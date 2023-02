Microsoft e Activision: 10 anni di Call of Duty su Nintendo! E Sony che fa?

Quando Microsoft ha annunciato che avrebbe acquisito Activision Blizzard, colosso del gaming e casa di IP come Call of Duty e World of Warcraft, la discussione tra i videogiocatori si è subito infiammata, ma chiaramente sono state le voci dei grandi attori dell'industry a risuonare più delle altre, a cominciare da quella di Sony. Mentre sta ottenendo l'agognata luce verde in giro per il mondo, questo affare da quasi 69 miliardi di dollari sta incontrando le resistenze dei tre principali enti regolatori della competizione, tra cui la European Commission.



La questione, in altre parole, è piuttosto complessa e da essa stanno scaturendo nuove partnership, pensiamo a quelle di Microsoft con Nvidia e Nintendo, come pure una serie di mosse dall'alto valore strategico, neanche a dirlo tra il gigante di Redmond e la stessa Sony. Le ultime novità in tal senso ci hanno spinto a fare delle riflessioni sull'affare più discusso della game industry.

Sfoderare i "numeroni"

Il matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard è un'operazione di importanza cruciale per entrambe le parti, e non sorprende quindi che tra i volti al centro del discorso ci sia quello di Brad Smith, il presidente del colosso di Redmond. Come da lui stesso annunciato nella giornata del 21 febbraio, Microsoft e Nintendo hanno siglato un accordo vincolante che entrerà in vigore se l'acquisizione di Activision Blizzard dovesse verificarsi con successo.

In quel caso infatti, la casa di Xbox garantirà l'arrivo di Call of Duty su console Nintendo per ben dieci anni, con versioni dotate delle stesse feature e all'insegna della parità di contenuti. Il gigante statunitense ha ribadito di voler portare più scelta al numero più ampio di giocatori possibile, anche su altre piattaforme per il gaming, in nome di una maggiore competizione nel settore videoludico.



Ebbene, a questo proposito vogliamo fare alcune considerazioni. La partnership sembra comprendere il solo franchise di Call of Duty, quindi - al momento - non sappiamo quante e quali iterazioni delle IP targate Acti-Blizzard continueranno a giungere su piattaforme Nintendo dopo l'entrata in Microsoft. Tra le altre cose, la serie militaresca ha abbandonato i lidi della "Grande N" da tempo e il perché è presto detto: per una questione di natura prestazionale e per le finalità stesse di Nintendo Switch, le battaglie di COD non erano, con ogni probabilità, una proposta ideale per la sua utenza.

Il tempo del successore dell'ibrida di Nintendo arriverà presto, quindi Call of Duty potrebbe davvero tornare in pompa magna sulla nuova ammiraglia del team in rosso. Nell'ambito dell'incontro alla European Commission, ad ogni modo, Smith ha annunciato un ulteriore accordo con Nvidia, che - sempre ad affare Acti-Blizzard concluso - vedrà l'arrivo dei giochi Xbox su PC (quindi anche Call of Duty) su Nvidia GeForce Now. Guardando a entrambe le partnership nascenti, per citare il grande Einstein, Microsoft non sta giocando ai dadi.



In primo luogo, la rinnovata apertura verso la soluzione per il cloud gaming di Nvidia è servita al colosso per tranquillizzare i regolatori: è un po' un "sereni, non vogliamo monopolizzare questo segmento", che però allo stato attuale dei fatti la vede in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Si tratta insomma di una mossa dall'alto valore strategico, un valore che aumenta se guardiamo a un'altra dichiarazione di Smith.

Forte della base installata di Switch e dell'utenza GeForce Now, il presidente di Microsoft ha detto che Call of Duty sarà disponibile su 150 milioni di dispositivi in più, a sicuro beneficio del popolo videogiocante. In tutta onestà, e non per sminuire quello che resta un dato di fatto, questo numero gigantesco non equivale assolutamente a quello degli utenti che sceglieranno di accedere a Call of Duty tramite console Nintendo o GeForce Now. Da tempo la divisione Xbox ha scelto di affidarsi sempre meno ai "numeroni teorici", in favore di fattori più concreti come l'engagement del pubblico, l'effettivo utilizzo di una console o di un servizio e via discorrendo. Il fatto che proprio durante l'incontro con la European Commission la guida di Microsoft abbia sfoderato la carta dei "150 milioni" ha totalmente senso, perché riesce a illustrare i benefici per l'intera industry che scaturirebbero dall'acquisizione, proprio a coloro che li stavano mettendo in dubbio.

Sorvolando sugli sfottò a Sony di alcuni volti importanti di Activision Blizzard (c'è persino un meme su Twitter), è stato Smith a svelare di portare sempre con sé l'accordo di permanenza su PlayStation di Call of Duty, in attesa che la divisione di Ryan si decida a firmarlo. Senza girarci attorno, risulta chiara l'intenzione di puntare quasi all'isolamento di Sony, di mostrare al pubblico e ai regolatori la sua fermezza nel non voler salire a bordo di un treno di "concorrenti amici", sempre più frequentato. Eppure, basta passare dall'altro lato della barricata per trovare una situazione completamente diversa.

Le reali priorità

È Microsoft stessa a riconoscere come Sony PlayStation sia un market leader in ambito gaming. La cosa è certamente vera e il fatto che Jim Ryan e soci vogliano preservare questo dominio non stupisce affatto. Seppur con una parità di contenuti garantita, un Call of Duty a 80 euro su PS5 contro un Call of Duty che arriva al day one su Xbox Game Pass, con tutti i punti d'accesso associati, potrebbe effettivamente spingere una parte del pubblico a passare all'ecosistema verdecrociato.

Ce lo dicono anche i risultati commerciali delle esclusive Sony: una immensa fetta di giocatori PlayStation non è interessata alle avventure di Aloy (qui la recensione di Horizon Forbidden West) o alle lotte di Kratos e Atreus, al netto della loro indiscutibile qualità. Franchise come GTA e Call of Duty sono davvero molto importanti per la divisione in blu, e non solo per i profitti direttamente legati all'acquisto dei titoli. Invogliano gli utenti a sottoscrivere abbonamenti al PlayStation Plus e, da qualche tempo a questa parte, a farsi accarezzare dalla tentazione di accedere a ulteriori vantaggi (come il Game Catalog di PS Plus Extra).



Non c'è modo di sapere se Call of Duty manterrà inalterata la sua rilevanza nei prossimi dieci anni ma al momento resta un franchise fondamentale per Sony, che peraltro non si trova nelle condizioni di poter proporre un'alternativa alla sua utenza, al netto del matrimonio avvenuto con Bungie. Sappiamo che la casa di PlayStation sta sperimentando nel ramo dei prodotti multiplayer ma - la storia recente dell'industry ce lo ha dimostrato - tirar fuori delle esperienze in grado di rivaleggiare con le maggiori IP "a sviluppo continuo" non è una cosa semplice.

Fatte queste doverose premesse, è difficile affermare che la posizione di Jim Ryan, per quanto comprensibile, non sia opinabile. Il CEO di PlayStation ha dichiarato che se Microsoft dovesse completare l'acquisizione di Activision Blizzard, allora le possibilità di scelta dei giocatori ne risentirebbero. Mentre leggeva queste parole, chi vi scrive non ha potuto non accennare un sorriso. Tra esclusive console, temporali e via discorrendo, Sony non di rado offre ai suoi utenti dei prodotti di primo piano che per specifici accordi non arrivano altrove: una larga parte della lineup recente di Square Enix (dal filone Remake di FF VII a Forspoken e Final Fantasy XVI), Silent Hill 2 Remake, Star Wars Knights of the Old Republic Remake, sono alcuni dei maggiori titoli coinvolti. In generale, mentre attendiamo ulteriori sviluppi sulla questione Activision Blizzard, vogliamo congedarci con un pensiero di pancia, che però crediamo sia condiviso da molti.



In questa "gara dell'underdog", disputata tra colossi che si fanno piccoli per poi esporre ai regolatori quanto sia grande e potente l'avversario, la categoria che sta pagando le conseguenze più evidenti è proprio quella degli appassionati di videogiochi, che sia Microsoft che Sony non fanno che ripetere di voler tutelare.



Il mancato PlayStation Showcase di fine 2022 - sostituito da una serie di iniziative dei partner chiave - così come il silenzio assordante degli Xbox Game Studios ai Game Awards e negli ultimi tempi, sono una viva prova delle reali priorità dei due platform holder.