Migliori giochi gratis e free to play per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Il catalogo dei giochi gratis e free-to-play è in costante crescita anche su console, proponendo agli utenti una variegata selezione di titoli che spaziano tra sportivi, MMO, shooter e battle royale. Se siete alla ricerca di nuove esperienze di gioco e non volete mettere mano al portafogli, in questo articolo troverete diversi suggerimenti che potrebbero fare al caso vostro, in particolare se volete tuffarvi nelle arene multiplayer in compagnia di amici o altri utenti incontrati in rete. Di seguito, i migliori giochi gratuiti attualmente disponibili su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Abbiamo deciso di non i primi episodi delle principali serie targate Telltale Games, spesso offerti gratuitamente, ma ora quasi completamente rimossi dagli store digitali a causa del fallimento della compagnia e dei problemi legati ai diritti di sfruttamento dei marchi coinvolti.

Multipiattaforma

PES 2019 Lite

Pro Evolution Soccer 2019 Lite, edizione free-to-play del nuovo titolo calcistico di Konami, permette a tutti gli utenti PS4 e Xbox One di giocare gratuitamente a due modalità offline (Esibizione e Allenamento) e a due modalità online (myClub e PES League). In myClub, senza dubbio la più interessante delle quattro, potremo creare la squadra dei nostri sogni ingaggiando le migliori stelle del presente e del passato.

Se avete voglia di calcio virtuale, o semplicemente se siete curiosi di provare più a fondo l'ultima iterazione dello sportivo targato Konami, Pro Evolution Soccer 2019 Lite rimane un titolo free-to-play che vale la pena scaricare.



Le Fantastiche Avventure di Captain Spirit

Lanciato in estate come esperienza stand alone ambientata nel mondo di Life is Strange, Le Fantastiche Avventure di Captain Spirit è un episodio autoconclusivo che ricalca le meccaniche di LIS e LIS 2, presentandoci la storia del giovane Chris e del suo alter ego, l'avventuroso Captain Spirit.

Seppur con una longevità particolarmente ridotta (il gioco può essere terminato in poco più di tre ore) Le Fantastiche Avventure di Captain Spirit è un titolo certamente interessante, inoltre alcuni passaggi sono strettamente collegati a Life is Strange 2...



Hitman e Hitman 2: Prologo

Su PlayStation 4 e Xbox One è possibile scaricare gratuitamente il prologo di Hitman 2, così da provare con mano la prima missione della nuova avventura stealth dell'Agente 47. I giocatori avranno accesso alla struttura dell'ICA, dove imparereranno le abilità necessarie per diventare uno specialista dell'Agenzia Internazionale Contratti.

Un'ottima occasione per prendere familiarità con le nuove meccaniche, decidendo eventualmente in un secondo momento di acquistare il gioco completo. In tal caso sarà possibile trasferire i salvataggi del Prologo, così da proseguire l'avventura da dove era stata interrotta. Incipit gratuito anche per quanto riguarda il primo Hitman, in questo caso IO Interactive ha più volte offerto in prova gli episodi successivi e speciali contenuti a tema Natale o Halloween. Davvero niente male...



Warface

Dopo il debutto su PC risalente al 2013, Warface è ora disponibile gratuitamente anche su PlayStation 4 e Xbox One. Lo shooter free-to-play di Crytek mette a disposizione 4 classi giocabili (Rifleman, Sniper, Engineer e Medic), 2 fazioni (Warface e Blackwood), numerose armi primarie, secondarie e da corpo a corpo, più di 10 modalità PVP in oltre 50 mappe, match classificati e guerre tra clan, offrendo una varietà di gioco degna di nota.

Inclusa anche una campagna PvE story driven composta da 8 operazioni speciali, senza dimenticare che dallo scorso anno è stata inserita anche una modalità Battle Royale.



Fortnite Battaglia Reale

La modalità Battaglia Reale di Fortnite, disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e anche Nintendo Switch, non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando del fenomeno multiplayer più in voga del momento, con una fanbase in continua crescita e il costante supporto garantito da Epic Games con l'aggiunta di nuovi contenuti, armi, aggiornamenti, veicoli e oggetti da usare sul campo di battaglia.

Dallo scorso dicembre ha preso il via la Stagione 7 di Fortnite, una nuova season all'insegna del gelo e della neve che ha introdotto diverse novità all'interno della mappa di gioco.



Paladins

Se cercate un'alternativa gratuita a Overwatch su PS4, Xbox One e Switch, allora Paladins è la scelta che potrebbe fare al caso vostro. Oltre a presentarsi come un hero shooter in prima persona, il titolo sviluppato da Hi-Rez Studios è caratterizzato da stile grafico ispirato alle atmosfere fantasy del gioco Blizzard, il tutto condito da un cast di campioni in continua crescita e una struttura free-to-play che non preclude nulla di significativo agli utenti che non vogliono fare acquisti in-game.

Un gioco che riesce a fare il suo dovere sia sul fronte tecnico che in termini di gameplay, senza dimenticare la buona base installata della commuity e il costante supporto garantito dagli sviluppatori.



Gwent The Witcher Card Game

Dopo il debutto in accesso anticipato, la versione completa di Gwent è finalmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, presentandosi come il card game basato sull'omonimo mini-gioco presente all'interno di The Witcher 3 Wild Hunt.

Il gioco consente di sfidare gli altri utenti online e di collezionare le varie carte, ognuna caratterizzata da particolari abilità sfruttabili durante le partite. Un titolo imperdibile per tutti gli amanti del genere, in particolare per gli amanti della serie GDR targata CD Projekt Red.



Life is Strange Episodio 1

Il primo episodio dell'acclamata serie Dontnod è gratis, una buona occasione per lanciarsi alla scoperta dell'epica avventura di Max e Chloe. Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha aiutato a sdoganare il genere dei giochi a episodi, la stagione completa può essere acquistata al momento per 3.49 euro, un prezzo sicuramente interessante per un titolo di questo calibro.

Attualmente in offerta anche il prequel Life is Strange Before the Storm mentre purtroppo non è ancora possibile provare gratis Life is Strange 2.



Smite

In un periodo che ha visto l'ascesa dei Moba tra i vertici del panorama multiplayer, soprattutto in ambito PC, Smite ha cercato di ritagliarsi un proprio spazio presentando un'impostazione di gioco più adatta agli utenti console: anziché osservare l'azione dall'alto, con la tipica prospettiva di uno strategico in tempo reale, il tiolo di Hi-Rez Studios ha deciso di optare per la visuale in terza persona e per il controllo diretto dell'eroe, così da catapultare i giocatori nel vivo dell'azione.

Se siete alla ricerca di un Moba dinamico, divertente e dotato di una buona curva d'apprendimento, Smite rimane una delle migliori opzioni disponibili su PS4, Xbox One e Switch.



TERA

Già disponibile su PC dal 2011, Tera è ora disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. L'MMORPG di En Masse Entertainment (sviluppato da Bluehole) è stato distribuito in formato free-to-play esattamente come la sua controparte per Personal Computer, permettendo a tutti gli utenti delle due console di giocare gratis senza particolari limitazioni.

Il gioco si distingue per un sistema di combattimento diretto e dinamico, un comparto tecnico degno di nota e per una grande quantità di contenuti che mettono a disposizione numerose missioni, ricompense e attività da portare a termine.



Warframe

Warframe è la perfetta dimostrazione di come dovrebbe funzionare un gioco free-to-play supportato con costanza e impegno: non c'è un solo aspetto, infatti, in cui lo shooter di Digital Extremes non abbia registrato notevoli miglioramenti negli ultimi 4 anni, a partire dai contenuti, dal bilanciamento, dalla realizzazione tecnica e dalla pulizia generale del gameplay.

A completare il quadro ci pensa Fortuna, l'ultima espansione che ha dato nuova linfa vitale al titolo con un nuova area open-world, nuove attività e nuove sfide da affrontare in gruppi di 4 giocatori. Un titolo free-to-play che tutti gli utenti PS4, Xbox One e Nintendo Switch dovrebbero tenere d'occhio.



NeverWinter

Neverwinter è quanto di più classico e accessibile si possa trovare fra gli MMORPG free-to-play disponibili su PS4 e Xbox One. Ambientato nei Forgotten Realms e basato sulla quarta edizione del manuale di D&D, il gioco permette di vivere una campagna molto curata e fedele all'immaginario di Dungeons & Dragons, proponendo un sistema di combattimento action al contempo divertente, spettacolare e gratificante da padroneggiare.

Un gioco fluido e ben strutturato, con la possibilità di accedere a tutti i contenuti giocabili dal livello 1 al livello massimo senza la necessità di mettere mano al portafogli. Disponibile anche una modalità co-op per condividere la varie avventure in compagnia dei propri amici.



World of Tanks: Mercenari

World of Tanks: Mercenari arricchisce la formula dell'originale con l'aggiunta di nuovi mezzi, fazioni e comandanti, rendendo ancora più vario il gameplay. Il gioco propone epici scontri 15v15 a bordo dei carri armati, permettendo di scegliere fra oltre 450 veicoli corazzati del 20° secolo.

Con oltre 80 mappe a disposizione, diverse modalità di gioco tra cui scegliere e la possibilità di allenarsi contro l'IA sul campo di battaglia, l'offerta ludica proposta da World of Tanks rimane una di quelle più interessanti disponibili in formato free-to-play su PlayStation 4 e Xbox One.



SkyForge

Se volete dedicarvi a un MMORPG improntato all'azione su PS4 e Xbox One, allora SkyForge è uno di quelli che riesce a distinguersi per un battle system action e dinamico, proponendo un gameplay a base di combo e spettacolarità. Ambientato su Aelion, mondo circondato da altri pianeti e civiltà aliene determinate a colonizzarlo, i giocatori vestiranno i panni di un eroe a cui è stato dato il dono dell'immortalità: la sua missione, naturalmente, sarà quella di respingere gli invasori.

Con 14 classi disponibili e un'ampia varietà di scelta nello sviluppo del personaggio, inoltre, gli utenti disporranno di tutti i mezzi necessari per personalizzare il proprio stile di gioco.

Giochi Gratis PlayStation 4

H1Z1: Battle Royale

La versione definitiva di H1Z1 Battle Royale è arrivata anche su PlayStation 4 lo scorso agosto, a distanza di alcuni mesi dalla Beta pubblicata sul PS Store.

Ascoltando i feedback della community, gli sviluppatori hanno aggiunto due nuove armi (l'RPG, utile per mettere fuori uso i veicoli, e il SOCOM, fucile da cecchino per gli scontri dalla distanza) e l'ARV, un nuovo veicolo pensato per trasportare un gran numero di giocatori in giro per la mappa. Se siete alla ricerca di un Battle Royale alternativo a PUBG e Fortnite da giocare sulla console Sony, H1Z1 rimane senza dubbio la scelta più interessante.



Let it Die

La follia di Suda51 è arrivata anche in formato free-to-play con Let it Die, esclusiva PS4 che si presenta come un hack and slash in terza persona condito da elementi roguelike, horror e post-apocalittici. Ambientato nel 2026, nell'immaginaria isola di South Tokyo sorta dopo un violento terremoto, il gioco ci vedrà scalare una struttura simile alla Torre di Babele, facendoci avventurare in un mondo abitato da personaggi eccentrici, folli assassini e icone pop.

Tra un combattimento e l'altro si raccoglieranno nuovi oggetti da sfruttare per potenziare il proprio personaggio, così da prepararsi agli scontri di difficoltà crescente sparsi tra i vari livelli della torre.



PlanetSide 2

Tra le esclusive PS4 segnaliamo anche PlanetSide 2, sequel del popolare MMOFPS che ha ridefinito il senso di scala negli shooter in prima persona online. Oltre a proporre una mappa molto estesa e intense partite fino a 64 giocatori, il titolo di Daybreak Company si distingue per la presenza di un mondo di gioco persistente: le battaglie combattute sul pianeta di Aurxis, infatti, possono durare giorni intere o addirittura settimane, dipendendo esclusivamente dall'operato delle due fazioni rappresentate dai vari utenti.

Spaziando fra scontri di fanteria, sparatorie a bordo dei veicoli terrestri e combattimenti aerei, il lavoro di squadra e la divisione dei ruoli rivestiranno un ruolo fondamentale nell'economia delle battaglie.

Giochi Gratis Xbox One

The Culling Origins

A partire dallo scorso settembre The Culling è diventato free-to-play, permettendo a tutti gli utenti Xbox One di scaricare il gioco gratuitamente.

Il titolo si presenta come un survival game online che scaraventa i giocatori su un'isola deserta, un ambiente ostile dove dovranno trovare il modo di sopravvivere, sviluppare armi e piazzare trappole da utilizzare contro gli avversari in multiplayer, in modo da restare gli ultimi superstiti sul campo di battaglia e vincere la partita.



Killer Instinct

Killer Instinct si presenta come il reboot del famoso picchiaduro Rare, un fighting game che continua a distinguersi per uno stile sopra le righe e per le sue combo esagerate. La versione free-to-play include soltanto il personaggio di Jago, ma non pone alcun limite sulle modalità di gioco accessibili, comparto multiplayer incluso.

Se volete muovere i primi passi nel gioco, dunque, potreste iniziare padroneggiando le mosse di Jago tramite il tutorial, destreggiandovi poi con la practice mode o disputando qualche incontro online. Per ampliare il pacchetto, comunque, avrete sempre la possibilità di acquistare i singoli lottatori o di procurarvi la Definitive Edition a pagamento.



The Darwin Project

Oltre a enfatizzare la componente survival, The Darwin Project è salito sul carro delle Battle Royale proponendo una novità molto intrigante: affidare a un giocatore il ruolo di regista, permettendogli di volare liberamente per la mappa con la possibilità di modificare gli elementi dello scenario, impostare diversi parametri come la gravità o assegnare alcune skill particolari ai vari partecipanti del match.

Una formula in grado di dare una boccata d'aria fresca al genere, offrendo una valida alternativa ai concorrenti più blasonati. Considerando che il prezzo del biglietto è gratuito, il gioco merita senza dubbio di essere provato da tutti gli utenti Xbox One.

Giochi Gratis Nintendo Switch e 3DS

Giochi Pokemon Gratis

Sul Nintendo eShop sono disponibili una serie di giochi free-to-play dedicati ai Pokemon. Per Nintendo Switch troviamo Pokemon Quest, spin-off ispirato allo stile grafico "a cubettoni" di Minecraft che propone diverse missioni esplorative da portare a termine.

Molto ricca la selezione di titoli gratuiti disponibili su Nintendo 3DS, dove troviamo Pokemon Picross, Pokemon Shuffle e Pokemon Rumble World. I primi due si presentano come dei puzzle game con protagonisti gli iconici mostriciattoli della serie, mentre il terzo si propone come un action adventure in cui è possibile lottare contro orde di Pokemon giocattolo in battaglie in tempo reale.



Team Kirby Clash Deluxe

Sulla famiglia di console Nintendo 3DS è possibile scaricare gratuitamente Team Kirby Clash Deluxe, un brawler free-to-play in cui bisogna formare una squadra di quattro combattenti per lottare contro i nemici. I giocatori possono scegliere il proprio ruolo, in modo da personalizzare l'approccio da impiegare sul campo di battaglia, mentre guadagnando punti esperienza è possibile livellare i personaggi per renderli sempre più forti.

Durante l'avventura saremo chiamati a sconfiggere una serie di boss, mettendo alla prova le nostre abilità, i nostri riflessi e i punti di forza del nostro team.



Galak-Z Variant S

Chiudiamo la lista con Galak-Z: Variant S, versione free-to-play dello sparatutto roguelike sviluppato da 17-Bit, scaricabile gratuitamente per Nintendo Switch.

I giocatori sono chiamati ad affrontare le missioni di una campagna costituita da ben diciassette settori, caratterizzati da un livello di sfida man mano più alto, in cui l'obiettivo è quello di recuperare oggetti, eliminare i nemici e abbandonare la zona senza cadere sotto il fuoco nemico. Se siete in possesso della console ibrida e apprezzate gli shooter dal gusto arcade, vi suggeriamo di dare un'occhiata a Galak-Z Variant S.