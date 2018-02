Migliori Giochi Gratis PS4: da Fortnite Batte Royale a Warframe

Se siete alla ricerca di nuovi giochi e non volete mettere mano al portafogli, il catalogo free-to-play rimane senza dubbio l'opzione più interessante da prendere in considerazione, sia che giochiate su PC o su Console. Spaziando tra sportivi, MMO, shooter e battle royale, non sarà difficile trovare qualcosa di valore che possa incontrare i propri gusti: in questo articolo, in particolare, vi parleremo di 15 titoli gratuiti per PlayStation 4 da tenere assolutamente d'occhio.

Skyforge

Qualora desideraste un MMORPG improntato all'azione, allora Skyforge è uno di quelli che riesce a distinguersi per un battle system action e dinamico, proponendo un gameplay a base di combo, tempismo e spettacolarità.

Ambientato su Aelion, mondo circondato da altri pianeti e civiltà aliene determinate a colonizzarlo, i giocatori vestiranno i panni di un eroe a cui è stato dato il dono dell'immortalità: la sua missione, naturalmente, sarà quella di respingere gli invasori a suon di combattimenti e magie. Con 14 classi disponibili e un'ampia varietà di scelta nello sviluppo del personaggio, inoltre, gli utenti disporranno di tutti i mezzi necessari per personalizzare il proprio stile di gioco.

Warframe

Warframe è la perfetta dimostrazione di come dovrebbe funzionare un gioco free-to-play supportato con costanza e impegno: non c'è un solo ambito, infatti, in cui lo shooter di Digital Extremes non abbia registrato notevoli miglioramenti negli ultimi 4 anni, a partire dai contenuti, dal bilanciamento, dalla realizzazione tecnica e dalla pulizia generale del gameplay.

A completare il quadro ci pensa Plains of Edolon, l'ultima espansione (anche questa completamente gratuita) che ha dato nuova linfa vitale al titolo con un nuova area open-world, nuove attività e nuove sfide da affrontare in gruppi di 4 giocatori, senza dimenticare lo spazio social di Cetus in grado di ospitare fino a 50 utenti simultaneamente.

Fortnite Batte Royale

Seguendo la scia di PlayerUnknown's Battlegrounds, Epic Games ha deciso di realizzare una variante Battle Royale di Fortnite rendendola del tutto gratuita per tutti gli utenti. L'idea alla base rimane sempre la stessa, con l'aggiunta delle meccaniche di costruzione a rendere gli scenari ancora più dinamici e le partite ancora più imprevedibili.

A vincere sarà l'ultimo dei 100 partecipanti a rimanere in piedi, e per riuscire nell'intento occorreranno una buona conoscenza della mappa, una certa confidenza con le meccaniche e una buona dose di istinto e capacità di adattamento. Considerando che stiamo parlando di uno dei fenomeni multiplayer più in voga del momento, l'opportunità di provare Fortnite Battle Royale gratuitamente è una di quelle da non lasciarsi sfuggire.

PES 2018 Lite

Pro Evolution Soccer 2018 Lite, edizione free-to-play del nuovo calcistico targato Konami, permette a tutti gli utenti PS4 di giocare gratuitamente a due modalità offline (Esibizione e Allenamento) e a due modalità online (myClub e PES League).

In myClub, senza dubbio la più interessante delle quattro, potremo creare la squadra dei nostri sogni ingaggiando le migliori stelle del presente e del passato: tra gli atleti di cui è stata ottenuta la licenza spiccano nomi come Diego Armando Maradona, David Beckam, Michael Owen, Javier Zanetti e Steven Gerrard. Se avete voglia di calcio virtuale, o semplicemente se siete curiosi di provare più a fondo l'ultima iterazione dello sportivo targato Konami, Pro Evolution Soccer 2018 Lite rimane un titolo free-to-play che vale la pena scaricare.

Brawlhalla

Dopo una lunga fase di Accesso Anticipato, Brawlhalla si è reso disponibile anche su PlayStation 4 nella sua versione free-to-play. Stiamo parlando di un intenso picchiaduro 2D con elementi battle arena, un gioco pensato sia per il single player che per il comparto multiplayer online e in locale (con supporto fino a 8 giocatori).

Tra le varie modalità disponibili troviamo gli scontri 1v1, 2v2, Bomsketball, Brawlball, Snowbrawl e altro ancora, il tutto contando sul cross-play messo a disposizione per gli utenti PS4 e PC. Come è lecito aspettarsi, ogni combattente del roster proporrà le sue abilità uniche e una combinazione distinta di due armi, invitando i giocatori a sperimentare il proprio stile di combattimento preferito.

Paladins

Se cercate un'alternativa gratuita a Overwatch, allora Paladins è la scelta che potrebbe fare al caso vostro. Oltre ad essere un hero shooter in prima persona, infatti, il titolo sviluppato da Hi-Rez Studios si presenta con uno stile grafico che sembra ispirarsi alle atmosfere fantasy del gioco Blizzard, il tutto condito da un cast di campioni in continua crescita e una struttura free-to-play che non preclude nulla di significativo agli utenti che non vogliono fare acquisti in-game.

Considerando che il titolo sembra fare il suo dovere sia sul fronte tecnico che in termini di gameplay, senza dimenticare la buona base installata della commuity e il supporto garantito dagli sviluppatori, Paladins rimane uno dei giochi free-to-play più interessanti da provare su PS4.

Toukiden 2: Free Alliances Version

Come suggerisce il titolo, Toukiden 2: Free Alliances Version non è altro che la versione gratuita di Toukiden 2, un'edizione free-to-play dell'Action RPG sviluppato da Omega Force. Oltre a includere il primo capitolo della campagna single player del gioco completo, Free Alliances vi permetterà di unirvi a 4 amici in missioni co-op online per andare a caccia di mostri all'interno della mappa open world.

Per poter avviare le missioni, tuttavia, gli utenti avranno bisogno della quantità necessaria di Stamina: tutti i giocatori inizieranno con 3 slot, ognuno dei quali, una volta terminato, richiederà 8 ore di attesa prima di essere nuovamente disponibile (in alternativa si possono acquistare le Gemme con soldi reali per accelerare il processo).

Orcs Must Die Unchained

Dopo una gestazione lunga e travagliata, Orcs Must Die Unchained è tornato alle origini della serie proponendo la sua tipica formula tower defense in salsa free-to-play. Se conoscete il titolo di Robot Entertainment, saprete bene quanto possa essere divertente eliminare orchi in compagnia, in particolare pianificando le strategie più accurate e piazzando le trappole più efficaci.

Unchained permetterà di impersonare il Mago guerriero, la Strega magica, il brutale Blackpaw e diversi altri eroi, il tutto spaziando fra modalità single player e co-op fino a quattro giocatori. Se cercate qualcosa di divertente da giocare insieme agli amici, con Orcs Must Die Unchained andrete a colpo sicuro.

Let it Die

La follia di Suda51 è arrivata anche in formato free-to-play con Let it Die, esclusiva PlayStation 4 che si presenta come un hack and slash in terza persona condito da elementi roguelike, horror e post-apocalittici.

Ambientato nel 2026, nell'immaginaria isola di South Tokyo sorta dopo un violento slittamento delle placche tettoniche, il gioco ci vedrà scalare una struttura simile alla Torre di Babele, facendoci avventurare in un mondo abitato da personaggi eccentrici, folli assassini e icone pop. Tra un combattimento e l'altro si raccoglieranno nuovi bottini da sfruttare per potenziare il proprio personaggio, così da prepararsi agli scontri di difficoltà crescente sparsi tra i vari livelli della torre.

Neverwinter

Neverwinter è quanto di più classico e accessibile si possa trovare fra gli MMORPG free-to-play disponibili su PlayStation 4. Ambientato nei Forgotten Realms e basato sulla quarta edizione del manuale di D&D, il titolo permetterà agli utenti di vivere una campagna molto curata e fedele all'immaginario di Dungeons & Dragons, proponendo un sistema di combattimento action al contempo divertente, spettacolare e gratificante da padroneggiare.

Un gioco fluido e ben strutturato, con la possibilità di accedere a tutti i contenuti giocabili dal livello 1 al livello massimo senza la necessità di mettere mano al portafogli. Disponibile anche una modalità co-op per condividere la varie avventure in compagnia di amici e altri utenti.

The Pinball Arcade

La famosa raccolta di flipper realizzata da FarSight Studios propone la sua versione gratuita anche su PlayStation 4. The Pinball Arcade include i classici flipper degli anni ‘90 di Williams, Stern e Gottlieb, completi di struttura elettromagnetica ed effetti originali dell'epoca, con la possibilità di espandere la propria collezione virtuale tramite l'acquisto dei vari pacchetti aggiuntivi.

Nel frattempo potrete dare un'occhiata ai tavoli di Star Trek: The Next Generation, The Twilight Zone e Ripley's Believe It or Not, rendendovi conto del livello di cura riposto nella realizzazione di ogni dettaglio, a partire dal funzionamento, dagli effetti sonori e dalla riproduzione estetica del tavolo originale.

World of Tanks

World of Tanks è stato uno degli MMO rivelazione degli ultimi tempi, un fenomeno multiplayer che nel corso degli anni è riuscito a raggiungere milioni di giocatori, raccogliendo nel frattempo anche il consenso del pubblico e della critica.

Il gioco propone epici scontri 15v15 a bordo dei carri armati, permettendo di scegliere fra oltre 450 veicoli corazzati del 20° secolo. Con oltre 80 mappe, diverse modalità di gioco tra cui scegliere e la possibilità di allenarsi contro l'IA sul campo di battaglia, l'offerta ludica proposta da World of Tanks rimane una di quelle più interessanti disponibili in formato free-to-play su PlayStation 4 (tra le altre cose è presente anche il supporto a PlayStation 4 Pro).

AirMech Arena

Passando a un altro genere, AirMech Arena si presenta come uno strategico in tempo reale in cui si utilizzano le versatili unità AirMech per formare plotoni e distruggere le fortezze nemiche.

Queste macchine da guerra, presenti in nove differenti tipologie da scegliere in base al proprio stile di gioco, si distinguono per la capacità di trasformarsi da unità terrestre a mezzo aereo tramite la semplice pressione di un tasto, una caratteristica che renderà le vostre strategie ancora più dinamiche e imprevedibili. Parlando delle modalità, i giocatori potranno decidere di scontrarsi nel PvP 3v3 o di collaborare nella co-op online, contando sulle unità, i potenziamenti e gli oggetti speciali messi a disposizione.

Hustle Kings

La versione free-to-play di Hustle Kings, popolare simulatore di biliardo disponibile anche in edizione VR (a pagamento), permette l'accesso gratuito alle modalità Allenamento, Carriera e Lega Online, con la possibilità di affinare le proprie skill tra una partita online 1v1 e l'altra.

Partecipando alle sfide giornaliere, inoltre, si potranno guadagnare nuovi crediti Hustle Kings da spendere all'interno del gioco per sbloccare nuovi contenuti e oggetti (come nuove stecche e biglie da usare nel corso dei match). Se apprezzate il biliardo virtuale e può intrigarvi l'idea di competere nei tornei online, allora vi consigliamo di dare un'occhiata all'edizione gratuita di Hustle Kings presente su PlayStation 4.

Planetside 2

Chiudiamo la lista con Planetside 2, sequel del popolare MMOFPS che ha ridefinito il senso di scala negli shooter in prima persona online.

Oltre a proporre una mappa molto estesa e intense partite fino a 64 giocatori, il titolo di Daybreak Company si distingue per la presenza di un mondo di gioco persistente: le battaglie combattute sul pianeta di Aurxis, infatti, possono durare giorni intere o addirittura settimane, dipendendo esclusivamente dall'operato delle due fazioni rappresentate dai vari utenti. Spaziando fra scontri di fanteria, sparatorie a bordo dei veicoli terrestri e combattimenti aerei, il lavoro di squadra e la ripartizione dei ruoli rivestiranno un ruolo fondamentale nell'economia della produzione.