turni) era un aspetto secondario?



Mark Parker: A mio parere una spiegazione potrebbe nascondersi negli strumenti disponibili durante lo sviluppo. Adesso abbiamo la possibilità di costruire una narrazione migliore rispetto agli scorsi anni: ad esempio in passato non c'era proprio lo spazio materiale per inserire i dialoghi su un CD, negli anni 90 usavamo FMV dappertutto per ovviare al problema. Poi sicuramente sono aumentati i budget a disposizione dei team, oltre al fatto che ore le persone desiderano una bella storia quando approcciano un videogioco, proprio come farebbero con un film o una serie TV.

Prima non c'erano mezzi per crearla, ma adesso i giocatori se la aspettano e non è più un elemento su cui poter risparmiare. In questo modo produrre è diventato più costoso e complicato, basti pensare a quante linee di dialogo abbiamo dovuto registrare per Miasma Chronicles - senza considerare quelle che abbiamo scartato per mantenere un buon ritmo - ma non possiamo più sorvolare su questi aspetti perché il pubblico di oggi esige una vera trama.

Un'apocalisse plausibile

Dopo aver discusso di Miasma Chronicles, del passato e del futuro del settore insieme al Lead Producer dei Bearded Ladies, ci siamo seduti di fronte al Game Director del nuovo strategico a turni per conoscere anche le sue impressioni sulle novità introdotte dal gioco.



Everyeye.it: Raccontaci come è stata la gestazione di Miasma Chronicles. Mark ci ha detto che avete cominciato a lavorare al progetto mentre stavate ancora sviluppando Corruption 2029. Quali sono stati gli elementi che hanno guidato il vostro lavoro?



Lee Varley: Quando abbiamo sviluppato Corruption ci siamo posti l'obbiettivo di creare uno strategico che fosse "meccanico", molto poco influenzato dalla narrazione, e abbiamo imparato presto che quello non era l'approccio giusto, non era quello che le persone desideravano. Allora ci siamo chiesti "cosa vogliamo fare davvero?", e la risposta è stata ovvia: volevamo creare un mondo con una forte tendenza verso la dimensione narrativa, ma con elementi strategici rifiniti e profondi.

L'ambientazione post-apocalittica è stata creata a partire da riflessioni riguardanti l'attuale stato della nostra specie, ignorando quei leitmotiv che ormai fanno parte della cultura generale come la guerra nucleare, l'invasione degli zombie e i virus mortali. Il vero problema è che siamo diventati pigri e ciechi nei confronti dei grandi rischi ambientali, ci aspettiamo che gruppi di miliardari carismatici risolvano la questione invece di assumerci le nostre responsabilità, e Miasma Chronicles è una sorta di esplorazione di un futuro in cui questa mentalità non è cambiata.



Everyeye.it: Quali sono a tuo avviso le principali differenze tra Miasma Chronicles e gli altri strategici a turni, compresi i vostri lavori precedenti?



Lee Varley: Cominciamo col dire che Mutant Year Zero era un progetto decisamente più piccolo rispetto a Miasma, ed era diretto ad un'utenza hardcore: in questo modo abbiamo guadagnato un'ampia fanbase, ma ci sono state tantissime persone che per lo stesso motivo hanno odiato profondamente il gioco. Molti adoravano i personaggi e il mondo immaginario, ma non riuscivano a progredire nella storia e questo era frustrante, è stato un grande errore da parte nostra, non dovremmo escludere nessuno quando sviluppiamo un titolo.

La prima grande differenza con Miasma Chronicles sta proprio nel mondo in cui abbiamo gestito la difficoltà, abbiamo inserito diverse modalità per venire incontro a tutti, anche a coloro che sono interessati soltanto alla storia. Oltre a questo c'è la possibilità di snellire l'intero aspetto dell'RNG, un fattore davvero hardcore che in tanti non riescono a gestire, riducendo le possibilità di successo a 50% se il nemico si trova parzialmente coperto, così da risultare molto più intuitivo e basato sulle abilità. Poi abbiamo la modalità "classica" con tutto il suo RNG, l'attenzione al posizionamento dei personaggi e così via, dedicata ai giocatori interessati ad una vera esperienza strategica.

Veterani e principianti

Everyeye.it: Lo sforzo per rendere Miasma Chronicles accessibile è palpabile, ma cosa potrebbe risultare interessante per i veterani del genere?



Lee Varley: Ai veterani dico soltanto una cosa: se pensavate che Mutant Year Zero fosse difficile, provate Miasma Chronicles a difficoltà massima. Sto ricevendo continue segnalazioni dai tester, molti dicono sia quasi impossibile da completare. In Mutant c'erano soltanto tre tipi di nemici, in Miasma ce ne sono almeno nove: non volevamo che gli avversari facessero tante cose diverse, ma ogni tipo ha soltanto una o due azioni specifiche, e l'utente ha sempre a disposizione le skill necessarie per contrastarle.



In questo modo si è chiamati ad analizzare il campo di battaglia, capendo i movimenti, i possibili rischi e i nemici più pericolosi, quella da neutralizzare immediatamente. Volevamo che in Miasma Chronicles non ci si potesse gettare a capofitto in una battaglia, bisogna essere pazienti, pianificare e gestire le abilità con attenzione, in questo modo si viene ricompensati con uno scontro decisamente più semplice.

Everyeye.it: Raccontaci qualcosa riguardo al world design del gioco. Ci hai già anticipato le tematiche ambientaliste del titolo, ma ci sono altre fonti di ispirazione che vi hanno guidato nella creazione? Ci sembra di aver intravisto un pizzico di Fullmetal Alchemist nel rapporto tra i protagonisti.



Lee Varley: Ho guardato tantissimi anime da ragazzo, ma devo ammettere che il parallelo a Fullmetal Alchemist è puramente casuale. Siamo stati tutti presi alla sprovvista quando le persone hanno cominciato a commentare a riguardo, ci siamo informati e devo dire che sì, c'è qualche similitudine, ma è davvero una coincidenza! Quello che mi ha davvero ispirato è la mia tendenza a creare personaggi che nascondano qualcosa, o che hanno un trauma non risolto: Elvis è un ragazzo alla ricerca della madre, soffre della sindrome dell'abbandono, il tipico teenager che cerca di capire chi è davvero e si pone tantissime domande. Ha quindi bisogno di una persona carismatica e sicura che lo guidi nel mondo, ed è qui che entra in gioco Riggs, un robot con cui è cresciuto e che considera un fratello. Non voglio anticipare nulla ma anche Riggs nasconde qualcosa, non tutto è come sembra nel loro rapporto.

Poi abbiamo Jade, la prima donna che si unisce al team, e ho deciso che lei sarebbe stata una vera dura, una che surclassa i due fratelli sotto ogni aspetto. Fino al suo incontro Elvis e Riggs dovrebbero sembrare una coppia di idioti che non hanno idea di cosa stanno facendo, Jade invece appare subito come una persona stabile e matura, e li costringe a migliorarsi per arrivare al suo livello. Oltre a loro ci sono altri personaggi con i propri attributi, ognuno al centro di un'evoluzione che vorremmo divertisse i giocatori.

Il mito della difficoltà

Everyeye.it: Trovi che sia un po' più semplice lavorare a videogiochi "difficili" adesso che esperienze del genere sono sdoganate e non appartengono più ad una nicchia? Pensiamo ad esempio ai vari soulslike, o anche allo stesso XCOM 2, che è stato adorato da milioni di appassionati.



Lee Varley: Sì, è un po' più semplice adesso, ma io mi sono sempre sentito a mio agio nel partecipare a questo tipo di progetti. Ho lavorato 8-9 anni ad Hitman, un titolo abbastanza ostico, e ho imparato che la difficoltà è un concetto astratto, perché deriva soltanto dalla tua comprensione dell'enigma: non appena hai capito come risolverlo, la difficoltà sparisce del tutto. Negli sparatutto dipende interamente da quanto sei veloce e reattivo, ma negli strategici è legata ad esempio alla complessità nella risoluzione di un rompicapo, e da come questo viene presentato al giocatore.

deriva da quanto è complicato risolvere un rompicapo, e da come viene presentato al giocatore. In Miasma Chronicles l'esperienza varia in base all'approccio alle battaglie, da quanto si è inclini a prendersi un rischio: se continuo a sparare con percentuali molto basse di successo troverò difficilissimi gli scontri, ma se mi prendo del tempo per analizzare la situazione potrei risolverla con estrema semplicità.



Everyeye.it: Puoi dirci qualcosa sul gameplay delle fasi più avanzate del titolo? Possiamo aspettarci qualche sorpresa in più?



Lee Varley: In Miasma Chronicles abbiamo voluto aggiungere costantemente nuove opportunità, fermo restando che le armi possono essere modificate e che il Guanto di Elvis ha poteri diversificati. Ci sono tantissimi strumenti di morte che non sono dei semplici miglioramenti di quelli precedenti, ma hanno caratteristiche uniche: per fare qualche esempio posso citarti un fucile di precisione che spinge via i nemici dalle coperture, una mitragliatrice che ripristina energia ad ogni colpo, una shotgun dalla portata ridotta ma con un'ampiezza dello sparo molto ampia, una pistola con proiettili rimbalzanti.

Inserire tante armi che hanno soltanto una potenza un po' maggiore è noioso, per questo abbiamo voluto che tutte quelle di Miasma Chronicles possedessero una particolarità da sfruttare in battaglia, così che il giocatore potesse sperimentare a proprio piacimento divertendosi a creare nuove combinazioni.