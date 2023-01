I migliori giochi del 2022: generi, categorie tecniche e artistiche

Le luci si riaccendono e lo show può ricominciare. Dopo la prima parte, che ha visto eletti i titoli più brillanti del 2022 per la redazione e i lettori - tra esiti comuni e giudizi divergenti - possiamo finalmente dar spazio ai singoli generi e alle categorie tecniche e artistiche. In questo caso, diversamente da quanto accaduto l'anno scorso, sappiate che le opinioni della truppa di Everyeye e quelle degli utenti si sono rivelate più allineate del solito (alcune differenze significative non sono mancate). E adesso sotto con la cerimonia di premiazione!

Miglior sparatutto

Accompagnato da una campagna non perfetta ma soddisfacente e una componente multiplayer decisamente ricca, Call of Duty Modern Warfare 2 ci ha trovati tutti d'accordo.

Il merito è soprattutto di un sistema di shooting e di un feeling di ciascuna arma che rimarca, con decisione, il talento dei ragazzi di Infinity Ward e dei team coinvolti nella realizzazione di questa esperienza guerresca. La Task Force 141 non delude (qui la recensione di Call of Duty Modern Warfare 2).

Miglior action/adventure

Altra categoria all'insegna della concordia, che ci ha visti proclamare God of War Ragnarok miglior action adventure dell'anno.

Oltre a offrire un racconto corale, profondo e sfaccettato, il titolo di Sony Santa Monica vanta dei regni (in media) più vasti, pieni di missioni, attività di contorno e occasioni per mettere alla prova le armi dello spartano e le prodigiose abilità di suo figlio Atreus, infine diventato un guerriero capace e un dio consapevole del proprio ruolo.

Miglior GDR/JRPG

Al netto dell'ottimo Xenoblade Chronicles 3 - che infatti si è guadagnato un meritato secondo posto con il 25% delle preferenze - avete assegnato il premio di miglior GDR/JRPG a Elden Ring, con la redazione di Everyeye che vi ha seguito a ruota.

Con la sua sconfinata libertà d'approccio, il suo mondo pervaso da magia e mistero e le sue innumerevoli creature, l'opera di From Software ha messo d'accordo proprio tutti e non poteva che raggiungere la vetta.

Miglior strategico/gestionale/simulativo

Grazie a una componente strategica ancor più marcata di quella del predecessore - a cui aggiungiamo una rinnovata libertà d'esplorazione - Mario + Rabbids Sparks of Hope ha conquistato i cuori di redazione e pubblico (qui la recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope).

Triangle Strategy è arrivato al secondo posto e il peculiare Two Point Campus ha occupato un ultimo gradino del podio piuttosto affollato, condiviso con Total Warhammer 3 e Football Manager 2023 (tutti e tre con l'11% delle preferenze).

Miglior picchiaduro

King of Fighters 15 e Capcom Fighting Collection non sono riusciti a strappare il primo premio a quel coloratissimo teatro di botte da orbi di Multiversus.

La ciurma di Everyeye e i lettori sono rimasti in egual misura colpiti dagli scontri tra Shaggy, Batman, Superman, Bugs Bunny e chi più ne ha più ne metta, in un platform fighter che continuerà a espandersi in futuro (per saperne di più, qui la nostra prova di Multiversus).

Miglior racing game

Con l'ottimo F1 22 al secondo posto, avete assegnato il premio di miglior racing game al Gran Turismo 7 di Polyphony Digital e francamente non c'è da stupirsi.

L'ultima iterazione della serie di Kazunori Yamauchi è una lettera d'amore giocabile al mondo dell'automobile, basata su di un'esperienza di guida capace di coinvolgere gli appassionati come poche altre e in continua espansione, che la vedrà supportare in futuro un'avanzatissima IA nota come GT Sophy. Insomma, la squadra di Everyeye non poteva che concordare con voi lettori (e rimandarvi alla recensione di Gran Turismo 7).

Miglior sportivo

Giungiamo quindi a una prima differenza significativa, con FIFA 23 che secondo i lettori è il miglior sportivo del 2022, assieme a Mario Strikers Battle League Football, che si è aggiudicato il secondo posto col 18% delle preferenze.

Per quanto riguarda la ciurma di Everyeye, il riconoscimento è andato all'ottimo e peculiare Windjammers 2, che ha saputo raccogliere e onorare la pesante eredità del suo predecessore, offrendo un gameplay dal ritmo martellante.

Miglior gioco indipendente

Anche nel ramo delle produzioni indipendenti gli esiti della premiazione sono stati differenti. Tra i lettori è scoppiato un dibattito che ha visto il Sifu di Sloclap (19% dei voti) perdere per un soffio lo scettro di miglior indie, che invece è andato ai dolci miagolii di Stray (qui la recensione di Stray).

La redazione invece ha voluto premiare Vampire Survivors, lo stiloso titolo di Luca Galante caratterizzato da un gameplay semplice ma assuefacente.

Miglior gioco multiplayer

Gli intensi scontri di Call of Duty Modern Warfare 2 non sono riusciti a superare le scariche di adrenalina offerte dal PvP di Elden Ring o dalle sue tesissime battaglie in cooperativa: il pubblico insomma ritiene che quello offerto dall'avventura del Senzaluce sia il miglior multiplayer dell'anno.

Il gruppo di Everyeye invece ha premiato proprio le gesta dei soldati di Infinity Ward e Activision, al centro di quella che è una componente multigiocatore ricca, varia e appassionante.

Miglior esperienza VR

In termini di esperienze dedicate alla realtà virtuale, il 2022 non è stato certo un anno scoppiettante, eppure non ha mancato di regalarci qualche sorpresa. Sfruttando la medesima formula ludica alla base dell'originale, Polyarc è riuscita a migliorare sotto ogni aspetto Moss Book 2 e il fatto che abbiate voluto premiarlo non ci sorprende.

La redazione al contempo si è fatta intrigare dalle atmosfere e dalla storia ricca di colpi di scena di Red Matter 2, un must per i patiti dei rompicapi in salsa sci-fi.

Miglior colonna sonora

Gli ultimi dodici mesi hanno saputo offrirci numerose colonne sonore capaci di imprimersi a fuoco nelle nostre menti. Alla fine, con un esito comune tra critica e pubblico, è stato Elden Ring a trionfare, in un podio occupato anche da God of War Ragnarok e Xenoblade Chronicles 3.

Le splendide composizioni del gioco ci hanno accompagnato nelle battaglie del Senzaluce, dalla traccia dedicata allo scontro con Radagon a quella udibile nel duello mortale con Mohg, Signore del Sangue. In poche parole, una soundtrack difficile da dimenticare per un titolo difficile da dimenticare.

Miglior direzione artistica

Dalle guglie dorate di Leyndell, alle città eterne di Nokron e Nokstella, il mondo di Elden Ring vanta degli scenari ispiratissimi. Più volte, mentre si esplorano le sue terre, si ha la sensazione di ammirare un dipinto in movimento, forte di uno stile capace di far passare in secondo piano alcune asperità di natura prettamente tecnica.

Ecco perché, al netto di una moltitudine di produzioni meritevoli su questo fronte, Elden Ring è riuscito ancora una volta a trionfare, sia per il team di Everyeye, che per i lettori.

Miglior grafica

La sfida in ambito grafico si è combattuta interamente in casa Sony e con due esiti differenti. Mentre voi utenti avete premiato God of War Ragnarok e il suo piano sequenza carico di meraviglie, effetti a tutto spiano e spettacolari battaglie, la redazione è rimasta incantata dall'Ovest Proibito esplorato da Aloy, realizzato con un Decima Engine con lo sguardo rivolto alla nuova generazione.

Parliamo pur sempre di un prodotto cross-gen, è vero, ma su più fronti Horizon Forbidden West ha dato sfoggio di soluzioni visive impressionanti e di un livello di dettaglio davvero notevole.

Miglior sceneggiatura

I racconti memorabili nel 2022 non sono mancati affatto - per fortuna - e a contendersi il premio di miglior sceneggiatura sono stati due titoli profondamente diversi ma egualmente sorprendenti, che infatti si sono strappati la vittoria a vicenda.

Mentre il pubblico ha dato il riconoscimento a God of War Ragnarok - seguito proprio da Immortality - la redazione ha scelto il secondo e assegnato la medaglia d'argento al cinereo spartano. A prescindere da tutto, Sam Barlow e Sony Santa Monica hanno fatto un lavorone.

Miglior personaggio

Non sono mancate le (comprensibili) preferenze a Guybrush di Return to Monkey Island ma il personaggio dell'anno, sia per voi che per noi, è stato Kratos.

Merito di una caratterizzazione sopraffina e della splendida interpretazione di Christopher Judge, lo spartano ha dato il meglio di sé (letteralmente) in God of War Ragnarok, giungendo al culmine di una crescita personale fortemente voluta ma portata avanti con grande difficoltà, visti i suoi trascorsi. In sostanza, se c'era modo di rendere ancor più iconico un protagonista simile, il team di PlayStation è riuscito a trovarlo.

Miglior remake/remaster

Concordia totale anche in questa categoria, con il premio di lettori e redazione vinto da The Last of Us Parte 1. Sfruttando le soluzioni tecnologiche alla base della Parte 2, Naughty Dog ha confezionato un grande remake, soprattutto sul fronte visivo, con personaggi mai così espressivi e scene dall'impatto emotivo ancora maggiore rispetto a quelle originali.

Forte di alcune migliorie sul fronte ludico, quest'opera restaurata è riuscita ancora una volta a conquistarci tutti, a riprova della grandezza di quel classico intramontabile che è The Last of Us.

Miglior supporto post lancio

Per il miglior supporto post lancio, Final Fantasy XIV si è distinto nuovamente, merito dell'espansione Endwalker e di un supporto che non accenna a fermarsi, con il producer Naoki Yoshida intenzionato a renderlo sempre più grande e appassionante. A differenza della redazione, voi lettori avete messo - più che lecitamente - anche un secondo gioco al primo posto e si tratta di No Man's Sky. Il titolo a firma Hello Games è ormai imparagonabile alla sua incarnazione di lancio, vista la miriade di contenuti e aggiustamenti (anche visivi) che ha ricevuto, quindi la sua vittoria è più che meritata.

Siamo arrivati alla fine del nostro evento e ci teniamo nuovamente a ringraziarvi per l'instancabile supporto che ci date quotidianamente, sulle nostre pagine. Nella speranza che il 2023 possa dar vita a una edizione ancor più scoppiettante, vi diamo appuntamento ai prossimi Everyeye Awards!