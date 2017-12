Migliori Giochi 2017: la classifica di Giuseppe Arace

ha iniziato a venerare i videogiochi e il cinema quando, a soli 4 anni, è rimasto folgorato dalla schermata d’avvio del Sega Mega Drive e dai titoli di testa di Toy Story. Nato con un pad tra le braccia, vorrebbe morire con un Oscar. Non ama molto i social network e bazzica raramente solo su Google Plus

Sono un tipo tendenzialmente "nostalgico", uno di quelli che viene facilmente condizionato dai ricordi, dal valore "sentimentale" di alcune opere letterarie ed audiovisive. E non è un caso se i miei colleghi ed amici si divertono a prendermi bonariamente in giro ogni tanto, sostenendo che la mia sia una personalità "crepuscolare". In fondo, non hanno tutti i torti: basta buttare uno sguardo alla mia personalissima top 5 di questo fantasmagorico 2017 per rendersene conto.

Nella selezione non rientrano tanto quei titoli che sono reputati capolavori oggettivamente imprescindibili (eccezion fatta per NieR: Automata), bensì quelle produzioni che, in qualche modo, hanno saputo coinvolgere la mia sfera emotiva, ora riportando a galla le memorie della mia gioventù (Tekken 7), ora dandomi una speranza per la rinascita di una delle mie serie preferite (Assassin's Creed: Origins), ora sconvolgendomi sul piano intimo e psicologico (Hellblade e Before the Storm).

E mentre voi vi prodigate per votare i migliori giochi dell'anno sulle pagine di Everyeye, dove la lista è molto più nutrita, io provo a proporvi nel dettaglio le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questo manipolo di titoli a scapito di altri magari più meritevoli sul fronte strettamente qualitativo. A prescindere dal bilanciamento di pregi e difetti, insomma, questi sono i cinque giochi che, per un motivo o per un altro, hanno lasciato un segno indelebile nella mia memoria di videogiocatore.

NieR: Automata

Sì, è vero: tecnicamente non è un granché, e il bilanciamento complessivo dell'endgame lascia un po' a desiderare. Ma poco importa: NieR: Automata è un'esperienza totalizzante, spiazzante e destabilizzante. Un concentrato di follia e genio, l'esaltazione di un gameplay allo stato dell'arte, la manifestazione più pura dell'estro tipicamente nipponico. Tanto spettacolare e pirotecnico, quanto intenso e commovente, l'ultima fatica di Yoko Taro e Platinum Games è uno dei giochi più completi ed affascinanti degli ultimi anni e, ovviamente, anche di questo 2017.

Sono incalcolabili i momenti che mi hanno fatto venire letteralmente la pelle d'oca: al di là delle agghiaccianti rivelazioni finali, con colpi di scena che si susseguono ad un ritmo indiavolato, ad incantarmi più di ogni altro aspetto è stato senza dubbio l'incredibile capacità della sceneggiatura di toccare le corde più profonde dell'animo umano. La presa di coscienza del libero arbitrio, la natura di Dio, il valore dell'esistenza, il rapporto uomo-macchina sono argomenti mai sviscerati con tanta grazia, partecipazione e competenza. La vicenda di Pascal, ad esempio, il suo pacifico struggimento, la sua dolorosa abnegazione, ancora adesso, mi colpiscono come un pugno scagliato dritto al cuore. E così anche io, in ogni singolo minuto trascorso su NieR: Automata, ho avvertito su di me "il peso del mondo", proprio come canta la meravigliosa colonna sonora (The Weight of the World), giustamente premiata durante l'ultima edizione dei Game Awards.

Assassin's Creed: Origins

Origins ha avuto successo dove tutti gli altri capitoli, dai tempi di Black Flag, hanno invece miseramente fallito: restituirmi la "fede" perduta, farmi tornare a "credere" in questa saga. Questo episodio rivoluzionario è un pot-purri di soluzioni ludiche ben amalgamate che, al netto di qualche imperfezione, riesce a donare alla serie di nuovo una grande personalità. La vicenda di Bayek è cruda, intensa, violenta, e ci aiuta a comprendere da quali ideali è sorta la Confraternita, su quanto sangue ha eretto il proprio Credo. Tutto, in Origins, è più grande rispetto al passato, dall'estensione della mappa alla portata epica della storyline, passando per l'introspezione psicologica dei personaggi principali.

Mentre il medjay è una bestia assassina, accecata dalla rabbia, sua moglie Aya è più calcolatrice, fredda, intelligente. Mi sono lasciato facilmente irretire dal suo temperamento, dalla sua elegante ferocia: più del marito, è lei ad incarnare gli ideali degli Assassini che tanto ho amato nelle prime incarnazioni del brand. Origins rappresenta quindi un punto di non ritorno per Assassin's Creed: setta un nuovo metro di paragone, una base narrativa e ludica che ha il dovere di riportare la serie ai fasti delle "origini". Di certo, non sarà un'impresa facile, non tanto per le dinamiche di gameplay sicuramente perfezionabili, quanto perché poche altre ambientazioni saranno capaci di riprodurre lo stesso fascino di un tramonto nel deserto, osservato dalla vertiginosa sommità di una Piramide.

Tekken 7

Tekken 7 mi ha riportato alla mente tutti gli sganascioni (virtuali!) sul grugno che mi beccavo da ragazzino, quando trascorrevo i pomeriggi a giocare al terzo capitolo in compagnia di quegli amici che venivano a scroccare le partite alla prima PlayStation. Potrà sembrarvi paradossale, ma per me Tekken 7 è stato un gran bel ritorno al passato: le modifiche apportate al sistema di combattimento, con l'aggiunta dei Rage Act, avrebbe potuto far gridare all'alto tradimento, causando un forte sbilanciamento complessivo, ed invece hanno saputo dar vita ad un gameplay tattico, dinamico, preciso ed assuefacente proprio come nei bei tempi andati.

L'adrenalina degli scontri e la presenza di interessanti new entry nel roster (a cui si affiancano vecchie glorie intramontabili) mi hanno fortunatamente fatto dimenticare gli scivoloni di uno Story Mode tutt'altro che esaltante, e di una mole di modalità di gioco abbastanza risicata. Ma tra partite online e match a casa, sul divano, insieme ai compagni di una vita, ho provato di nuovo quelle bellissime e "nostalgiche" sensazioni che le ultime tre incarnazioni della serie non sono state capaci di trasmettermi: il desiderio di rialzarmi dopo un K.O, di migliorare la mia padronanza con Kazuya o Eddy, di annichilire ogni avversario, di buttare giù l'ultimo birillo con il Tekken Bowl, di guardare in faccia un amico battuto, di inveire contro di lui in caso di sconfitta, di assaggiare nuovamente il sapore dei pugni di ferro.

Hellblade

Prima di iniziare Hellblade, sullo schermo del televisore compare un avviso di Ninja Theory che suggerisce di indossare le cuffie, allo scopo di vivere un'esperienza di gioco più completa ed immersiva. Non è solo un "consiglio" spassionato volto a farvi comprare un nuovo headset, ma quasi un obbligo morale: l'avventura di Senua è infatti uno dei giochi più intimamente coinvolgenti che abbia mai sperimentato sulla mia pelle. La sua follia è infatti diventata la mia follia, con voci che provenivano da ogni dove, e si sommavano nella mia testa, rimbombando in modo ansiogeno, annichilente. Mentre percorrevo a passi lenti quei lugubri e mortiferi sentieri nordici mi sono sentito costantemente in preda al panico, alla paura, all'insicurezza.

Visioni che si affastellavano dinanzi ai miei occhi, ronzii che punzecchiavano le mie orecchie, sussurri che mi intimavano di non proseguire oltre: raramente ho vissuto in modo così "tangibile" il sacrificio di Senua. Il modo con cui i ragazzi di Ninja Theory hanno rappresentato i disturbi della psiche ha un che di miracoloso: non diventa mai stucchevole, né prevedibile, né tantomeno didascalico o pedagogico, ma si muove per simbolismi, per raffigurazioni oniriche e mitologiche. Artisticamente, Hellbade sfiora il prodigio, sonoro e grafico: qualità che mi hanno permesso di chiudere entrambi gli occhi dinanzi a concrete ed evidenti limitazioni di natura prettamente ludica. Fortunatamente, da grande amante dei racconti interattivi, ho superato le mie remore inziali: non giocare ad Hellblade sarebbe stata, del resto, la mia più grande pazzia del 2017.

Life is Strange: Before the Storm

Sebbene non sia ancora un gioco "fatto e finito" (manca l'ultimo, imminente episodio), Before the Storm è stata una delle più intense esperienze dell'anno. Forse perché aveva dalla sua parte il "fattore sorpresa": non mi aspettavo di certo un prequel che potesse minimamente rivaleggiare con quel capolavoro realizzato da Dontnod Entertainment. Ed invece mi sbagliavo, e di parecchio: l'opera di Deck Nine è semplicemente meravigliosa, molto fedele alle atmosfere del gioco originale ed al contempo anche "innovativo" nella sua sublime capacità di raffigurare le turbe e le problematiche di un'adolescenza priva di "superpoteri".

Chloe e Rachel sono due ragazze allo sbando, che ritrovano nell'affetto reciproco un sostegno per prendere la vita di petto, sputarle in faccia, e voltare finalmente pagina. Nell'avventura il tempo scorre inesorabile, le decisioni sono irrevocabili, e gli errori imperdonabili. In ogni pixel di Before the Storm si respira così una poesia inesauribile, una delicatezza che si mescola alla rabbia, alla violenza e alla paura di fallire. Anche se il futuro che attende Chloe e Rachel è tristemente noto, l'ansia di rivedere le due protagoniste mi sta pian piano divorando. Quello che arde in Before the Storm è un fuoco inestinguibile, che brucia le aspettative, sorprende e divampa quando meno te lo aspetti. Un piccolo gioiello che speriamo possa avere una conclusione degna delle sue eccezionali premesse. Comunque vada, sarà stato un successo.